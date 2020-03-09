Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Докса Катокопия
2:0
Конец матча
Пафос
0'
40' Желтая карточка
Benjamin Asamoah
1:0
48' Гол
Mladen Jutric
2:0
73' Гол
Папафотис Вассилис
80' Желтая карточка
Бесара Нахир
80' Желтая карточка
Трайчевски Душко
90'+4
Докса Катокопия
Пафос

Ход матча

40'
Benjamin Asamoah
 
40'
 
Ракель Денис
Беригод Кевин
48'
Mladen Jutric
1:0
61'
Luis Pereira de Sousa Jorge III
Italo
 
67'
 
Кабрал Джерсон
Панчеон Джейсон
73'
Папафотис Вассилис
2:0
80'
 
Бесара Нахир
80'
Трайчевски Душко
 
83'
Больевич Владимир
Луис Карлос II
 
88'
Lukas Brambilla
Папафотис Вассилис
 

Предыдущие игры

Докса Катокопия Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Докса Катокопия 0:4 Пафос Аполлон 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Омония Докса Катокопия 0:1 АЕК Ларнака
Неа Саламина 0:1 Докса Катокопия Омония 4:1 Докса Катокопия Анортосис 3:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Докса Катокопия 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия Эносис 0:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:6 Олимпиакос Никосия Омония 2:0 Докса Катокопия Акритас Хлоракас 0:7 Докса Катокопия Пафос 0:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:1 Аполлон АЕК Ларнака 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина
Пафос Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Докса Катокопия 0:4 Пафос Пафос 2:0 АПОЭЛ Эносис 1:1 Пафос Пафос 3:2 Аполлон
Пафос 2:0 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 0:3 Пафос Неа Саламина 2:1 Пафос Пафос 1:1 Олимпиакос Никосия Пафос 0:1 Неа Саламина Омония 0:0 Пафос Пафос 0:3 Анортосис АЕК Ларнака 1:0 Пафос Пафос 1:0 Неа Саламина Пафос 0:1 Докса Катокопия Айя-Напа 0:3 Пафос АПОЭЛ 3:0 Пафос Пафос 1:2 Урал Пафос 1:1 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:0 Пафос Пафос 1:1 Этникос Ахна

Последние игры между собой

Докса Катокопия: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Пафос: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Докса Катокопия 0:4 Пафос Первый дивизион Пафос 0:1 Докса Катокопия Первый дивизион Пафос 3:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:0 Пафос Первый дивизион
Пафос 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 3:2 Пафос Первый дивизион Докса Катокопия 0:3 Пафос Первый дивизион Пафос 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Пафос 2:1 Докса Катокопия Кубок Докса Катокопия 2:2 Пафос Кубок Докса Катокопия 1:1 Пафос Первый дивизион Пафос 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 3:1 Пафос Первый дивизион Пафос 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:3 Пафос Первый дивизион Пафос 3:3 Докса Катокопия Первый дивизион Пафос 5:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 2:1 Пафос Первый дивизион Пафос 4:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 4:0 Пафос Первый дивизион

Борьба за чемпионство

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 23 14 4 5 45 - 21 46
2. Омония 23 13 7 3 34 - 13 46
3. АПОЭЛ 23 11 7 5 36 - 16 40
4. Аполлон 23 12 3 8 39 - 30 39
5. АЕК Ларнака 23 9 8 6 36 - 29 35
6. АЕЛ Лимаcсол 23 8 7 8 27 - 29 31

Борьба за выживание

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Пафос 23 8 6 9 26 - 28 30
2. Неа Саламина 23 7 5 11 27 - 38 26
3. Олимпиакос Никосия 23 5 10 8 28 - 35 25
4. Эносис 23 5 8 10 29 - 43 23
5. Этникос Ахна 23 5 6 12 31 - 46 21
6. Докса Катокопия 23 3 5 15 15 - 45 14
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 40'
    Беригод Кевин уходит, Ракель Денис вместо него
  • Желтая карточка
    40'
    Benjamin Asamoah получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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