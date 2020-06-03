ЛАСК
1:1
Второй тайм: 49'
Стадион: Raiffeisen Arena
Хартберг
2' Желтая карточкаНимага Бакари
1:0
9' ГолКлаусс Жоао
1:1
24' ГолРеп Райко
28' Желтая карточкаМихорль Петер
44' Желтая карточкаРанфтль Райнхольд
14
Балик
Гусейн
23
Кайнц
Тобиас
27
Lukas
Ried
22
Amadou
Dante
24
Тадич
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Рагуц МаркоНападающий
-
20 Тетте СамуэлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Исмаэль Валерьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Lukas RiedПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Amadou DanteПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Доссу ЖодельПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Juergen Heil
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
Ход матча
9'
1:0
24'
1:1
28'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Клаусс Жоао
|10 (1)
|0.32
|2.
|Фризер Доминик
|5
|0.16
|3.
|Гойгингер Томас
|5
|0.16
|4.
|Тетте Самуэл
|5
|0.16
|5.
|Ранфтль Райнхольд
|4
|0.13
|6.
|Рагуц Марко
|4
|0.13
|7.
|Михорль Петер
|3
|0.1
|8.
|Холланд Джеймс
|2
|0.06
|9.
|Траунер Гернот
|2
|0.06
|10.
|Филипович Петар
|2
|0.06
|11.
|Мюллер Валентино
|2
|0.06
|12.
|Балик Гусейн
|2
|0.06
|13.
|Поцманн Марвин
|1
|0.03
|14.
|Хаудум Штефан
|1
|0.03
|15.
|Рамсебнер Кристиан
|1
|0.03
|16.
|Востри Маркус
|1
|0.03
|17.
|Забитцер Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Дарио
|11 (3)
|0.35
|2.
|Реп Райко
|7
|0.23
|3.
|Доссу Жодель
|4
|0.13
|4.
|Stefan Rakowitz
|2
|0.06
|5.
|Линхарт Андреас
|2
|0.06
|6.
|Michael Huber
|2
|0.06
|7.
|Felix Luckender
|2
|0.06
|8.
|Клем Кристиан
|1
|0.03
|9.
|Кайнц Тобиас
|1
|0.03
|10.
|Нимага Бакари
|1
|0.03
|11.
|Канкола Давид
|1
|0.03
|12.
|Tomas Ostrak
|1
|0.03
|13.
|Thomas Rotter
|1
|0.03
|14.
|Juergen Heil
|0
|0
|15.
|Lukas Ried
|0
|0
|16.
|Patrick Obermueller
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Холланд Джеймс
|7
|0
|2.
|Михорль Петер
|6
|0
|3.
|Филипович Петар
|4
|1
|4.
|Траунер Гернот
|5
|0
|5.
|Визингер Филип
|5
|0
|6.
|Гойгингер Томас
|2
|1
|7.
|Реннер Рене
|3
|0
|8.
|Ранфтль Райнхольд
|3
|0
|9.
|Востри Маркус
|2
|0
|10.
|Фризер Доминик
|2
|0
|11.
|Рамсебнер Кристиан
|1
|0
|12.
|Хаудум Штефан
|1
|0
|13.
|Шлагер Александер
|1
|0
|14.
|Тетте Самуэл
|1
|0
|15.
|Райтер Доминик
|1
|0
|16.
|Балик Гусейн
|1
|0
|17.
|Клаусс Жоао
|1
|0
|18.
|Челич Неманя
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Канкола Давид
|8
|2
|2.
|Нимага Бакари
|9
|1
|3.
|Реп Райко
|6
|0
|4.
|Rene Swete
|4
|1
|5.
|Клем Кристиан
|5
|0
|6.
|Juergen Heil
|5
|0
|7.
|Кайнц Тобиас
|4
|0
|8.
|Michael Huber
|4
|0
|9.
|Линхарт Андреас
|3
|0
|10.
|Доссу Жодель
|3
|0
|11.
|Lukas Ried
|3
|0
|12.
|Siegfred Rasswalder
|1
|1
|13.
|Felix Luckender
|1
|1
|14.
|Тадич Дарио
|1
|0
|15.
|Stefan Rakowitz
|1
|0
|16.
|Готаль Сандро
|1
|0
|17.
|Lukas Gabbichler
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЛАСК
|17.39% (8)
|17.39% (8)
|15.22% (7)
|8.7% (4)
|21.74% (10)
|19.57% (9)
|Хартберг
|14.71% (5)
|17.65% (6)
|17.65% (6)
|14.71% (5)
|20.59% (7)
|14.71% (5)
Предыдущие игры
ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =3 -4ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Маттерсбург 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 1:0 ЛАСК
ЛАСК 5:1 Хартберг ЛАСК 2:0 АЗ Алкмаар ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен АЗ Алкмаар 1:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Штурм ЛАСК 1:0 Викинг ЛАСК 6:2 Силькеборг ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва Вельс 1:5 ЛАСК ЛАСК 3:3 Штурм ЛАСК 3:0 Спортинг Л Вольфсбергер 1:3 ЛАСК ЛАСК 0:4 Рапид Вена Русенборг 1:2 ЛАСК Сваровски Тироль 0:2 ЛАСК
Хартберг Последние 20 матчей: +7 =4 -9Austria Vienna 1:0 Хартберг Аустрия Вена 1:0 Хартберг Хартберг 0:3 Сваровски Тироль ЛАСК 5:1 Хартберг
Хартберг 2:2 Рапид Вена Вольфсбергер 3:0 Хартберг Хартберг 1:3 Капфенберг Хартберг 1:1 Десна Хартберг 4:1 Глайсдорф Хартберг 6:1 Вайц Хартберг 2:2 Ред Булл Зальцбург Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 5:0 Хартберг Хартберг 2:1 Альтах Штурм 3:1 Хартберг Адмира 0:1 Хартберг Хартберг 3:1 Маттерсбург Сваровски Тироль 0:1 Хартберг Хартберг 1:2 ЛАСК Рапид Вена 3:3 Хартберг
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 1
Хартберг: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 7
Матчи за звание чемпиона
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|21
|13
|6
|2
|72 - 26
|45
|2.
|Рапид Вена
|21
|11
|7
|3
|47 - 24
|40
|3.
|ЛАСК
|1:1
|22
|16
|4
|2
|49 - 21
|19
|4.
|Вольфсбергер
|0:0
|22
|10
|6
|6
|47 - 27
|17
|5.
|Хартберг
|1:1
|22
|8
|6
|8
|36 - 49
|15
|6.
|Штурм
|0:0
|22
|8
|6
|8
|34 - 28
|14
Матчи за право играть в Бундеслиге
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аустрия Вена
|22
|6
|10
|6
|33 - 33
|15
|2.
|Альтах
|22
|7
|4
|11
|35 - 43
|13
|3.
|Санкт-Пёльтен
|22
|4
|8
|10
|26 - 51
|11
|4.
|Маттерсбург
|22
|4
|4
|14
|25 - 52
|10
|5.
|Адмира
|22
|4
|7
|11
|22 - 41
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|22
|4
|4
|14
|23 - 54
|9