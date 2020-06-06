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Санкт-Пёльтен
1:1
Конец матча

Стадион:
Аустрия Вена
0'
0:1
3' Гол
Саркария Манприт
17' Желтая карточка
Мадль Михаэль
45' Желтая карточка
Robert Ljubicic
47' Желтая карточка
Раснер Мартин
55' Желтая карточка
Бёрк Кори
68' Желтая карточка
Моншайн Кристоф
1:1
74' Гол
Robert Ljubicic
90' Вторая желтая карточка
Robert Ljubicic
90'+6
1
Christoph
Riegler
14
Christoph
Klarer
3
Luan
IX
17
Ahmet
Muhamedbegovic
22
Инголич
Сандро
4
Хофбауэр
Доминик
39
Robert
Ljubicic
21
Шульц
Кофи
20
Daniel
Schuetz
10
Луксбахер
Даниэль
9
Бёрк
Кори
32
Пенц
Патрик
8
Цвиршиц
Штефан
30
Мадль
Михаэль
24
Боркович
Александар
2
Поульсен
Андреас
27
Эбнер
Томас
4
Джегго
Джеймс
39
Саркария
Манприт
36
Dominik
Fitz
11
Benedikt
Pichler
20
Эдомвоньи
Брайт
Санкт-Пёльтен
3-4-2-1
Аустрия Вена
4-2-3-1

Ход матча

3'
0:1
Саркария Манприт
17'
 
Мадль Михаэль
35'
Раснер Мартин
Инголич Сандро
 
37'
 
Клайн Флориан
Поульсен Андреас
45'
Robert Ljubicic
 
46'
 
Палмер-Браун Эрик
Мадль Михаэль
46'
Christoph Messerer
Хофбауэр Доминик
 
47'
Раснер Мартин
 
55'
Бёрк Кори
 
59'
Пак Кван Рён
Бёрк Кори
 
59'
Nicolas Meister
Daniel Schuetz
 
63'
 
Patrick Wimmer
Benedikt Pichler
63'
 
Моншайн Кристоф
Эдомвоньи Брайт
68'
 
Моншайн Кристоф
74'
Robert Ljubicic
(Луксбахер Даниэль)
1:1
80'
George Davies
Луксбахер Даниэль
 
85'
 
Грюнвальд Александр
Цвиршиц Штефан
90'
Robert Ljubicic
 

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Пёльтен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Балик Гусейн 6 0.19
2. Пак Кван Рён 5 0.16
3. Луксбахер Даниэль 3 (3) 0.09
4. Бёрк Кори 3 0.09
5. Robert Ljubicic 2 0.06
6. Гартлер Рене 2 (2) 0.06
7. Хофбауэр Доминик 1 0.03
8. Шульц Кофи 1 0.03
9. Luan IX 1 0.03
10. Уэдраого Иссьяка 1 0.03
11. Michael Ambichl 1 0.03
12. Ahmet Muhamedbegovic 1 0.03
13. Christoph Messerer 1 0.03
14. Daniel Schuetz 1 (1) 0.03
15. Майзль Лука 0 0
16. George Davies 0 0
17. Инголич Сандро 0 0
18. Nicolas Meister 0 0
19. Christoph Klarer 0 0
Аустрия Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моншайн Кристоф 15 0.47
2. Грюнвальд Александр 5 0.16
3. Dominik Fitz 3 0.09
4. Саркария Манприт 3 0.09
5. Тургеман Алон 3 0.09
6. Benedikt Pichler 2 0.06
7. Палмер-Браун Эрик 1 0.03
8. Эбнер Томас 1 0.03
9. Клайн Флориан 0 0
10. Мадль Михаэль 0 0
11. Сакс Максимилиан 0 0
12. Джегго Джеймс 0 0
13. Прокоп Доминик 0 0
14. Марчинко Кристоф 0 0
15. Patrick Wimmer 0 0

Карточки

Санкт-Пёльтен
# Игрок      
1. Луксбахер Даниэль 7 0
2. George Davies 7 0
3. Инголич Сандро 7 0
4. Luan IX 5 1
5. Раснер Мартин 6 0
6. Хофбауэр Доминик 5 0
7. Хаас Мануэль 3 1
8. Robert Ljubicic 3 1
9. Michael Ambichl 4 0
10. Гартлер Рене 2 1
11. Дрешер Даниэль 3 0
12. Риски Роопе 3 0
13. Ahmet Muhamedbegovic 3 0
14. Уэдраого Иссьяка 2 0
15. Шмидт Александер 2 0
16. Daniel Schuetz 0 1
17. Christoph Klarer 0 1
18. Штангль Штефан 1 0
19. Christoph Riegler 1 0
20. Бёрк Кори 1 0
21. Балик Гусейн 1 0
22. Noah Steiner 1 0
23. Christoph Messerer 1 0
24. Osorio Costa Silva Alan2 1 0
Аустрия Вена
# Игрок      
1. Мадль Михаэль 6 0
2. Грюнвальд Александр 6 0
3. Сакс Максимилиан 5 0
4. Клайн Флориан 3 1
5. Джегго Джеймс 4 0
6. Моншайн Кристоф 4 0
7. Эдомвоньи Брайт 3 0
8. Саркария Манприт 3 0
9. Dominik Fitz 3 0
10. Эбнер Томас 2 0
11. Прокоп Доминик 2 0
12. Сербест Таркан 2 0
13. Марчинко Кристоф 2 0
14. Палмер-Браун Эрик 0 1
15. Тургеман Алон 1 0
16. Кавлан Канер 1 0
17. Цвиршиц Штефан 1 0
18. Пенц Патрик 1 0
19. Лучич Иван III 1 0
20. Maudo 1 0
21. Johannes Handl 1 0
22. Patrick Wimmer 1 0
23. Christian Ilzer 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Пёльтен 20% (5) 12% (3) 8% (2) 20% (5) 24% (6) 16% (4)
 Аустрия Вена 24.24% (8) 3.03% (1) 15.15% (5) 21.21% (7) 24.24% (8) 12.12% (4)

Предыдущие игры

Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер
ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 3:3 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 1:0 Юниорс Пашинг Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 4:0 Хорн Рид 2:3 Санкт-Пёльтен Амштеттен 1:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен Форвертс Штайр 1:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 5:1 Сваровски Тироль Рапид Вена 0:1 Санкт-Пёльтен
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Аустрия Вена 1:0 Адмира Аустрия Вена 1:0 Хартберг Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Штурм 1:1 Аустрия Вена
Аустрия Вена 2:2 Ред Булл Зальцбург Альтах 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 4:1 Ружомберок Аустрия Вена 4:1 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Аустрия Вена 2:0 Земплин Аустрия Вена 5:1 Петржалка-1898 Аустрия Вена 7:2 Флоридсдорфер Винер Нойштадт 0:9 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Хартберг Адмира 0:0 Аустрия Вена Хорн 2:7 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:1 Маттерсбург ЛАСК 2:0 Аустрия Вена

Последние игры между собой

Санкт-Пёльтен: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 8
Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 4
Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига
Аустрия Вена 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:0 Аустрия Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 4:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 5:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 6:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Товарищеские матчи Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 22 14 6 2 74 - 26 27
2. Вольфсбергер 22 11 5 6 49 - 28 22
3. ЛАСК 22 16 3 3 49 - 22 21
4. Рапид Вена 22 11 7 4 47 - 26 20
5. Хартберг 22 9 5 8 37 - 49 17
6. Штурм 22 8 5 9 35 - 30 16

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аустрия Вена 23 6 11 6 34 - 34 19
2. Альтах 23 7 5 11 36 - 44 15
3. Санкт-Пёльтен 23 4 9 10 27 - 52 15
4. Маттерсбург 23 5 4 14 27 - 52 11
5. Адмира 23 4 7 12 22 - 43 9
6. Сваровски Тироль 23 4 5 14 24 - 55 7
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