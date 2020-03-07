Индия: Суперлига Индии 2019-2020
1:0
10' Гол в свои воротаГоян Лучан
2:0
21' ГолMourtada Sergine Fall
2:1
52' ГолLallianzuala Chhangte
2:2
59' ГолВальскис Нериюс
70' Желтая карточкаБедия Эду
3:2
82' ГолБедия Эду
4:2
83' ГолMourtada Sergine Fall
84' Желтая карточкаVishal Kaith
87' Желтая карточкаSaviour Gama
90' Вторая желтая карточкаSaviour Gama
17
Пенья
Карлос
31
Vishal
Kaith
13
Eli
Sabia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Пенья КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Бедия ЭдуПолузащитник
-
-
21 Saviour Gama
-
37 Mohamed Ali2
-
32 Naveen Kumar
-
-
Главный тренер: Clifford Miranda
- Основной состав
-
31 Vishal KaithВратарь
-
13 Eli SabiaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Тапа АнирудПолузащитник
- Нападающий
-
27 Шембри АндреНападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Thoi SinghНападающий
-
24 Rahim Ali
-
-
-
Главный тренер: Койл Оуэн
Ход матча
10'
1:0
21'
52'
59'
2:2
70'
82'
3:2
83'
84'
87'
90'
90'
Предыдущие игры
Гоа Последние 20 матчей: +12 =3 -5Ченнаин 4:1 Гоа Джамшедпур 0:5 Гоа Гоа 5:2 Мумбаи Сити Гоа 4:1 Hyderabad FC
Дели Динамос 2:4 Гоа Гоа 3:2 Керала Бластерс ATK 2:0 Гоа Гоа 2:0 Нортист Юнайтед Бенгалуру 2:1 Гоа Ченнаин 3:4 Гоа Гоа 3:0 Дели Динамос Гоа 2:1 ATK Hyderabad FC 0:1 Гоа Керала Бластерс 2:2 Гоа Гоа 0:1 Джамшедпур Мумбаи Сити 2:4 Гоа Нортист Юнайтед 2:2 Гоа Гоа 1:1 Бенгалуру Гоа 3:0 Ченнаин Бенгалуру 1:0 Гоа
Ченнаин Последние 20 матчей: +10 =5 -5Ченнаин 4:1 Гоа Нортист Юнайтед 2:2 Ченнаин Мумбаи Сити 0:1 Ченнаин ATK 1:3 Ченнаин
Ченнаин 0:0 Бенгалуру Керала Бластерс 3:6 Ченнаин Ченнаин 4:1 Джамшедпур Ченнаин 2:0 Нортист Юнайтед Hyderabad FC 1:3 Ченнаин Дели Динамос 2:0 Ченнаин Ченнаин 3:4 Гоа Ченнаин 3:1 Керала Бластерс Джамшедпур 1:1 Ченнаин Ченнаин 2:2 Дели Динамос Ченнаин 2:1 Hyderabad FC Бенгалуру 3:0 Ченнаин Ченнаин 0:1 ATK Ченнаин 0:0 Мумбаи Сити Гоа 3:0 Ченнаин Мананг Маршъягди 2:3 Ченнаин
Последние игры между собой
Гоа: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 6
Ченнаин: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 8
Ченнаин 1:3 Гоа Суперлига Индии Ченнаин 3:0 Гоа Суперлига Индии Гоа 1:1 Ченнаин Суперлига Индии Гоа 0:1 Ченнаин Суперлига Индии Ченнаин 2:3 Гоа Суперлига Индии Гоа 5:4 Ченнаин Суперлига Индии Ченнаин 2:0 Гоа Суперлига Индии Гоа 2:3 Ченнаин Суперлига Индии Ченнаин 0:2 Гоа Суперлига Индии Гоа 0:4 Ченнаин Суперлига Индии Ченнаин 1:3 Гоа Суперлига Индии