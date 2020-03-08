Кипр: Первый дивизион 2019-2020
1:0
13' ГолНсуэ Эмилио
14' Желтая карточкаAttila Szalai
- Основной состав
- Защитник
-
17 Педру ЖоауЗащитник
- Защитник
-
44 Юсте ЭкторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Августи Софронис
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
90 Савич ВуядинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Йенсен МайкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Матич УрошПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Узунидис Маринос
Ход матча
13'
1:0
14'
Предыдущие игры
Аполлон Последние 20 матчей: +14 =1 -5Неа Саламина 1:3 Аполлон Этникос Ахна 2:1 Аполлон Аполлон 3:2 Докса Катокопия Аполлон 2:0 Этникос Ахна
АПОЭЛ 4:1 Аполлон Пафос 3:2 Аполлон Аполлон 0:1 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:0 Аполлон АПОЭЛ 1:2 Аполлон Аполлон 3:2 Этникос Ахна Аполлон 1:0 АПОЭЛ Олимпиакос Никосия 0:2 Аполлон Аполлон 2:1 Омония Аполлон 2:0 Анортосис Аполлон 3:1 АЕК Ларнака Аполлон 5:1 Арис Лимассол Аполлон 4:1 Неа Саламина Докса Катокопия 0:1 Аполлон Аполлон 1:1 АПОЭЛ Эносис 0:3 Аполлон
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +7 =4 -9АПОЭЛ 0:0 Омония Базель 1:0 АПОЭЛ Пафос 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:3 Базель
АПОЭЛ 4:1 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Анортосис АПОЭЛ 2:1 Неа Саламина АПОЭЛ 1:2 Аполлон Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Аполлон 1:0 АПОЭЛ Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ Анортосис 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 4:2 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 4:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна АПОЭЛ 1:0 Севилья Олимпиакос Никосия 2:0 АПОЭЛ Омония 0:0 АПОЭЛ
Последние игры между собой
Аполлон: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
АПОЭЛ: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
АПОЭЛ 3:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 5:1 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 4:2 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:4 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 1:2 Аполлон Суперкубок АПОЭЛ 0:1 Аполлон Кубок АПОЭЛ 2:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 2:0 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:1 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 1:2 Аполлон Суперкубок Аполлон 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион
Борьба за чемпионство
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|23
|14
|4
|5
|45 - 21
|46
|2.
|Омония
|23
|13
|7
|3
|34 - 13
|46
|3.
|Аполлон
|1:0
|23
|13
|2
|8
|39 - 29
|41
|4.
|АПОЭЛ
|0:1
|23
|11
|6
|6
|35 - 16
|39
|5.
|АЕК Ларнака
|23
|9
|8
|6
|36 - 29
|35
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|23
|8
|7
|8
|27 - 29
|31
Борьба за выживание
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|22
|8
|6
|8
|26 - 26
|30
|2.
|Неа Саламина
|23
|7
|5
|11
|27 - 38
|26
|3.
|Олимпиакос Никосия
|23
|5
|10
|8
|28 - 35
|25
|4.
|Эносис
|23
|5
|8
|10
|29 - 43
|23
|5.
|Этникос Ахна
|23
|5
|6
|12
|31 - 46
|21
|6.
|Докса Катокопия
|22
|2
|5
|15
|13 - 45
|11