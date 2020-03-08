Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Анортосис
1:0
Перерыв
АЕК Ларнака
0'
1:0
5' Гол в свои ворота
Тричковски Иван
33' Желтая карточка
Шполярич Матья
Анортосис
АЕК Ларнака

Ход матча

5'
Тричковски Иван
1:0
33'
 
Шполярич Матья

Предыдущие игры

Анортосис Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Анортосис 1:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:2 Анортосис Этникос Ахна 5:0 Анортосис Анортосис 1:1 Неа Саламина
Анортосис 3:2 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 2:1 Анортосис АПОЭЛ 0:0 Анортосис Анортосис 3:0 Докса Катокопия Анортосис 3:0 Олимпиакос Никосия Омония 1:0 Анортосис Олимпиакос Никосия 0:0 Анортосис Анортосис 1:0 АПОЭЛ Пафос 0:3 Анортосис Анортосис 5:1 Эносис Аполлон 2:0 Анортосис Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Анортосис Анортосис 2:1 Этникос Ахна Неа Саламина 2:2 Анортосис Анортосис 4:0 Олимпиакос Никосия
АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Анортосис 1:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 0:0 Неа Саламина АЕК Ларнака 1:1 АЕЛ Лимаcсол Докса Катокопия 0:1 АЕК Ларнака
АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ Эносис 2:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:1 АЕЛ Лимаcсол Кармиотисса 0:1 АЕК Ларнака Этникос Ахна 2:5 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:0 Кармиотисса АЕК Ларнака 0:0 Олимпиакос Никосия Омония 3:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:0 Пафос Аполлон 3:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:2 Анортосис Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:1 Докса Катокопия АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 4:4 Эносис

Последние игры между собой

Анортосис: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
АЕК Ларнака: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Анортосис 1:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:2 Анортосис Первый дивизион АЕК Ларнака 3:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:2 АЕК Ларнака Первый дивизион
Анортосис 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:2 АЕК Ларнака Кубок АЕК Ларнака 1:3 Анортосис Кубок Анортосис 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 4:1 Анортосис Первый дивизион АЕК Ларнака 3:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион Анортосис 2:2 АЕК Ларнака Кубок АЕК Ларнака 1:0 Анортосис Первый дивизион АЕК Ларнака 3:0 Анортосис Кубок Анортосис 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион

Борьба за чемпионство

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 1:0 23 14 4 5 43 - 21 46
2. Омония 23 13 7 3 34 - 13 46
3. АПОЭЛ 22 11 6 5 35 - 15 39
4. Аполлон 22 12 2 8 38 - 29 38
5. АЕК Ларнака 0:1 23 9 8 6 36 - 27 35
6. АЕЛ Лимаcсол 23 8 7 8 27 - 29 31

Борьба за выживание

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Пафос 22 8 6 8 26 - 26 30
2. Неа Саламина 23 7 5 11 27 - 38 26
3. Олимпиакос Никосия 23 5 10 8 28 - 35 25
4. Эносис 23 5 8 10 29 - 43 23
5. Этникос Ахна 23 5 6 12 31 - 46 21
6. Докса Катокопия 22 2 5 15 13 - 45 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Шполярич Матья получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    ГООООООООЛ - Тричковски Иван очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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