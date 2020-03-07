Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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АЕЛ Лимаcсол
0:3
Конец матча
Омония
0'
0:1
23' Гол
Andronikos Kakoullis
45' Желтая карточка
Гомес Хорди
51' Желтая карточка
Авраам Андреас
0:2
52' Гол
Vítor Gomes1
55' Желтая карточка
Vítor Gomes1
0:3
87' Пенальти
Дербишир Мэтт
88' Желтая карточка
Кириаку Харис
90' Желтая карточка
Люфтнер Михаэль
90' Желтая карточка
Казарян Геворг
90'+4
АЕЛ Лимаcсол
Омония

Ход матча

23'
0:1
Andronikos Kakoullis
45'
 
Гомес Хорди
51'
Авраам Андреас
 
52'
0:2
Vítor Gomes1
55'
 
Vítor Gomes1
57'
Казарян Геворг
Авраам Андреас
 
57'
Адамович Марко
Здравковски Давор
 
65'
Торрес Мануэль
Антониу Минас
 
70'
 
Кусулос Янис
Губочан Томаш
80'
 
Дербишир Мэтт
Andronikos Kakoullis
87'
0:3
Дербишир Мэтт
88'
Кириаку Харис
 
89'
 
Marinos Tzionis
Акинтола Дэвид
90'
 
Люфтнер Михаэль
90'
Казарян Геворг
 

Предыдущие игры

АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +8 =7 -5
АЕЛ Лимаcсол 4:1 Этникос Ахна Олимпиакос Никосия 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония
АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака Пафос 2:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:0 Аполлон АЕК Ларнака 3:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:1 Алки Ороклинис АЕЛ Лимаcсол 1:2 Неа Саламина Алки Ороклинис 1:5 АЕЛ Лимаcсол Докса Катокопия 2:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:1 АПОЭЛ Эносис 2:2 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 0:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:0 Пафос Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол
Омония Последние 20 матчей: +12 =6 -2
АПОЭЛ 0:0 Омония Омония 3:0 Эносис Докса Катокопия 1:1 Омония АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония
Омония 1:2 Этникос Ахна Омония 4:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 0:2 Омония Омония 1:0 Анортосис Омония 3:0 Эрмис Арадиппу Эрмис Арадиппу 0:5 Омония Омония 0:0 Пафос Аполлон 2:1 Омония Омония 3:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:3 Омония Омония 2:0 Докса Катокопия Омония 0:0 АПОЭЛ Эносис 0:2 Омония Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 1:1 Олимпиакос Никосия

Последние игры между собой

АЕЛ Лимаcсол: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
Омония: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония Первый дивизион Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Первый дивизион Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония Первый дивизион Омония 1:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:3 Омония Первый дивизион Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Первый дивизион Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Омония 4:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:0 Омония Первый дивизион Омония 4:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 Омония Первый дивизион Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Омония 2:3 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:0 Омония Первый дивизион

Борьба за чемпионство

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Омония 23 13 7 3 34 - 13 46
2. Анортосис 22 13 4 5 42 - 21 43
3. АПОЭЛ 22 11 6 5 35 - 15 39
4. Аполлон 22 12 2 8 38 - 29 38
5. АЕК Ларнака 22 9 8 5 36 - 26 35
6. АЕЛ Лимаcсол 23 8 7 8 27 - 29 31

Борьба за выживание

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Пафос 22 8 6 8 26 - 26 30
2. Неа Саламина 23 7 5 11 27 - 38 26
3. Олимпиакос Никосия 0:0 23 5 10 8 27 - 34 25
4. Эносис 0:0 23 5 8 10 28 - 42 23
5. Этникос Ахна 23 5 6 12 31 - 46 21
6. Докса Катокопия 22 2 5 15 13 - 45 11
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  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Гомес Хорди получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Andronikos Kakoullis бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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