будет ничья счетаю что обе команды хорошо играют равные команды 1-1 или 2-2
ogso #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мунир Эль-Хаддади
|5
|0.63
|2.
|Даббур Мунас
|3
|0.38
|3.
|Васкес Франко
|2
|0.25
|4.
|Чичарито
|2
|0.25
|5.
|Торрес Оливер
|1
|0.13
|6.
|Хиль Бриан
|1
|0.13
|7.
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0.13
|8.
|Банега Эвер
|0
|0
|9.
|Эскудеро Серхио
|0
|0
|10.
|Де Йонг Люк
|0
|0
|11.
|Нолито Агудо
|0
|0
|12.
|Рони Лопеш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеко Эдин
|3
|0.38
|2.
|Клюйверт Джастин
|3
|0.38
|3.
|Дзаньоло Николо
|2
|0.25
|4.
|Перотти Диего
|1 (1)
|0.13
|5.
|Верету Жордан
|1 (1)
|0.13
|6.
|Фасио Федерико
|1
|0.13
|7.
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.13
|8.
|Перес Карлес
|1
|0.13
|9.
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
|10.
|Коларов Александар
|0
|0
|11.
|Мхитарян Генрих
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гудель Неманья
|2
|0
|2.
|Эскудеро Серхио
|1
|0
|3.
|Навас Хесус
|1
|0
|4.
|Фернандо Режес
|1
|0
|5.
|Нолито Агудо
|1
|0
|6.
|Васкес Франко
|1
|0
|7.
|Окампос Лукас
|1
|0
|8.
|Рони Лопеш
|1
|0
|9.
|Хордан Хоан
|1
|0
|10.
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
|11.
|Посо Алехандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Верету Жордан
|3
|0
|2.
|Диавара Амаду
|3
|0
|3.
|Смоллинг Крис
|2
|0
|4.
|Клюйверт Джастин
|2
|0
|5.
|Коларов Александар
|1
|0
|6.
|Сантон Давиде
|1
|0
|7.
|Кристанте Бриан
|1
|0
|8.
|Жуан Жезус
|1
|0
|9.
|Спинаццола Леонардо
|1
|0
|10.
|Манчини Джанлука
|1
|0
|11.
|Дзаньоло Николо
|1
|0
|12.
|Антонуччи Мирко
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|0
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|28.57% (4)
|Рома
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|25% (3)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|0