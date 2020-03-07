Индия: Суперлига Индии 2019-2020

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Гоа
4:2
Конец матча
Ченнаин
0'
1:0
10' Гол в свои ворота
Гоян Лучан
2:0
21' Гол
Mourtada Sergine Fall
2:1
52' Гол
Lallianzuala Chhangte
2:2
59' Гол
Вальскис Нериюс
70' Желтая карточка
Бедия Эду
3:2
82' Гол
Бедия Эду
4:2
83' Гол
Mourtada Sergine Fall
84' Желтая карточка
Vishal Kaith
87' Желтая карточка
Saviour Gama
90' Вторая желтая карточка
Saviour Gama
90' Желтая карточка
 90'+5
13
Mohammad
Nawaz
20
Seriton
Fernandes
25
Mourtada
Sergine
Fall
17
Пенья
Карлос
71
Mandar
Rao
Desai
12
Jackinchand
Singh
5
Ahmed
Jahouh
24
Lenny
Rodrigues
8
Коро
Ферран
31
Vishal
Kaith
13
Eli
Sabia
6
Гоян
Лучан
18
Jerry
Lalrinzuala
9
Вальскис
Нериюс
Гоа
Ченнаин

Ход матча

10'
Гоян Лучан
1:0
21'
Mourtada Sergine Fall
(Brandon Fernandes)
2:0
23'
Бедия Эду
Hugo Boumous
 
52'
2:1
Lallianzuala Chhangte
56'
 
Germanpreet Singh
Edwin Vanspaul
59'
2:2
Вальскис Нериюс
61'
 
Thoi Singh
Шембри Андре
66'
Manvir Singh
Lenny Rodrigues
 
70'
Бедия Эду
 
72'
Saviour Gama
Jackinchand Singh
 
80'
 
Tondonba Singh
Кривелларо Рафаэл
82'
Бедия Эду
3:2
83'
Mourtada Sergine Fall
4:2
84'
 
Vishal Kaith
87'
Saviour Gama
 
90'
Saviour Gama
 
90'
 

Предыдущие игры

Гоа Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Ченнаин 4:1 Гоа Джамшедпур 0:5 Гоа Гоа 5:2 Мумбаи Сити Гоа 4:1 Hyderabad FC
Дели Динамос 2:4 Гоа Гоа 3:2 Керала Бластерс ATK 2:0 Гоа Гоа 2:0 Нортист Юнайтед Бенгалуру 2:1 Гоа Ченнаин 3:4 Гоа Гоа 3:0 Дели Динамос Гоа 2:1 ATK Hyderabad FC 0:1 Гоа Керала Бластерс 2:2 Гоа Гоа 0:1 Джамшедпур Мумбаи Сити 2:4 Гоа Нортист Юнайтед 2:2 Гоа Гоа 1:1 Бенгалуру Гоа 3:0 Ченнаин Бенгалуру 1:0 Гоа
Ченнаин Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Ченнаин 4:1 Гоа Нортист Юнайтед 2:2 Ченнаин Мумбаи Сити 0:1 Ченнаин ATK 1:3 Ченнаин
Ченнаин 0:0 Бенгалуру Керала Бластерс 3:6 Ченнаин Ченнаин 4:1 Джамшедпур Ченнаин 2:0 Нортист Юнайтед Hyderabad FC 1:3 Ченнаин Дели Динамос 2:0 Ченнаин Ченнаин 3:4 Гоа Ченнаин 3:1 Керала Бластерс Джамшедпур 1:1 Ченнаин Ченнаин 2:2 Дели Динамос Ченнаин 2:1 Hyderabad FC Бенгалуру 3:0 Ченнаин Ченнаин 0:1 ATK Ченнаин 0:0 Мумбаи Сити Гоа 3:0 Ченнаин Мананг Маршъягди 2:3 Ченнаин

Последние игры между собой

Гоа: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 6
Ченнаин: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 8
Ченнаин 4:1 Гоа Суперлига Индии Ченнаин 3:4 Гоа Суперлига Индии Гоа 3:0 Ченнаин Суперлига Индии Гоа 1:0 Ченнаин Суперлига Индии
Ченнаин 1:3 Гоа Суперлига Индии Ченнаин 3:0 Гоа Суперлига Индии Гоа 1:1 Ченнаин Суперлига Индии Гоа 0:1 Ченнаин Суперлига Индии Ченнаин 2:3 Гоа Суперлига Индии Гоа 5:4 Ченнаин Суперлига Индии Ченнаин 2:0 Гоа Суперлига Индии Гоа 2:3 Ченнаин Суперлига Индии Ченнаин 0:2 Гоа Суперлига Индии Гоа 0:4 Ченнаин Суперлига Индии Ченнаин 1:3 Гоа Суперлига Индии
1/2 финала
6 Ченнаин
5 Гоа
1 Бенгалуру
0 ATK
Финал
?
?
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 23'
    Hugo Boumous уходит, Бедия Эду вместо него
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Mourtada Sergine Fall бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    ГООООООООЛ - Гоян Лучан очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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