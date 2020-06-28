Лестер
0:1
Второй тайм: 78'
Стадион: Кинг Пауэр
Челси
23' Желтая карточкаСёюнджю Чаглар
0:1
63' ГолБаркли Росс
17
Перес
Айосе
26
Прает
Деннис
15
Барнс
Харви
15
Зума
Курт
19
Маунт
Мэйсон
47
Гилмор
Билли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
-
26 Прает ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Барнс ХарвиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Зума КуртЗащитник
- Защитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Гилмор БиллиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Жиру ОливьеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
Ход матча
23'
63'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рикарду Перейра II
|1
|0.25
|2.
|Ихеначо Келечи
|1
|0.25
|3.
|Барнс Харви
|1
|0.25
|4.
|Олбрайтон Марк
|0
|0
|5.
|Чилвел Бенджамин
|0
|0
|6.
|Джастин Джеймс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баркли Росс
|3
|0.75
|2.
|Виллиан Боргес
|1
|0.25
|3.
|Бачуайи Миши
|1
|0.25
|4.
|Томори Фикайо
|1
|0.25
|5.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.25
|6.
|Педро Родригес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сёюнджю Чаглар
|2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ковачич Матео
|1
|0
|2.
|Зума Курт
|1
|0
|3.
|Джеймс Рис III
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лестер
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|Челси
|50% (3)
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|0
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: + = -Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем
Норвич 1:0 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Лестер Лестер 2:2 Челси Астон Вилла 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Лестер Лестер 4:1 Вест Хэм Бёрнли 2:1 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Лестер 1:1 Астон Вилла Лестер 2:0 Уиган Ньюкасл 0:3 Лестер Вест Хэм 1:2 Лестер Лестер 0:4 Ливерпуль Манчестер Сити 3:1 Лестер Эвертон 2:2 Лестер
Челси Последние 20 матчей: + = -Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон
Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси Челси 3:0 Бёрнли Челси 2:0 Ноттингем Форест Брайтон 1:1 Челси Арсенал 1:2 Челси Челси 0:2 Саутгемптон Тоттенхэм 0:2 Челси Челси 0:1 Борнмут
Последние игры между собой
Лестер: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 9
Челси: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 2
Лестер 1:2 Челси Кубок Челси 0:0 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Челси Премьер-лига Лестер 0:3 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Лестер Премьер-лига Лестер 2:4 Челси Кубок лиги Челси 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Челси Премьер-лига Лестер 1:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Лестер Премьер-лига Челси 5:2 Лестер Кубок Челси 4:3 Лестер Кубок Carling
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
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— ?
Прогнозы на матч Лестер 0:1 Челси
Исход игры
Лестер
17.1% (25)
Ничья
26% (38)
Челси
56.8% (83)
Тотал 2.5
Больше
65.22% (90)
Меньше
34.78% (48)
Обе команды забьют
Да
84.06% (116)
Нет
15.94% (22)
Популярный счёт
1:2 Челси
38.4% (56)
1:1 Ничья
19.2% (28)
2:1 Лестер
11% (16)
0:1 Челси
8.9% (13)
2:2 Ничья
4.1% (6)
1:3 Челси
3.4% (5)
1:0 Лестер
2.7% (4)
3:2 Лестер
2.1% (3)
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