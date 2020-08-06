Замена в составе "Вулверхэмптона": вместо Кастро Хонни на поле вышел Рубен Винагре.

Масурас слева вывел к воротам Цимкаса, который с пятнадцати метров нанёс мощный удар в ближний угол. Патрисиу сумело отвести угрозу от ворот.

Вальбуэна неудачно исполнил угловой удар. Подача у француза получилась слишком сильной и ударом не завершилась.

"Олимпиакос" всё увереннее действует в центре поля. Игра постепенно перемещается на половину поля хозяев.

16' Моутинью от углового флага навесил на Доэрти. Аллен выдвинулся на скидку Мэтта и столкнулся с Саиссом. Арбитр определил фол со стороны защитника "Вулверхэмптона".

14' У Хонни проблема с коленом. На ровном месте споткнулся игрок "Вулверхэмптона", и ему требуется помощь медиков.

13' Траоре заработал угловой удар. Моутинью навесил с центр штрафной площади, где Сиссе опередил Коди и выбил мяч от ворот.

12' Камара у центрального круга грубо сыграл против Невеша.

11' Вальбуэна справа со штрафного навес к штрафной площади исполнил слабо. Хозяева спокойно выбили мяч к центральному кругу.

10' Саисс на фланге сбил Вальбуэна.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ХИМЕНЕС!!! Хименес аккуратно пробил в правую часть ворот, а Аллен до удара прыгнул в другую сторону.

8' Пенальти! Поденсе пошёл прессинговать голкипера и получил толчок в спину от Аллена.

7' Доэрти в центре поля опасно сыграл против Эль-Араби.

6' "Олимпиакос" первые минуты встречи провёл в обороне, а теперь старается перевести игру на половину поля хозяев.

5' Доэрти справа навес к дальней штанге исполнил слишком сильно.

4' Хозяева заработали первый угловой удар в матче. Моутинью навесил навесил к ближней штанге, где греки не позволили сыграть соперникам.

3' Рауль Хименес получил мяч и сразу с восемнадцати метров пробил рядом с правой штангой.

2' "Вулверхэмптон" играет в оранжевых футболках и чёрных трусах, "Олимпиакос" - в полосатых красно-белых футболках и белых трусах.