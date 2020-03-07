Румыния: Лига 1. Группа Б 2019-2020
КСМ Политехника Яссы
0:0
Второй тайм: 62'
Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
Динамо Бухарест
19' Желтая карточкаБреевелд Никандро
45' Желтая карточкаDeian Sorescu
59' Желтая карточкаРэуцэ Александру
12
Русу
Денис
17
Sorin
Serban
29
Michael
Omoh
- Основной состав
-
12 Русу ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Sorin SerbanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Michael OmohПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Razvan Onea
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Пульич АнтеЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Bani Ahmed
-
-
20 Andrei Sin
-
Главный тренер: Dusan Uhrin
Ход матча
Владение мячом
Предыдущие игры
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +2 =5 -13КСМ Политехника Яссы 3:2 Университатя Крайова Сепси 1:1 КСМ Политехника Яссы Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:5 Университатя Крайова
Сепси 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Вииторул Констанца Германнштадт 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ Метан Mедиаш Киндия Тырговиште 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 ФКСБ Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:2 Волунтари Академика Клинчени 1:0 КСМ Политехника Яссы Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж КСМ Политехника Яссы 0:3 Ботошани Университатя Крайова 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:0 Германнштадт
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +8 =3 -9Академика Клинчени 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Академика Клинчени Газ Метан Mедиаш 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ
Волунтари 2:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Астра Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Ботошани 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:2 Сепси Германнштадт 4:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 4:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы Академика Клинчени 2:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 4:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:2 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 2:0 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:1 Волунтари Астра 3:2 Динамо Бухарест
Последние игры между собой
КСМ Политехника Яссы: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Динамо Бухарест: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|24
|2.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|18
|3.
|Динамо Бухарест
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|18
|4.
|Германнштадт
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|16
|5.
|Академика Клинчени
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|14
|6.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|13
|7.
|КСМ Политехника Яссы
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|13
|8.
|Волунтари
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|11