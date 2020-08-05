Пауза в матче. Небольшое повреждение получил в игровом моменте Визингер. Без помощи медиков здесь не обойтись.

Ушел от опеки по флангу Реннер и подал на дальнюю штангу, где пробил головой Рагуц, но в створ ворот не попал.

С углового навесил Мата в центр штрафной, где пробил головой Магуайр, но далеко от ворот полете мяч.

Дальний заброс исполнил в штрафную соперника Реннер на Рагуца, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Байи.

Теперь уже Рагуц сам протащил мяч к штрафной и пробил по воротам, но Ромеро намертво зафиксировал сферу в своих руках.

27' с левого фланга навесил Холланд на ближнюю штангу, где Рагуц головой сбросил в центр, но перехватил мяч Ромеро.

26' Со штрафного пробивал в ближний угол Реннер, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил в стенку.

25' Грамотно подставился перед чужой штрафной Реннер и заработал опасный стандарт для своей команды.

24' С левого фланга Реннер навесил на дальнюю штангу, но здесь не смог пробить головой в борьбе с защитником Фризер.

23' Сносил в подкате Фреда в центральном круге Холланд. Очередное нарушение правил зафиксировал судья.

22' Теперь уже Лингард наступил на ногу Фризеру в центре поля. Штрафной удар исполнять будут австрийцы.

21' Откровенно грубо Реннер сбил в подкате Мату. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

20' Продавил вновь защитника по флангу Фосу-Менса и отдал скрытый пас на Мату, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

19' Дальний заброс исполнил Фосу-Менса в штрафную на Игало, но вышел из ворот Шлагер и оказался первым на мяче.

18' В верховой борьбе против Маты заехал по затылку сопернику Холланд. Штрафной удар будут исполнять хозяева.

17' С левого фланга Реннер откатил назад под удар Михорлю, но выстрел последнего оказался крайне неточным.

16' Зацепился за мяч перед чужой штрафной Рагуц и сбросил головой на Балика, но тот не понял задумки партнера не пошел на этот пас.

15' Хорошим разрезным пасом Уильямс запустил по флангу Джеймса, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

14' Получил сзади по ногам Мактоминай от Михороля. Штрафной удар будут исполнять "манкунианцы".

13' Теперь уже мог убегать Джеймс на ворота после диагонального паса от Магуайра, но проиграл он силовую борьбу Визингеру.

12' Забрасывал по флангу Уильямс на ход Джеймсу, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

11' Подбор выиграл на линии чужой штрафной Фризер и тут же пробил с лету, но точности не хватило этому удару.

10' После подачи с углового мяч заметался по штрафной и прилетел к Андраде, который пробил головой, но хозяев выручила перекладина.

9' С угла поля навесил Холланд на ближнюю штангу, но здесь Фосу-Менса вынес мяч подальше от ворот.

8' Прорывался Ранфтль на скорости по флангу и попытался прострелить в штрафную, но от ноги защитника сфера полетела на угловой.

7' Руками придержал Мактоминай на фланге Реннера. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.

6' Решился на дальний удар метров с тридцати Фризер, но мяч полетел слишком сильно и в створ ворот не попал.

5' С угла поля навесил Мата на дальнюю штангу, где пробил головой Магуайр, но мяч полетел выше перекладины.

4' Убежал в контратаку по правой бровке Мата и прострелил вдоль ворот на Игало, но перехватил этот пас Визингер.

3' С правого фланга Фосу-Менса забросил в центр на ход Игало, но того опередил Андраде и вынес мяч головой в аут.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе бело-черный комплект формы.