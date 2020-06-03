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  2. Матчи
  3. Австрия
ЛАСК
1:2
Конец матча

Стадион:
Хартберг
0'
2' Желтая карточка
Нимага Бакари
1:0
9' Гол
Клаусс Жоао
1:1
24' Гол
Реп Райко
28' Желтая карточка
Михорль Петер
44' Желтая карточка
Ранфтль Райнхольд
58' Желтая карточка
Реп Райко
70' Желтая карточка
Рамсебнер Кристиан
86' Желтая карточка
Визингер Филип
1:2
90' Гол
Тадич Дарио
90'+6
1
Шлагер
Александер
15
Рамсебнер
Кристиан
6
Визингер
Филип
21
Востри
Маркус
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
8
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
28
Фризер
Доминик
9
Клаусс
Жоао
14
Балик
Гусейн
1
Rene
Swete
6
Линхарт
Андреас
4
Michael
Huber
32
Felix
Luckender
14
Клем
Кристиан
23
Кайнц
Тобиас
42
Нимага
Бакари
27
Lukas
Ried
9
Реп
Райко
22
Amadou
Dante
24
Тадич
Дарио
ЛАСК
3-4-3
Хартберг
4-2-3-1

Ход матча

2'
 
Нимага Бакари
9'
Клаусс Жоао
(Холланд Джеймс)
1:0
24'
1:1
Реп Райко
(Кайнц Тобиас)
28'
Михорль Петер
 
44'
Ранфтль Райнхольд
 
56'
 
Канкола Давид
Нимага Бакари
58'
 
Реп Райко
58'
 
Доссу Жодель
Lukas Ried
60'
Рагуц Марко
Клаусс Жоао
 
64'
Тетте Самуэл
Балик Гусейн
 
70'
Рамсебнер Кристиан
 
77'
Филипович Петар
Востри Маркус
 
78'
Забитцер Томас
Фризер Доминик
 
79'
 
Чернегг Петер
Кайнц Тобиас
79'
 
Lukas Gabbichler
Amadou Dante
79'
 
Juergen Heil
Линхарт Андреас
86'
Визингер Филип
 
90'
1:2
Тадич Дарио
(Felix Luckender)

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клаусс Жоао 10 (1) 0.32
2. Фризер Доминик 5 0.16
3. Гойгингер Томас 5 0.16
4. Тетте Самуэл 5 0.16
5. Ранфтль Райнхольд 4 0.13
6. Рагуц Марко 4 0.13
7. Михорль Петер 3 0.1
8. Холланд Джеймс 2 0.06
9. Траунер Гернот 2 0.06
10. Филипович Петар 2 0.06
11. Мюллер Валентино 2 0.06
12. Балик Гусейн 2 0.06
13. Поцманн Марвин 1 0.03
14. Хаудум Штефан 1 0.03
15. Рамсебнер Кристиан 1 0.03
16. Востри Маркус 1 0.03
17. Забитцер Томас 0 0
Хартберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Дарио 12 (3) 0.39
2. Реп Райко 7 0.23
3. Доссу Жодель 4 0.13
4. Stefan Rakowitz 2 0.06
5. Линхарт Андреас 2 0.06
6. Felix Luckender 2 0.06
7. Michael Huber 2 0.06
8. Клем Кристиан 1 0.03
9. Кайнц Тобиас 1 0.03
10. Нимага Бакари 1 0.03
11. Канкола Давид 1 0.03
12. Tomas Ostrak 1 0.03
13. Thomas Rotter 1 0.03
14. Juergen Heil 0 0
15. Lukas Ried 0 0
16. Patrick Obermueller 0 0

Карточки

ЛАСК
# Игрок      
1. Холланд Джеймс 7 0
2. Михорль Петер 6 0
3. Визингер Филип 6 0
4. Филипович Петар 4 1
5. Траунер Гернот 5 0
6. Гойгингер Томас 2 1
7. Реннер Рене 3 0
8. Ранфтль Райнхольд 3 0
9. Рамсебнер Кристиан 2 0
10. Востри Маркус 2 0
11. Фризер Доминик 2 0
12. Хаудум Штефан 1 0
13. Шлагер Александер 1 0
14. Тетте Самуэл 1 0
15. Райтер Доминик 1 0
16. Балик Гусейн 1 0
17. Клаусс Жоао 1 0
18. Челич Неманя 1 0
Хартберг
# Игрок      
1. Канкола Давид 8 2
2. Нимага Бакари 9 1
3. Реп Райко 7 0
4. Rene Swete 4 1
5. Клем Кристиан 5 0
6. Juergen Heil 5 0
7. Кайнц Тобиас 4 0
8. Michael Huber 4 0
9. Линхарт Андреас 3 0
10. Доссу Жодель 3 0
11. Lukas Ried 3 0
12. Siegfred Rasswalder 1 1
13. Felix Luckender 1 1
14. Тадич Дарио 1 0
15. Stefan Rakowitz 1 0
16. Готаль Сандро 1 0
17. Lukas Gabbichler 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЛАСК 19.15% (9) 17.02% (8) 14.89% (7) 8.51% (4) 21.28% (10) 19.15% (9)
Хартберг 14.29% (5) 20% (7) 17.14% (6) 14.29% (5) 20% (7) 14.29% (5)

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =3 -4
ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Маттерсбург 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 1:0 ЛАСК
ЛАСК 5:1 Хартберг ЛАСК 2:0 АЗ Алкмаар ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен АЗ Алкмаар 1:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Штурм ЛАСК 1:0 Викинг ЛАСК 6:2 Силькеборг ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва Вельс 1:5 ЛАСК ЛАСК 3:3 Штурм ЛАСК 3:0 Спортинг Л Вольфсбергер 1:3 ЛАСК ЛАСК 0:4 Рапид Вена Русенборг 1:2 ЛАСК Сваровски Тироль 0:2 ЛАСК
Хартберг Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Austria Vienna 1:0 Хартберг Аустрия Вена 1:0 Хартберг Хартберг 0:3 Сваровски Тироль ЛАСК 5:1 Хартберг
Хартберг 2:2 Рапид Вена Вольфсбергер 3:0 Хартберг Хартберг 1:3 Капфенберг Хартберг 1:1 Десна Хартберг 4:1 Глайсдорф Хартберг 6:1 Вайц Хартберг 2:2 Ред Булл Зальцбург Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 5:0 Хартберг Хартберг 2:1 Альтах Штурм 3:1 Хартберг Адмира 0:1 Хартберг Хартберг 3:1 Маттерсбург Сваровски Тироль 0:1 Хартберг Хартберг 1:2 ЛАСК Рапид Вена 3:3 Хартберг

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 1
Хартберг: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 7
ЛАСК 5:1 Хартберг Бундеслига Хартберг 1:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 3:3 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:1 ЛАСК Бундеслига
ЛАСК 2:0 Хартберг Товарищеские матчи ЛАСК 0:1 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 2:2 ЛАСК Эрсте Лига Хартберг 2:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 0:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 1:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 1:1 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 4:0 Хартберг Эрсте Лига

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 22 14 6 2 74 - 26 27
2. Вольфсбергер 22 11 5 6 49 - 28 22
3. ЛАСК 22 16 3 3 49 - 22 21
4. Рапид Вена 22 11 7 4 47 - 26 20
5. Хартберг 22 9 5 8 37 - 49 17
6. Штурм 22 8 5 9 35 - 30 16

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аустрия Вена 22 6 10 6 33 - 33 18
2. Альтах 22 7 4 11 35 - 43 14
3. Санкт-Пёльтен 22 4 8 10 26 - 51 14
4. Адмира 22 4 7 11 22 - 41 9
5. Маттерсбург 22 4 4 14 25 - 52 8
6. Сваровски Тироль 22 4 4 14 23 - 54 6
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Ранфтль Райнхольд получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Михорль Петер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Реп Райко бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Клаусс Жоао бьет в цель!
  • Желтая карточка
    2'
    Нимага Бакари получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Raiffeisen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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