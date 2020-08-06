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Севилья
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Рома
0' 6'
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
20
Карлос
Диего
Сантос
12
Кунде
Жюль
23
Регилон
Серхио
10
Банега
Эвер
25
Фернандо
Режес
24
Хордан
Хоан
5
Окампос
Лукас
51
Эн-Несири
Юссеф
41
Сусо
Хесус
13
Пау
Лопес
23
Манчини
Джанлука
41
Ибаньес
Рожер
11
Коларов
Александар
33
Перес
Бруно
42
Диавара
Амаду
4
Кристанте
Бриан
37
Спинаццола
Леонардо
22
Дзаньоло
Николо
77
Мхитарян
Генрих
9
Джеко
Эдин
Севилья
4-3-3
Рома
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунир Эль-Хаддади 5 0.63
2. Даббур Мунас 3 0.38
3. Васкес Франко 2 0.25
4. Чичарито 2 0.25
5. Торрес Оливер 1 0.13
6. Хиль Бриан 1 0.13
7. Эн-Несири Юссеф 1 0.13
8. Банега Эвер 0 0
9. Эскудеро Серхио 0 0
10. Де Йонг Люк 0 0
11. Нолито Агудо 0 0
12. Рони Лопеш 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеко Эдин 3 0.38
2. Клюйверт Джастин 3 0.38
3. Дзаньоло Николо 2 0.25
4. Перотти Диего 1 (1) 0.13
5. Верету Жордан 1 (1) 0.13
6. Фасио Федерико 1 0.13
7. Спинаццола Леонардо 1 0.13
8. Перес Карлес 1 0.13
9. Пеллегрини Лоренцо 0 0
10. Коларов Александар 0 0
11. Мхитарян Генрих 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Гудель Неманья 2 0
2. Эскудеро Серхио 1 0
3. Навас Хесус 1 0
4. Фернандо Режес 1 0
5. Нолито Агудо 1 0
6. Васкес Франко 1 0
7. Окампос Лукас 1 0
8. Рони Лопеш 1 0
9. Хордан Хоан 1 0
10. Эн-Несири Юссеф 1 0
11. Посо Алехандро 1 0
Рома
# Игрок      
1. Верету Жордан 3 0
2. Диавара Амаду 3 0
3. Смоллинг Крис 2 0
4. Клюйверт Джастин 2 0
5. Коларов Александар 1 0
6. Сантон Давиде 1 0
7. Кристанте Бриан 1 0
8. Жуан Жезус 1 0
9. Спинаццола Леонардо 1 0
10. Манчини Джанлука 1 0
11. Дзаньоло Николо 1 0
12. Антонуччи Мирко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 0 21.43% (3) 14.29% (2) 7.14% (1) 28.57% (4) 28.57% (4)
 Рома 16.67% (2) 33.33% (4) 25% (3) 8.33% (1) 16.67% (2) 0

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: + = -
Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья
Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья
Рома Последние 20 матчей: + = -
Ювентус 1:3 Рома Торино 2:3 Рома Рома 2:1 Фиорентина СПАЛ 2013 1:6 Рома
Рома 2:2 Интер Милан Рома 2:1 Верона Брешия 0:3 Рома Рома 2:1 Парма Наполи 2:1 Рома Рома 0:2 Удинезе Милан 2:0 Рома Рома 2:1 Сампдория Кальяри 3:4 Рома Гент 1:1 Рома Рома 4:0 Лечче Рома 1:0 Гент Аталанта 2:1 Рома Рома 2:3 Болонья Сассуоло 4:2 Рома Рома 1:1 Лацио

Последние игры между собой

Севилья: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Рома: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Севилья 2:1 Рома Товарищеские матчи Рома 6:4 Севилья Товарищеские матчи
  • Первый тайм
  • Угловой
    6'
    "Севилья" зарабатывает второй угловой после прерванного прострела, но корнер испанцы разыгрывают неудачно.
  • 5'
    Жгучее начало по эмоциям, но сама игра не спешит включать высокие скорости. Много борьбы, единоборств и искр из глаз. Эстетики поменьше, конечно.
  • Фол, нарушение
    4'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Бьорна Кейперса, фиксирует он первое нарушение правил в матче. Сфолил Диавара.
  • 3'
    "Севилья" жестко и яростно начинает, многое поставлено на карту. Пан или пропал. Но игроки "Ромы", будто бы готовы и хорошо отбиваются.
  • Угловой
    2'
    А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот "Ромы" он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно. 
  • 2'
    Сразу стоит сказать, что команды не успели провести эту игру в марте из пандемии коронавируса и теперь вынуждены сыграть данный поединок в Дуйсбурге. Победитель встретится в четвертьфинале с сильнейшим из пары "Олимпиакос" - "Вулверхэмптон".
  • 1'
    "Севилья" проводит матч в комплекте формы белого цвета, в бордовой игроки из столицы Италии.
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты "Ромы".
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schauinsland-Reisen-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Севилья 0:0 Рома

Исход игры
Севилья
53.6% (89)
Ничья
28.9% (48)
Рома
17.5% (29)
Тотал 2.5
Больше
62.35% (101)
Меньше
37.65% (61)
Обе команды забьют
Да
84.57% (137)
Нет
15.43% (25)
Популярный счёт
2:1 Севилья
41% (68)
1:1 Ничья
21.7% (36)
1:2 Рома
12% (20)
1:0 Севилья
9% (15)
2:2 Ничья
5.4% (9)
0:1 Рома
2.4% (4)
2:0 Севилья
1.8% (3)
1:3 Рома
1.2% (2)
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