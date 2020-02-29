Индия: Суперлига Индии 2019-2020

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Ченнаин
4:1
Второй тайм: 88'
Гоа
0'
50' Желтая карточка
Jerry Lalrinzuala
1:0
54' Гол
Гоян Лучан
57' Желтая карточка
Mourtada Sergine Fall
2:0
62' Гол
Тапа Анируд
63' Желтая карточка
Коро Ферран
66' Желтая карточка
Edwin Vanspaul
3:0
77' Гол
Eli Sabia
4:0
79' Гол
Lallianzuala Chhangte
83' Желтая карточка
Гоян Лучан
4:1
85' Гол
Saviour Gama
88'
Ченнаин
Гоа

Ход матча

50'
Jerry Lalrinzuala
 
54'
Гоян Лучан
1:0
57'
 
Mourtada Sergine Fall
62'
Тапа Анируд
2:0
63'
 
Коро Ферран
65'
 
Saviour Gama
Manvir Singh
66'
Edwin Vanspaul
 
69'
Germanpreet Singh
Edwin Vanspaul
 
71'
Thoi Singh
Шембри Андре
 
77'
Eli Sabia
3:0
78'
 
Princeton Rebello
Jackinchand Singh
79'
Lallianzuala Chhangte
4:0
83'
Гоян Лучан
 
85'
4:1
Saviour Gama

Предыдущие игры

Ченнаин Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Нортист Юнайтед 2:2 Ченнаин Мумбаи Сити 0:1 Ченнаин ATK 1:3 Ченнаин Ченнаин 0:0 Бенгалуру
Керала Бластерс 3:6 Ченнаин Ченнаин 4:1 Джамшедпур Ченнаин 2:0 Нортист Юнайтед Hyderabad FC 1:3 Ченнаин Дели Динамос 2:0 Ченнаин Ченнаин 3:4 Гоа Ченнаин 3:1 Керала Бластерс Джамшедпур 1:1 Ченнаин Ченнаин 2:2 Дели Динамос Ченнаин 2:1 Hyderabad FC Бенгалуру 3:0 Ченнаин Ченнаин 0:1 ATK Ченнаин 0:0 Мумбаи Сити Гоа 3:0 Ченнаин Мананг Маршъягди 2:3 Ченнаин Минерва Пунджаб 1:1 Ченнаин
Гоа Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Джамшедпур 0:5 Гоа Гоа 5:2 Мумбаи Сити Гоа 4:1 Hyderabad FC Дели Динамос 2:4 Гоа
Гоа 3:2 Керала Бластерс ATK 2:0 Гоа Гоа 2:0 Нортист Юнайтед Бенгалуру 2:1 Гоа Ченнаин 3:4 Гоа Гоа 3:0 Дели Динамос Гоа 2:1 ATK Hyderabad FC 0:1 Гоа Керала Бластерс 2:2 Гоа Гоа 0:1 Джамшедпур Мумбаи Сити 2:4 Гоа Нортист Юнайтед 2:2 Гоа Гоа 1:1 Бенгалуру Гоа 3:0 Ченнаин Бенгалуру 1:0 Гоа Гоа 0:1 Мумбаи Сити

Последние игры между собой

Ченнаин: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 8
Гоа: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 5
Ченнаин 3:4 Гоа Суперлига Индии Гоа 3:0 Ченнаин Суперлига Индии Гоа 1:0 Ченнаин Суперлига Индии Ченнаин 1:3 Гоа Суперлига Индии
Ченнаин 3:0 Гоа Суперлига Индии Гоа 1:1 Ченнаин Суперлига Индии Гоа 0:1 Ченнаин Суперлига Индии Ченнаин 2:3 Гоа Суперлига Индии Гоа 5:4 Ченнаин Суперлига Индии Ченнаин 2:0 Гоа Суперлига Индии Гоа 2:3 Ченнаин Суперлига Индии Ченнаин 0:2 Гоа Суперлига Индии Гоа 0:4 Ченнаин Суперлига Индии Ченнаин 1:3 Гоа Суперлига Индии
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Гоа 1:4 19 12 3 4 47 - 27 39
2. ATK 18 10 4 4 33 - 16 34
3. Ченнаин 4:1 19 9 5 5 36 - 27 32
4. Бенгалуру 18 8 6 4 22 - 13 30
5. Мумбаи Сити 18 7 5 6 25 - 29 26
6. Дели Динамос 18 7 4 7 28 - 31 25
7. Керала Бластерс 18 4 7 7 29 - 32 19
8. Джамшедпур 18 4 6 8 22 - 35 18
9. Нортист Юнайтед 18 2 8 8 16 - 30 14
10. Hyderabad FC 18 2 4 12 21 - 39 10
11. Пуне Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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