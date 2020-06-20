Прогнозы на матч Лестер - Челси

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Лестер
 
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Стадион:
Челси

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рикарду Перейра II 1 0.25
2. Ихеначо Келечи 1 0.25
3. Барнс Харви 1 0.25
4. Олбрайтон Марк 0 0
5. Чилвел Бенджамин 0 0
6. Джастин Джеймс 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баркли Росс 2 0.5
2. Виллиан Боргес 1 0.25
3. Бачуайи Миши 1 0.25
4. Томори Фикайо 1 0.25
5. Хадсон-Одои Каллум 1 0.25
6. Педро Родригес 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Сёюнджю Чаглар 1 0
Челси
# Игрок      
1. Ковачич Матео 1 0
2. Зума Курт 1 0
3. Джеймс Рис III 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)
 Челси 50% (3) 0 16.67% (1) 0 33.33% (2) 0

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: + = -
Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем
Норвич 1:0 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Лестер Лестер 2:2 Челси Астон Вилла 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Лестер Лестер 4:1 Вест Хэм Бёрнли 2:1 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Лестер 1:1 Астон Вилла Лестер 2:0 Уиган Ньюкасл 0:3 Лестер Вест Хэм 1:2 Лестер Лестер 0:4 Ливерпуль Манчестер Сити 3:1 Лестер Эвертон 2:2 Лестер
Челси Последние 20 матчей: + = -
Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон
Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси Челси 3:0 Бёрнли Челси 2:0 Ноттингем Форест Брайтон 1:1 Челси Арсенал 1:2 Челси Челси 0:2 Саутгемптон Тоттенхэм 0:2 Челси Челси 0:1 Борнмут

Последние игры между собой

Лестер: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 9
Челси: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 2
Лестер 2:2 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Челси Премьер-лига Челси 0:1 Лестер Премьер-лига
Лестер 1:2 Челси Кубок Челси 0:0 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Челси Премьер-лига Лестер 0:3 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Лестер Премьер-лига Лестер 2:4 Челси Кубок лиги Челси 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Челси Премьер-лига Лестер 1:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Лестер Премьер-лига Челси 5:2 Лестер Кубок Челси 4:3 Лестер Кубок Carling
1/8 финала
3 Тоттенхэм
4 Норвич
0 Дерби
3 Манчестер Юнайтед
1 Рединг
2 Шеффилд Юнайтед
0 Портсмут
2 Арсенал
1 Лестер
0 Бирмингем
2 Челси
0 Ливерпуль
2 Вест Бромвич
3 Ньюкасл
0 Шеффилд Уэнсдей
1 Манчестер Сити
1/4 финала
0 Норвич
0 Манчестер Юнайтед
0 Шеффилд Юнайтед
0 Арсенал
0 Лестер
0 Челси
0 Ньюкасл
0 Манчестер Сити
1/2 финала
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Финал
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 июня 2020, осталось 2 дня 9 часов 48 минут.


    • Прогнозы 57
    Лестер 19.3% (11)
    X 33.3% (19)
    Челси 47.4% (27)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Лестер - Челси

    Исход игры
    Лестер
    19.3% (11)
    Ничья
    33.3% (19)
    Челси
    47.4% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.18% (32)
    Меньше
    41.82% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    83.64% (46)
    Нет
    16.36% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    31.6% (18)
    1:1 Ничья
    26.3% (15)
    2:1 Лестер
    12.3% (7)
    0:1 Челси
    8.8% (5)
    2:2 Ничья
    5.3% (3)
    1:0 Лестер
    3.5% (2)
    3:2 Лестер
    3.5% (2)
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