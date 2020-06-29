Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Астра вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Рефери не любит споров - именно за это Радунович Ристо сейчас получил желтую

92' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Астра

90' Ман Деннис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

89' Алибек Денис тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

88' Albert Stahl из команды Астра разыграл угловой с левого угла.

88' Albert Stahl из команды Астра разыграл угловой с левого угла.

87' Моруцан Олимпиу - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

87' Albert Stahl выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Ман Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Тэнасе Флорин из команды ФКСБ пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

84' Олару Дариус из команды ФКСБ пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

84' Матч возобновится спорным мячом

83' Constantin Dima получил травму и заменен. Albert Stahl выходит на поле.

83' Ох, нехорошо это выглядит. Constantin Dima получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Матч возобновлен

81' Ох, нехорошо это выглядит. Constantin Dima получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Г О О О О Л - Алибек Денис классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

80' Астра имеет хороший шанс забить.

79' Хорошо играет на выходе Лазар Давид - мяч в ее руках

78' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Алибек Денис наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

77' Будеску Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Думитру Кристиан получает желтую карточку за игру рукой

76' Хорошие скиллы дриблинга показывает Моруцан Олимпиу , обходя своих соперников

76' ФКСБ имеет хороший шанс забить.

75' Удар от ворот произведет ФКСБ

75' Как она упустила момент!?! Рэдуц Михай имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

75' ШАНС! Рэдуц Михай вышел один на один с голкипером...

75' Дандя Александру разрезает оборону соперника отличным пасом

75' Астра имеет хороший шанс забить.

74' Матч возобновлен

73' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

72' Ох, нехорошо это выглядит. Моруцан Олимпиу получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Удар от ворот произведет Астра

71' Дандя Александру из команды Астра делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

71' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет Астра

69' Вынэ Йонуц не смог попасть в створ ударом издали

69' Рэдуц Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Вратарь парирует удар, который нанес Моруцан Олимпиу , и мяч снова в игре

68' ФКСБ имеет хороший шанс забить.

68' Удар от ворот произведет ФКСБ

68' О, нет. Из многообещающей позиции Алибек Денис из команды Астра наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

67' Алибек Денис наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

67' Олару Дариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Удар от ворот произведет Астра

66' Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Выглядело как неплохой момент. Крецу Валентин из команды ФКСБ закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

62' Хорошая попытка от Ман Деннис , был неплохой удар, но вратарь спас

62' Георге Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Удар от ворот произведет Астра

59' ШАНС! Ман Деннис имеет отличный шанс забить, но удар с лета идет мимо!

58' Хорошая попытка от Будеску Константин , был неплохой удар, но вратарь спас

58' Астра имеет хороший шанс забить.

57' Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Матч возобновлен

55' Олару Дариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Г О О О О Л - Сэто Такаюки изменил счет на табло!

53' Плохо играет Мирон Джордже - неудачный вынос, и мяч у соперниц

52' Астра имеет хороший шанс забить.

52' Удар от ворот произведет ФКСБ

51' ШТАНГА! Гол почти забит, Алибек Денис нанесла удар, но мяч попал в штангу!

51' Астра имеет хороший шанс забить.

51' Удар от ворот произведет ФКСБ

51' Сэто Такаюки не смог попасть в створ ударом издали

51' Плохо играет Влад Даниэл - неудачный вынос, и мяч у соперниц

49' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля