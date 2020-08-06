Первый тайм

6' "Севилья" зарабатывает второй угловой после прерванного прострела, но корнер испанцы разыгрывают неудачно.

5' Жгучее начало по эмоциям, но сама игра не спешит включать высокие скорости. Много борьбы, единоборств и искр из глаз. Эстетики поменьше, конечно.

4' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Бьорна Кейперса, фиксирует он первое нарушение правил в матче. Сфолил Диавара.

3' "Севилья" жестко и яростно начинает, многое поставлено на карту. Пан или пропал. Но игроки "Ромы", будто бы готовы и хорошо отбиваются.

2' А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот "Ромы" он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно.

2' Сразу стоит сказать, что команды не успели провести эту игру в марте из пандемии коронавируса и теперь вынуждены сыграть данный поединок в Дуйсбурге. Победитель встретится в четвертьфинале с сильнейшим из пары "Олимпиакос" - "Вулверхэмптон".

1' "Севилья" проводит матч в комплекте формы белого цвета, в бордовой игроки из столицы Италии.