Румыния: Лига 1. Группа Б 2019-2020

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  4. Лига 1. Группа Б 2019-2020
КСМ Политехника Яссы
0:0
Второй тайм: 62'

Стадион:
Динамо Бухарест
0'
19' Желтая карточка
Бреевелд Никандро
45' Желтая карточка
Deian Sorescu
59' Желтая карточка
Рэуцэ Александру
62'
12
Русу
Денис
2
Кабрал
Родни
23
Фрасинеску
Козмин
28
Климавичюс
Линас
17
Sorin
Serban
18
Manuel
De
Iriondo
20
Платини
Суареш
86
Бреевелд
Никандро
29
Michael
Omoh
90
Aleksandru
Longher
10
Andrei
Cristea1
1
Стратон
Кэтэлин
2
Szabolcs
Kilyen
16
Mihai
Popescu
27
Denis
Dragus2
7
Сковайса
Лукаш
26
Kristian
Kostrna
5
Рэуцэ
Александру
4
Филип
Иоан
31
Фаббрини
Диего
8
Valentin
Lazar
22
Deian
Sorescu
КСМ Политехника Яссы
Динамо Бухарест

Ход матча

19'
Бреевелд Никандро
 
22'
Razvan Gradinaru
Aleksandru Longher
 
45'
 
Deian Sorescu
46'
 
Перович Славко
Szabolcs Kilyen
53'
Хабибу Хабиб
Платини Суареш
 
59'
 
Рэуцэ Александру

Владение мячом

Предыдущие игры

КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +2 =5 -13
КСМ Политехника Яссы 3:2 Университатя Крайова Сепси 1:1 КСМ Политехника Яссы Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:5 Университатя Крайова
Сепси 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Вииторул Констанца Германнштадт 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ Метан Mедиаш Киндия Тырговиште 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 ФКСБ Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:2 Волунтари Академика Клинчени 1:0 КСМ Политехника Яссы Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж КСМ Политехника Яссы 0:3 Ботошани Университатя Крайова 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:0 Германнштадт
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Академика Клинчени 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Академика Клинчени Газ Метан Mедиаш 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ
Волунтари 2:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Астра Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Ботошани 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:2 Сепси Германнштадт 4:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 4:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы Академика Клинчени 2:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 4:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:2 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 2:0 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:1 Волунтари Астра 3:2 Динамо Бухарест

Последние игры между собой

КСМ Политехника Яссы: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Динамо Бухарест: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы Первая лига КСМ Политехника Яссы 2:0 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 0:0 КСМ Политехника Яссы Лига 1 КСМ Политехника Яссы 0:1 Динамо Бухарест Лига 1
Динамо Бухарест 3:0 КСМ Политехника Яссы Первая лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 2 1 1 0 3 - 2 24
2. Сепси 1 0 1 0 1 - 1 18
3. Динамо Бухарест 0:0 2 0 1 1 0 - 1 18
4. Германнштадт 1 1 0 0 1 - 0 16
5. Академика Клинчени 2 1 0 1 3 - 3 14
6. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 0 - 1 13
7. КСМ Политехника Яссы 0:0 2 0 2 0 1 - 1 13
8. Волунтари 1 0 1 0 0 - 0 11
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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