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Ботошани
0:2
Конец матча

Стадион:
ЧФР Клуж
0'
0:1
3' Пенальти
Дяк Чиприан
7' Желтая карточка
Ашковски Стефан
0:2
12' Гол
Дяк Чиприан
90' Желтая карточка
Цигэнашу Александр
90'+4
13
Hidajet
Hankic
2
Denis
Harut
6
Andrei
Chindris
32
Alin
Seroni
30
Цигэнашу
Александр
67
Enriko
Papa
14
Alessio
Carlone
27
Eduard
Florescu
15
Ашковски
Стефан
17
Дуганджич
Марко
9
Reagy
Baah
Ofosu
89
Hinrich
4
Маня
Кристьян
55
Винисиус
Пауло
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
94
Catalin
Itu
37
Бордеяну
Михай
8
Джокович
Дамьян
10
Дяк
Чиприан
9
Омрани
Билель
27
Кипчу
Александру
Ботошани
ЧФР Клуж

Ход матча

3'
0:1
Дяк Чиприан
7'
Ашковски Стефан
 
12'
0:2
Дяк Чиприан
58'
Кейта Амиду
Ашковски Стефан
 
61'
 
Рондон Марио
Омрани Билель
69'
 
Паун-Александру Константин
Catalin Itu
70'
Фили Реалдо
Reagy Baah Ofosu
 
80'
Nikolaos Baxevanos
Alin Seroni
 
80'
George Cimpanu
Alessio Carlone
 
81'
Bryan Mendoza
Denis Harut
 
85'
 
Хобан Овидиу
Джокович Дамьян
85'
 
Костаке Йонуц
Кипчу Александру
90'
Цигэнашу Александр
 

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуганджич Марко 2 0.22
2. Jonathan Rodriguez2 0 0
ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дяк Чиприан 3 (1) 0.33
2. Паун-Александру Константин 1 0.11
3. Джокович Дамьян 0 0

Карточки

Ботошани
# Игрок      
1. Andrei Chindris 2 0
2. Цигэнашу Александр 1 0
3. Alin Seroni 1 0
4. Ашковски Стефан 1 0
5. Кейта Амиду 1 0
6. Enriko Papa 1 0
ЧФР Клуж
# Игрок      
1. Хобан Овидиу 1 1
2. Бордеяну Михай 2 0
3. Дяк Чиприан 1 0
4. Арлаускис Гедрюс 1 0
5. Рондон Марио 1 0
6. Омрани Билель 1 0
7. Паун-Александру Константин 1 0
8. Бурка Андрей 1 0
9. Claudiu Petrila 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ботошани 50% (1) 0 0 50% (1) 0 0
 ЧФР Клуж 75% (3) 0 0 0 0 25% (1)

Предыдущие игры

Ботошани Последние 20 матчей: + = -
Астра 1:0 Ботошани Ботошани 2:2 ФКСБ Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы Сепси 0:1 Ботошани
Ботошани 2:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани Ахмат 1:3 Ботошани Ботошани 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Ботошани Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 3:1 Ботошани Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 0:0 Ботошани Ботошани 0:2 ФКСБ Волунтари 1:2 Ботошани Ботошани 1:2 Астра КСМ Политехника Яссы 0:3 Ботошани Ботошани 1:1 Сепси Германнштадт 0:1 Ботошани Ботошани 0:3 Киндия Тырговиште
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: + = -
ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Астра
Севилья 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Севилья ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Волунтари 0:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Астра ЧФР Клуж 2:0 Селтик Ботошани 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Сепси Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж Лацио 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:0 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ренн

Последние игры между собой

Ботошани: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 9
ЧФР Клуж: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 4
Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 4:1 Ботошани Первая лига Ботошани 1:5 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 1:1 Ботошани Первая лига
ЧФР Клуж 0:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:0 Ботошани Первая лига Ботошани 3:1 ЧФР Клуж Первая лига Ботошани 4:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 6:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 3:1 Ботошани Первая лига ЧФР Клуж 4:0 Ботошани Первая лига Ботошани 0:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 3:1 Ботошани Первая лига Ботошани 0:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 2:0 Ботошани Кубок Румынии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 4 3 1 0 5 - 1 36
2. Университатя Крайова 3 2 0 1 5 - 6 29
3. ФКСБ 3 1 1 1 6 - 4 26
4. Астра 4 1 1 2 3 - 4 25
5. Газ-Метан Медиаш 3 0 2 1 1 - 2 24
6. Ботошани 3 0 1 2 2 - 5 24
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча онлайн

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