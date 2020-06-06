Санкт-Пёльтен
1:1
Конец матча
Стадион: НВ Арена
Аустрия Вена
0:1
3' ГолСаркария Манприт
17' Желтая карточкаМадль Михаэль
45' Желтая карточкаRobert Ljubicic
47' Желтая карточкаРаснер Мартин
55' Желтая карточкаБёрк Кори
68' Желтая карточкаМоншайн Кристоф
1:1
74' ГолRobert Ljubicic
90' Вторая желтая карточкаRobert Ljubicic
3
Luan
IX
21
Шульц
Кофи
32
Пенц
Патрик
27
Эбнер
Томас
36
Dominik
Fitz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Luan IXЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шульц КофиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пак Кван РёнНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
- Основной состав
-
32 Пенц ПатрикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Dominik FitzПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Ход матча
3'
0:1
17'
45'
47'
55'
68'
74'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Балик Гусейн
|6
|0.19
|2.
|Пак Кван Рён
|5
|0.16
|3.
|Луксбахер Даниэль
|3 (3)
|0.09
|4.
|Бёрк Кори
|3
|0.09
|5.
|Robert Ljubicic
|2
|0.06
|6.
|Гартлер Рене
|2 (2)
|0.06
|7.
|Хофбауэр Доминик
|1
|0.03
|8.
|Шульц Кофи
|1
|0.03
|9.
|Luan IX
|1
|0.03
|10.
|Уэдраого Иссьяка
|1
|0.03
|11.
|Michael Ambichl
|1
|0.03
|12.
|Ahmet Muhamedbegovic
|1
|0.03
|13.
|Christoph Messerer
|1
|0.03
|14.
|Daniel Schuetz
|1 (1)
|0.03
|15.
|Майзль Лука
|0
|0
|16.
|George Davies
|0
|0
|17.
|Инголич Сандро
|0
|0
|18.
|Nicolas Meister
|0
|0
|19.
|Christoph Klarer
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моншайн Кристоф
|15
|0.47
|2.
|Грюнвальд Александр
|5
|0.16
|3.
|Dominik Fitz
|3
|0.09
|4.
|Саркария Манприт
|3
|0.09
|5.
|Тургеман Алон
|3
|0.09
|6.
|Benedikt Pichler
|2
|0.06
|7.
|Палмер-Браун Эрик
|1
|0.03
|8.
|Эбнер Томас
|1
|0.03
|9.
|Клайн Флориан
|0
|0
|10.
|Мадль Михаэль
|0
|0
|11.
|Сакс Максимилиан
|0
|0
|12.
|Джегго Джеймс
|0
|0
|13.
|Прокоп Доминик
|0
|0
|14.
|Марчинко Кристоф
|0
|0
|15.
|Patrick Wimmer
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Луксбахер Даниэль
|7
|0
|2.
|George Davies
|7
|0
|3.
|Инголич Сандро
|7
|0
|4.
|Luan IX
|5
|1
|5.
|Раснер Мартин
|6
|0
|6.
|Хофбауэр Доминик
|5
|0
|7.
|Хаас Мануэль
|3
|1
|8.
|Robert Ljubicic
|3
|1
|9.
|Michael Ambichl
|4
|0
|10.
|Гартлер Рене
|2
|1
|11.
|Дрешер Даниэль
|3
|0
|12.
|Риски Роопе
|3
|0
|13.
|Ahmet Muhamedbegovic
|3
|0
|14.
|Уэдраого Иссьяка
|2
|0
|15.
|Шмидт Александер
|2
|0
|16.
|Daniel Schuetz
|0
|1
|17.
|Christoph Klarer
|0
|1
|18.
|Штангль Штефан
|1
|0
|19.
|Christoph Riegler
|1
|0
|20.
|Бёрк Кори
|1
|0
|21.
|Балик Гусейн
|1
|0
|22.
|Noah Steiner
|1
|0
|23.
|Christoph Messerer
|1
|0
|24.
|Osorio Costa Silva Alan2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мадль Михаэль
|6
|0
|2.
|Грюнвальд Александр
|6
|0
|3.
|Сакс Максимилиан
|5
|0
|4.
|Клайн Флориан
|3
|1
|5.
|Джегго Джеймс
|4
|0
|6.
|Моншайн Кристоф
|4
|0
|7.
|Эдомвоньи Брайт
|3
|0
|8.
|Саркария Манприт
|3
|0
|9.
|Dominik Fitz
|3
|0
|10.
|Эбнер Томас
|2
|0
|11.
|Прокоп Доминик
|2
|0
|12.
|Сербест Таркан
|2
|0
|13.
|Марчинко Кристоф
|2
|0
|14.
|Палмер-Браун Эрик
|0
|1
|15.
|Тургеман Алон
|1
|0
|16.
|Кавлан Канер
|1
|0
|17.
|Цвиршиц Штефан
|1
|0
|18.
|Пенц Патрик
|1
|0
|19.
|Лучич Иван III
|1
|0
|20.
|Maudo
|1
|0
|21.
|Johannes Handl
|1
|0
|22.
|Patrick Wimmer
|1
|0
|23.
|Christian Ilzer
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Пёльтен
|20% (5)
|12% (3)
|8% (2)
|20% (5)
|24% (6)
|16% (4)
|Аустрия Вена
|24.24% (8)
|3.03% (1)
|15.15% (5)
|21.21% (7)
|24.24% (8)
|12.12% (4)
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +7 =8 -5Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер
ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 3:3 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 1:0 Юниорс Пашинг Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 4:0 Хорн Рид 2:3 Санкт-Пёльтен Амштеттен 1:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен Форвертс Штайр 1:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 5:1 Сваровски Тироль Рапид Вена 0:1 Санкт-Пёльтен
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +12 =7 -1Аустрия Вена 1:0 Адмира Аустрия Вена 1:0 Хартберг Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Штурм 1:1 Аустрия Вена
Аустрия Вена 2:2 Ред Булл Зальцбург Альтах 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 4:1 Ружомберок Аустрия Вена 4:1 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Аустрия Вена 2:0 Земплин Аустрия Вена 5:1 Петржалка-1898 Аустрия Вена 7:2 Флоридсдорфер Винер Нойштадт 0:9 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Хартберг Адмира 0:0 Аустрия Вена Хорн 2:7 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:1 Маттерсбург ЛАСК 2:0 Аустрия Вена
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 8
Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 4
Аустрия Вена 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:0 Аустрия Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 4:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 5:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 6:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Товарищеские матчи Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи
Матчи за звание чемпиона
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|22
|14
|6
|2
|74 - 26
|27
|2.
|Вольфсбергер
|22
|11
|5
|6
|49 - 28
|22
|3.
|ЛАСК
|22
|16
|3
|3
|49 - 22
|21
|4.
|Рапид Вена
|22
|11
|7
|4
|47 - 26
|20
|5.
|Хартберг
|22
|9
|5
|8
|37 - 49
|17
|6.
|Штурм
|22
|8
|5
|9
|35 - 30
|16
Матчи за право играть в Бундеслиге
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аустрия Вена
|23
|6
|11
|6
|34 - 34
|19
|2.
|Альтах
|23
|7
|5
|11
|36 - 44
|15
|3.
|Санкт-Пёльтен
|23
|4
|9
|10
|27 - 52
|15
|4.
|Маттерсбург
|23
|5
|4
|14
|27 - 52
|11
|5.
|Адмира
|23
|4
|7
|12
|22 - 43
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|23
|4
|5
|14
|24 - 55
|7