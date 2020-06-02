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  3. Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание
Сваровски Тироль
0:5
Конец матча

Стадион:
Санкт-Пёльтен
0'
0:1
6' Гол
Шульц Кофи
7' Желтая карточка
Майерхофер Штефан
0:2
10' Гол
Бёрк Кори
0:3
15' Гол
Бёрк Кори
19' Желтая карточка
Инголич Сандро
0:4
54' Гол
Бёрк Кори
68' Желтая карточка
Michael Ambichl
70' Желтая карточка
Кох Фабиан
0:5
76' Гол
Christoph Messerer
77' Желтая карточка
Аджей Феликс
79' Желтая карточка
Уэдраого Иссьяка
90'+4
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
34
Хагер
Штефан
44
Соарес
Бруно
17
Аджей
Феликс
16
Ридер
Флориан
3
Свобода
Михаэль
6
Пецос
Атанасиос
7
Прантер
Беньямин
22
Дедич
Златко
20
Майерхофер
Штефан
1
Christoph
Riegler
14
Christoph
Klarer
3
Luan
IX
17
Ahmet
Muhamedbegovic
22
Инголич
Сандро
8
Michael
Ambichl
39
Robert
Ljubicic
21
Шульц
Кофи
77
Osorio
Costa
Silva
Alan2
10
Луксбахер
Даниэль
9
Бёрк
Кори
Сваровски Тироль
4-4-2
Санкт-Пёльтен
3-4-2-1

Ход матча

6'
0:1
Шульц Кофи
(Луксбахер Даниэль)
7'
Майерхофер Штефан
 
10'
0:2
Бёрк Кори
15'
0:3
Бёрк Кори
(Шульц Кофи)
19'
 
Инголич Сандро
37'
Вальх Клеменс
Хагер Штефан
 
46'
Йебоа Келвин
Прантер Беньямин
 
46'
 
Nicolas Meister
Osorio Costa Silva Alan2
54'
0:4
Бёрк Кори
(Nicolas Meister)
65'
 
Christoph Messerer
Луксбахер Даниэль
68'
 
Michael Ambichl
70'
Кох Фабиан
 
71'
Сантин Себастьян
Ридер Флориан
 
71'
Нитцльнадер Кевин
Дедич Златко
 
71'
 
Уэдраого Иссьяка
Бёрк Кори
72'
 
George Davies
Шульц Кофи
76'
0:5
Christoph Messerer
(George Davies)
77'
Аджей Феликс
 
79'
 
Уэдраого Иссьяка
80'
 
Горцель Нико
Robert Ljubicic
84'
Нюротер Сандро
Соарес Бруно
 

Предыдущие игры

Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль Хартберг 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Адмира Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер
Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 1:3 Викинг Сваровски Тироль 1:2 Рид Сваровски Тироль 2:1 Дорнбирн Сваровски Тироль 1:3 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 5:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:5 Штурм Сваровски Тироль 0:2 ЛАСК Санкт-Пёльтен 5:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:4 Альтах Глайсдорф 1:4 Сваровски Тироль Аустрия Вена 2:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Хартберг Адмира 3:1 Сваровски Тироль
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +7 =8 -5
ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 3:3 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 1:0 Юниорс Пашинг Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 4:0 Хорн Рид 2:3 Санкт-Пёльтен Амштеттен 1:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен Форвертс Штайр 1:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 5:1 Сваровски Тироль Рапид Вена 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Рид

Последние игры между собой

Сваровски Тироль: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Санкт-Пёльтен: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Санкт-Пёльтен 5:1 Сваровски Тироль Бундеслига Сваровски Тироль 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
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