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  3. Австрия
ЛАСК
1:1
Второй тайм: 49'

Стадион:
Хартберг
0'
2' Желтая карточка
Нимага Бакари
1:0
9' Гол
Клаусс Жоао
1:1
24' Гол
Реп Райко
28' Желтая карточка
Михорль Петер
44' Желтая карточка
Ранфтль Райнхольд
49'
1
Шлагер
Александер
15
Рамсебнер
Кристиан
6
Визингер
Филип
21
Востри
Маркус
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
8
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
28
Фризер
Доминик
9
Клаусс
Жоао
14
Балик
Гусейн
1
Rene
Swete
6
Линхарт
Андреас
4
Michael
Huber
32
Felix
Luckender
14
Клем
Кристиан
23
Кайнц
Тобиас
42
Нимага
Бакари
27
Lukas
Ried
9
Реп
Райко
22
Amadou
Dante
24
Тадич
Дарио
ЛАСК
3-4-3
Хартберг
4-2-3-1

Ход матча

2'
 
Нимага Бакари
9'
Клаусс Жоао
(Холланд Джеймс)
1:0
24'
1:1
Реп Райко
(Кайнц Тобиас)
28'
Михорль Петер
 
44'
Ранфтль Райнхольд
 

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клаусс Жоао 10 (1) 0.32
2. Фризер Доминик 5 0.16
3. Гойгингер Томас 5 0.16
4. Тетте Самуэл 5 0.16
5. Ранфтль Райнхольд 4 0.13
6. Рагуц Марко 4 0.13
7. Михорль Петер 3 0.1
8. Холланд Джеймс 2 0.06
9. Траунер Гернот 2 0.06
10. Филипович Петар 2 0.06
11. Мюллер Валентино 2 0.06
12. Балик Гусейн 2 0.06
13. Поцманн Марвин 1 0.03
14. Хаудум Штефан 1 0.03
15. Рамсебнер Кристиан 1 0.03
16. Востри Маркус 1 0.03
17. Забитцер Томас 0 0
Хартберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Дарио 11 (3) 0.35
2. Реп Райко 7 0.23
3. Доссу Жодель 4 0.13
4. Stefan Rakowitz 2 0.06
5. Линхарт Андреас 2 0.06
6. Michael Huber 2 0.06
7. Felix Luckender 2 0.06
8. Клем Кристиан 1 0.03
9. Кайнц Тобиас 1 0.03
10. Нимага Бакари 1 0.03
11. Канкола Давид 1 0.03
12. Tomas Ostrak 1 0.03
13. Thomas Rotter 1 0.03
14. Juergen Heil 0 0
15. Lukas Ried 0 0
16. Patrick Obermueller 0 0

Карточки

ЛАСК
# Игрок      
1. Холланд Джеймс 7 0
2. Михорль Петер 6 0
3. Филипович Петар 4 1
4. Траунер Гернот 5 0
5. Визингер Филип 5 0
6. Гойгингер Томас 2 1
7. Реннер Рене 3 0
8. Ранфтль Райнхольд 3 0
9. Востри Маркус 2 0
10. Фризер Доминик 2 0
11. Рамсебнер Кристиан 1 0
12. Хаудум Штефан 1 0
13. Шлагер Александер 1 0
14. Тетте Самуэл 1 0
15. Райтер Доминик 1 0
16. Балик Гусейн 1 0
17. Клаусс Жоао 1 0
18. Челич Неманя 1 0
Хартберг
# Игрок      
1. Канкола Давид 8 2
2. Нимага Бакари 9 1
3. Реп Райко 6 0
4. Rene Swete 4 1
5. Клем Кристиан 5 0
6. Juergen Heil 5 0
7. Кайнц Тобиас 4 0
8. Michael Huber 4 0
9. Линхарт Андреас 3 0
10. Доссу Жодель 3 0
11. Lukas Ried 3 0
12. Siegfred Rasswalder 1 1
13. Felix Luckender 1 1
14. Тадич Дарио 1 0
15. Stefan Rakowitz 1 0
16. Готаль Сандро 1 0
17. Lukas Gabbichler 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЛАСК 17.39% (8) 17.39% (8) 15.22% (7) 8.7% (4) 21.74% (10) 19.57% (9)
Хартберг 14.71% (5) 17.65% (6) 17.65% (6) 14.71% (5) 20.59% (7) 14.71% (5)

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =3 -4
ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Маттерсбург 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 1:0 ЛАСК
ЛАСК 5:1 Хартберг ЛАСК 2:0 АЗ Алкмаар ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен АЗ Алкмаар 1:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Штурм ЛАСК 1:0 Викинг ЛАСК 6:2 Силькеборг ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва Вельс 1:5 ЛАСК ЛАСК 3:3 Штурм ЛАСК 3:0 Спортинг Л Вольфсбергер 1:3 ЛАСК ЛАСК 0:4 Рапид Вена Русенборг 1:2 ЛАСК Сваровски Тироль 0:2 ЛАСК
Хартберг Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Austria Vienna 1:0 Хартберг Аустрия Вена 1:0 Хартберг Хартберг 0:3 Сваровски Тироль ЛАСК 5:1 Хартберг
Хартберг 2:2 Рапид Вена Вольфсбергер 3:0 Хартберг Хартберг 1:3 Капфенберг Хартберг 1:1 Десна Хартберг 4:1 Глайсдорф Хартберг 6:1 Вайц Хартберг 2:2 Ред Булл Зальцбург Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 5:0 Хартберг Хартберг 2:1 Альтах Штурм 3:1 Хартберг Адмира 0:1 Хартберг Хартберг 3:1 Маттерсбург Сваровски Тироль 0:1 Хартберг Хартберг 1:2 ЛАСК Рапид Вена 3:3 Хартберг

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 1
Хартберг: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 7
ЛАСК 5:1 Хартберг Бундеслига Хартберг 1:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 3:3 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:1 ЛАСК Бундеслига
ЛАСК 2:0 Хартберг Товарищеские матчи ЛАСК 0:1 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 2:2 ЛАСК Эрсте Лига Хартберг 2:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 0:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 1:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 1:1 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 4:0 Хартберг Эрсте Лига

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 21 13 6 2 72 - 26 45
2. Рапид Вена 21 11 7 3 47 - 24 40
3. ЛАСК 1:1 22 16 4 2 49 - 21 19
4. Вольфсбергер 0:0 22 10 6 6 47 - 27 17
5. Хартберг 1:1 22 8 6 8 36 - 49 15
6. Штурм 0:0 22 8 6 8 34 - 28 14

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аустрия Вена 22 6 10 6 33 - 33 15
2. Альтах 22 7 4 11 35 - 43 13
3. Санкт-Пёльтен 22 4 8 10 26 - 51 11
4. Маттерсбург 22 4 4 14 25 - 52 10
5. Адмира 22 4 7 11 22 - 41 9
6. Сваровски Тироль 22 4 4 14 23 - 54 9
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Ранфтль Райнхольд получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Михорль Петер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Реп Райко бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Клаусс Жоао бьет в цель!
  • Желтая карточка
    2'
    Нимага Бакари получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Raiffeisen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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