ЧФР Клуж
1:0
Конец матча
Стадион: Константин Рэдулеску
ФКСБ
1:0
23' Гол в свои воротаПопеску Овидиу
29' Желтая карточкаДяк Чиприан
38' Желтая карточкаТэнасе Флорин
45' Желтая карточкаНеделку Драгош
74' Желтая карточкаБордеяну Михай
75' Желтая карточкаПланич Богдан
76' Желтая карточкаБурка Андрей
78' Желтая карточкаОлару Дариус
84' Желтая карточкаПаун-Александру Константин
89' Желтая карточкаРондон Марио
16
Сушич
Матео
45
Камора
Мауру
94
Catalin
Itu
10
Дяк
Чиприан
99
Влад
Даниэл
26
Оайдэ
Рэзван
27
Олару
Дариус
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
94 Catalin ItuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
92 Майк СесторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
-
89 Hinrich
-
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Петре АдрианНападающий
- Нападающий
-
-
92 Romeo Nita
-
50 Mihai Udrea
-
Главный тренер: Винтилэ Богдан
Ход матча
23'
1:0
29'
38'
45'
74'
75'
76'
78'
89'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дяк Чиприан
|1
|0.11
|2.
|Паун-Александру Константин
|1
|0.11
|3.
|Джокович Дамьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ман Деннис
|2
|0.22
|2.
|Оайдэ Рэзван
|2
|0.22
|3.
|Тэнасе Флорин
|1
|0.11
|4.
|Олару Дариус
|1
|0.11
|5.
|Коман Флоринел
|0
|0
|6.
|Панцыру Ионуц
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хобан Овидиу
|1
|1
|2.
|Бордеяну Михай
|2
|0
|3.
|Дяк Чиприан
|1
|0
|4.
|Арлаускис Гедрюс
|1
|0
|5.
|Рондон Марио
|1
|0
|6.
|Омрани Билель
|1
|0
|7.
|Паун-Александру Константин
|1
|0
|8.
|Бурка Андрей
|1
|0
|9.
|Claudiu Petrila
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тэнасе Флорин
|2
|0
|2.
|Попеску Овидиу
|2
|0
|3.
|Олару Дариус
|2
|0
|4.
|Панцыру Ионуц
|2
|0
|5.
|Крецу Валентин
|1
|0
|6.
|Планич Богдан
|1
|0
|7.
|Неделку Драгош
|1
|0
|8.
|Ман Деннис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЧФР Клуж
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|ФКСБ
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +11 =7 -2ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Астра Севилья 0:0 ЧФР Клуж
Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Севилья ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Волунтари 0:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Астра ЧФР Клуж 2:0 Селтик Ботошани 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Сепси Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж Лацио 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:0 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ренн ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени
ФКСБ Последние 20 матчей: +11 =5 -4ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Германнштадт 1:2 ФКСБ Ботошани 2:2 ФКСБ ФКСБ 1:1 Киндия Тырговиште
Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ ФКСБ 0:0 Академика Клинчени Волунтари 1:2 ФКСБ ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Базель 1:0 ФКСБ ФКСБ 2:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:0 Газ-Метан Медиаш КСМ Политехника Яссы 1:2 ФКСБ ФКСБ 1:3 Астра Ботошани 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:1 Сепси Германнштадт 0:4 ФКСБ Киндия Тырговиште 1:2 ФКСБ ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 4, ничьи: 10, поражения: 6
ФКСБ: победы: 6, ничьи: 10, поражения: 4
ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Лига 1 ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Первая лига ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:1 ФКСБ Первая лига ЧФР Клуж 0:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 3:0 ЧФР Клуж Первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|33
|2.
|Университатя Крайова
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|26
|3.
|ФКСБ
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|26
|4.
|Астра
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|24
|5.
|Ботошани
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|24
|6.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|23