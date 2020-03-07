Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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  4. Первый дивизион 2019-2020
Эносис
0:0
Второй тайм: 55'
Олимпиакос Никосия
0'
32' Желтая карточка
Evgenios Kyriakou
42' Желтая карточка
Loizos Kosma
53' Желтая карточка
 55'
Эносис
Олимпиакос Никосия

Ход матча

32'
 
Evgenios Kyriakou
42'
Loizos Kosma
 
53'
 

Предыдущие игры

Эносис Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Эносис 3:0 Олимпиакос Никосия Омония 3:0 Эносис Эносис 1:1 Пафос Аполлон 0:1 Эносис
Эносис 2:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 1:1 Эносис Докса Катокопия 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия Эносис 0:2 Докса Катокопия АПОЭЛ 4:0 Эносис Анортосис 5:1 Эносис Эносис 2:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 2:2 Эносис Отеллос 2:3 Эносис Олимпиакос Никосия 0:0 Эносис Эносис 0:2 Омония Пафос 1:1 Эносис Эносис 0:3 Аполлон АЕК Ларнака 4:4 Эносис Эносис 0:1 Неа Саламина
Олимпиакос Никосия Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Эносис 3:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:1 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 0:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:1 Анортосис
Олимпиакос Никосия 0:2 Омония Анортосис 3:0 Олимпиакос Никосия Пафос 1:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:0 Анортосис Олимпиакос Никосия 0:2 Аполлон АПОЭЛ 4:2 Олимпиакос Никосия АЕК Ларнака 0:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:3 Неа Саламина Докса Катокопия 2:6 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:0 АПОЭЛ Олимпиакос Никосия 0:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:0 Этникос Ахна Анортосис 4:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 5:3 Ксилотимву Омония 1:1 Олимпиакос Никосия

Последние игры между собой

Эносис: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Олимпиакос Никосия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Эносис 3:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:0 Эносис Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:0 Эносис Второй дивизион Эносис 2:2 Олимпиакос Никосия Второй дивизион
Эносис 0:1 Олимпиакос Никосия Кубок Олимпиакос Никосия 1:4 Эносис Второй дивизион Олимпиакос Никосия 2:3 Эносис Первый дивизион Эносис 1:2 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Эносис 5:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион

Борьба за чемпионство

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Омония 23 13 7 3 34 - 13 46
2. Анортосис 22 13 4 5 42 - 21 43
3. АПОЭЛ 22 11 6 5 35 - 15 39
4. Аполлон 22 12 2 8 38 - 29 38
5. АЕК Ларнака 22 9 8 5 36 - 26 35
6. АЕЛ Лимаcсол 23 8 7 8 27 - 29 31

Борьба за выживание

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Пафос 22 8 6 8 26 - 26 30
2. Неа Саламина 23 7 5 11 27 - 38 26
3. Олимпиакос Никосия 0:0 23 5 10 8 27 - 34 25
4. Эносис 0:0 23 5 8 10 28 - 42 23
5. Этникос Ахна 23 5 6 12 31 - 46 21
6. Докса Катокопия 22 2 5 15 13 - 45 11
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    53'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Loizos Kosmas получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Evgenios Kyriakou получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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