Индия: Суперлига Индии 2019-2020
50' Желтая карточкаJerry Lalrinzuala
1:0
54' ГолГоян Лучан
57' Желтая карточкаMourtada Sergine Fall
2:0
62' ГолТапа Анируд
63' Желтая карточкаКоро Ферран
66' Желтая карточкаEdwin Vanspaul
3:0
77' ГолEli Sabia
4:0
79' ГолLallianzuala Chhangte
83' Желтая карточкаГоян Лучан
4:1
85' ГолSaviour Gama
- Основной состав
-
31 Vishal KaithВратарь
-
13 Eli SabiaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Тапа АнирудПолузащитник
- Нападающий
-
27 Шембри АндреНападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Thoi SinghНападающий
-
24 Rahim Ali
-
-
Главный тренер: Койл Оуэн
- Основной состав
- Защитник
-
17 Пенья КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
21 Saviour Gama
-
32 Naveen Kumar
-
44 Amey Ranwade
-
Ход матча
54'
1:0
62'
2:0
63'
66'
77'
3:0
79'
83'
85'
4:1
Предыдущие игры
Ченнаин Последние 20 матчей: +9 =6 -5Нортист Юнайтед 2:2 Ченнаин Мумбаи Сити 0:1 Ченнаин ATK 1:3 Ченнаин Ченнаин 0:0 Бенгалуру
Керала Бластерс 3:6 Ченнаин Ченнаин 4:1 Джамшедпур Ченнаин 2:0 Нортист Юнайтед Hyderabad FC 1:3 Ченнаин Дели Динамос 2:0 Ченнаин Ченнаин 3:4 Гоа Ченнаин 3:1 Керала Бластерс Джамшедпур 1:1 Ченнаин Ченнаин 2:2 Дели Динамос Ченнаин 2:1 Hyderabad FC Бенгалуру 3:0 Ченнаин Ченнаин 0:1 ATK Ченнаин 0:0 Мумбаи Сити Гоа 3:0 Ченнаин Мананг Маршъягди 2:3 Ченнаин Минерва Пунджаб 1:1 Ченнаин
Гоа Последние 20 матчей: +12 =3 -5Джамшедпур 0:5 Гоа Гоа 5:2 Мумбаи Сити Гоа 4:1 Hyderabad FC Дели Динамос 2:4 Гоа
Гоа 3:2 Керала Бластерс ATK 2:0 Гоа Гоа 2:0 Нортист Юнайтед Бенгалуру 2:1 Гоа Ченнаин 3:4 Гоа Гоа 3:0 Дели Динамос Гоа 2:1 ATK Hyderabad FC 0:1 Гоа Керала Бластерс 2:2 Гоа Гоа 0:1 Джамшедпур Мумбаи Сити 2:4 Гоа Нортист Юнайтед 2:2 Гоа Гоа 1:1 Бенгалуру Гоа 3:0 Ченнаин Бенгалуру 1:0 Гоа Гоа 0:1 Мумбаи Сити
Последние игры между собой
Ченнаин: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 8
Гоа: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 5
Ченнаин 3:0 Гоа Суперлига Индии Гоа 1:1 Ченнаин Суперлига Индии Гоа 0:1 Ченнаин Суперлига Индии Ченнаин 2:3 Гоа Суперлига Индии Гоа 5:4 Ченнаин Суперлига Индии Ченнаин 2:0 Гоа Суперлига Индии Гоа 2:3 Ченнаин Суперлига Индии Ченнаин 0:2 Гоа Суперлига Индии Гоа 0:4 Ченнаин Суперлига Индии Ченнаин 1:3 Гоа Суперлига Индии
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гоа
|1:4
|19
|12
|3
|4
|47 - 27
|39
|2.
|ATK
|18
|10
|4
|4
|33 - 16
|34
|3.
|Ченнаин
|4:1
|19
|9
|5
|5
|36 - 27
|32
|4.
|Бенгалуру
|18
|8
|6
|4
|22 - 13
|30
|5.
|Мумбаи Сити
|18
|7
|5
|6
|25 - 29
|26
|6.
|Дели Динамос
|18
|7
|4
|7
|28 - 31
|25
|7.
|Керала Бластерс
|18
|4
|7
|7
|29 - 32
|19
|8.
|Джамшедпур
|18
|4
|6
|8
|22 - 35
|18
|9.
|Нортист Юнайтед
|18
|2
|8
|8
|16 - 30
|14
|10.
|Hyderabad FC
|18
|2
|4
|12
|21 - 39
|10
|11.
|Пуне Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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