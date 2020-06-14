Вииторул Констанца
1:1
Второй тайм: 47'
Стадион: Центральный (Овидиу)
КСМ Политехника Яссы
1:0
26' ГолЧобану Андрей
1:1
38' ГолJuan Pablo Passaglia
44' Желтая карточкаАким Влад
23
Гицэ
Вирджил
77
Аким
Влад
11
George
Ganea
12
Русу
Денис
17
Sorin
Serban
29
Michael
Omoh
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Гицэ ВирджилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аким ВладПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 George GaneaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Матей КосминНападающий
- Нападающий
-
-
-
21 Paul Iacob
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
-
12 Русу ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Sorin SerbanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Michael OmohНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Razvan Onea
-
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
Ход матча
26'
1:0
38'
44'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Янку Габриэль
|1 (1)
|0.07
|2.
|Ганя Кристиан
|1
|0.07
|3.
|Ривалдиньо
|1
|0.07
|4.
|Чобану Андрей
|1
|0.07
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Juan Pablo Passaglia
|1
|0.07
|2.
|Ovidiu Horsia
|1
|0.07
|3.
|Andrei Cristea1
|1
|0.07
|4.
|Michael Omoh
|0
|0
|5.
|Sorin Serban
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ганя Кристиан
|2
|0
|2.
|Младен Себастьян
|1
|0
|3.
|Аким Влад
|1
|0
|4.
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|5.
|Marco Dulca
|1
|0
|6.
|Кабуз Каталин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бреевелд Никандро
|2
|0
|2.
|Русу Денис
|1
|0
|3.
|Хабибу Хабиб
|1
|0
|4.
|Lucas Chacana
|1
|0
|5.
|Razvan Gradinaru
|1
|0
|6.
|Sorin Serban
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вииторул Констанца
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|КСМ Политехника Яссы
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +6 =5 -9Университатя Крайова 2:1 Вииторул Констанца U Craiova 2:1 Вииторул Констанца Университатя Крайова 0:3 Вииторул Констанца Академика Клинчени 2:3 Вииторул Констанца
Вииторул Констанца 0:0 Волунтари Вииторул Констанца 0:0 Академика Клинчени ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:2 Университатя Крайова КСМ Политехника Яссы 1:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:0 Штурм Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:2 ФКСБ Волунтари 1:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:1 Астра Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 4:1 Сепси Германнштадт 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 3:0 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 3:2 Вииторул Констанца
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +3 =4 -13КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 3:2 Университатя Крайова Сепси 1:1 КСМ Политехника Яссы Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы
КСМ Политехника Яссы 2:5 Университатя Крайова Сепси 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Вииторул Констанца Германнштадт 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ-Метан Медиаш Киндия Тырговиште 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 ФКСБ Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:2 Волунтари Академика Клинчени 1:0 КСМ Политехника Яссы Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж КСМ Политехника Яссы 0:3 Ботошани Университатя Крайова 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы
Последние игры между собой
Вииторул Констанца: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
КСМ Политехника Яссы: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|1:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|25
|2.
|Сепси
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|20
|3.
|Германнштадт
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|18
|4.
|Динамо Бухарест
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|17
|5.
|КСМ Политехника Яссы
|1:1
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|16
|6.
|Волунтари
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|15
|7.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|14
|8.
|Академика Клинчени
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|14