Газ-Метан Медиаш
0:2
Первый тайм: 43'
Стадион: Газ Метан
Ботошани
0:1
15' ГолДуганджич Марко
0:2
35' ГолКейта Амиду
37' Желтая карточкаReagy Baah Ofosu
21
Бутян
Михай
32
Alin
Seroni
67
Enriko
Papa
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
11 Эли ЛопесПолузащитник
-
67 Рошу НелуцПолузащитник
-
-
-
19 Razvan Trif
-
-
99 Albert Popa
-
Главный тренер: Dusan Uhrin
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Alin SeroniЗащитник
- Защитник
-
67 Enriko PapaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Mihai Ciobanu
Ход матча
15'
32'
35'
0:2
37'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мариус Марсел Константин
|1 (1)
|0.11
|2.
|Юэль-Нильсен Томас
|1
|0.11
|3.
|Буш Сержиу
|1
|0.11
|4.
|Stefan Draghici2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дуганджич Марко
|4
|0.44
|2.
|Бабунски Давид
|0
|0
|3.
|Reagy Baah Ofosu
|0
|0
|4.
|Jonathan Rodriguez2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ларие Йонуц
|4
|0
|2.
|Думитру Николао
|1
|1
|3.
|Мариус Марсел Константин
|2
|0
|4.
|Шамед Нассер
|2
|0
|5.
|Фофана Бубакар II
|2
|0
|6.
|Дроппа Лукаш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Andrei Chindris
|2
|0
|2.
|Цигэнашу Александр
|1
|0
|3.
|Alin Seroni
|1
|0
|4.
|Ашковски Стефан
|1
|0
|5.
|Кейта Амиду
|1
|0
|6.
|Enriko Papa
|1
|0
|7.
|Eduard Florescu
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Газ-Метан Медиаш
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|Ботошани
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Газ-Метан Медиаш Последние 20 матчей: + = -ФКСБ 2:2 Газ-Метан Медиаш Астра 0:0 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж
Университатя Крайова 2:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 2:3 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 3:1 Газ-Метан Медиаш Люцерн 3:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:0 Вииторул Констанца КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ-Метан Медиаш ФКСБ 2:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:0 Волунтари Астра 1:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 Ботошани Вальядолид 1:0 Газ-Метан Медиаш Сепси 0:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 1:1 Газ-Метан Медиаш
Ботошани Последние 20 матчей: + = -Университатя Крайова 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 ЧФР Клуж Астра 1:0 Ботошани Ботошани 2:2 ФКСБ
Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы Сепси 0:1 Ботошани Ботошани 2:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани Ахмат 1:3 Ботошани Ботошани 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Ботошани Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 3:1 Ботошани Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 0:0 Ботошани Ботошани 0:2 ФКСБ Волунтари 1:2 Ботошани Ботошани 1:2 Астра КСМ Политехника Яссы 0:3 Ботошани Ботошани 1:1 Сепси
Последние игры между собой
Газ-Метан Медиаш: победы: 4, ничьи: 10, поражения: 5
Ботошани: победы: 5, ничьи: 10, поражения: 4
Ботошани 1:1 Газ-Метан Медиаш Первая лига Газ-Метан Медиаш 1:2 Ботошани Первая лига Ботошани 2:0 Газ-Метан Медиаш Лига 1 Газ-Метан Медиаш 2:1 Ботошани Лига 1 Ботошани 1:0 Газ-Метан Медиаш Лига 1 Газ-Метан Медиаш 1:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 0:0 Газ-Метан Медиаш Лига 1 Газ-Метан Медиаш 0:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 0:0 Газ-Метан Медиаш Первая лига Газ-Метан Медиаш 0:0 Ботошани Первая лига Газ-Метан Медиаш 1:1 Ботошани Первая лига Газ-Метан Медиаш 1:1 Ботошани Первая лига Ботошани 0:3 Газ-Метан Медиаш Первая лига Ботошани 2:2 Газ-Метан Медиаш Первая лига Газ-Метан Медиаш 1:2 Ботошани Первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|36
|2.
|Университатя Крайова
|4
|3
|0
|1
|7 - 7
|32
|3.
|ФКСБ
|4
|1
|2
|1
|8 - 6
|27
|4.
|Ботошани
|2:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|27
|5.
|Астра
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|25
|6.
|Газ-Метан Медиаш
|0:2
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|25