  1. Футбол
  2. Матчи
Базель
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Айнтрахт Фр
0' 20'
13
Николич
Джордже
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
6
Альдерете
Омар
28
Петретта
Рауль
34
Джака
Таулант
20
Фрай
Фабиан
14
Штокер
Валентин
10
Кампо
Самуэле
19
Пюлюлю
Афимико
98
Кабрал
Артур
1
Трапп
Кевин
24
Да
Коста
Данни
19
Абрахам
Давид
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
28
Кор
Доминик
17
Роде
Себастьян
10
Костич
Филип
33
Андре
Силва
15
Камада
Даити
9
Дост
Бас
Базель
4-2-3-1
Айнтрахт Фр
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрай Фабиан 4 (1) 0.4
2. Буа Кевин 3 0.3
3. Штокер Валентин 2 0.2
4. Видмер Сильван 2 0.2
5. Окафор Ноа 2 0.2
6. Кабрал Артур 2 0.2
7. Петретта Рауль 1 0.1
8. Кампо Самуэле 1 0.1
9. Дзуффи Лука 1 0.1
10. Джюмарт Эрай 0 0
Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камада Даити 6 0.6
2. Костич Филип 2 0.2
3. Андре Силва 2 0.2
4. Да Коста Данни 1 0.1
5. Н'Дика Эван 1 0.1
6. Абрахам Давид 1 0.1
7. Хинтереггер Мартин 1 0.1
8. Соу Джибриль 0 0
9. Туре Альмами 0 0

Карточки

Базель
# Игрок      
1. Штокер Валентин 4 0
2. Альдерете Омар 4 0
3. Джака Таулант 3 0
4. Буа Кевин 1 1
5. Фрай Фабиан 2 0
6. Джюмарт Эрай 2 0
7. Дзуффи Лука 1 0
8. Кампо Самуэле 1 0
9. Риверос Блас 1 0
10. Николич Джордже 1 0
11. Петретта Рауль 1 0
12. Исуфи Элис 1 0
Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Хинтереггер Мартин 3 0
2. Соу Джибриль 3 0
3. Кор Доминик 1 1
4. Абрахам Давид 2 0
5. Камада Даити 2 0
6. Фернандеш Желсон 1 0
7. Хасебе Макото 1 0
8. Ильзанкер Штефан 1 0
9. Роде Себастьян 1 0
10. Костич Филип 1 0
11. Дурм Эрик 1 0
12. Пасьенса Гонсало 1 0
13. Туре Альмами 1 0
14. Н'Дика Эван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Базель 11.11% (2) 27.78% (5) 11.11% (2) 16.67% (3) 16.67% (3) 16.67% (3)
 Айнтрахт Фр 7.14% (1) 14.29% (2) 28.57% (4) 21.43% (3) 21.43% (3) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: + = -
Базель 0:0 Люцерн Тун 0:0 Базель Базель 4:4 Лугано Санкт-Галлен 0:5 Базель
Серветт 2:2 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 3:2 Янг Бойз Сьон 1:0 Базель Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Лугано 2:1 Базель Базель 2:0 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Люцерн 2:1 Базель Лозанна-Спорт 2:3 Базель Айнтрахт Фр 0:3 Базель Базель 1:0 АПОЭЛ Базель 2:2 Серветт АПОЭЛ 0:3 Базель Базель 0:1 Тун Цюрих 0:4 Базель
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: + = -
Айнтрахт Фр 1:1 Монако Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04
Герта 1:4 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Айнтрахт Фр 0:3 Базель Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Ред Булл Зальцбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Айнтрахт Фр 4:1 Ред Булл Зальцбург Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург

Последние игры между собой

Базель: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Айнтрахт Фр: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Айнтрахт Фр 0:3 Базель Лига Европы
  • Первый тайм
  • Угловой
    18'
    А теперь уже гости заработали корнер. Камада выполнил подачу на ближнюю штангу, но не позволили там пробить по воротам Абрахаму.
  • Угловой
    17'
    Разыграли стандарт футболисты "Базеля", но подавать в штрафную не стали, в позиционную атаку перешло наступление.
  • 16'
    Видмер с правого фланга сместился в центр и мощно пробил по воротам, но его удар был заблокирован, угловой будет.
  • 15'
    Штокер получил мяч на правом фланге, обыграл Да Косту, но тут же подстраховал своего партнёра Абрахам и отобрал мяч.
  • 14'
    Больше владеют мячом гости, но острее выглядят футболисты "Базеля", хотя, стоит отметить, что моментов в нашем матче ещё не было.
  • 13'
    В позиционную атаку перешли футболисты "Айнтрахта", но не получается у них подойти к чужим владениям, спокойно обороняется "Базель".
  • 12'
    Петретта подключился к атаке по левому флангу и оттуда выполнил подачу в штрафную, но получилось крайне неточно.
  • 11'
    Непонятно, каким образом такой эпизод даже не рассматривается ВАР, просмотрел арбитр такое грубое нарушение правил.
  • 10'
    Как грубо! Да Коста в центре поля опередил Кабрала, который шипами влетел в голень сопернику, за такое и красную можно показать, но арбитр ограничился устным предупреждением. 
  • 9'
    Имели шанс организовать контратаку футболисты "Базеля", но замедлил с передачей капитан команды Штокер, мяч потерян.
  • Угловой
    8'
    Пошла подача в центр штрафной на Кабрала, а тот скидывал головой мяч на дальнюю штангу, никого из партнёров там не оказалось.
  • 7'
    Отлично прорвался по правому флангу Видмер, но вот войти в штрафную ему не позволили, заработал угловой защитник для своей команды.
  • 6'
    Длинный перевод на левый фланг на Пюлюлю, но вингер швейцарского клуба не смог обработать мяч, обидная потеря.
  • 5'
    Заметно, что делали ставку на быстрый гол гости, но пока что надёжно обороняются швейцарцы, готовы были они к такому развитию событий.
  • 4'
    И вот первая вылазка "Базеля" со своей половины поля, но длинная передача на Пюлюлю оказалась слишком сильной.
  • 3'
    Подавляющим территориальным преимуществом владеют футболисты "Айнтрахта" в первые минуты встречи, но до ударов дело не доходило.
  • 2'
    С первых минут пошли в атаку футболисты гостей, с правого фланга последовал навес в штрафную "Базеля", но защитники надёжны.
  • Первый тайм начался
    1'
    Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Составы команд находятся в одноименной вкладке
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги Европы "Базель" - "Айнтрахт" Франкфурт. Первая игра завершилась победой "Базеля" со счётом 3:0. Проведёт текстовую онлайн трансляцию Цимбалюк Руслан.
     
    • Прогнозы 160
    Базель 32.5% (52)
    X 30.6% (49)
    Айнтрахт Фр 36.9% (59)
    +1
    выиграет Айнтрахт Фр, со счетом 1:2
    айнтрахт победит в этот раз
    ogso #
    Все прогнозы
    1.84 Прогноз на матч от Liveresult
    Новости
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Базель 0:0 Айнтрахт Фр

Исход игры
Базель
32.5% (52)
Ничья
30.6% (49)
Айнтрахт Фр
36.9% (59)
Тотал 2.5
Больше
64.1% (100)
Меньше
35.9% (56)
Обе команды забьют
Да
86.54% (135)
Нет
13.46% (21)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
26.3% (42)
1:1 Ничья
22.5% (36)
2:1 Базель
20% (32)
2:2 Ничья
6.9% (11)
1:0 Базель
5.6% (9)
1:3 Айнтрахт Фр
5% (8)
2:0 Базель
3.1% (5)
0:2 Айнтрахт Фр
2.5% (4)
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