Кипр: Первый дивизион 2019-2020
АЕЛ Лимаcсол
0:3
Конец матча
Омония
0:1
23' ГолAndronikos Kakoullis
45' Желтая карточкаГомес Хорди
51' Желтая карточкаАвраам Андреас
0:2
52' ГолVítor Gomes1
55' Желтая карточкаVítor Gomes1
0:3
87' ПенальтиДербишир Мэтт
88' Желтая карточкаКириаку Харис
90' Желтая карточкаЛюфтнер Михаэль
90' Желтая карточкаКазарян Геворг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ryan MmaeeНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Рашо Момчило
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Хурадо РубенНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dusan Kerkez
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
-
31 Кусулос ЯнисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
Ход матча
23'
45'
51'
52'
0:2
55'
87'
0:3
88'
90'
90'
Предыдущие игры
АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +8 =7 -5АЕЛ Лимаcсол 4:1 Этникос Ахна Олимпиакос Никосия 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония
АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака Пафос 2:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:0 Аполлон АЕК Ларнака 3:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:1 Алки Ороклинис АЕЛ Лимаcсол 1:2 Неа Саламина Алки Ороклинис 1:5 АЕЛ Лимаcсол Докса Катокопия 2:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:1 АПОЭЛ Эносис 2:2 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 0:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:0 Пафос Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол
Омония Последние 20 матчей: +12 =6 -2АПОЭЛ 0:0 Омония Омония 3:0 Эносис Докса Катокопия 1:1 Омония АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония
Омония 1:2 Этникос Ахна Омония 4:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 0:2 Омония Омония 1:0 Анортосис Омония 3:0 Эрмис Арадиппу Эрмис Арадиппу 0:5 Омония Омония 0:0 Пафос Аполлон 2:1 Омония Омония 3:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:3 Омония Омония 2:0 Докса Катокопия Омония 0:0 АПОЭЛ Эносис 0:2 Омония Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 1:1 Олимпиакос Никосия
Последние игры между собой
АЕЛ Лимаcсол: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
Омония: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония Первый дивизион Омония 1:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:3 Омония Первый дивизион Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Первый дивизион Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Омония 4:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:0 Омония Первый дивизион Омония 4:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 Омония Первый дивизион Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Омония 2:3 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:0 Омония Первый дивизион
Борьба за чемпионство
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Омония
|23
|13
|7
|3
|34 - 13
|46
|2.
|Анортосис
|22
|13
|4
|5
|42 - 21
|43
|3.
|АПОЭЛ
|22
|11
|6
|5
|35 - 15
|39
|4.
|Аполлон
|22
|12
|2
|8
|38 - 29
|38
|5.
|АЕК Ларнака
|22
|9
|8
|5
|36 - 26
|35
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|23
|8
|7
|8
|27 - 29
|31
Борьба за выживание
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|22
|8
|6
|8
|26 - 26
|30
|2.
|Неа Саламина
|23
|7
|5
|11
|27 - 38
|26
|3.
|Олимпиакос Никосия
|0:0
|23
|5
|10
|8
|27 - 34
|25
|4.
|Эносис
|0:0
|23
|5
|8
|10
|28 - 42
|23
|5.
|Этникос Ахна
|23
|5
|6
|12
|31 - 46
|21
|6.
|Докса Катокопия
|22
|2
|5
|15
|13 - 45
|11