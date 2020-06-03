Ред Булл Зальцбург
2:0
Конец матча
Стадион: Ред Булл Арена
Рапид Вена
1:0
9' ГолДака Пэтсон
19' Желтая карточкаDietmar Kuhbauer
57' Желтая карточкаСтойкович Филип
66' Желтая карточкаХи-Чан Хван
2:0
90' ГолОкафор Ноа
45
Мвепу
Энок
20
Дака
Пэтсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Мвепу ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Дака ПэтсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Окафор НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Любичич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Ауэр ШтефанЗащитник
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Ход матча
9'
1:0
19'
57'
66'
90'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дака Пэтсон
|17
|0.55
|2.
|Холанн Эрлинг
|16 (1)
|0.52
|3.
|Хи-Чан Хван
|8 (1)
|0.26
|4.
|Окугава Масая
|8
|0.26
|5.
|Минамино Такуми
|6
|0.19
|6.
|Койта Секу
|6 (1)
|0.19
|7.
|Рамальо Андре
|3
|0.1
|8.
|Ульмер Андреас
|2
|0.06
|9.
|Юнузович Златко
|2
|0.06
|10.
|Собослаи Доминик
|2 (2)
|0.06
|11.
|Ашимеру Маджид
|2
|0.06
|12.
|Мвепу Энок
|1
|0.03
|13.
|Превляк Смаил
|1
|0.03
|14.
|Окафор Ноа
|1
|0.03
|15.
|Фаркаш Патрик
|0
|0
|16.
|Бернед Антуан
|0
|0
|17.
|Онгене Жером
|0
|0
|18.
|Фалльци Альберт
|0
|0
|19.
|Вебер Максимилиан
|0
|0
|20.
|Адейеми Карим
|0
|0
|21.
|Камара Мохамед VII
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фунтас Таксиархис
|14
|0.45
|2.
|Шваб Штефан
|6 (1)
|0.19
|3.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|3
|0.1
|4.
|Мург Томас
|3
|0.1
|5.
|Барац Матео
|3
|0.1
|6.
|Баджи Алиу
|3
|0.1
|7.
|Дибон Кристофер
|2
|0.06
|8.
|Шаберсбергер Филипп
|2
|0.06
|9.
|Ульманн Максимилиан
|2
|0.06
|10.
|Аразе Кельвин
|2
|0.06
|11.
|Любичич Деян
|2
|0.06
|12.
|Хофманн Максимилиан
|1
|0.03
|13.
|Мюлдюр Мерт
|1
|0.03
|14.
|Ercan Kara
|1
|0.03
|15.
|Шик Торстен
|0
|0
|16.
|Стойкович Филип
|0
|0
|17.
|Китагава Коя
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рамальо Андре
|6
|0
|2.
|Мвепу Энок
|5
|0
|3.
|Юнузович Златко
|2
|1
|4.
|Холанн Эрлинг
|3
|0
|5.
|Фалльци Альберт
|3
|0
|6.
|Вебер Максимилиан
|3
|0
|7.
|Ашимеру Маджид
|1
|1
|8.
|Фаркаш Патрик
|2
|0
|9.
|Онгене Жером
|2
|0
|10.
|Собослаи Доминик
|2
|0
|11.
|Джисс Марш
|1
|0
|12.
|Минамино Такуми
|1
|0
|13.
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|14.
|Бернед Антуан
|1
|0
|15.
|Понграчич Марин
|1
|0
|16.
|Камара Мохамед VII
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шваб Штефан
|4
|0
|2.
|Фунтас Таксиархис
|4
|0
|3.
|Хофманн Максимилиан
|4
|0
|4.
|Ульманн Максимилиан
|4
|0
|5.
|Любичич Деян
|4
|0
|6.
|Граховац Срджан
|3
|0
|7.
|Дибон Кристофер
|2
|0
|8.
|Ауэр Штефан
|2
|0
|9.
|Мург Томас
|2
|0
|10.
|Аразе Кельвин
|2
|0
|11.
|Барац Матео
|2
|0
|12.
|Баджи Алиу
|2
|0
|13.
|Dietmar Kuhbauer
|2
|0
|14.
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|15.
|Стойкович Филип
|1
|0
|16.
|Китагава Коя
|1
|0
|17.
|Dejan Petrovic II
|1
|0
|18.
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|19.
|Ercan Kara
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ред Булл Зальцбург
|15.94% (11)
|10.14% (7)
|24.64% (17)
|15.94% (11)
|11.59% (8)
|21.74% (15)
|Рапид Вена
|25% (10)
|7.5% (3)
|22.5% (9)
|17.5% (7)
|17.5% (7)
|10% (4)
Предыдущие игры
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +10 =6 -4Ред Булл Зальцбург 5:0 Аустрия Лустенау Ред Булл Зальцбург 1:1 Тироль Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм
Ред Булл Зальцбург 1:0 ЛАСК Альтах 3:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Айнтрахт Фр Аустрия Вена 2:2 Ред Булл Зальцбург Айнтрахт Фр 4:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК Амштеттен 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Гурник Забже Ред Булл Зальцбург 6:0 Блау-Вайс Линц Ред Булл Зальцбург 6:3 Зенит Аль-Араби 0:6 Ред Булл Зальцбург Хартберг 2:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 0:2 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 5:1 Сваровски Тироль Адмира 1:1 Ред Булл Зальцбург Генк 1:4 Ред Булл Зальцбург
Рапид Вена Последние 20 матчей: +10 =7 -3Рапид Вена 3:0 Хорн Рапид Вена 3:0 Хорн Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 3:1 Маттерсбург
Хартберг 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Рапид Вена 1:1 Хорн Рапид Вена 2:0 Марибор Рапид Вена 1:2 Левски София Рапид Вена 0:2 Войводина Рапид Вена 0:0 Оденсе Рапид Вена 2:2 Флоридсдорфер Винер Нойштадт 1:4 Рапид Вена Адмира 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена ЛАСК 0:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Штурм Рапид Вена 2:1 Блау-Вайс Линц Альтах 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 0:1 Санкт-Пёльтен
Последние игры между собой
Ред Булл Зальцбург: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Рапид Вена: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Рапид Вена 2:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:4 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 1:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Кубок Ред Булл Зальцбург 1:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
Матчи за звание чемпиона
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|22
|14
|6
|2
|74 - 26
|27
|2.
|Вольфсбергер
|22
|11
|5
|6
|49 - 28
|22
|3.
|ЛАСК
|22
|16
|3
|3
|49 - 22
|21
|4.
|Рапид Вена
|22
|11
|7
|4
|47 - 26
|20
|5.
|Хартберг
|22
|9
|5
|8
|37 - 49
|17
|6.
|Штурм
|22
|8
|5
|9
|35 - 30
|16
Матчи за право играть в Бундеслиге
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аустрия Вена
|22
|6
|10
|6
|33 - 33
|18
|2.
|Альтах
|22
|7
|4
|11
|35 - 43
|14
|3.
|Санкт-Пёльтен
|22
|4
|8
|10
|26 - 51
|14
|4.
|Адмира
|22
|4
|7
|11
|22 - 41
|9
|5.
|Маттерсбург
|22
|4
|4
|14
|25 - 52
|8
|6.
|Сваровски Тироль
|22
|4
|4
|14
|23 - 54
|6