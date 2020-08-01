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Севилья
 
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Стадион:
Рома

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунир Эль-Хаддади 5 0.56
2. Даббур Мунас 3 0.33
3. Васкес Франко 2 0.22
4. Чичарито 2 0.22
5. Торрес Оливер 1 0.11
6. Хиль Бриан 1 0.11
7. Эн-Несири Юссеф 1 0.11
8. Банега Эвер 0 0
9. Эскудеро Серхио 0 0
10. Де Йонг Люк 0 0
11. Нолито Агудо 0 0
12. Рони Лопеш 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеко Эдин 3 0.33
2. Клюйверт Джастин 3 0.33
3. Дзаньоло Николо 2 0.22
4. Перотти Диего 1 (1) 0.11
5. Верету Жордан 1 (1) 0.11
6. Фасио Федерико 1 0.11
7. Спинаццола Леонардо 1 0.11
8. Перес Карлес 1 0.11
9. Пеллегрини Лоренцо 0 0
10. Коларов Александар 0 0
11. Мхитарян Генрих 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Гудель Неманья 2 0
2. Эскудеро Серхио 1 0
3. Навас Хесус 1 0
4. Фернандо Режес 1 0
5. Нолито Агудо 1 0
6. Васкес Франко 1 0
7. Окампос Лукас 1 0
8. Рони Лопеш 1 0
9. Хордан Хоан 1 0
10. Эн-Несири Юссеф 1 0
11. Посо Алехандро 1 0
Рома
# Игрок      
1. Верету Жордан 3 0
2. Диавара Амаду 3 0
3. Смоллинг Крис 2 0
4. Клюйверт Джастин 2 0
5. Коларов Александар 1 0
6. Сантон Давиде 1 0
7. Кристанте Бриан 1 0
8. Жуан Жезус 1 0
9. Спинаццола Леонардо 1 0
10. Манчини Джанлука 1 0
11. Дзаньоло Николо 1 0
12. Антонуччи Мирко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 0 21.43% (3) 14.29% (2) 7.14% (1) 28.57% (4) 28.57% (4)
 Рома 16.67% (2) 33.33% (4) 25% (3) 8.33% (1) 16.67% (2) 0

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +8 =10 -2
Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья
Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья
Рома Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Ювентус 1:3 Рома Торино 2:3 Рома Рома 2:1 Фиорентина СПАЛ 2013 1:6 Рома
Рома 2:2 Интер Милан Рома 2:1 Верона Брешия 0:3 Рома Рома 2:1 Парма Наполи 2:1 Рома Рома 0:2 Удинезе Милан 2:0 Рома Рома 2:1 Сампдория Кальяри 3:4 Рома Гент 1:1 Рома Рома 4:0 Лечче Рома 1:0 Гент Аталанта 2:1 Рома Рома 2:3 Болонья Сассуоло 4:2 Рома Рома 1:1 Лацио

Последние игры между собой

Севилья: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Рома: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Севилья 2:1 Рома Товарищеские матчи Рома 6:4 Севилья Товарищеские матчи
1/16 финала
1 Олимпиакос
1 Арсенал
1 Шахтёр Донецк
0 Бенфика
0 АЗ Алкмаар
1 ЛАСК
0 Брюгге
1 Манчестер Юнайтед
1 Айнтрахт Фр
0 Ред Булл Зальцбург
0 АПОЭЛ
2 Базель
1 Спортинг Л
1 Истанбул Башакшехир
1 Копенгаген
0 Селтик
1 Вулверхэмптон
1 Эспаньол
0 Лудогорец
2 Интер Милан
1 Хетафе
1 Аякс
0 ЧФР Клуж
0 Севилья
1 Рома
0 Гент
2 Глазго Рейнджерс
0 Брага
2 Байер Л
0 Порту
2 Вольфсбург
0 Мальмё
1/8 финала
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 августа 2020, осталось 2 дня 18 часов 27 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 90
    Севилья 57.8% (52)
    X 25.6% (23)
    Рома 16.7% (15)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Севилья - Рома

    Исход игры
    Севилья
    57.8% (52)
    Ничья
    25.6% (23)
    Рома
    16.7% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.42% (60)
    Меньше
    32.58% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    87.64% (78)
    Нет
    12.36% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    46.7% (42)
    1:1 Ничья
    20% (18)
    1:2 Рома
    12.2% (11)
    1:0 Севилья
    7.8% (7)
    2:2 Ничья
    4.4% (4)
    2:0 Севилья
    2.2% (2)
    1:3 Рома
    2.2% (2)
    0:1 Рома
    2.2% (2)
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