Кипр: Первый дивизион 2019-2020
Докса Катокопия
2:0
Конец матча
Пафос
40' Желтая карточкаBenjamin Asamoah
1:0
48' ГолMladen Jutric
2:0
73' ГолПапафотис Вассилис
80' Желтая карточкаБесара Нахир
80' Желтая карточкаТрайчевски Душко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Carlitos IX
-
9 Italo
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Costas Sakkas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бесара НахирНападающий
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
-
18 Пано МикаэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Ракель ДенисНападающий
-
21 Cy Goddard
-
-
Главный тренер: Cameron Toshack
Ход матча
40'
48'
1:0
73'
80'
80'
Предыдущие игры
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +4 =5 -11Докса Катокопия 0:4 Пафос Аполлон 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Омония Докса Катокопия 0:1 АЕК Ларнака
Неа Саламина 0:1 Докса Катокопия Омония 4:1 Докса Катокопия Анортосис 3:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Докса Катокопия 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия Эносис 0:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:6 Олимпиакос Никосия Омония 2:0 Докса Катокопия Акритас Хлоракас 0:7 Докса Катокопия Пафос 0:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:1 Аполлон АЕК Ларнака 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина
Пафос Последние 20 матчей: +7 =5 -8Докса Катокопия 0:4 Пафос Пафос 2:0 АПОЭЛ Эносис 1:1 Пафос Пафос 3:2 Аполлон
Пафос 2:0 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 0:3 Пафос Неа Саламина 2:1 Пафос Пафос 1:1 Олимпиакос Никосия Пафос 0:1 Неа Саламина Омония 0:0 Пафос Пафос 0:3 Анортосис АЕК Ларнака 1:0 Пафос Пафос 1:0 Неа Саламина Пафос 0:1 Докса Катокопия Айя-Напа 0:3 Пафос АПОЭЛ 3:0 Пафос Пафос 1:2 Урал Пафос 1:1 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:0 Пафос Пафос 1:1 Этникос Ахна
Последние игры между собой
Докса Катокопия: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Пафос: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Пафос 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 3:2 Пафос Первый дивизион Докса Катокопия 0:3 Пафос Первый дивизион Пафос 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Пафос 2:1 Докса Катокопия Кубок Докса Катокопия 2:2 Пафос Кубок Докса Катокопия 1:1 Пафос Первый дивизион Пафос 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 3:1 Пафос Первый дивизион Пафос 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:3 Пафос Первый дивизион Пафос 3:3 Докса Катокопия Первый дивизион Пафос 5:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 2:1 Пафос Первый дивизион Пафос 4:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 4:0 Пафос Первый дивизион
Борьба за чемпионство
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|23
|14
|4
|5
|45 - 21
|46
|2.
|Омония
|23
|13
|7
|3
|34 - 13
|46
|3.
|АПОЭЛ
|23
|11
|7
|5
|36 - 16
|40
|4.
|Аполлон
|23
|12
|3
|8
|39 - 30
|39
|5.
|АЕК Ларнака
|23
|9
|8
|6
|36 - 29
|35
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|23
|8
|7
|8
|27 - 29
|31
Борьба за выживание
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|23
|8
|6
|9
|26 - 28
|30
|2.
|Неа Саламина
|23
|7
|5
|11
|27 - 38
|26
|3.
|Олимпиакос Никосия
|23
|5
|10
|8
|28 - 35
|25
|4.
|Эносис
|23
|5
|8
|10
|29 - 43
|23
|5.
|Этникос Ахна
|23
|5
|6
|12
|31 - 46
|21
|6.
|Докса Катокопия
|23
|3
|5
|15
|15 - 45
|14