Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Аполлон
1:0
Первый тайм: 29'
АПОЭЛ
0'
1:0
13' Гол
Нсуэ Эмилио
14' Желтая карточка
Attila Szalai
29'
Аполлон
АПОЭЛ

Ход матча

13'
Нсуэ Эмилио
1:0
14'
Attila Szalai
 

Предыдущие игры

Аполлон Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Неа Саламина 1:3 Аполлон Этникос Ахна 2:1 Аполлон Аполлон 3:2 Докса Катокопия Аполлон 2:0 Этникос Ахна
АПОЭЛ 4:1 Аполлон Пафос 3:2 Аполлон Аполлон 0:1 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:0 Аполлон АПОЭЛ 1:2 Аполлон Аполлон 3:2 Этникос Ахна Аполлон 1:0 АПОЭЛ Олимпиакос Никосия 0:2 Аполлон Аполлон 2:1 Омония Аполлон 2:0 Анортосис Аполлон 3:1 АЕК Ларнака Аполлон 5:1 Арис Лимассол Аполлон 4:1 Неа Саламина Докса Катокопия 0:1 Аполлон Аполлон 1:1 АПОЭЛ Эносис 0:3 Аполлон
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +7 =4 -9
АПОЭЛ 0:0 Омония Базель 1:0 АПОЭЛ Пафос 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:3 Базель
АПОЭЛ 4:1 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Анортосис АПОЭЛ 2:1 Неа Саламина АПОЭЛ 1:2 Аполлон Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Аполлон 1:0 АПОЭЛ Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ Анортосис 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 4:2 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 4:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна АПОЭЛ 1:0 Севилья Олимпиакос Никосия 2:0 АПОЭЛ Омония 0:0 АПОЭЛ

Последние игры между собой

Аполлон: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
АПОЭЛ: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
АПОЭЛ 4:1 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 1:2 Аполлон Кубок Аполлон 1:0 АПОЭЛ Кубок Аполлон 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион
АПОЭЛ 3:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 5:1 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 4:2 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:4 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 1:2 Аполлон Суперкубок АПОЭЛ 0:1 Аполлон Кубок АПОЭЛ 2:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 2:0 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:1 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 1:2 Аполлон Суперкубок Аполлон 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион

Борьба за чемпионство

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 23 14 4 5 45 - 21 46
2. Омония 23 13 7 3 34 - 13 46
3. Аполлон 1:0 23 13 2 8 39 - 29 41
4. АПОЭЛ 0:1 23 11 6 6 35 - 16 39
5. АЕК Ларнака 23 9 8 6 36 - 29 35
6. АЕЛ Лимаcсол 23 8 7 8 27 - 29 31

Борьба за выживание

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Пафос 22 8 6 8 26 - 26 30
2. Неа Саламина 23 7 5 11 27 - 38 26
3. Олимпиакос Никосия 23 5 10 8 28 - 35 25
4. Эносис 23 5 8 10 29 - 43 23
5. Этникос Ахна 23 5 6 12 31 - 46 21
6. Докса Катокопия 22 2 5 15 13 - 45 11
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    14'
    Attila Szalai получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Нсуэ Эмилио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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