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Киндия Тырговиште
1:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Вииторул Констанца
0'
1:0
10' Гол
Cristian Negut
21'
25
Mihai
Aioani
2
Marius
Martac
4
Alexandru
Constanntin
Benga
18
Bradley
Diallo
3
Adrian
Ionita
22
Раца
Вадим
94
Ovidiu
Bic
20
Cristian
Negut
55
Дангубич
Филип
48
Иванчич
Йосип
9
Бериша
Вальмир
1
Тордой
Арпад
4
Дюссо
Дамьен
27
Marco
Dulca
21
Paul
Iacob
2
Раду
Бобок
13
Матей
Космин
20
Malcom
Edjouma
8
Касап
Карлос
25
Кицу
Аурелиан
98
Louis
Munteanu
19
Cosmin
Birnoi
Киндия Тырговиште
Вииторул Констанца

Ход матча

10'
Cristian Negut
1:0

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Bradley Diallo 1 0.07
2. Cristian Negut 1 0.07
3. Andrei Serban 0 0
Вииторул Констанца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Янку Габриэль 1 (1) 0.07
2. Ганя Кристиан 1 0.07
3. Ривалдиньо 1 0.07
4. Чобану Андрей 1 0.07
5. Гицэ Вирджил 1 0.07

Карточки

Киндия Тырговиште
# Игрок      
1. Cristian Negut 1 1
2. Marius Martac 1 0
3. Franck Yameogo 1 0
Вииторул Констанца
# Игрок      
1. Ганя Кристиан 2 0
2. Дюссо Дамьен 1 0
3. Младен Себастьян 1 0
4. Аким Влад 1 0
5. Чобану Андрей 1 0
6. Гицэ Вирджил 1 0
7. Marco Dulca 1 0
8. Malcom Edjouma 1 0
9. Кабуз Каталин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Киндия Тырговиште 0 100% (1) 0 0 0 0
 Вииторул Констанца 0 40% (2) 0 0 40% (2) 20% (1)

Предыдущие игры

Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: + = -
U Craiova 0:1 Киндия Тырговиште Sepsi Sf. Gheorghe 2:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси
Германнштадт 1:0 Киндия Тырговиште ФКСБ 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:2 Волунтари Астра 1:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани Сочи 0:0 Киндия Тырговиште Сепси 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 2:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 4:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:5 Академика Клинчени ЧФР Клуж 4:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Университатя Крайова Вииторул Констанца 3:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Газ-Метан Медиаш Киндия Тырговиште 1:2 ФКСБ
Вииторул Констанца Последние 20 матчей: + = -
Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы Университатя Крайова 2:1 Вииторул Констанца U Craiova 2:1 Вииторул Констанца Университатя Крайова 0:3 Вииторул Констанца
Академика Клинчени 2:3 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:0 Волунтари Вииторул Констанца 0:0 Академика Клинчени ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:2 Университатя Крайова КСМ Политехника Яссы 1:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:0 Штурм Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:2 ФКСБ Волунтари 1:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:1 Астра Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 4:1 Сепси Германнштадт 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 3:0 Киндия Тырговиште

Последние игры между собой

Киндия Тырговиште: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Вииторул Констанца: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Вииторул Констанца 3:0 Киндия Тырговиште Первая лига Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца Первая лига
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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