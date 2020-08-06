Больше владеют мячом гости, но острее выглядят футболисты "Базеля", хотя, стоит отметить, что моментов в нашем матче ещё не было.

Штокер получил мяч на правом фланге, обыграл Да Косту, но тут же подстраховал своего партнёра Абрахам и отобрал мяч.

Видмер с правого фланга сместился в центр и мощно пробил по воротам, но его удар был заблокирован, угловой будет.

Разыграли стандарт футболисты "Базеля", но подавать в штрафную не стали, в позиционную атаку перешло наступление.

А теперь уже гости заработали корнер. Камада выполнил подачу на ближнюю штангу, но не позволили там пробить по воротам Абрахаму.

13' В позиционную атаку перешли футболисты "Айнтрахта", но не получается у них подойти к чужим владениям, спокойно обороняется "Базель".

12' Петретта подключился к атаке по левому флангу и оттуда выполнил подачу в штрафную, но получилось крайне неточно.

11' Непонятно, каким образом такой эпизод даже не рассматривается ВАР, просмотрел арбитр такое грубое нарушение правил.

10' Как грубо! Да Коста в центре поля опередил Кабрала, который шипами влетел в голень сопернику, за такое и красную можно показать, но арбитр ограничился устным предупреждением.

9' Имели шанс организовать контратаку футболисты "Базеля", но замедлил с передачей капитан команды Штокер, мяч потерян.

8' Пошла подача в центр штрафной на Кабрала, а тот скидывал головой мяч на дальнюю штангу, никого из партнёров там не оказалось.

7' Отлично прорвался по правому флангу Видмер, но вот войти в штрафную ему не позволили, заработал угловой защитник для своей команды.

6' Длинный перевод на левый фланг на Пюлюлю, но вингер швейцарского клуба не смог обработать мяч, обидная потеря.

5' Заметно, что делали ставку на быстрый гол гости, но пока что надёжно обороняются швейцарцы, готовы были они к такому развитию событий.

4' И вот первая вылазка "Базеля" со своей половины поля, но длинная передача на Пюлюлю оказалась слишком сильной.

3' Подавляющим территориальным преимуществом владеют футболисты "Айнтрахта" в первые минуты встречи, но до ударов дело не доходило.

2' С первых минут пошли в атаку футболисты гостей, с правого фланга последовал навес в штрафную "Базеля", но защитники надёжны.