Прогнозы на матч Лестер - Челси

Лестер
Позже
Стадион: Кинг Пауэр
Челси
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рикарду Перейра II
|1
|0.25
|2.
|Ихеначо Келечи
|1
|0.25
|3.
|Барнс Харви
|1
|0.25
|4.
|Олбрайтон Марк
|0
|0
|5.
|Чилвел Бенджамин
|0
|0
|6.
|Джастин Джеймс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баркли Росс
|2
|0.5
|2.
|Виллиан Боргес
|1
|0.25
|3.
|Бачуайи Миши
|1
|0.25
|4.
|Томори Фикайо
|1
|0.25
|5.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.25
|6.
|Педро Родригес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ковачич Матео
|1
|0
|2.
|Зума Курт
|1
|0
|3.
|Джеймс Рис III
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лестер
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|Челси
|50% (3)
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|0
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: + = -Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем
Норвич 1:0 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Лестер Лестер 2:2 Челси Астон Вилла 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Лестер Лестер 4:1 Вест Хэм Бёрнли 2:1 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Лестер 1:1 Астон Вилла Лестер 2:0 Уиган Ньюкасл 0:3 Лестер Вест Хэм 1:2 Лестер Лестер 0:4 Ливерпуль Манчестер Сити 3:1 Лестер Эвертон 2:2 Лестер
Челси Последние 20 матчей: + = -Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон
Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси Челси 3:0 Бёрнли Челси 2:0 Ноттингем Форест Брайтон 1:1 Челси Арсенал 1:2 Челси Челси 0:2 Саутгемптон Тоттенхэм 0:2 Челси Челси 0:1 Борнмут
Последние игры между собой
Лестер: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 9
Челси: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 2
Лестер 1:2 Челси Кубок Челси 0:0 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Челси Премьер-лига Лестер 0:3 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Лестер Премьер-лига Лестер 2:4 Челси Кубок лиги Челси 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Челси Премьер-лига Лестер 1:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Лестер Премьер-лига Челси 5:2 Лестер Кубок Челси 4:3 Лестер Кубок Carling
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Лестер - Челси
Исход игры
Лестер
19.3% (11)
Ничья
33.3% (19)
Челси
47.4% (27)
Тотал 2.5
Больше
58.18% (32)
Меньше
41.82% (23)
Обе команды забьют
Да
83.64% (46)
Нет
16.36% (9)
Популярный счёт
1:2 Челси
31.6% (18)
1:1 Ничья
26.3% (15)
2:1 Лестер
12.3% (7)
0:1 Челси
8.8% (5)
2:2 Ничья
5.3% (3)
1:0 Лестер
3.5% (2)
3:2 Лестер
3.5% (2)
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