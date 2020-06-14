Вииторул Констанца
2:1
Конец матча
Стадион: Центральный (Овидиу)
КСМ Политехника Яссы
1:0
26' ГолЧобану Андрей
1:1
38' ГолJuan Pablo Passaglia
44' Желтая карточкаАким Влад
52' Желтая карточкаMalcom Edjouma
64' Желтая карточкаManuel De Iriondo
2:1
72' ГолГицэ Вирджил
81' Желтая карточкаФрасинеску Козмин
85' Желтая карточкаЧобану Андрей
90' Желтая карточкаДюссо Дамьен
23
Гицэ
Вирджил
77
Аким
Влад
11
George
Ganea
12
Русу
Денис
17
Sorin
Serban
29
Michael
Omoh
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Гицэ ВирджилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аким ВладПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 George GaneaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Матей КосминНападающий
- Нападающий
-
-
-
21 Paul Iacob
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
-
12 Русу ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Sorin SerbanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Michael OmohНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
19 Razvan Onea
-
Главный тренер: Mircea Rednic
Ход матча
26'
1:0
38'
44'
52'
72'
2:1
85'
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Янку Габриэль
|1 (1)
|0.07
|2.
|Ганя Кристиан
|1
|0.07
|3.
|Ривалдиньо
|1
|0.07
|4.
|Чобану Андрей
|1
|0.07
|5.
|Гицэ Вирджил
|1
|0.07
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Juan Pablo Passaglia
|1
|0.07
|2.
|Ovidiu Horsia
|1
|0.07
|3.
|Andrei Cristea1
|1
|0.07
|4.
|Michael Omoh
|0
|0
|5.
|Sorin Serban
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ганя Кристиан
|2
|0
|2.
|Дюссо Дамьен
|1
|0
|3.
|Младен Себастьян
|1
|0
|4.
|Аким Влад
|1
|0
|5.
|Чобану Андрей
|1
|0
|6.
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|7.
|Marco Dulca
|1
|0
|8.
|Malcom Edjouma
|1
|0
|9.
|Кабуз Каталин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бреевелд Никандро
|2
|0
|2.
|Фрасинеску Козмин
|1
|0
|3.
|Русу Денис
|1
|0
|4.
|Хабибу Хабиб
|1
|0
|5.
|Manuel De Iriondo
|1
|0
|6.
|Lucas Chacana
|1
|0
|7.
|Razvan Gradinaru
|1
|0
|8.
|Sorin Serban
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вииторул Констанца
|0
|40% (2)
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|КСМ Политехника Яссы
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +6 =5 -9Университатя Крайова 2:1 Вииторул Констанца U Craiova 2:1 Вииторул Констанца Университатя Крайова 0:3 Вииторул Констанца Академика Клинчени 2:3 Вииторул Констанца
Вииторул Констанца 0:0 Волунтари Вииторул Констанца 0:0 Академика Клинчени ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:2 Университатя Крайова КСМ Политехника Яссы 1:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:0 Штурм Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:2 ФКСБ Волунтари 1:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:1 Астра Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 4:1 Сепси Германнштадт 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 3:0 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 3:2 Вииторул Констанца
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +3 =4 -13КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 3:2 Университатя Крайова Сепси 1:1 КСМ Политехника Яссы Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы
КСМ Политехника Яссы 2:5 Университатя Крайова Сепси 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Вииторул Констанца Германнштадт 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ-Метан Медиаш Киндия Тырговиште 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 ФКСБ Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:2 Волунтари Академика Клинчени 1:0 КСМ Политехника Яссы Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж КСМ Политехника Яссы 0:3 Ботошани Университатя Крайова 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы
Последние игры между собой
Вииторул Констанца: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
КСМ Политехника Яссы: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|27
|2.
|Сепси
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|20
|3.
|Германнштадт
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|18
|4.
|Динамо Бухарест
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|17
|5.
|Волунтари
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|15
|6.
|КСМ Политехника Яссы
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|15
|7.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|14
|8.
|Академика Клинчени
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|14