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Астра
3:2
Конец матча

Стадион:
ФКСБ
0'
4' Желтая карточка
Петре Адриан
0:1
18' Гол
Попеску Овидиу
0:2
29' Гол
Ман Деннис
1:2
36' Гол
Алибек Денис
2:2
53' Гол
Сэто Такаюки
76' Желтая карточка
Думитру Кристиан
3:2
80' Гол
Алибек Денис
87' Желтая карточка
Моруцан Олимпиу
89' Желтая карточка
Алибек Денис
90' Желтая карточка
Радунович Ристо
90'+5
1
Лазар
Давид
20
Бруну
Давид
4
Граовац
Даниэль
5
Constantin
Dima
3
Радунович
Ристо
22
Gabriel
Serban
21
Црепуля
Любян
8
Сэто
Такаюки
90
Рэдуц
Михай
7
Алибек
Денис
50
Будеску
Константин
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
17
Кристя
Юлиан
4
Мирон
Джордже
23
Попеску
Овидиу
27
Олару
Дариус
20
Вынэ
Йонуц
11
Моруцан
Олимпиу
98
Ман
Деннис
19
Петре
Адриан
10
Тэнасе
Флорин
Астра
ФКСБ

Ход матча

4'
 
Петре Адриан
12'
Георге Валентин
Gabriel Serban
 
18'
0:1
Попеску Овидиу
(Ман Деннис)
29'
0:2
Ман Деннис
(Петре Адриан)
36'
Алибек Денис
(Радунович Ристо)
1:2
46'
 
Думитру Кристиан
Петре Адриан
53'
Сэто Такаюки
(Алибек Денис)
2:2
64'
Дандя Александру
Георге Валентин
 
74'
 
Попа Адриан
Вынэ Йонуц
76'
 
Думитру Кристиан
80'
Алибек Денис
(Радунович Ристо)
3:2
83'
Albert Stahl
Constantin Dima
 
83'
Фатаи Кехинде
Будеску Константин
 
84'
 
Romeo Nita
Мирон Джордже
87'
 
Моруцан Олимпиу
89'
Алибек Денис
 
90'
Радунович Ристо
 

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Астра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алибек Денис 3 (1) 0.33
2. Сэто Такаюки 1 0.11
3. Raoul Baicu 1 0.11
4. Тамаш Габриэль 1 (1) 0.11
5. Радунович Ристо 0 0
ФКСБ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ман Деннис 3 0.33
2. Тэнасе Флорин 2 0.22
3. Оайдэ Рэзван 2 0.22
4. Олару Дариус 1 0.11
5. Петре Адриан 1 (1) 0.11
6. Попеску Овидиу 1 0.11
7. Коман Флоринел 0 0
8. Моруцан Олимпиу 0 0
9. Панцыру Ионуц 0 0

Карточки

Астра
# Игрок      
1. Алибек Денис 3 0
2. Радунович Ристо 3 0
3. Сэто Такаюки 2 0
4. Рэдуц Михай 2 0
5. Граовац Даниэль 2 0
6. Бег Жюльен 2 0
7. Тамаш Габриэль 1 0
8. Фатаи Кехинде 1 0
9. Георге Валентин 1 0
10. Constantin Dima 1 0
ФКСБ
# Игрок      
1. Тэнасе Флорин 3 1
2. Попеску Овидиу 2 0
3. Олару Дариус 2 0
4. Панцыру Ионуц 2 0
5. Крецу Валентин 1 0
6. Вынэ Йонуц 1 0
7. Планич Богдан 1 0
8. Неделку Драгош 1 0
9. Моруцан Олимпиу 1 0
10. Петре Адриан 1 0
11. Ман Деннис 1 0
12. Думитру Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астра 0 0 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1)
 ФКСБ 22.22% (2) 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1) 0 22.22% (2)

Предыдущие игры

Астра Последние 20 матчей: + = -
Университатя Крайова 2:1 Астра Астра 0:0 Газ-Метан Медиаш Астра 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:1 Астра
Астра 2:2 Сепси Германнштадт 2:2 Астра Астра 1:2 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 2:0 Астра Астра 3:1 Академика Клинчени ЧФР Клуж 2:0 Астра Астра 1:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 0:1 Астра Астра 1:0 Газ-Метан Медиаш ФКСБ 1:3 Астра Астра 1:0 Волунтари Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы Ботошани 1:2 Астра Сепси 2:3 Астра Астра 0:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 1:0 Астра
ФКСБ Последние 20 матчей: + = -
Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ ФКСБ 2:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 4:1 Университатя Крайова
Германнштадт 1:2 ФКСБ Ботошани 2:2 ФКСБ ФКСБ 1:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ ФКСБ 0:0 Академика Клинчени Волунтари 1:2 ФКСБ ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Базель 1:0 ФКСБ ФКСБ 2:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:0 Газ-Метан Медиаш КСМ Политехника Яссы 1:2 ФКСБ ФКСБ 1:3 Астра Ботошани 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:1 Сепси

Последние игры между собой

Астра: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
ФКСБ: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
ФКСБ 1:3 Астра Первая лига Астра 2:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:0 Астра Лига 1 Астра 0:2 ФКСБ Лига 1
ФКСБ 1:0 Астра Первая лига Астра 1:0 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:0 Астра Лига 1 Астра 0:3 ФКСБ Лига 1 Астра 2:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 1:1 Астра Лига 1 Астра 0:1 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 3:0 Астра Лига 1 Астра 1:0 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:0 Астра Первая лига Астра 2:0 ФКСБ Лига 1 Астра 0:2 ФКСБ Кубок лиги ФКСБ 2:0 Астра Лига 1 ФКСБ 1:0 Астра Кубок лиги ФКСБ 0:1 Астра Первая лига Астра 2:0 ФКСБ Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 5 3 1 1 7 - 4 36
2. Университатя Крайова 5 4 0 1 10 - 9 35
3. Астра 5 2 1 2 6 - 6 28
4. ФКСБ 5 1 2 2 10 - 9 27
5. Ботошани 5 1 1 3 5 - 7 27
6. Газ-Метан Медиаш 5 0 3 2 3 - 6 25
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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