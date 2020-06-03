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  3. Австрия
Штурм
0:1
Второй тайм: 49'

Стадион:
Вольфсбергер
0'
22' Желтая карточка
Рёчер Торстен
0:1
44' Гол
Вайссман Шон
49'
27
Зибенхандль
Йорг
8
Сакик
Эмануэль
5
Авлонитис
Тасос
23
Шпендльхофер
Лукас
36
Vincent
Trummer
21
Домингес
Хуан
30
Ivan
Ljubic2
18
Хузпек
Филипп
10
Китеишвили
Отар
29
Рёчер
Торстен
9
Балай
Беким
31
Кофлер
Александр
27
Новак
Михаэль
22
Баумгартнер
Доминик
15
Рнич
Неманья
7
Шмиц
Лукаш
21
Йойич
Милош
16
Ляйтгеб
Марио
11
Шмид
Романо
10
Линдль
Михаэль
9
Вайссман
Шон
6
Marcel
Holzer
Штурм
4-2-3-1
Вольфсбергер
4-3-1-2

Ход матча

22'
Рёчер Торстен
 
44'
0:1
Вайссман Шон
(Йойич Милош)
46'
 
Дьенг Шейку
Marcel Holzer

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Десподов Кирилл 6 0.19
2. Балай Беким 6 (1) 0.19
3. Китеишвили Отар 4 0.13
4. Рёчер Торстен 4 0.13
5. Янтшер Якоб 4 0.13
6. Хузпек Филипп 3 0.1
7. Домингес Хуан 3 0.1
8. Хирлэндер Штефан 2 (1) 0.06
9. Авлонитис Тасос 1 0.03
10. Ivan Ljubic2 1 0.03
11. Шраммель Томас 0 0
12. Сакик Эмануэль 0 0
13. Любич Иван 0 0
Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вайссман Шон 23 (1) 0.74
2. Ньянгбо Андерсон 7 0.23
3. Линдль Михаэль 5 (2) 0.16
4. Новак Михаэль 3 0.1
5. Ляйтгеб Марио 3 0.1
6. Шмид Романо 2 0.06
7. Рицмайер Марсель 2 0.06
8. Верницниг Кристофер 2 0.06
9. Гольнер Манфред 2 0.06
10. Шмиц Лукаш 1 0.03
11. Йойич Милош 0 0
12. Шпранглер Свен 0 0
13. Шмидт Александер 0 0
14. Lukas Schoefl 0 0

Карточки

Штурм
# Игрок      
1. Домингес Хуан 6 1
2. Хирлэндер Штефан 5 1
3. Китеишвили Отар 5 0
4. Ivan Ljubic2 5 0
5. Шраммель Томас 4 0
6. Хузпек Филипп 2 1
7. Балай Беким 3 0
8. Сакик Эмануэль 3 0
9. Янтшер Якоб 2 0
10. Рёчер Торстен 2 0
11. Донкор Исаак 2 0
12. Йегер Лукас 2 0
13. Десподов Кирилл 2 0
14. Любич Иван 2 0
15. Фризенбихлер Кевин 1 0
16. Авлонитис Тасос 1 0
17. Шпендльхофер Лукас 1 0
18. Шютценауэр Тобиас 1 0
19. Зибенхандль Йорг 1 0
Вольфсбергер
# Игрок      
1. Рнич Неманья 7 0
2. Шмид Романо 6 0
3. Рицмайер Марсель 5 0
4. Золльбауэр Михаэль 4 0
5. Шмиц Лукаш 3 0
6. Линдль Михаэль 2 0
7. Ляйтгеб Марио 2 0
8. Новак Михаэль 2 0
9. Дьенг Шейку 1 0
10. Баумгартнер Доминик 1 0
11. Шпранглер Свен 1 0
12. Marcel Holzer 1 0
13. Шмидт Александер 1 0
14. Вайссман Шон 1 0
15. Ньянгбо Андерсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Штурм 18.75% (6) 18.75% (6) 9.38% (3) 25% (8) 12.5% (4) 15.63% (5)
 Вольфсбергер 8.51% (4) 6.38% (3) 17.02% (8) 17.02% (8) 27.66% (13) 23.4% (11)

Предыдущие игры

Штурм Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Адмира 0:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Штурм 1:1 Аустрия Вена Адмира 0:2 Штурм
Штурм 1:2 Маттерсбург ЛАСК 2:0 Штурм Штурм 4:1 Домжале Погонь Щецин 2:1 Штурм Вииторул Констанца 0:0 Штурм Оснабрюк 3:1 Штурм Штурм 2:1 Блау-Вайс Линц ЛАСК 3:3 Штурм Штурм 1:2 Альтах Сваровски Тироль 1:5 Штурм Рапид Вена 1:1 Штурм Штурм 3:1 Хартберг Штурм 0:4 Вольфсбергер Капфенберг 0:2 Штурм Санкт-Пёльтен 0:4 Штурм Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Вольфсбергер 3:0 Маттерсбург Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер
Вольфсбергер 3:0 Хартберг Вольфсбергер 4:1 Адмира Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Вольфсбергер 5:3 Капфенберг Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Рома 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 ЛАСК Альтах 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Боруссия М Маттерсбург 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:3 Истанбул Башакшехир Штурм 0:4 Вольфсбергер Ваккер Инсбрук 1:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:2 Адмира Истанбул Башакшехир 1:0 Вольфсбергер

Последние игры между собой

Штурм: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Вольфсбергер: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Штурм 0:4 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:1 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 1:2 Вольфсбергер Бундеслига
Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:4 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Вольфсбергер Бундеслига

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 21 13 6 2 72 - 26 45
2. Рапид Вена 21 11 7 3 47 - 24 40
3. ЛАСК 1:1 22 16 4 2 49 - 21 19
4. Вольфсбергер 0:0 22 10 6 6 47 - 27 17
5. Хартберг 1:1 22 8 6 8 36 - 49 15
6. Штурм 0:0 22 8 6 8 34 - 28 14

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аустрия Вена 22 6 10 6 33 - 33 15
2. Альтах 22 7 4 11 35 - 43 13
3. Санкт-Пёльтен 22 4 8 10 26 - 51 11
4. Маттерсбург 22 4 4 14 25 - 52 10
5. Адмира 22 4 7 11 22 - 41 9
6. Сваровски Тироль 22 4 4 14 23 - 54 9
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Вайссман Шон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Рёчер Торстен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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