Лондонцы пошли вперёд большими силами и едва не нарвались на контрвыпад, но тяжеловато смотрятся уже некоторые игроки "Лестера" и ошибаются они в действиях на скорости.

Не заметен в последнее время Абрахам, который видимо, также уже "наелся". Возможно, вместо него в скором времени появился Жиру.

Третья замена в составе "Лестера": вместо Харви Барнса на поле вышел Демарай Грэй.

Фрэна Лэмпард всё же, в последней разрешённой в основное время матча замене, убрал с поля Виллиана, выпустив вместо него Педро Родригеса.

Заставили сейчас "лисы" соперников всей командой обосноваться на одной трети поля, но как такую насыщенную оборону пройти?

Сразу тройная замена в перерыве произошла в составе "Челси": вместо Джеймса, Маунта и Гилмора теперь играют Аспиликуэта, Ковачич и Баркли.

Варди с левого фланга ворвался в штрафную площадь гостей и простреливал вдоль ворот, но Кабальеро уверенно сыграл на перехвате.

Заигрались у своей штрафной площади защитники "Лестера" и едва не потеряли мяч - удалось отбить снаряд хотя бы на угловой.

После подачи углового пробить по воротам Шмейхеля никому не удалось. Подбор остался за лондонцами, но под прессингом они перевели мяч аж до Кабальеро.

На правом фланге теперь угловой заработали подопечные Фрэнка Лэмпарда. Но и в этом случае надёжно в своей штрафной площади отработали "лисы".

Значительно активней заиграли гости после ряда замен. Теперь уже игроки "Челси" прессингуют соперников непосредственно у чужих ворот.

Зума жёстко, но чисто отобрать мяч в центре поля, после чего выполнил диагональный пас на левый фланг атаки, куда никто из партнёров по команде и не думал бежать.

Пулишич подобрал мяч у чужих владений, сыграл на Абрахама на левый край штрафной площади и переправлял мяч в ворота после ответной прострельной передачи, но Шмейхель забрал мяч, да и офсайд с запозданием зафиксировали у Абрахама.

Брендан Роджерс требует от своих подопечных не мириться с новым рисунком игры, а пытаться вернуть себе игровое и территориальное преимущество.

Абрахам распечатал ворота хозяев, откликнувшись на вертикальную проникающую передачу из глубины поля, но взятие ворот не засчитано, так как Тэмми находился в очевидном офсайде.

Правым краем быструю контратаку провели "лисы" с прострельной передачей в штрафную площадку, но там Тилеманс неудачно попытался обработать мяч.

Двойная замена в составе "Лестера": вместо Праета и Переса на поле вышли Олбрайтон и Чодури.

Зума неплохо отработал диагональные забросы на левый фланг атаки. Плохо только то, что партнёры этого не знают и совершенно не забегают в эту зону.

Левым флангом рейд совершил свежий Олбрайтон, который подавал мяч в центр, но он немного свалился с ноги и ушёл за пределы поля по дуге, задев перекладину под контролем Кабальеро.

Ковачич совершил хороший прорыв на правый край чужой штрафной площади, но после этого выполнил подачу на дальнюю штангу, куда никто не набегал.

Очень много борьбы стало в середине поля. Единоборства игроки команд выигрывают с переменным успехом.

Много жёстких стыков также мы видим между футболистами, но судья о свистке вспоминает крайне редко, позволяя командам рубку в здравых пределах.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Росс Баркли!!! На правом фланге простенькую перепасовку устроили Аспиликуэта и Виллиан, после чего бразилец выполнил незамысловатую передачу в район линии вратарской площади, откуда Баркли в касание ногой переправил мяч в ворота. Потеряли концентрацию внимания в эти моменты "лисы", за что и были наказаны.

Очень интересно будет наблюдать за продолжением матча. Как поведут себя команды после изменения счёта на табло?

Судя по действиям лондонцев, расслабляться и отходить в оборону они не планируют. Провели они сейчас быструю атаку через центральную ось, и наступление завершил Баркли ударом левой ногой с 20-ти метров, но он не стал неразрешимой задачей для Шмейхеля.

Стоит признать, что отличные замены подготовил Фрэнк Лэмпард в перерыве матча, которые позволили полностью изменить рисунок игры.

"Лисы" стараются возобновить свой высокий прессинг, но некоторые футболисты ещё не отошли от шока, из-за чего нет слаженности в командных действиях.

Дал свисток главный арбитр, объявив минутную паузу на водопой. На стадионе решили порадовать футболистов громкой музыкой. Тренеры команды вряд ли рады такому ходу со стороны организаторов.

Хотя Фрэнк Лэмпард выглядит удовлетворённым. Второй тайм, похоже, развивается полностью по его сценарию, поэтому что-то менять и активно рассказывать своим подопечным он не стал.

Не получается у хозяев поля спокойно с мячом пересекать центр поля. В связи с этим приходится просто бить мяч вперёд наудачу, и дальше уже навязывать борьбу оппонентам.

Дошёл мяч в штрафную площадку до Варди, но тот был окружён соперниками и не имел возможности ни пробить по воротам, ни отдать пас.

Четвёртая замена в составе "Челси": вместо Кристииана Пулишича на поле вышел Рубен Лофтус-Чик.

Сложно будет "лисом" перевернуть всё с ног на голову за оставшееся время матча. Но нужно биться, даже если для достижения успеха придётся отпахать все 120 минут.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! Нулевая ничья пока что на табло стадиона "Кинг Пауэр".

45' Два угловых подряд подали "лисы", но оба раза не слишком хорошо.

45' Угловой под занавес первого тайма заработали лестерширцы и большими силами пошли к чужим воротам.

45' Прошёл, наконец, заброс за спины защитников "Челси" на забегание Варди, и Джейми с левого края штрафной площади с ходу пробивал левой ногой в дальний угол ворот, но немного промахнулся.

45' Барнс до конца боролся за мяч с Рюдигером на левом фланге атаки, но в итоге сумел лишь нарушить правила против немца.

44' Виллиан на правом фланге атаки принял мяч, после чего перехитрил всех своих партнёров по команде, отдав пас за лицевую линию поля.

43' Ближе к свистку на перерыв "Лестер" снова прибавляет и идёт в прессинг непосредственно у чужой штрафной площади. В такой ситуации Канте не нашёл ничего лучше, чем просто выбить мяч за боковую линию.

42' Варди в одиночку выиграл борьбу за мяч у защитников "Челси" и заработал по крайней мере аут для своей команды.

41' С левого фланга заброс в штрафную площадку следовал в направлении забегания Варди, но первым к мячу успел Кабальеро.

40' Угловой на левом фланге заработали хозяева поля, но подача стандартного положения получилась плохой - мяч едва удалось оторвать от земли.

39' Сами лондонцы начали пытаться прессинговать защитников "Лестера", но те рискованно действовать не намерены, не стесняясь просто выносить мяч подальше вперёд.

38' Ближе к концу первого тайма прессинг "лисов" начал ослабевать, поэтому защитникам "Челси" уже никто не мешает спокойно пасоваться поперёк поля.

37' Пулишич слишком самоуверенно пошёл в дриблинг через центр, намереваясь обыграть сразу троих соперников. В итоге, мяч был предсказуемо потерян.

36' За кромкой поля уже достаточно активно разминаются некоторые запасные игроки. Не исключено, что первые замены мы с Вами увидим уже в перерыве.

35' Солнце выглянуло из-за туч. Это не лучший вариант для "Челси", которым теперь играть придётся также против солнечных лучей.

34' Быструю контратаку левым флангом соорудили хозяева поля, в ходе которой Барнс ворвался в штрафную площадку и с острого угла на полном ходу метил в ближнюю "девятку" - над целью мяч просвистел.

33' Подача углового с левого фланга следовала на дальнюю штангу, но там надёжно сыграл Шмейхель, забрав мяч в руки.

32' ОПАСНО! Прошла передача низом в штрафную площадку на Пулишича, который с 11-ти метров мощно палил под перекладину, но Шмейхель чудом среагировал на мощнейший удар и перевёл мяч на угловой.

31' В передней линии у "Челси" пока что самым активным выглядит Абрахам, но только его стараний будет недостаточно для эффективного прессинга.

30' Зума в глубине поля придержал рукой за футболку Переса. Со стандарта следовала подача в направлении Эванса, но тот немного до мяча не добрался.

29' Правым флангом пытались обострить игру гости, но Сёюнджю чётко оттеснил от мяча Пулишича, позволив игровому снаряду покинуть пределы поля.

28' Продолжают "лисы" активно прессинговат соперников на чужой половине поля, но защитники "Челси" достаточно опытные, чтобы не допускать приступов паники в таких ситуациях.

27' Минутную паузу на водопой объявил главный арбитр встречи. Тренеры подошли к своим футболистам у кромки поля, пытаясь внести какие-то тактические коррективы на остаток первого тайма.

26' Первую жёлтую карточку в матче получил Сёюнджю, который в центре поля поставил откровенную подножку набравшему скорость сопернику.

25' Ещё одну свою атаку гости попытались провести уже через центр, но обостряющая передача в штрафную площадку снова была перехвачена одним из защитников "Лестера".

24' Левым флангом, наконец, свою атаку быструю провели лондонцы, но передача в район 11-метровой отметки оказалась безадресной.

24' Варди едва не обокрал Зума на линии чужой штрафной площади, но защитник всё же успел протолкнуть мяч правее на партнёра по команде.

23' Два угловых кряду с правого фланга подали хозяева поля. После второй подачи Кабальеро надёжно кулаком выбил мяч в поле.

22' Снова за счёт прессинга "лисы" отобрали мяч на чужой половине поля и с дальней дистанции в правый угол ворот пробивал Ндиди - Кабальеро не без труда потащил мяч на угловой.

21' Большинство подборов по-прежнему выигрывается хозяевами поля, которые действуют динамичней своих соперников. Когда "Челси" собирается включаться в игру, пока неясно.

20' Канте потерял мяч в центре поля и "лисы" тут же разогнали контратаку правым флангом, откуда следовала прострельная передача на дальнюю штангу, но Варди на замыкание немного не успел.

19' Длинный заброс по левому флангу следовал на забегание Барнсу, но слишком сильно получилось - мяч выскочил за лицевую линию поля.

18' После подачи стандарта Зума и Эмерсон помешали друг другу нормально пробить головой, из-за чего мяч по дуге плавно опустился в руки Шмейхелю.

17' Пулишич на правом фланге атаки классно поборолся за мяч с двумя соперниками и заработал штрафной удар для своей команды.

16' Два более-менее острых момента мы уже увидели у ворот гостей. У противоположных же ворот какой-то опасностью пока даже не пахнет.

15' Штрафной удар в глубине поля заработали "лисы". Со стандарта последовала подача в штрафную площадку и головой пробивал Ндиди, но получилось точно в руки Кабальеро.

14' Оба тренера выглядят чрезвычайно взволнованными у кромки поля, подбадривая своих подопечных. Очевидно, путёвка в полуфинал Кубка важна для обеих клубов, несмотря на сложную борьбу за зону Лиги чемпионов в Премьер-лиге.

13' Первую атаку только сейчас попытались провести гости, забрасывая длинный пас на забегание Абрахаму, но получилось слишком сильно, и первым к мячу успел Шмейхель.

12' Чилвел намеревался подключиться к атаке "Лестера" по левому флангу, но оступился и выпустил мяч за боковую линию поля.

11' Лондонцы, получив возможность контролировать мяч, не торопятся включать агрессию в атакующих действиях, продолжая просто привыкать к газону на чужом стадионе.

10' Абрахам в центре поля ловко обыграл Тилеманса, но бельгиец боролся до конца и сумел по крайней мере сфолить против мощного молодого форварда "Челси".

9' Прорываясь по левому флангу, Барнс снова слишком сильно отпустил мяч и выпустил его за лицевую линию поля.

8' Постепенно стартовая активность "лисов" стихает и игра начинает перемещаться ближе к центральному кругу.

7' Букмекеры перед этим матчем не видели явного фаворита, что неудивительно, учитывая, что команды являются соседями по турнирной таблице и в Премьер-лиге. Небольшое предпочтение аналитики всё же отдавали в пользу лондонцев.

6' Правым краем теперь в чужую штрафную площадку врывались лестерширцы, но здесь Зума отлично отыграл корпусом, оттеснив соперника от мяча.

5' Рискованный сильный пас следовал на Кабальеро в створ ворот от защитника, но опытный вратарь кое-как обработал мяч и выбил его во фланг.

4' "Челси" оказался не готов к такому давлению со старта. Активный Барнс ворвался в штрафную площадку по левому краю и простреливал вдоль ворот - Кабальеро отбил мяч в центр штрафной площади, но на подборе первым оказался защитник гостей.

3' Очень заряжены на битву "лисы" с первых секунд матча. За счёт прессинга они стараются задавить противника.

2' Хозяева сразу пошли в атаку и Барнс коснулся мяча в чужой штрафной площади, но слишком далеко его отпустил, подарив Кабальеро.