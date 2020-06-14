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ЧФР Клуж
1:0
Второй тайм: 75'

Стадион:
ФКСБ
0'
1:0
23' Гол в свои ворота
Попеску Овидиу
29' Желтая карточка
Дяк Чиприан
38' Желтая карточка
Тэнасе Флорин
45' Желтая карточка
Неделку Драгош
74' Желтая карточка
Бордеяну Михай
75'
87
Арлаускис
Гедрюс
16
Сушич
Матео
55
Винисиус
Пауло
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
94
Catalin
Itu
37
Бордеяну
Михай
8
Джокович
Дамьян
10
Дяк
Чиприан
9
Омрани
Билель
18
Костаке
Йонуц
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
16
Планич
Богдан
6
Неделку
Драгош
23
Попеску
Овидиу
26
Оайдэ
Рэзван
8
Филип
Лучан
27
Олару
Дариус
98
Ман
Деннис
10
Тэнасе
Флорин
7
Коман
Флоринел
ЧФР Клуж
ФКСБ

Ход матча

23'
Попеску Овидиу
1:0
29'
Дяк Чиприан
 
33'
 
Вынэ Йонуц
Филип Лучан
38'
 
Тэнасе Флорин
45'
 
Неделку Драгош
59'
Рондон Марио
Омрани Билель
 
59'
Паун-Александру Константин
Костаке Йонуц
 
63'
 
Моруцан Олимпиу
Вынэ Йонуц
63'
 
Петре Адриан
Оайдэ Рэзван
67'
Claudiu Petrila
Catalin Itu
 
74'
Бордеяну Михай
 

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дяк Чиприан 1 0.11
2. Паун-Александру Константин 1 0.11
3. Джокович Дамьян 0 0
ФКСБ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ман Деннис 2 0.22
2. Оайдэ Рэзван 2 0.22
3. Тэнасе Флорин 1 0.11
4. Олару Дариус 1 0.11
5. Коман Флоринел 0 0
6. Панцыру Ионуц 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
# Игрок      
1. Хобан Овидиу 1 1
2. Бордеяну Михай 2 0
3. Дяк Чиприан 1 0
4. Арлаускис Гедрюс 1 0
5. Омрани Билель 1 0
6. Claudiu Petrila 1 0
ФКСБ
# Игрок      
1. Тэнасе Флорин 2 0
2. Попеску Овидиу 2 0
3. Панцыру Ионуц 2 0
4. Крецу Валентин 1 0
5. Неделку Драгош 1 0
6. Олару Дариус 1 0
7. Ман Деннис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЧФР Клуж 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)
 ФКСБ 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +11 =7 -2
ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Астра Севилья 0:0 ЧФР Клуж
Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Севилья ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Волунтари 0:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Астра ЧФР Клуж 2:0 Селтик Ботошани 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Сепси Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж Лацио 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:0 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ренн ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени
ФКСБ Последние 20 матчей: +11 =5 -4
ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Германнштадт 1:2 ФКСБ Ботошани 2:2 ФКСБ ФКСБ 1:1 Киндия Тырговиште
Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ ФКСБ 0:0 Академика Клинчени Волунтари 1:2 ФКСБ ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Базель 1:0 ФКСБ ФКСБ 2:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:0 Газ-Метан Медиаш КСМ Политехника Яссы 1:2 ФКСБ ФКСБ 1:3 Астра Ботошани 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:1 Сепси Германнштадт 0:4 ФКСБ Киндия Тырговиште 1:2 ФКСБ ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест

Последние игры между собой

ЧФР Клуж: победы: 4, ничьи: 10, поражения: 6
ФКСБ: победы: 6, ничьи: 10, поражения: 4
ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Первая лига ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж Первая лига ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Лига 1
ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Лига 1 ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Первая лига ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:1 ФКСБ Первая лига ЧФР Клуж 0:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 3:0 ЧФР Клуж Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 1:0 3 2 1 0 3 - 1 33
2. Университатя Крайова 2 1 0 1 3 - 5 26
3. ФКСБ 0:1 3 1 1 1 6 - 4 26
4. Астра 2 1 0 1 2 - 2 24
5. Ботошани 2 0 1 1 2 - 3 24
6. Газ-Метан Медиаш 2 0 1 1 1 - 2 23
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  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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