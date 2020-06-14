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Вииторул Констанца
2:1
Конец матча

Стадион:
КСМ Политехника Яссы
0'
1:0
26' Гол
Чобану Андрей
1:1
38' Гол
Juan Pablo Passaglia
44' Желтая карточка
Аким Влад
52' Желтая карточка
Malcom Edjouma
64' Желтая карточка
Manuel De Iriondo
2:1
72' Гол
Гицэ Вирджил
81' Желтая карточка
Фрасинеску Козмин
85' Желтая карточка
Чобану Андрей
90' Желтая карточка
Дюссо Дамьен
90'+5
43
Кабуз
Каталин
2
Раду
Бобок
5
Младен
Себастьян
23
Гицэ
Вирджил
22
Ганя
Кристиан
17
Чобану
Андрей
18
Andrei
Artean
77
Аким
Влад
10
Янку
Габриэль
7
Ривалдиньо
11
George
Ganea
12
Русу
Денис
22
Razvan
Gradinaru
4
Михалаке
Мариус
23
Фрасинеску
Козмин
17
Sorin
Serban
32
Lucas
Chacana
18
Manuel
De
Iriondo
8
Juan
Pablo
Passaglia
30
Ovidiu
Horsia
29
Michael
Omoh
10
Andrei
Cristea1
Вииторул Констанца
КСМ Политехника Яссы

Ход матча

26'
Чобану Андрей
(Янку Габриэль)
1:0
38'
1:1
Juan Pablo Passaglia
(Michael Omoh)
44'
Аким Влад
 
46'
Louis Munteanu
George Ganea
 
46'
Malcom Edjouma
Andrei Artean
 
52'
Malcom Edjouma
 
61'
 
Платини Суареш
Ovidiu Horsia
64'
 
Manuel De Iriondo
65'
Дюссо Дамьен
Раду Бобок
 
67'
 
Бреевелд Никандро
Andrei Cristea1
72'
Гицэ Вирджил
(Янку Габриэль)
2:1
78'
Кицу Аурелиан
Янку Габриэль
 
78'
Касап Карлос
Ривалдиньо
 
81'
 
Фрасинеску Козмин
81'
 
Кабрал Родни
Lucas Chacana
82'
 
Хабибу Хабиб
Michael Omoh
82'
 
Fomba Bourama
Manuel De Iriondo
85'
Чобану Андрей
 
90'
Дюссо Дамьен
 

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вииторул Констанца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Янку Габриэль 1 (1) 0.07
2. Ганя Кристиан 1 0.07
3. Ривалдиньо 1 0.07
4. Чобану Андрей 1 0.07
5. Гицэ Вирджил 1 0.07
КСМ Политехника Яссы
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Juan Pablo Passaglia 1 0.07
2. Ovidiu Horsia 1 0.07
3. Andrei Cristea1 1 0.07
4. Michael Omoh 0 0
5. Sorin Serban 0 0

Карточки

Вииторул Констанца
# Игрок      
1. Ганя Кристиан 2 0
2. Дюссо Дамьен 1 0
3. Младен Себастьян 1 0
4. Аким Влад 1 0
5. Чобану Андрей 1 0
6. Гицэ Вирджил 1 0
7. Marco Dulca 1 0
8. Malcom Edjouma 1 0
9. Кабуз Каталин 1 0
КСМ Политехника Яссы
# Игрок      
1. Бреевелд Никандро 2 0
2. Фрасинеску Козмин 1 0
3. Русу Денис 1 0
4. Хабибу Хабиб 1 0
5. Manuel De Iriondo 1 0
6. Lucas Chacana 1 0
7. Razvan Gradinaru 1 0
8. Sorin Serban 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вииторул Констанца 0 40% (2) 0 0 40% (2) 20% (1)
КСМ Политехника Яссы 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Университатя Крайова 2:1 Вииторул Констанца U Craiova 2:1 Вииторул Констанца Университатя Крайова 0:3 Вииторул Констанца Академика Клинчени 2:3 Вииторул Констанца
Вииторул Констанца 0:0 Волунтари Вииторул Констанца 0:0 Академика Клинчени ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:2 Университатя Крайова КСМ Политехника Яссы 1:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:0 Штурм Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:2 ФКСБ Волунтари 1:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:1 Астра Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 4:1 Сепси Германнштадт 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 3:0 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 3:2 Вииторул Констанца
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +3 =4 -13
КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 3:2 Университатя Крайова Сепси 1:1 КСМ Политехника Яссы Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы
КСМ Политехника Яссы 2:5 Университатя Крайова Сепси 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Вииторул Констанца Германнштадт 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ-Метан Медиаш Киндия Тырговиште 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 ФКСБ Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:2 Волунтари Академика Клинчени 1:0 КСМ Политехника Яссы Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж КСМ Политехника Яссы 0:3 Ботошани Университатя Крайова 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы

Последние игры между собой

Вииторул Констанца: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
КСМ Политехника Яссы: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
КСМ Политехника Яссы 1:2 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы Первая лига Вииторул Констанца 0:1 КСМ Политехника Яссы Первая лига Вииторул Констанца 1:0 КСМ Политехника Яссы Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 3 2 1 0 5 - 3 27
2. Сепси 3 0 3 0 3 - 3 20
3. Германнштадт 3 1 2 0 3 - 2 18
4. Динамо Бухарест 2 0 0 2 0 - 2 17
5. Волунтари 3 1 2 0 4 - 1 15
6. КСМ Политехника Яссы 3 1 1 1 3 - 3 15
7. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 1 - 2 14
8. Академика Клинчени 3 1 0 2 3 - 6 14
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  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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