Кипр: Первый дивизион 2019-2020
Анортосис
1:0
Перерыв
АЕК Ларнака
1:0
5' Гол в свои воротаТричковски Иван
33' Желтая карточкаШполярич Матья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Райо РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Branko Vrgoc
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
20 Калцас НикосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кецбая Темури
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Хевел ХекторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Наранхо ХосеНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: David Perez
Ход матча
5'
1:0
33'
Предыдущие игры
Анортосис Последние 20 матчей: +11 =4 -5Анортосис 1:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:2 Анортосис Этникос Ахна 5:0 Анортосис Анортосис 1:1 Неа Саламина
Анортосис 3:2 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 2:1 Анортосис АПОЭЛ 0:0 Анортосис Анортосис 3:0 Докса Катокопия Анортосис 3:0 Олимпиакос Никосия Омония 1:0 Анортосис Олимпиакос Никосия 0:0 Анортосис Анортосис 1:0 АПОЭЛ Пафос 0:3 Анортосис Анортосис 5:1 Эносис Аполлон 2:0 Анортосис Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Анортосис Анортосис 2:1 Этникос Ахна Неа Саламина 2:2 Анортосис Анортосис 4:0 Олимпиакос Никосия
АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +9 =6 -5Анортосис 1:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 0:0 Неа Саламина АЕК Ларнака 1:1 АЕЛ Лимаcсол Докса Катокопия 0:1 АЕК Ларнака
АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ Эносис 2:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:1 АЕЛ Лимаcсол Кармиотисса 0:1 АЕК Ларнака Этникос Ахна 2:5 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:0 Кармиотисса АЕК Ларнака 0:0 Олимпиакос Никосия Омония 3:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:0 Пафос Аполлон 3:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:2 Анортосис Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:1 Докса Катокопия АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 4:4 Эносис
Последние игры между собой
Анортосис: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
АЕК Ларнака: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Анортосис 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:2 АЕК Ларнака Кубок АЕК Ларнака 1:3 Анортосис Кубок Анортосис 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 4:1 Анортосис Первый дивизион АЕК Ларнака 3:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион Анортосис 2:2 АЕК Ларнака Кубок АЕК Ларнака 1:0 Анортосис Первый дивизион АЕК Ларнака 3:0 Анортосис Кубок Анортосис 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
Борьба за чемпионство
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|1:0
|23
|14
|4
|5
|43 - 21
|46
|2.
|Омония
|23
|13
|7
|3
|34 - 13
|46
|3.
|АПОЭЛ
|22
|11
|6
|5
|35 - 15
|39
|4.
|Аполлон
|22
|12
|2
|8
|38 - 29
|38
|5.
|АЕК Ларнака
|0:1
|23
|9
|8
|6
|36 - 27
|35
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|23
|8
|7
|8
|27 - 29
|31
Борьба за выживание
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|22
|8
|6
|8
|26 - 26
|30
|2.
|Неа Саламина
|23
|7
|5
|11
|27 - 38
|26
|3.
|Олимпиакос Никосия
|23
|5
|10
|8
|28 - 35
|25
|4.
|Эносис
|23
|5
|8
|10
|29 - 43
|23
|5.
|Этникос Ахна
|23
|5
|6
|12
|31 - 46
|21
|6.
|Докса Катокопия
|22
|2
|5
|15
|13 - 45
|11