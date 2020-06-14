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Вииторул Констанца
1:1
Второй тайм: 47'

Стадион:
КСМ Политехника Яссы
0'
1:0
26' Гол
Чобану Андрей
1:1
38' Гол
Juan Pablo Passaglia
44' Желтая карточка
Аким Влад
47'
43
Кабуз
Каталин
2
Раду
Бобок
5
Младен
Себастьян
23
Гицэ
Вирджил
22
Ганя
Кристиан
17
Чобану
Андрей
18
Andrei
Artean
77
Аким
Влад
10
Янку
Габриэль
7
Ривалдиньо
11
George
Ganea
12
Русу
Денис
22
Razvan
Gradinaru
4
Михалаке
Мариус
23
Фрасинеску
Козмин
17
Sorin
Serban
32
Lucas
Chacana
18
Manuel
De
Iriondo
8
Juan
Pablo
Passaglia
30
Ovidiu
Horsia
29
Michael
Omoh
10
Andrei
Cristea1
Вииторул Констанца
КСМ Политехника Яссы

Ход матча

26'
Чобану Андрей
(Янку Габриэль)
1:0
38'
1:1
Juan Pablo Passaglia
(Michael Omoh)
44'
Аким Влад
 
46'
Louis Munteanu
George Ganea
 
46'
Malcom Edjouma
Andrei Artean
 

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вииторул Констанца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Янку Габриэль 1 (1) 0.07
2. Ганя Кристиан 1 0.07
3. Ривалдиньо 1 0.07
4. Чобану Андрей 1 0.07
КСМ Политехника Яссы
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Juan Pablo Passaglia 1 0.07
2. Ovidiu Horsia 1 0.07
3. Andrei Cristea1 1 0.07
4. Michael Omoh 0 0
5. Sorin Serban 0 0

Карточки

Вииторул Констанца
# Игрок      
1. Ганя Кристиан 2 0
2. Младен Себастьян 1 0
3. Аким Влад 1 0
4. Гицэ Вирджил 1 0
5. Marco Dulca 1 0
6. Кабуз Каталин 1 0
КСМ Политехника Яссы
# Игрок      
1. Бреевелд Никандро 2 0
2. Русу Денис 1 0
3. Хабибу Хабиб 1 0
4. Lucas Chacana 1 0
5. Razvan Gradinaru 1 0
6. Sorin Serban 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вииторул Констанца 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)
КСМ Политехника Яссы 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Университатя Крайова 2:1 Вииторул Констанца U Craiova 2:1 Вииторул Констанца Университатя Крайова 0:3 Вииторул Констанца Академика Клинчени 2:3 Вииторул Констанца
Вииторул Констанца 0:0 Волунтари Вииторул Констанца 0:0 Академика Клинчени ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:2 Университатя Крайова КСМ Политехника Яссы 1:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:0 Штурм Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:2 ФКСБ Волунтари 1:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:1 Астра Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 4:1 Сепси Германнштадт 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 3:0 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 3:2 Вииторул Констанца
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +3 =4 -13
КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 3:2 Университатя Крайова Сепси 1:1 КСМ Политехника Яссы Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы
КСМ Политехника Яссы 2:5 Университатя Крайова Сепси 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Вииторул Констанца Германнштадт 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ-Метан Медиаш Киндия Тырговиште 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 ФКСБ Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:2 Волунтари Академика Клинчени 1:0 КСМ Политехника Яссы Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж КСМ Политехника Яссы 0:3 Ботошани Университатя Крайова 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы

Последние игры между собой

Вииторул Констанца: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
КСМ Политехника Яссы: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
КСМ Политехника Яссы 1:2 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы Первая лига Вииторул Констанца 0:1 КСМ Политехника Яссы Первая лига Вииторул Констанца 1:0 КСМ Политехника Яссы Лига 1
  • Второй тайм
  • 46'
    КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Тактическая замена. Andrei Artean уходит с поля и его заменяет Malcom Edjouma
  • 46'
    Тактическая замена. George Ganea уходит с поля и его заменяет Louis Munteanu
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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