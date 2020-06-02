Сваровски Тироль
0:5
Конец матча
Стадион: Gernot Langes Stadion
Санкт-Пёльтен
0:1
6' ГолШульц Кофи
7' Желтая карточкаМайерхофер Штефан
0:2
10' ГолБёрк Кори
0:3
15' ГолБёрк Кори
19' Желтая карточкаИнголич Сандро
0:4
54' ГолБёрк Кори
68' Желтая карточкаMichael Ambichl
70' Желтая карточкаКох Фабиан
0:5
76' ГолChristoph Messerer
77' Желтая карточкаАджей Феликс
79' Желтая карточкаУэдраого Иссьяка
24
Кох
Фабиан
34
Хагер
Штефан
44
Соарес
Бруно
17
Аджей
Феликс
22
Дедич
Златко
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
-
34 Хагер ШтефанЗащитник
-
44 Соарес БруноЗащитник
-
17 Аджей ФеликсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Йебоа КелвинНападающий
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Luan IXЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шульц КофиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Горцель НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
Ход матча
6'
0:1
10'
0:2
15'
0:3
19'
54'
0:4
68'
70'
76'
77'
79'
Предыдущие игры
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +5 =3 -12Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль Хартберг 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Адмира Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер
Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 1:3 Викинг Сваровски Тироль 1:2 Рид Сваровски Тироль 2:1 Дорнбирн Сваровски Тироль 1:3 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 5:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:5 Штурм Сваровски Тироль 0:2 ЛАСК Санкт-Пёльтен 5:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:4 Альтах Глайсдорф 1:4 Сваровски Тироль Аустрия Вена 2:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Хартберг Адмира 3:1 Сваровски Тироль
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +7 =8 -5ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 3:3 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 1:0 Юниорс Пашинг Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 4:0 Хорн Рид 2:3 Санкт-Пёльтен Амштеттен 1:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен Форвертс Штайр 1:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 5:1 Сваровски Тироль Рапид Вена 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Рид
Последние игры между собой
Сваровски Тироль: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Санкт-Пёльтен: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0