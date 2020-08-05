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Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
ЛАСК
0' 31'
22
Ромеро
Серхио
24
Фосу-Менса
Тимоти
3
Байи
Эрик
5
Магуайр
Гарри
53
Уильямс
Брендон
17
Фред
Сантос
8
Мата
Хуан
39
Мактоминай
Скотт
14
Лингард
Джесси
21
Джеймс
Дэниэл
25
Игало
Одион
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
18
Траунер
Гернот
30
Андраде
Андреас
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
8
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
28
Фризер
Доминик
29
Рагуц
Марко
14
Балик
Гусейн
Манчестер Юнайтед
4-1-4-1
ЛАСК
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гринвуд Мэйсон 5 0.5
2. Марсьяль Антони 3 (1) 0.3
3. Фред Сантос 2 0.2
4. Мата Хуан 2 (1) 0.2
5. Игало Одион 2 0.2
6. Янг Эшли 1 0.1
7. Лингард Джесси 1 0.1
8. Рэшфорд Маркус 1 0.1
9. Перейра Андреас 1 0.1
10. Мактоминай Скотт 1 0.1
11. Джеймс Дэниэл 1 0.1
12. Чон Тахит 0 0
13. Шоу Люк 0 0
ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рагуц Марко 5 (1) 0.5
2. Клаусс Жоао 3 (1) 0.3
3. Фризер Доминик 2 0.2
4. Ранфтль Райнхольд 1 0.1
5. Холланд Джеймс 1 0.1
6. Траунер Гернот 1 0.1
7. Гойгингер Томас 1 0.1
8. Михорль Петер 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Янг Эшли 1 0
2. Джонс Фил 1 0
3. Лингард Джесси 1 0
4. Шоу Люк 1 0
5. Фред Сантос 1 0
6. Перейра Андреас 1 0
7. Далот Диогу 1 0
8. Лейрд Итан 1 0
9. Левитт Дилан 1 0
ЛАСК
# Игрок      
1. Визингер Филип 3 1
2. Филипович Петар 3 0
3. Траунер Гернот 2 0
4. Реннер Рене 2 0
5. Ранфтль Райнхольд 2 0
6. Холланд Джеймс 1 0
7. Рамсебнер Кристиан 1 0
8. Поцманн Марвин 1 0
9. Тетте Самуэл 1 0
10. Райтер Доминик 1 0
11. Клаусс Жоао 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 5.56% (1) 16.67% (3) 27.78% (5) 22.22% (4) 16.67% (3) 11.11% (2)
 ЛАСК 0 30.77% (4) 23.08% (3) 30.77% (4) 0 15.38% (2)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон
ЛАСК Последние 20 матчей: + = -
ЛАСК 0:2 Сеница ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер
Хартберг 1:5 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Рапид Вена Вольфсбергер 3:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Хартберг ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Маттерсбург 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 1:0 ЛАСК ЛАСК 5:1 Хартберг ЛАСК 2:0 АЗ Алкмаар ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен АЗ Алкмаар 1:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
ЛАСК: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Лига Европы
1/8 финала
1 Олимпиакос
1 Вулверхэмптон
0 Интер Милан
0 Хетафе
0 Севилья
0 Рома
1 Глазго Рейнджерс
3 Байер Л
1 Вольфсбург
5 Шахтёр Донецк
0 ЛАСК
5 Манчестер Юнайтед
0 Айнтрахт Фр
3 Базель
1 Истанбул Башакшехир
3 Копенгаген
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 32'
    Теперь уже Рагуц сам протащил мяч к штрафной и пробил по воротам, но Ромеро намертво зафиксировал сферу в своих руках.
  • 31'
    Дальний заброс исполнил в штрафную соперника Реннер на Рагуца, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Байи.
  • 30'
    С углового навесил Мата в центр штрафной, где пробил головой Магуайр, но далеко от ворот полете мяч.
  • 29'
    Ушел от опеки по флангу Реннер и подал на дальнюю штангу, где пробил головой Рагуц, но в створ ворот не попал.
  • 28'
    Пауза в матче. Небольшое повреждение получил в игровом моменте Визингер. Без помощи медиков здесь не обойтись.
  • 27'
    с левого фланга навесил Холланд на ближнюю штангу, где Рагуц головой сбросил в центр, но перехватил мяч Ромеро.
  • 26'
    Со штрафного пробивал в ближний угол Реннер, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил в стенку.
  • 25'
    Грамотно подставился перед чужой штрафной Реннер и заработал опасный стандарт для своей команды.
  • 24'
    С левого фланга Реннер навесил на дальнюю штангу, но здесь не смог пробить головой в борьбе с защитником Фризер.
  • 23'
    Сносил в подкате Фреда в центральном круге Холланд. Очередное нарушение правил зафиксировал судья.
  • 22'
    Теперь уже Лингард наступил на ногу Фризеру в центре поля. Штрафной удар исполнять будут австрийцы.
  • 21'
    Откровенно грубо Реннер сбил в подкате Мату. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
  • 20'
    Продавил вновь защитника по флангу Фосу-Менса и отдал скрытый пас на Мату, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 19'
    Дальний заброс исполнил Фосу-Менса в штрафную на Игало, но вышел из ворот Шлагер и оказался первым на мяче.
  • 18'
    В верховой борьбе против Маты заехал по затылку сопернику Холланд. Штрафной удар будут исполнять хозяева.
  • 17'
    С левого фланга Реннер откатил назад под удар Михорлю, но выстрел последнего оказался крайне неточным.
  • 16'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Рагуц и сбросил головой на Балика, но тот не понял задумки партнера  не пошел на этот пас.
  • 15'
    Хорошим разрезным пасом Уильямс запустил по флангу Джеймса, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 14'
    Получил сзади по ногам Мактоминай от Михороля. Штрафной удар будут исполнять "манкунианцы".
  • 13'
    Теперь уже мог убегать Джеймс на ворота после диагонального паса от Магуайра, но проиграл он силовую борьбу Визингеру.
  • 12'
    Забрасывал по флангу Уильямс на ход Джеймсу, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 11'
    Подбор выиграл на линии чужой штрафной Фризер и тут же пробил с лету, но точности не хватило этому удару.
  • Опасный момент
    10'
    После подачи с углового мяч заметался по штрафной и прилетел к Андраде, который пробил головой, но хозяев выручила перекладина.
  • 9'
    С угла поля навесил Холланд на ближнюю штангу, но здесь Фосу-Менса вынес мяч подальше от ворот.
  • Угловой
    8'
    Прорывался Ранфтль на скорости по флангу и попытался прострелить в штрафную, но от ноги защитника сфера полетела на угловой.
  • 7'
    Руками придержал Мактоминай на фланге Реннера. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.
  • 6'
    Решился на дальний удар метров с тридцати Фризер, но мяч полетел слишком сильно и в створ ворот не попал.
  • 5'
    С угла поля навесил Мата на дальнюю штангу, где пробил головой Магуайр, но мяч полетел выше перекладины.
  • 4'
    Убежал в контратаку по правой бровке Мата и прострелил вдоль ворот на Игало, но перехватил этот пас Визингер.
  • 3'
    С правого фланга Фосу-Менса забросил в центр на ход Игало, но того опередил Андраде и вынес мяч головой в аут.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе бело-черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 ЛАСК

Исход игры
Манчестер Юнайтед
96.9% (158)
Ничья
2.5% (4)
ЛАСК
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
59.75% (95)
Меньше
40.25% (64)
Обе команды забьют
Да
30.82% (49)
Нет
69.18% (110)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
35.6% (58)
3:0 Манчестер Юнайтед
24.5% (40)
3:1 Манчестер Юнайтед
16% (26)
2:1 Манчестер Юнайтед
8% (13)
4:0 Манчестер Юнайтед
3.7% (6)
4:1 Манчестер Юнайтед
2.5% (4)
1:0 Манчестер Юнайтед
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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