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Вулверхэмптон
 
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Стадион:
Олимпиакос

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жота Диогу 6 0.6
2. Хименес Рауль 3 (1) 0.3
3. Траоре Адама 2 0.2
4. Доэрти Мэтт 2 0.2
5. Невеш Рубен 1 0.1
6. Нету Педру 1 0.1
7. Боли Вийи 1 0.1
8. Саисс Ромен 1 0.1
9. Дендонкер Леандер 1 0.1
10. Моутинью Жоау 0 0
11. Хонни Кастро 0 0
12. Поденсе Даниэл 0 0
13. Буур Оскар 0 0
Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эль-Араби Юссеф 2 0.5
2. Сиссе Папе Абу 1 0.25
3. Вальбуэна Матьё 0 0
4. Масурас Гиоргос 0 0
5. Гильерме дос Сантос 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Хименес Рауль 3 0
2. Жота Диогу 1 1
3. Килмен Макс 2 0
4. Траоре Адама 1 0
5. Боли Вийи 1 0
6. Доэрти Мэтт 1 0
7. Коди Конор 1 0
8. Моутинью Жоау 1 0
9. Дендонкер Леандер 1 0
10. Хонни Кастро 1 0
11. Кутроне Патрик 1 0
12. Гиббс-Уайт Морган 1 0
13. Нету Педру 1 0
Олимпиакос
# Игрок      
1. Семеду Рубен 1 1
2. Ба Уссейну 2 0
3. Эль-Араби Юссеф 1 0
4. Бухалакис Андреас 1 0
5. Са Жозе 1 0
6. Камара Мохамед III 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Вулверхэмптон 12.5% (2) 6.25% (1) 12.5% (2) 18.75% (3) 37.5% (6) 12.5% (2) 0
 Олимпиакос 0 0 0 66.67% (2) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон
Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Вулверхэмптон 0:0 Лестер Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
Олимпиакос Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Олимпиакос 3:0 Омония Олимпиакос 3:0 АЕК ОФИ 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 ПАОК
Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 ПАОК Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:1 Арис Салоники ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон ПАОК 3:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Арсенал 1:2 Олимпиакос ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Арсенал Олимпиакос 4:0 Паниониос Олимпиакос 3:2 Ламия

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Олимпиакос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Лига Европы
1/16 финала
1 Олимпиакос
1 Арсенал
1 Шахтёр Донецк
0 Бенфика
0 АЗ Алкмаар
1 ЛАСК
0 Брюгге
1 Манчестер Юнайтед
1 Айнтрахт Фр
0 Ред Булл Зальцбург
0 АПОЭЛ
2 Базель
1 Спортинг Л
1 Истанбул Башакшехир
1 Копенгаген
0 Селтик
1 Вулверхэмптон
1 Эспаньол
0 Лудогорец
2 Интер Милан
1 Хетафе
1 Аякс
0 ЧФР Клуж
0 Севилья
1 Рома
0 Гент
2 Глазго Рейнджерс
0 Брага
2 Байер Л
0 Порту
2 Вольфсбург
0 Мальмё
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Олимпиакос от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 августа 2020, осталось 2 дня 20 часов 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 90
    Вулверхэмптон 78.9% (71)
    X 14.4% (13)
    Олимпиакос 6.7% (6)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Олимпиакос

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    78.9% (71)
    Ничья
    14.4% (13)
    Олимпиакос
    6.7% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.44% (44)
    Меньше
    50.56% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    61.8% (55)
    Нет
    38.2% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Вулверхэмптон
    38.9% (35)
    1:0 Вулверхэмптон
    22.2% (20)
    1:1 Ничья
    13.3% (12)
    2:0 Вулверхэмптон
    11.1% (10)
    3:1 Вулверхэмптон
    4.4% (4)
    0:1 Олимпиакос
    3.3% (3)
    1:2 Олимпиакос
    3.3% (3)
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