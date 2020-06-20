Ботошани
0:2
Конец матча
Стадион: Муниципальный, Ботошани
ЧФР Клуж
0:1
3' ПенальтиДяк Чиприан
7' Желтая карточкаАшковски Стефан
0:2
12' ГолДяк Чиприан
90' Желтая карточкаЦигэнашу Александр
32
Alin
Seroni
67
Enriko
Papa
89
Hinrich
45
Камора
Мауру
94
Catalin
Itu
10
Дяк
Чиприан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Alin SeroniЗащитник
- Защитник
-
67 Enriko PapaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Фили РеалдоНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marius Croitoru
- Основной состав
-
89 HinrichВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
94 Catalin ItuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Боли КевинЗащитник
-
92 Майк СесторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
-
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
3'
0:1
12'
0:2
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дуганджич Марко
|2
|0.22
|2.
|Jonathan Rodriguez2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дяк Чиприан
|3 (1)
|0.33
|2.
|Паун-Александру Константин
|1
|0.11
|3.
|Джокович Дамьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Andrei Chindris
|2
|0
|2.
|Цигэнашу Александр
|1
|0
|3.
|Alin Seroni
|1
|0
|4.
|Ашковски Стефан
|1
|0
|5.
|Кейта Амиду
|1
|0
|6.
|Enriko Papa
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хобан Овидиу
|1
|1
|2.
|Бордеяну Михай
|2
|0
|3.
|Дяк Чиприан
|1
|0
|4.
|Арлаускис Гедрюс
|1
|0
|5.
|Рондон Марио
|1
|0
|6.
|Омрани Билель
|1
|0
|7.
|Паун-Александру Константин
|1
|0
|8.
|Бурка Андрей
|1
|0
|9.
|Claudiu Petrila
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ботошани
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|ЧФР Клуж
|75% (3)
|0
|0
|0
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Ботошани Последние 20 матчей: + = -Астра 1:0 Ботошани Ботошани 2:2 ФКСБ Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы Сепси 0:1 Ботошани
Ботошани 2:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани Ахмат 1:3 Ботошани Ботошани 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Ботошани Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 3:1 Ботошани Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 0:0 Ботошани Ботошани 0:2 ФКСБ Волунтари 1:2 Ботошани Ботошани 1:2 Астра КСМ Политехника Яссы 0:3 Ботошани Ботошани 1:1 Сепси Германнштадт 0:1 Ботошани Ботошани 0:3 Киндия Тырговиште
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: + = -ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Астра
Севилья 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Севилья ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Волунтари 0:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Астра ЧФР Клуж 2:0 Селтик Ботошани 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Сепси Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж Лацио 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:0 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ренн
Последние игры между собой
Ботошани: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 9
ЧФР Клуж: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 4
ЧФР Клуж 0:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:0 Ботошани Первая лига Ботошани 3:1 ЧФР Клуж Первая лига Ботошани 4:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 6:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 3:1 Ботошани Первая лига ЧФР Клуж 4:0 Ботошани Первая лига Ботошани 0:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 3:1 Ботошани Первая лига Ботошани 0:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 2:0 Ботошани Кубок Румынии
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|36
|2.
|Университатя Крайова
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|29
|3.
|ФКСБ
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|26
|4.
|Астра
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|25
|5.
|Газ-Метан Медиаш
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|24
|6.
|Ботошани
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|24