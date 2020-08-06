  1. Футбол
  2. Матчи
Вулверхэмптон
1:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Олимпиакос
0'
1:0
8' Пенальти
Хименес Рауль
22'
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
2
Доэрти
Мэтт
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
9
Хименес
Рауль
10
Поденсе
Даниэл
16
Аллен
Бобби
14
Элабделлауи
Омар
24
Ба
Уссейну
66
Сиссе
Папе
Абу
21
Цимикас
Костас
5
Бухалакис
Андреас
8
Гильерме
дос
Сантос
4
Камара
Мохамед
III
28
Вальбуэна
Матьё
11
Эль-Араби
Юссеф
19
Масурас
Гиоргос
Вулверхэмптон
3-4-3
Олимпиакос
4-3-3

Ход матча

8'
Хименес Рауль
1:0
17'
Винагре Рубен
Хонни Кастро
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жота Диогу 6 0.6
2. Хименес Рауль 4 (2) 0.4
3. Траоре Адама 2 0.2
4. Доэрти Мэтт 2 0.2
5. Невеш Рубен 1 0.1
6. Нету Педру 1 0.1
7. Боли Вийи 1 0.1
8. Саисс Ромен 1 0.1
9. Дендонкер Леандер 1 0.1
10. Моутинью Жоау 0 0
11. Хонни Кастро 0 0
12. Поденсе Даниэл 0 0
13. Буур Оскар 0 0
Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эль-Араби Юссеф 2 0.5
2. Сиссе Папе Абу 1 0.25
3. Вальбуэна Матьё 0 0
4. Масурас Гиоргос 0 0
5. Гильерме дос Сантос 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Хименес Рауль 3 0
2. Жота Диогу 1 1
3. Килмен Макс 2 0
4. Траоре Адама 1 0
5. Боли Вийи 1 0
6. Доэрти Мэтт 1 0
7. Коди Конор 1 0
8. Моутинью Жоау 1 0
9. Дендонкер Леандер 1 0
10. Хонни Кастро 1 0
11. Кутроне Патрик 1 0
12. Гиббс-Уайт Морган 1 0
13. Нету Педру 1 0
Олимпиакос
# Игрок      
1. Семеду Рубен 1 1
2. Ба Уссейну 2 0
3. Эль-Араби Юссеф 1 0
4. Бухалакис Андреас 1 0
5. Са Жозе 1 0
6. Камара Мохамед III 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Вулверхэмптон 12.5% (2) 6.25% (1) 12.5% (2) 18.75% (3) 37.5% (6) 12.5% (2) 0
 Олимпиакос 0 0 0 66.67% (2) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -
Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон
Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Вулверхэмптон 0:0 Лестер Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
Олимпиакос Последние 20 матчей: + = -
Олимпиакос 3:0 Омония Олимпиакос 3:0 АЕК ОФИ 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 ПАОК
Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 ПАОК Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:1 Арис Салоники ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон ПАОК 3:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Арсенал 1:2 Олимпиакос ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Арсенал Олимпиакос 4:0 Паниониос Олимпиакос 3:2 Ламия

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Олимпиакос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Лига Европы
  • Первый тайм
  • 22'
    "Олимпиакос" всё увереннее действует в центре поля. Игра постепенно перемещается на половину поля хозяев.
  • Угловой
    21'
    Вальбуэна неудачно исполнил угловой удар. Подача у француза получилась слишком сильной и ударом не завершилась.
  • Опасный момент
    20'
    Масурас слева вывел к воротам Цимкаса, который с пятнадцати метров нанёс мощный удар в ближний угол. Патрисиу сумело отвести угрозу от ворот.
  • 18'
    Камара справа сделал длинный заброс в штрафную площадь. Масурас головой пробил левее ворот.
  • Замена
    17'
    Замена в составе "Вулверхэмптона": вместо Кастро Хонни на поле вышел Рубен Винагре.
Футбольный тест из 100 вопросов
Пройти
  • Угловой
    16'
    Моутинью от углового флага навесил на Доэрти. Аллен выдвинулся на скидку Мэтта и столкнулся с Саиссом. Арбитр определил фол со стороны защитника "Вулверхэмптона".
  • Травма, повреждение
    14'
    У Хонни проблема с коленом. На ровном месте споткнулся игрок "Вулверхэмптона", и ему требуется помощь медиков.
  • Угловой
    13'
    Траоре заработал угловой удар. Моутинью навесил с центр штрафной площади, где Сиссе опередил Коди и выбил мяч от ворот.
  • Фол, нарушение
    12'
    Камара у центрального круга грубо сыграл против Невеша.
  • 11'
    Вальбуэна справа со штрафного навес к штрафной площади исполнил слабо. Хозяева спокойно выбили мяч к центральному кругу.
  • Фол, нарушение
    10'
    Саисс на фланге сбил Вальбуэна.
  • Пенальти
    8'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ХИМЕНЕС!!! Хименес аккуратно пробил в правую часть ворот, а Аллен до удара прыгнул в другую сторону.
  • Пенальти!
    8'
    Пенальти! Поденсе пошёл прессинговать голкипера и получил толчок в  спину от Аллена.
  • Фол, нарушение
    7'
    Доэрти в центре поля опасно сыграл против Эль-Араби.
  • 6'
    "Олимпиакос" первые минуты встречи провёл в обороне, а теперь старается перевести игру на половину поля хозяев.
  • 5'
    Доэрти справа навес к дальней штанге исполнил слишком сильно.
  • Угловой
    4'
    Хозяева заработали первый угловой удар в матче. Моутинью навесил навесил к ближней штанге, где греки не позволили сыграть соперникам.
  • Опасный момент
    3'
    Рауль Хименес получил мяч и сразу с восемнадцати метров пробил рядом с правой штангой.
  • 2'
    "Вулверхэмптон" играет в оранжевых футболках и чёрных трусах, "Олимпиакос" - в полосатых красно-белых футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Молинью"!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос

Исход игры
Вулверхэмптон
83.1% (133)
Ничья
11.3% (18)
Олимпиакос
5.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
49.68% (78)
Меньше
50.32% (79)
Обе команды забьют
Да
58.6% (92)
Нет
41.4% (65)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
40% (64)
1:0 Вулверхэмптон
26.9% (43)
2:0 Вулверхэмптон
9.4% (15)
1:1 Ничья
9.4% (15)
3:1 Вулверхэмптон
4.4% (7)
1:2 Олимпиакос
2.5% (4)
0:1 Олимпиакос
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный