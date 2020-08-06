айнтрахт победит в этот раз
ogso #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрай Фабиан
|4 (1)
|0.4
|2.
|Буа Кевин
|3
|0.3
|3.
|Штокер Валентин
|2
|0.2
|4.
|Видмер Сильван
|2
|0.2
|5.
|Окафор Ноа
|2
|0.2
|6.
|Кабрал Артур
|2
|0.2
|7.
|Петретта Рауль
|1
|0.1
|8.
|Кампо Самуэле
|1
|0.1
|9.
|Дзуффи Лука
|1
|0.1
|10.
|Джюмарт Эрай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Камада Даити
|6
|0.6
|2.
|Костич Филип
|2
|0.2
|3.
|Андре Силва
|2
|0.2
|4.
|Да Коста Данни
|1
|0.1
|5.
|Н'Дика Эван
|1
|0.1
|6.
|Абрахам Давид
|1
|0.1
|7.
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.1
|8.
|Соу Джибриль
|0
|0
|9.
|Туре Альмами
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Штокер Валентин
|4
|0
|2.
|Альдерете Омар
|4
|0
|3.
|Джака Таулант
|3
|0
|4.
|Буа Кевин
|1
|1
|5.
|Фрай Фабиан
|2
|0
|6.
|Джюмарт Эрай
|2
|0
|7.
|Дзуффи Лука
|1
|0
|8.
|Кампо Самуэле
|1
|0
|9.
|Риверос Блас
|1
|0
|10.
|Николич Джордже
|1
|0
|11.
|Петретта Рауль
|1
|0
|12.
|Исуфи Элис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хинтереггер Мартин
|3
|0
|2.
|Соу Джибриль
|3
|0
|3.
|Кор Доминик
|1
|1
|4.
|Абрахам Давид
|2
|0
|5.
|Камада Даити
|2
|0
|6.
|Фернандеш Желсон
|1
|0
|7.
|Хасебе Макото
|1
|0
|8.
|Ильзанкер Штефан
|1
|0
|9.
|Роде Себастьян
|1
|0
|10.
|Костич Филип
|1
|0
|11.
|Дурм Эрик
|1
|0
|12.
|Пасьенса Гонсало
|1
|0
|13.
|Туре Альмами
|1
|0
|14.
|Н'Дика Эван
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Базель
|11.11% (2)
|27.78% (5)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|Айнтрахт Фр
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|7.14% (1)