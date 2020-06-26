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  3. Румыния
Газ-Метан Медиаш
0:2
Первый тайм: 43'

Стадион:
Ботошани
0'
0:1
15' Гол
Дуганджич Марко
0:2
35' Гол
Кейта Амиду
37' Желтая карточка
Reagy Baah Ofosu
43'
12
Плешка
Рэзван
21
Бутян
Михай
23
Мариус
Марсел
Константин
4
Попа
Рэзван
2
Gabriel
Moura
17
Фофана
Бубакар
II
6
Дроппа
Лукаш
44
Sergiu
Ciocan
7
Шамед
Нассер
98
Mihai
Velisar
9
Буш
Сержиу
1
Eduard
Pap
2
Denis
Harut
6
Andrei
Chindris
32
Alin
Seroni
30
Цигэнашу
Александр
67
Enriko
Papa
27
Eduard
Florescu
9
Reagy
Baah
Ofosu
14
Alessio
Carlone
7
Кейта
Амиду
17
Дуганджич
Марко
Газ-Метан Медиаш
Ботошани

Ход матча

15'
0:1
Дуганджич Марко
(Reagy Baah Ofosu)
32'
Эли Лопес
Буш Сержиу
 
35'
0:2
Кейта Амиду
37'
 
Reagy Baah Ofosu

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Газ-Метан Медиаш
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мариус Марсел Константин 1 (1) 0.11
2. Юэль-Нильсен Томас 1 0.11
3. Буш Сержиу 1 0.11
4. Stefan Draghici2 0 0
Ботошани
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуганджич Марко 4 0.44
2. Бабунски Давид 0 0
3. Reagy Baah Ofosu 0 0
4. Jonathan Rodriguez2 0 0

Карточки

Газ-Метан Медиаш
# Игрок      
1. Ларие Йонуц 4 0
2. Думитру Николао 1 1
3. Мариус Марсел Константин 2 0
4. Шамед Нассер 2 0
5. Фофана Бубакар II 2 0
6. Дроппа Лукаш 1 0
Ботошани
# Игрок      
1. Andrei Chindris 2 0
2. Цигэнашу Александр 1 0
3. Alin Seroni 1 0
4. Ашковски Стефан 1 0
5. Кейта Амиду 1 0
6. Enriko Papa 1 0
7. Eduard Florescu 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Газ-Метан Медиаш 50% (1) 0 0 50% (1) 0 0
 Ботошани 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Газ-Метан Медиаш Последние 20 матчей: + = -
ФКСБ 2:2 Газ-Метан Медиаш Астра 0:0 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж
Университатя Крайова 2:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 2:3 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 3:1 Газ-Метан Медиаш Люцерн 3:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:0 Вииторул Констанца КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ-Метан Медиаш ФКСБ 2:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:0 Волунтари Астра 1:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 Ботошани Вальядолид 1:0 Газ-Метан Медиаш Сепси 0:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 1:1 Газ-Метан Медиаш
Ботошани Последние 20 матчей: + = -
Университатя Крайова 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 ЧФР Клуж Астра 1:0 Ботошани Ботошани 2:2 ФКСБ
Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы Сепси 0:1 Ботошани Ботошани 2:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани Ахмат 1:3 Ботошани Ботошани 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Ботошани Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 3:1 Ботошани Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 0:0 Ботошани Ботошани 0:2 ФКСБ Волунтари 1:2 Ботошани Ботошани 1:2 Астра КСМ Политехника Яссы 0:3 Ботошани Ботошани 1:1 Сепси

Последние игры между собой

Газ-Метан Медиаш: победы: 4, ничьи: 10, поражения: 5
Ботошани: победы: 5, ничьи: 10, поражения: 4
Газ-Метан Медиаш 0:0 Ботошани Первая лига Ботошани 1:1 Газ-Метан Медиаш Первая лига Ботошани 1:0 Газ-Метан Медиаш Лига 1 Газ-Метан Медиаш 2:0 Ботошани Лига 1
Ботошани 1:1 Газ-Метан Медиаш Первая лига Газ-Метан Медиаш 1:2 Ботошани Первая лига Ботошани 2:0 Газ-Метан Медиаш Лига 1 Газ-Метан Медиаш 2:1 Ботошани Лига 1 Ботошани 1:0 Газ-Метан Медиаш Лига 1 Газ-Метан Медиаш 1:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 0:0 Газ-Метан Медиаш Лига 1 Газ-Метан Медиаш 0:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 0:0 Газ-Метан Медиаш Первая лига Газ-Метан Медиаш 0:0 Ботошани Первая лига Газ-Метан Медиаш 1:1 Ботошани Первая лига Газ-Метан Медиаш 1:1 Ботошани Первая лига Ботошани 0:3 Газ-Метан Медиаш Первая лига Ботошани 2:2 Газ-Метан Медиаш Первая лига Газ-Метан Медиаш 1:2 Ботошани Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 4 3 1 0 5 - 1 36
2. Университатя Крайова 4 3 0 1 7 - 7 32
3. ФКСБ 4 1 2 1 8 - 6 27
4. Ботошани 2:0 5 1 1 3 5 - 7 27
5. Астра 4 1 1 2 3 - 4 25
6. Газ-Метан Медиаш 0:2 5 0 3 2 3 - 6 25
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
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