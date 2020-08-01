Вулверхэмптон
Позже
Стадион: Молинью
Олимпиакос
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жота Диогу
|6
|0.6
|2.
|Хименес Рауль
|3 (1)
|0.3
|3.
|Траоре Адама
|2
|0.2
|4.
|Доэрти Мэтт
|2
|0.2
|5.
|Невеш Рубен
|1
|0.1
|6.
|Нету Педру
|1
|0.1
|7.
|Боли Вийи
|1
|0.1
|8.
|Саисс Ромен
|1
|0.1
|9.
|Дендонкер Леандер
|1
|0.1
|10.
|Моутинью Жоау
|0
|0
|11.
|Хонни Кастро
|0
|0
|12.
|Поденсе Даниэл
|0
|0
|13.
|Буур Оскар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эль-Араби Юссеф
|2
|0.5
|2.
|Сиссе Папе Абу
|1
|0.25
|3.
|Вальбуэна Матьё
|0
|0
|4.
|Масурас Гиоргос
|0
|0
|5.
|Гильерме дос Сантос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хименес Рауль
|3
|0
|2.
|Жота Диогу
|1
|1
|3.
|Килмен Макс
|2
|0
|4.
|Траоре Адама
|1
|0
|5.
|Боли Вийи
|1
|0
|6.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|7.
|Коди Конор
|1
|0
|8.
|Моутинью Жоау
|1
|0
|9.
|Дендонкер Леандер
|1
|0
|10.
|Хонни Кастро
|1
|0
|11.
|Кутроне Патрик
|1
|0
|12.
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|13.
|Нету Педру
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Семеду Рубен
|1
|1
|2.
|Ба Уссейну
|2
|0
|3.
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|4.
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|5.
|Са Жозе
|1
|0
|6.
|Камара Мохамед III
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Вулверхэмптон
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|37.5% (6)
|12.5% (2)
|0
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +9 =5 -6Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон
Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Вулверхэмптон 0:0 Лестер Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
Олимпиакос Последние 20 матчей: +15 =2 -3Олимпиакос 3:0 Омония Олимпиакос 3:0 АЕК ОФИ 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 ПАОК
Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 ПАОК Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:1 Арис Салоники ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон ПАОК 3:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Арсенал 1:2 Олимпиакос ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Арсенал Олимпиакос 4:0 Паниониос Олимпиакос 3:2 Ламия
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Олимпиакос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
1/16 финала
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Олимпиакос
Исход игры
Вулверхэмптон
78.9% (71)
Ничья
14.4% (13)
Олимпиакос
6.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
49.44% (44)
Меньше
50.56% (45)
Обе команды забьют
Да
61.8% (55)
Нет
38.2% (34)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
38.9% (35)
1:0 Вулверхэмптон
22.2% (20)
1:1 Ничья
13.3% (12)
2:0 Вулверхэмптон
11.1% (10)
3:1 Вулверхэмптон
4.4% (4)
0:1 Олимпиакос
3.3% (3)
1:2 Олимпиакос
3.3% (3)
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