Севилья
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Стадион: Шауинсланд-Райзен-Арена
Рома
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мунир Эль-Хаддади
|5
|0.56
|2.
|Даббур Мунас
|3
|0.33
|3.
|Васкес Франко
|2
|0.22
|4.
|Чичарито
|2
|0.22
|5.
|Торрес Оливер
|1
|0.11
|6.
|Хиль Бриан
|1
|0.11
|7.
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0.11
|8.
|Банега Эвер
|0
|0
|9.
|Эскудеро Серхио
|0
|0
|10.
|Де Йонг Люк
|0
|0
|11.
|Нолито Агудо
|0
|0
|12.
|Рони Лопеш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеко Эдин
|3
|0.33
|2.
|Клюйверт Джастин
|3
|0.33
|3.
|Дзаньоло Николо
|2
|0.22
|4.
|Перотти Диего
|1 (1)
|0.11
|5.
|Верету Жордан
|1 (1)
|0.11
|6.
|Фасио Федерико
|1
|0.11
|7.
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.11
|8.
|Перес Карлес
|1
|0.11
|9.
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
|10.
|Коларов Александар
|0
|0
|11.
|Мхитарян Генрих
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гудель Неманья
|2
|0
|2.
|Эскудеро Серхио
|1
|0
|3.
|Навас Хесус
|1
|0
|4.
|Фернандо Режес
|1
|0
|5.
|Нолито Агудо
|1
|0
|6.
|Васкес Франко
|1
|0
|7.
|Окампос Лукас
|1
|0
|8.
|Рони Лопеш
|1
|0
|9.
|Хордан Хоан
|1
|0
|10.
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
|11.
|Посо Алехандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Верету Жордан
|3
|0
|2.
|Диавара Амаду
|3
|0
|3.
|Смоллинг Крис
|2
|0
|4.
|Клюйверт Джастин
|2
|0
|5.
|Коларов Александар
|1
|0
|6.
|Сантон Давиде
|1
|0
|7.
|Кристанте Бриан
|1
|0
|8.
|Жуан Жезус
|1
|0
|9.
|Спинаццола Леонардо
|1
|0
|10.
|Манчини Джанлука
|1
|0
|11.
|Дзаньоло Николо
|1
|0
|12.
|Антонуччи Мирко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|0
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|28.57% (4)
|Рома
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|25% (3)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|0
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +8 =10 -2Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья
Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья
Рома Последние 20 матчей: +11 =3 -6Ювентус 1:3 Рома Торино 2:3 Рома Рома 2:1 Фиорентина СПАЛ 2013 1:6 Рома
Последние игры между собой
Севилья: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Рома: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
1/16 финала
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Прогнозы на матч Севилья - Рома
Исход игры
Севилья
57.8% (52)
Ничья
25.6% (23)
Рома
16.7% (15)
Тотал 2.5
Больше
67.42% (60)
Меньше
32.58% (29)
Обе команды забьют
Да
87.64% (78)
Нет
12.36% (11)
Популярный счёт
2:1 Севилья
46.7% (42)
1:1 Ничья
20% (18)
1:2 Рома
12.2% (11)
1:0 Севилья
7.8% (7)
2:2 Ничья
4.4% (4)
2:0 Севилья
2.2% (2)
1:3 Рома
2.2% (2)
0:1 Рома
2.2% (2)
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