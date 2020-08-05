Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Олд Траффорд
ЛАСК
17
Фред
Сантос
25
Игало
Одион
29
Рагуц
Марко
14
Балик
Гусейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Игало ОдионНападающий
- Запасные игроки
-
13 Грант ЛиВратарь
-
71 Менги ТеденЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Чон ТахитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Рагуц МаркоНападающий
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Челич НеманяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гринвуд Мэйсон
|5
|0.5
|2.
|Марсьяль Антони
|3 (1)
|0.3
|3.
|Фред Сантос
|2
|0.2
|4.
|Мата Хуан
|2 (1)
|0.2
|5.
|Игало Одион
|2
|0.2
|6.
|Янг Эшли
|1
|0.1
|7.
|Лингард Джесси
|1
|0.1
|8.
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.1
|9.
|Перейра Андреас
|1
|0.1
|10.
|Мактоминай Скотт
|1
|0.1
|11.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.1
|12.
|Чон Тахит
|0
|0
|13.
|Шоу Люк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рагуц Марко
|5 (1)
|0.5
|2.
|Клаусс Жоао
|3 (1)
|0.3
|3.
|Фризер Доминик
|2
|0.2
|4.
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0.1
|5.
|Холланд Джеймс
|1
|0.1
|6.
|Траунер Гернот
|1
|0.1
|7.
|Гойгингер Томас
|1
|0.1
|8.
|Михорль Петер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Янг Эшли
|1
|0
|2.
|Джонс Фил
|1
|0
|3.
|Лингард Джесси
|1
|0
|4.
|Шоу Люк
|1
|0
|5.
|Фред Сантос
|1
|0
|6.
|Перейра Андреас
|1
|0
|7.
|Далот Диогу
|1
|0
|8.
|Лейрд Итан
|1
|0
|9.
|Левитт Дилан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Визингер Филип
|3
|1
|2.
|Филипович Петар
|3
|0
|3.
|Траунер Гернот
|2
|0
|4.
|Реннер Рене
|2
|0
|5.
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0
|6.
|Холланд Джеймс
|1
|0
|7.
|Рамсебнер Кристиан
|1
|0
|8.
|Поцманн Марвин
|1
|0
|9.
|Тетте Самуэл
|1
|0
|10.
|Райтер Доминик
|1
|0
|11.
|Клаусс Жоао
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|27.78% (5)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|ЛАСК
|0
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|30.77% (4)
|0
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон
ЛАСК Последние 20 матчей: + = -ЛАСК 0:2 Сеница ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер
Хартберг 1:5 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Рапид Вена Вольфсбергер 3:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Хартберг ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Маттерсбург 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 1:0 ЛАСК ЛАСК 5:1 Хартберг ЛАСК 2:0 АЗ Алкмаар ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен АЗ Алкмаар 1:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
ЛАСК: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 ЛАСК
Исход игры
Манчестер Юнайтед
96.9% (158)
Ничья
2.5% (4)
ЛАСК
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
59.75% (95)
Меньше
40.25% (64)
Обе команды забьют
Да
30.82% (49)
Нет
69.18% (110)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
35.6% (58)
3:0 Манчестер Юнайтед
24.5% (40)
3:1 Манчестер Юнайтед
16% (26)
2:1 Манчестер Юнайтед
8% (13)
4:0 Манчестер Юнайтед
3.7% (6)
4:1 Манчестер Юнайтед
2.5% (4)
1:0 Манчестер Юнайтед
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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