Мартинес здорово прорвался по центру к штрафной площади, а затем Лаутаро сместился под правый угол штрафной и пробил в левый угол ворот, Сория спас свою команду, Суарес оказался первым на подборе.

Бастони из центра поля выполнил заброс в штрафную площадь "Хетафе", мяч полетел для партнёров по команде слишком сильно, а вот Сория спокойно сыграл на выходе и забрал его в руки.

Мартинес пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Сория в прыжке потянул ещё один непростой мяч.

Брозович со стандарта выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Д'Амброзио в борьбе с соперником в падении пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Сории.

26' Оливейра попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но его накрыл Барелла и выбил мяч на угловой, а Энтони Тейлор показал, что будет удар от ворот.

25' Барелла немного "потоптался" по Кукурелье у своей штрафной площади, но это был игровой момент, а поэтому Энтони Тейлор не дал свистка.

24' Арамбарри из центра поля выполнил передачу к правому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно для Маты, его при игре на выходе перехватил Ханданович.

23' Кукурелья промчался вперёд по левому флангу, а затем Марк выполнил прострел в центр штрафной площади, Мата слишком долго подбирал ногу и в итоге его удар в подкате заблокировал Бастони.

22' Мартинес сейчас влетел в Сорию, который вновь вышел за пределы штрафной площади, голкипер "Хетафе" успел выполнить пас на партнёра по команде, а Энтони Тейлор почему-то не дал свисток.

21' Сория вышел за пределы штрафной площади и сильно выбил мяч вперёд, Годин спокойно сбросил мяч в руки Хандановичу.

20' Д'Амброзио из аута с правого фланга вбросил мяч к правому углу штрафной площади, Лукаку в борьбе с Дьене не смог зацепиться за мяч.

19' Длинные забросы у "Интера" также пока не работают, Годин сейчас выполнил ещё одну неточную передачу вперёд.

18' Барелла также начинает матч сегодня достаточно нервно, на ровном месте Николо упустил мяч в аут, с ним такое уже бывало в последних турах Серии А.

17' Гальярдини из глубины поля выполнил передачу к правому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот.

16' Суарес начинает постепенно провоцировать Янга при игре на левом фланге, в этом игроки "Хетафе" также хороши.

15' Тимор ошибся с переводом на левый фланг из центра поля, мяч улетел в аут.

14' "Хетафе" не стесняется идти в высокий прессинг, очень хорошо действует на старте матча испанский клуб.

13' Арамбарри с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

12' Кукурелья разыграл корнер с Арамбарри, а затем Мауро с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, в большой суматохе защитники "Интера" выбили мяч на повторный корнер.

11' Ньом и Максимович хорошо поработали на правом фланге, заработали игроки "Хетафе" ещё один угловой.

10' Игроки "Интера" совсем пока не могут подобраться к штрафной площади "Хетафе", испанский клуб очень хорошо действует в обороне.

9' Суарес в центре поля жёстко сыграл против Мартинеса, Энтони Тейлор решил не показывать жёлтую карточку на старте встречи.

8' Ньом с правого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Кукурелья в борьбе с Брозовичем не смог пробить точно в правый угол ворот.

7' Очень плохое начало матча получается для "Интера", если команда Антонио Конте ещё и пропустит, ничего удивительного не будет.

6' Арамбарри с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Гальярдини головой выбил мяч на правый фланг.

5' С правого фланга Суарес на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, Максимович головой пробил в правый угол ворот, Ханданович в прыжке перевёл мяч на угловой.

4' Ньом прошёл вперёд по правому флангу, а затем Аллан выполнил передачу в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Максимовичу для удара по воротам.

3' Де Врей зачем-то решил протащить мяч вперёд по центру, но в борьбе с Максимовичем он потерял мяч.

2' Напоминаем вам, что противостояние между "Интером" и "Хетафе" проходит в рамках одной встрече на нейтральном стадионе в Гельзенкирхене, где также будут сыграны и остальные матчи плей-офф Лиги чемпионов на более поздних стадиях.