Интер Милан
0:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Фелтинс-Арена
Хетафе
15
Янг
Эшли
13
Сория
Давид
24
Тимор
Давид
12
Ньом
Аллан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Янг ЭшлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Валеро БорхаПолузащитник
-
11 Мозес ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Фахир ФайсалПолузащитник
-
26 Дуро УгоНападающий
-
11 Дьедью АматНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Jean Paul
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|2 (1)
|0.67
|2.
|Эриксен Кристиан
|1
|0.33
|3.
|Бираги Кристиано
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мата Хайме
|3 (1)
|0.33
|2.
|Анхель Луис
|3
|0.33
|3.
|Кенеди Роберт
|2
|0.22
|4.
|Кабрера Леандро
|1
|0.11
|5.
|Видаль Молина
|1
|0.11
|6.
|Дейверсон Силва
|1
|0.11
|7.
|Оливера Матиас
|0
|0
|8.
|Карнеро Рауль
|0
|0
|9.
|Ньом Аллан
|0
|0
|10.
|Тимор Давид
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|2.
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тимор Давид
|1
|1
|2.
|Кенеди Роберт
|2
|0
|3.
|Ньом Аллан
|2
|0
|4.
|Фахир Файсал
|2
|0
|5.
|Мата Хайме
|2
|0
|6.
|Анхель Луис
|2
|0
|7.
|Сория Давид
|1
|0
|8.
|Портильо Франсиско
|1
|0
|9.
|Дамиан Суарес
|1
|0
|10.
|Дьене Даконам
|1
|0
|11.
|Бруно Гонсалес
|1
|0
|12.
|Арамбарри Мауро
|1
|0
|13.
|Кукурелья Марк
|1
|0
|14.
|Гальего Энрике
|1
|0
|15.
|Оливера Матиас
|1
|0
|16.
|Карнеро Рауль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Милан
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
|0
|Хетафе
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: + = -Аталанта 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:0 Наполи Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина
Рома 2:2 Интер Милан СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Интер Милан 3:1 Торино Верона 2:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Болонья Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Интер Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Интер Милан 2:1 Лудогорец Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан
Хетафе Последние 20 матчей: + = -Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал
Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе Хетафе 0:3 Севилья Хетафе 2:0 Аякс Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Атлетик Б 0:2 Хетафе Хетафе 1:0 Бетис
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Хетафе
Исход игры
Интер Милан
98.1% (156)
Ничья
1.9% (3)
Хетафе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.46% (60)
Меньше
61.54% (96)
Обе команды забьют
Да
35.26% (55)
Нет
64.74% (101)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
45.3% (72)
2:1 Интер Милан
22.6% (36)
1:0 Интер Милан
13.2% (21)
3:1 Интер Милан
8.2% (13)
3:0 Интер Милан
4.4% (7)
1:1 Ничья
1.9% (3)
4:1 Интер Милан
1.9% (3)
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