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Ред Булл Зальцбург
2:0
Конец матча

Стадион:
Рапид Вена
0'
1:0
9' Гол
Дака Пэтсон
19' Желтая карточка
Dietmar Kuhbauer
57' Желтая карточка
Стойкович Филип
66' Желтая карточка
Хи-Чан Хван
2:0
90' Гол
Окафор Ноа
90'+5
1
Станкович
Цицан
5
Фалльци
Альберт
15
Рамальо
Андре
39
Вебер
Максимилиан
17
Ульмер
Андреас
16
Юнузович
Златко
45
Мвепу
Энок
4
Ашимеру
Маджид
14
Собослаи
Доминик
9
Хи-Чан
Хван
20
Дака
Пэтсон
1
Штребингер
Ричард
22
Стойкович
Филип
17
Дибон
Кристофер
20
Хофманн
Максимилиан
36
Аразе
Кельвин
16
Dejan
Petrovic
II
39
Любичич
Деян
31
Ульманн
Максимилиан
28
Кнасмюлльнер
Кристоф
9
Фунтас
Таксиархис
8
Шваб
Штефан
Ред Булл Зальцбург
4-4-2
Рапид Вена
3-4-3

Ход матча

7'
 
Зоннляйтнер Марио
Дибон Кристофер
9'
Дака Пэтсон
(Ульмер Андреас)
1:0
19'
 
Dietmar Kuhbauer
27'
 
Граховац Срджан
Зоннляйтнер Марио
57'
 
Стойкович Филип
59'
Онгене Жером
Ашимеру Маджид
 
66'
Хи-Чан Хван
 
68'
Адейеми Карим
Дака Пэтсон
 
72'
 
Шик Торстен
Аразе Кельвин
72'
 
Китагава Коя
Фунтас Таксиархис
72'
 
Мург Томас
Кнасмюлльнер Кристоф
83'
Окафор Ноа
Хи-Чан Хван
 
90'
Окафор Ноа
(Адейеми Карим)
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дака Пэтсон 17 0.55
2. Холанн Эрлинг 16 (1) 0.52
3. Хи-Чан Хван 8 (1) 0.26
4. Окугава Масая 8 0.26
5. Минамино Такуми 6 0.19
6. Койта Секу 6 (1) 0.19
7. Рамальо Андре 3 0.1
8. Ульмер Андреас 2 0.06
9. Юнузович Златко 2 0.06
10. Собослаи Доминик 2 (2) 0.06
11. Ашимеру Маджид 2 0.06
12. Мвепу Энок 1 0.03
13. Превляк Смаил 1 0.03
14. Окафор Ноа 1 0.03
15. Фаркаш Патрик 0 0
16. Бернед Антуан 0 0
17. Онгене Жером 0 0
18. Фалльци Альберт 0 0
19. Вебер Максимилиан 0 0
20. Адейеми Карим 0 0
21. Камара Мохамед VII 0 0
Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фунтас Таксиархис 14 0.45
2. Шваб Штефан 6 (1) 0.19
3. Кнасмюлльнер Кристоф 3 0.1
4. Мург Томас 3 0.1
5. Барац Матео 3 0.1
6. Баджи Алиу 3 0.1
7. Дибон Кристофер 2 0.06
8. Шаберсбергер Филипп 2 0.06
9. Ульманн Максимилиан 2 0.06
10. Аразе Кельвин 2 0.06
11. Любичич Деян 2 0.06
12. Хофманн Максимилиан 1 0.03
13. Мюлдюр Мерт 1 0.03
14. Ercan Kara 1 0.03
15. Шик Торстен 0 0
16. Стойкович Филип 0 0
17. Китагава Коя 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
# Игрок      
1. Рамальо Андре 6 0
2. Мвепу Энок 5 0
3. Юнузович Златко 2 1
4. Холанн Эрлинг 3 0
5. Фалльци Альберт 3 0
6. Вебер Максимилиан 3 0
7. Ашимеру Маджид 1 1
8. Фаркаш Патрик 2 0
9. Онгене Жером 2 0
10. Собослаи Доминик 2 0
11. Джисс Марш 1 0
12. Минамино Такуми 1 0
13. Хи-Чан Хван 1 0
14. Бернед Антуан 1 0
15. Понграчич Марин 1 0
16. Камара Мохамед VII 1 0
Рапид Вена
# Игрок      
1. Шваб Штефан 4 0
2. Фунтас Таксиархис 4 0
3. Хофманн Максимилиан 4 0
4. Ульманн Максимилиан 4 0
5. Любичич Деян 4 0
6. Граховац Срджан 3 0
7. Дибон Кристофер 2 0
8. Ауэр Штефан 2 0
9. Мург Томас 2 0
10. Аразе Кельвин 2 0
11. Барац Матео 2 0
12. Баджи Алиу 2 0
13. Dietmar Kuhbauer 2 0
14. Зоннляйтнер Марио 1 0
15. Стойкович Филип 1 0
16. Китагава Коя 1 0
17. Dejan Petrovic II 1 0
18. Мюлдюр Мерт 1 0
19. Ercan Kara 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ред Булл Зальцбург 15.94% (11) 10.14% (7) 24.64% (17) 15.94% (11) 11.59% (8) 21.74% (15)
 Рапид Вена 25% (10) 7.5% (3) 22.5% (9) 17.5% (7) 17.5% (7) 10% (4)

Предыдущие игры

Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Ред Булл Зальцбург 5:0 Аустрия Лустенау Ред Булл Зальцбург 1:1 Тироль Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм
Ред Булл Зальцбург 1:0 ЛАСК Альтах 3:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Айнтрахт Фр Аустрия Вена 2:2 Ред Булл Зальцбург Айнтрахт Фр 4:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК Амштеттен 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Гурник Забже Ред Булл Зальцбург 6:0 Блау-Вайс Линц Ред Булл Зальцбург 6:3 Зенит Аль-Араби 0:6 Ред Булл Зальцбург Хартберг 2:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 0:2 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 5:1 Сваровски Тироль Адмира 1:1 Ред Булл Зальцбург Генк 1:4 Ред Булл Зальцбург
Рапид Вена Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Рапид Вена 3:0 Хорн Рапид Вена 3:0 Хорн Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 3:1 Маттерсбург
Хартберг 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Рапид Вена 1:1 Хорн Рапид Вена 2:0 Марибор Рапид Вена 1:2 Левски София Рапид Вена 0:2 Войводина Рапид Вена 0:0 Оденсе Рапид Вена 2:2 Флоридсдорфер Винер Нойштадт 1:4 Рапид Вена Адмира 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена ЛАСК 0:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Штурм Рапид Вена 2:1 Блау-Вайс Линц Альтах 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 0:1 Санкт-Пёльтен

Последние игры между собой

Ред Булл Зальцбург: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Рапид Вена: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Кубок Рапид Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Кубок
Рапид Вена 2:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:4 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 1:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Кубок Ред Булл Зальцбург 1:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 22 14 6 2 74 - 26 27
2. Вольфсбергер 22 11 5 6 49 - 28 22
3. ЛАСК 22 16 3 3 49 - 22 21
4. Рапид Вена 22 11 7 4 47 - 26 20
5. Хартберг 22 9 5 8 37 - 49 17
6. Штурм 22 8 5 9 35 - 30 16

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аустрия Вена 22 6 10 6 33 - 33 18
2. Альтах 22 7 4 11 35 - 43 14
3. Санкт-Пёльтен 22 4 8 10 26 - 51 14
4. Адмира 22 4 7 11 22 - 41 9
5. Маттерсбург 22 4 4 14 25 - 52 8
6. Сваровски Тироль 22 4 4 14 23 - 54 6
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