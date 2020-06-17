Киндия Тырговиште
1:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Илие Оана
Вииторул Констанца
1:0
10' ГолCristian Negut
25
Mihai
Aioani
22
Раца
Вадим
94
Ovidiu
Bic
27
Marco
Dulca
21
Paul
Iacob
13
Матей
Космин
- Основной состав
-
25 Mihai AioaniВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
94 Ovidiu BicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Viorel Moldovan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Marco DulcaЗащитник
-
21 Paul IacobЗащитник
- Защитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
97 Darius Grosu
-
-
-
11 George Ganea
-
Главный тренер: Георге Хаджи
Ход матча
10'
1:0
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Bradley Diallo
|1
|0.07
|2.
|Cristian Negut
|1
|0.07
|3.
|Andrei Serban
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Янку Габриэль
|1 (1)
|0.07
|2.
|Ганя Кристиан
|1
|0.07
|3.
|Ривалдиньо
|1
|0.07
|4.
|Чобану Андрей
|1
|0.07
|5.
|Гицэ Вирджил
|1
|0.07
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Cristian Negut
|1
|1
|2.
|Marius Martac
|1
|0
|3.
|Franck Yameogo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ганя Кристиан
|2
|0
|2.
|Дюссо Дамьен
|1
|0
|3.
|Младен Себастьян
|1
|0
|4.
|Аким Влад
|1
|0
|5.
|Чобану Андрей
|1
|0
|6.
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|7.
|Marco Dulca
|1
|0
|8.
|Malcom Edjouma
|1
|0
|9.
|Кабуз Каталин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Киндия Тырговиште
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Вииторул Констанца
|0
|40% (2)
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
Предыдущие игры
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: + = -U Craiova 0:1 Киндия Тырговиште Sepsi Sf. Gheorghe 2:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси
Германнштадт 1:0 Киндия Тырговиште ФКСБ 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:2 Волунтари Астра 1:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани Сочи 0:0 Киндия Тырговиште Сепси 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 2:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 4:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:5 Академика Клинчени ЧФР Клуж 4:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Университатя Крайова Вииторул Констанца 3:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Газ-Метан Медиаш Киндия Тырговиште 1:2 ФКСБ
Вииторул Констанца Последние 20 матчей: + = -Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы Университатя Крайова 2:1 Вииторул Констанца U Craiova 2:1 Вииторул Констанца Университатя Крайова 0:3 Вииторул Констанца
Академика Клинчени 2:3 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:0 Волунтари Вииторул Констанца 0:0 Академика Клинчени ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:2 Университатя Крайова КСМ Политехника Яссы 1:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:0 Штурм Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:2 ФКСБ Волунтари 1:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:1 Астра Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 4:1 Сепси Германнштадт 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 3:0 Киндия Тырговиште
Последние игры между собой
Киндия Тырговиште: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Вииторул Констанца: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|0:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|27
|2.
|Сепси
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|20
|3.
|Германнштадт
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|18
|4.
|Волунтари
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|18
|5.
|Динамо Бухарест
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|17
|6.
|Киндия Тырговиште
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|17
|7.
|КСМ Политехника Яссы
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|15
|8.
|Академика Клинчени
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|14