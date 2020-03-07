Кипр: Первый дивизион 2019-2020
Эносис
0:0
Второй тайм: 55'
Олимпиакос Никосия
32' Желтая карточкаEvgenios Kyriakou
42' Желтая карточкаLoizos Kosma
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Удожи ЧигозеНападающий
-
90 Садик БератНападающий
-
-
-
14 Loizos Kosma
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Яневски Чедомир
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Коффи ЭрвинЗащитник
-
3 SambinhaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Нани IIПолузащитник
-
-
-
26 Tigao Azulao
-
-
- Запасные игроки
-
91 Байза ПаволВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Христодулу Памбос
Ход матча
42'
53'
Предыдущие игры
Эносис Последние 20 матчей: +5 =8 -7Эносис 3:0 Олимпиакос Никосия Омония 3:0 Эносис Эносис 1:1 Пафос Аполлон 0:1 Эносис
Эносис 2:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 1:1 Эносис Докса Катокопия 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия Эносис 0:2 Докса Катокопия АПОЭЛ 4:0 Эносис Анортосис 5:1 Эносис Эносис 2:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 2:2 Эносис Отеллос 2:3 Эносис Олимпиакос Никосия 0:0 Эносис Эносис 0:2 Омония Пафос 1:1 Эносис Эносис 0:3 Аполлон АЕК Ларнака 4:4 Эносис Эносис 0:1 Неа Саламина
Олимпиакос Никосия Последние 20 матчей: +6 =7 -7Эносис 3:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:1 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 0:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:1 Анортосис
Олимпиакос Никосия 0:2 Омония Анортосис 3:0 Олимпиакос Никосия Пафос 1:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:0 Анортосис Олимпиакос Никосия 0:2 Аполлон АПОЭЛ 4:2 Олимпиакос Никосия АЕК Ларнака 0:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:3 Неа Саламина Докса Катокопия 2:6 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:0 АПОЭЛ Олимпиакос Никосия 0:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:0 Этникос Ахна Анортосис 4:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 5:3 Ксилотимву Омония 1:1 Олимпиакос Никосия
Последние игры между собой
Эносис: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Олимпиакос Никосия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Борьба за чемпионство
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Омония
|23
|13
|7
|3
|34 - 13
|46
|2.
|Анортосис
|22
|13
|4
|5
|42 - 21
|43
|3.
|АПОЭЛ
|22
|11
|6
|5
|35 - 15
|39
|4.
|Аполлон
|22
|12
|2
|8
|38 - 29
|38
|5.
|АЕК Ларнака
|22
|9
|8
|5
|36 - 26
|35
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|23
|8
|7
|8
|27 - 29
|31
Борьба за выживание
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|22
|8
|6
|8
|26 - 26
|30
|2.
|Неа Саламина
|23
|7
|5
|11
|27 - 38
|26
|3.
|Олимпиакос Никосия
|0:0
|23
|5
|10
|8
|27 - 34
|25
|4.
|Эносис
|0:0
|23
|5
|8
|10
|28 - 42
|23
|5.
|Этникос Ахна
|23
|5
|6
|12
|31 - 46
|21
|6.
|Докса Катокопия
|22
|2
|5
|15
|13 - 45
|11