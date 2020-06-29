Астра
3:2
Конец матча
Стадион: Марин Анастасовичи
ФКСБ
4' Желтая карточкаПетре Адриан
0:1
18' ГолПопеску Овидиу
0:2
29' ГолМан Деннис
1:2
36' ГолАлибек Денис
2:2
53' ГолСэто Такаюки
76' Желтая карточкаДумитру Кристиан
3:2
80' ГолАлибек Денис
87' Желтая карточкаМоруцан Олимпиу
89' Желтая карточкаАлибек Денис
90' Желтая карточкаРадунович Ристо
20
Бруну
Давид
90
Рэдуц
Михай
99
Влад
Даниэл
17
Кристя
Юлиан
27
Олару
Дариус
20
Вынэ
Йонуц
98
Ман
Деннис
19
Петре
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Бруну ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Рэдуц МихайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Граур ДиниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
77 Albert Stahl
-
Главный тренер: Bogdan Andone
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
-
20 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
-
19 Петре АдрианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Попа АдрианНападающий
-
-
92 Romeo Nita
-
-
33 Mihai Udrea
-
-
Главный тренер: Винтилэ Богдан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
4'
18'
0:1
29'
0:2
36'
1:2
53'
2:2
76'
80'
3:2
87'
89'
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алибек Денис
|3 (1)
|0.33
|2.
|Сэто Такаюки
|1
|0.11
|3.
|Raoul Baicu
|1
|0.11
|4.
|Тамаш Габриэль
|1 (1)
|0.11
|5.
|Радунович Ристо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ман Деннис
|3
|0.33
|2.
|Тэнасе Флорин
|2
|0.22
|3.
|Оайдэ Рэзван
|2
|0.22
|4.
|Олару Дариус
|1
|0.11
|5.
|Петре Адриан
|1 (1)
|0.11
|6.
|Попеску Овидиу
|1
|0.11
|7.
|Коман Флоринел
|0
|0
|8.
|Моруцан Олимпиу
|0
|0
|9.
|Панцыру Ионуц
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алибек Денис
|3
|0
|2.
|Радунович Ристо
|3
|0
|3.
|Сэто Такаюки
|2
|0
|4.
|Рэдуц Михай
|2
|0
|5.
|Граовац Даниэль
|2
|0
|6.
|Бег Жюльен
|2
|0
|7.
|Тамаш Габриэль
|1
|0
|8.
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|9.
|Георге Валентин
|1
|0
|10.
|Constantin Dima
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тэнасе Флорин
|3
|1
|2.
|Попеску Овидиу
|2
|0
|3.
|Олару Дариус
|2
|0
|4.
|Панцыру Ионуц
|2
|0
|5.
|Крецу Валентин
|1
|0
|6.
|Вынэ Йонуц
|1
|0
|7.
|Планич Богдан
|1
|0
|8.
|Неделку Драгош
|1
|0
|9.
|Моруцан Олимпиу
|1
|0
|10.
|Петре Адриан
|1
|0
|11.
|Ман Деннис
|1
|0
|12.
|Думитру Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астра
|0
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|ФКСБ
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Астра Последние 20 матчей: + = -Университатя Крайова 2:1 Астра Астра 0:0 Газ-Метан Медиаш Астра 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:1 Астра
Астра 2:2 Сепси Германнштадт 2:2 Астра Астра 1:2 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 2:0 Астра Астра 3:1 Академика Клинчени ЧФР Клуж 2:0 Астра Астра 1:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 0:1 Астра Астра 1:0 Газ-Метан Медиаш ФКСБ 1:3 Астра Астра 1:0 Волунтари Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы Ботошани 1:2 Астра Сепси 2:3 Астра Астра 0:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 1:0 Астра
ФКСБ Последние 20 матчей: + = -Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ ФКСБ 2:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 4:1 Университатя Крайова
Германнштадт 1:2 ФКСБ Ботошани 2:2 ФКСБ ФКСБ 1:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ ФКСБ 0:0 Академика Клинчени Волунтари 1:2 ФКСБ ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Базель 1:0 ФКСБ ФКСБ 2:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:0 Газ-Метан Медиаш КСМ Политехника Яссы 1:2 ФКСБ ФКСБ 1:3 Астра Ботошани 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:1 Сепси
Последние игры между собой
Астра: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
ФКСБ: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
ФКСБ 1:0 Астра Первая лига Астра 1:0 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:0 Астра Лига 1 Астра 0:3 ФКСБ Лига 1 Астра 2:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 1:1 Астра Лига 1 Астра 0:1 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 3:0 Астра Лига 1 Астра 1:0 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:0 Астра Первая лига Астра 2:0 ФКСБ Лига 1 Астра 0:2 ФКСБ Кубок лиги ФКСБ 2:0 Астра Лига 1 ФКСБ 1:0 Астра Кубок лиги ФКСБ 0:1 Астра Первая лига Астра 2:0 ФКСБ Первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|36
|2.
|Университатя Крайова
|5
|4
|0
|1
|10 - 9
|35
|3.
|Астра
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|28
|4.
|ФКСБ
|5
|1
|2
|2
|10 - 9
|27
|5.
|Ботошани
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|27
|6.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|25