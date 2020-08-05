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Интер Милан
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Хетафе
0' 30'
1
Ханданович
Самир
2
Годин
Диего
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
33
Д'Амброзио
Данило
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
5
Гальярдини
Роберто
15
Янг
Эшли
9
Лукаку
Ромелу
10
Мартинес
Лаутаро
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
16
Этчейта
Хавьер
17
Оливера
Матиас
18
Арамбарри
Мауро
24
Тимор
Давид
12
Ньом
Аллан
20
Максимович
Неманья
15
Кукурелья
Марк
7
Мата
Хайме
Интер Милан
3-5-2
Хетафе
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 2 (1) 0.67
2. Эриксен Кристиан 1 0.33
3. Бираги Кристиано 1 0.33
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мата Хайме 3 (1) 0.33
2. Анхель Луис 3 0.33
3. Кенеди Роберт 2 0.22
4. Кабрера Леандро 1 0.11
5. Видаль Молина 1 0.11
6. Дейверсон Силва 1 0.11
7. Оливера Матиас 0 0
8. Карнеро Рауль 0 0
9. Ньом Аллан 0 0
10. Тимор Давид 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Д'Амброзио Данило 1 0
2. Мартинес Лаутаро 1 0
Хетафе
# Игрок      
1. Тимор Давид 1 1
2. Кенеди Роберт 2 0
3. Ньом Аллан 2 0
4. Фахир Файсал 2 0
5. Мата Хайме 2 0
6. Анхель Луис 2 0
7. Сория Давид 1 0
8. Портильо Франсиско 1 0
9. Дамиан Суарес 1 0
10. Дьене Даконам 1 0
11. Бруно Гонсалес 1 0
12. Арамбарри Мауро 1 0
13. Кукурелья Марк 1 0
14. Гальего Энрике 1 0
15. Оливера Матиас 1 0
16. Карнеро Рауль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 0 0 66.67% (2) 0 33.33% (1) 0
 Хетафе 10% (1) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 10% (1) 30% (3)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: + = -
Аталанта 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:0 Наполи Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина
Рома 2:2 Интер Милан СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Интер Милан 3:1 Торино Верона 2:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Болонья Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Интер Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Интер Милан 2:1 Лудогорец Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан
Хетафе Последние 20 матчей: + = -
Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал
Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе Хетафе 0:3 Севилья Хетафе 2:0 Аякс Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Атлетик Б 0:2 Хетафе Хетафе 1:0 Бетис
1/8 финала
1 Олимпиакос
1 Вулверхэмптон
0 Интер Милан
0 Хетафе
0 Севилья
0 Рома
1 Глазго Рейнджерс
3 Байер Л
1 Вольфсбург
5 Шахтёр Донецк
0 ЛАСК
5 Манчестер Юнайтед
0 Айнтрахт Фр
3 Базель
1 Истанбул Башакшехир
3 Копенгаген
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 31'
    Брозович со стандарта выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Д'Амброзио в борьбе с соперником в падении пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Сории. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Оливейра на правом фланге нарушил правила против Гальярдини. "Интер" заработал относительно неплохой стандарт. 
  • Опасный момент
    29'
    Мартинес пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Сория в прыжке потянул ещё один непростой мяч. 
  • 28'
    Бастони из центра поля выполнил заброс в штрафную площадь "Хетафе", мяч полетел для партнёров по команде слишком сильно, а вот Сория спокойно сыграл на выходе и забрал его в руки. 
  • Опасный момент
    27'
    Мартинес здорово прорвался по центру к штрафной площади, а затем Лаутаро сместился под правый угол штрафной и пробил в левый угол ворот, Сория спас свою команду, Суарес оказался первым на подборе. 
  • Судья
    26'
    Оливейра попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но его накрыл Барелла и выбил мяч на угловой, а Энтони Тейлор показал, что будет удар от ворот. 
  • Судья
    25'
    Барелла немного "потоптался" по Кукурелье у своей штрафной площади, но это был игровой момент, а поэтому Энтони Тейлор не дал свистка. 
  • 24'
    Арамбарри из центра поля выполнил передачу к правому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно для Маты, его при игре на выходе перехватил Ханданович. 
  • Опасный момент
    23'
    Кукурелья промчался вперёд по левому флангу, а затем Марк выполнил прострел в центр штрафной площади, Мата слишком долго подбирал ногу и в итоге его удар в подкате заблокировал Бастони. 
  • Судья
    22'
    Мартинес сейчас влетел в Сорию, который вновь вышел за пределы штрафной площади, голкипер "Хетафе" успел выполнить пас на партнёра по команде, а Энтони Тейлор почему-то не дал свисток. 
  • 21'
    Сория вышел за пределы штрафной площади и сильно выбил мяч вперёд, Годин спокойно сбросил мяч в руки Хандановичу. 
  • 20'
    Д'Амброзио из аута с правого фланга вбросил мяч к правому углу штрафной площади, Лукаку в борьбе с Дьене не смог зацепиться за мяч. 
  • 19'
    Длинные забросы у "Интера" также пока не работают, Годин сейчас выполнил ещё одну неточную передачу вперёд. 
  • 18'
    Барелла также начинает матч сегодня достаточно нервно, на ровном месте Николо упустил мяч в аут, с ним такое уже бывало в последних турах Серии А. 
  • 17'
    Гальярдини из глубины поля выполнил передачу к правому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот. 
  • 16'
    Суарес начинает постепенно провоцировать Янга при игре на левом фланге, в этом игроки "Хетафе" также хороши. 
  • 15'
    Тимор ошибся с переводом на левый фланг из центра поля, мяч улетел в аут. 
  • 14'
    "Хетафе" не стесняется идти в высокий прессинг, очень хорошо действует на старте матча испанский клуб. 
  • Угловой
    13'
    Арамбарри с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Угловой
    12'
    Кукурелья разыграл корнер с Арамбарри, а затем Мауро с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, в большой суматохе защитники "Интера" выбили мяч на повторный корнер. 
  • 11'
    Ньом и Максимович хорошо поработали на правом фланге, заработали игроки "Хетафе" ещё один угловой. 
  • 10'
    Игроки "Интера" совсем пока не могут подобраться к штрафной площади "Хетафе", испанский клуб очень хорошо действует в обороне. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Суарес в центре поля жёстко сыграл против Мартинеса, Энтони Тейлор решил не показывать жёлтую карточку на старте встречи. 
  • 8'
    Ньом с правого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Кукурелья в борьбе с Брозовичем не смог пробить точно в правый угол ворот. 
  • 7'
    Очень плохое начало матча получается для "Интера", если команда Антонио Конте ещё и пропустит, ничего удивительного не будет. 
  • Угловой
    6'
    Арамбарри с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Гальярдини головой выбил мяч на правый фланг. 
  • Опасный момент
    5'
    С правого фланга Суарес на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, Максимович головой пробил в правый угол ворот, Ханданович в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • 4'
    Ньом прошёл вперёд по правому флангу, а затем Аллан выполнил передачу в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Максимовичу для удара по воротам. 
  • 3'
    Де Врей зачем-то решил протащить мяч вперёд по центру, но в борьбе с Максимовичем он потерял мяч. 
  • 2'
    Напоминаем вам, что противостояние между "Интером" и "Хетафе" проходит в рамках одной встрече на нейтральном стадионе в Гельзенкирхене, где также будут сыграны и остальные матчи плей-офф Лиги чемпионов на более поздних стадиях. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Интер" является явным фаворитом в этом противостоянии, но "Хетафе" также достаточно крепкий клуб, а поэтому недооценивать команду Пепе Бордаласа подопечным Антонио Конте никак нельзя. 
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Хетафе

Исход игры
Интер Милан
98.1% (156)
Ничья
1.9% (3)
Хетафе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.46% (60)
Меньше
61.54% (96)
Обе команды забьют
Да
35.26% (55)
Нет
64.74% (101)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
45.3% (72)
2:1 Интер Милан
22.6% (36)
1:0 Интер Милан
13.2% (21)
3:1 Интер Милан
8.2% (13)
3:0 Интер Милан
4.4% (7)
1:1 Ничья
1.9% (3)
4:1 Интер Милан
1.9% (3)
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