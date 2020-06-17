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Киндия Тырговиште
2:1
Конец матча

Стадион:
Вииторул Констанца
0'
1:0
10' Гол
Cristian Negut
61' Желтая карточка
Ovidiu Bic
1:1
85' Гол
Матей Космин
2:1
89' Гол
Cristian Negut
90' Желтая карточка
Дюссо Дамьен
90'+4
25
Mihai
Aioani
2
Marius
Martac
4
Alexandru
Constanntin
Benga
18
Bradley
Diallo
3
Adrian
Ionita
22
Раца
Вадим
94
Ovidiu
Bic
20
Cristian
Negut
55
Дангубич
Филип
48
Иванчич
Йосип
9
Бериша
Вальмир
1
Тордой
Арпад
4
Дюссо
Дамьен
27
Marco
Dulca
21
Paul
Iacob
2
Раду
Бобок
13
Матей
Космин
20
Malcom
Edjouma
8
Касап
Карлос
25
Кицу
Аурелиан
98
Louis
Munteanu
19
Cosmin
Birnoi
Киндия Тырговиште
Вииторул Констанца

Ход матча

10'
Cristian Negut
1:0
23'
Laurentiu Corbu
Adrian Ionita
 
37'
 
Andrei Artean
Malcom Edjouma
46'
 
Alexi Paul Pitu
Cosmin Birnoi
61'
Ovidiu Bic
 
61'
Флоря Константин
Дангубич Филип
 
61'
Franck Yameogo
Иванчич Йосип
 
63'
 
George Ganea
Кицу Аурелиан
63'
 
Darius Grosu
Касап Карлос
63'
 
Ганя Кристиан
Раду Бобок
73'
Denis Dumitrascu
Бериша Вальмир
 
74'
Daniel Novac
Раца Вадим
 
85'
1:1
Матей Космин
89'
Cristian Negut
(Denis Dumitrascu)
2:1
90'
 
Дюссо Дамьен

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Cristian Negut 2 0.14
2. Bradley Diallo 1 0.07
3. Denis Dumitrascu 0 0
4. Andrei Serban 0 0
Вииторул Констанца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Янку Габриэль 1 (1) 0.07
2. Матей Космин 1 0.07
3. Ганя Кристиан 1 0.07
4. Ривалдиньо 1 0.07
5. Чобану Андрей 1 0.07
6. Гицэ Вирджил 1 0.07

Карточки

Киндия Тырговиште
# Игрок      
1. Cristian Negut 1 1
2. Marius Martac 1 0
3. Ovidiu Bic 1 0
4. Franck Yameogo 1 0
Вииторул Констанца
# Игрок      
1. Дюссо Дамьен 2 0
2. Ганя Кристиан 2 0
3. Младен Себастьян 1 0
4. Аким Влад 1 0
5. Чобану Андрей 1 0
6. Гицэ Вирджил 1 0
7. Marco Dulca 1 0
8. Malcom Edjouma 1 0
9. Кабуз Каталин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Киндия Тырговиште 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1)
 Вииторул Констанца 0 33.33% (2) 0 0 33.33% (2) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +3 =6 -11
U Craiova 0:1 Киндия Тырговиште Sepsi Sf. Gheorghe 2:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси
Германнштадт 1:0 Киндия Тырговиште ФКСБ 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:2 Волунтари Астра 1:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани Сочи 0:0 Киндия Тырговиште Сепси 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 2:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 4:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:5 Академика Клинчени ЧФР Клуж 4:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Университатя Крайова Вииторул Констанца 3:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Газ-Метан Медиаш Киндия Тырговиште 1:2 ФКСБ
Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы Университатя Крайова 2:1 Вииторул Констанца U Craiova 2:1 Вииторул Констанца Университатя Крайова 0:3 Вииторул Констанца
Академика Клинчени 2:3 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:0 Волунтари Вииторул Констанца 0:0 Академика Клинчени ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:2 Университатя Крайова КСМ Политехника Яссы 1:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:0 Штурм Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:2 ФКСБ Волунтари 1:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:1 Астра Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 4:1 Сепси Германнштадт 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 3:0 Киндия Тырговиште

Последние игры между собой

Киндия Тырговиште: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Вииторул Констанца: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Вииторул Констанца 3:0 Киндия Тырговиште Первая лига Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 4 2 1 1 6 - 5 27
2. Сепси 4 0 3 1 4 - 5 20
3. Германнштадт 3 1 2 0 3 - 2 18
4. Волунтари 4 2 2 0 6 - 2 18
5. Динамо Бухарест 2 0 0 2 0 - 2 17
6. Киндия Тырговиште 3 1 1 1 3 - 3 17
7. КСМ Политехника Яссы 3 1 1 1 3 - 3 15
8. Академика Клинчени 3 1 0 2 3 - 6 14
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  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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