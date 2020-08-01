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Манчестер Юнайтед
 
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Стадион:
ЛАСК

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гринвуд Мэйсон 5 0.5
2. Марсьяль Антони 3 (1) 0.3
3. Фред Сантос 2 0.2
4. Мата Хуан 2 (1) 0.2
5. Игало Одион 2 0.2
6. Янг Эшли 1 0.1
7. Лингард Джесси 1 0.1
8. Рэшфорд Маркус 1 0.1
9. Перейра Андреас 1 0.1
10. Мактоминай Скотт 1 0.1
11. Джеймс Дэниэл 1 0.1
12. Чон Тахит 0 0
13. Шоу Люк 0 0
ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рагуц Марко 5 (1) 0.5
2. Клаусс Жоао 3 (1) 0.3
3. Фризер Доминик 2 0.2
4. Ранфтль Райнхольд 1 0.1
5. Холланд Джеймс 1 0.1
6. Траунер Гернот 1 0.1
7. Гойгингер Томас 1 0.1
8. Михорль Петер 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Янг Эшли 1 0
2. Джонс Фил 1 0
3. Лингард Джесси 1 0
4. Шоу Люк 1 0
5. Фред Сантос 1 0
6. Перейра Андреас 1 0
7. Далот Диогу 1 0
8. Лейрд Итан 1 0
9. Левитт Дилан 1 0
ЛАСК
# Игрок      
1. Визингер Филип 3 1
2. Филипович Петар 3 0
3. Траунер Гернот 2 0
4. Реннер Рене 2 0
5. Ранфтль Райнхольд 2 0
6. Холланд Джеймс 1 0
7. Рамсебнер Кристиан 1 0
8. Поцманн Марвин 1 0
9. Тетте Самуэл 1 0
10. Райтер Доминик 1 0
11. Клаусс Жоао 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 5.56% (1) 16.67% (3) 27.78% (5) 22.22% (4) 16.67% (3) 11.11% (2)
 ЛАСК 0 30.77% (4) 23.08% (3) 30.77% (4) 0 15.38% (2)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон
ЛАСК Последние 20 матчей: + = -
ЛАСК 0:2 Сеница ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер
Хартберг 1:5 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Рапид Вена Вольфсбергер 3:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Хартберг ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Маттерсбург 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 1:0 ЛАСК ЛАСК 5:1 Хартберг ЛАСК 2:0 АЗ Алкмаар ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен АЗ Алкмаар 1:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
ЛАСК: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Лига Европы
1/16 финала
1 Олимпиакос
1 Арсенал
1 Шахтёр Донецк
0 Бенфика
0 АЗ Алкмаар
1 ЛАСК
0 Брюгге
1 Манчестер Юнайтед
1 Айнтрахт Фр
0 Ред Булл Зальцбург
0 АПОЭЛ
2 Базель
1 Спортинг Л
1 Истанбул Башакшехир
1 Копенгаген
0 Селтик
1 Вулверхэмптон
1 Эспаньол
0 Лудогорец
2 Интер Милан
1 Хетафе
1 Аякс
0 ЧФР Клуж
0 Севилья
1 Рома
0 Гент
2 Глазго Рейнджерс
0 Брага
2 Байер Л
0 Порту
2 Вольфсбург
0 Мальмё
1/8 финала
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - ЛАСК от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 августа 2020, осталось 2 дня 16 часов 55 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 87
    Манчестер Юнайтед 97.7% (85)
    X 1.1% (1)
    ЛАСК 1.1% (1)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - ЛАСК

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    97.7% (85)
    Ничья
    1.1% (1)
    ЛАСК
    1.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.47% (48)
    Меньше
    43.53% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    29.41% (25)
    Нет
    70.59% (60)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Юнайтед
    35.6% (31)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    21.8% (19)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    14.9% (13)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    9.2% (8)
    4:0 Манчестер Юнайтед
    4.6% (4)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    4.6% (4)
    5:1 Манчестер Юнайтед
    2.3% (2)
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