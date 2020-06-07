Вольфсбергер
3:3
Конец матча
Стадион: Лавантталь Арена Зрители: 7300
ЛАСК
19' Желтая карточкаНовак Михаэль
0:1
36' ГолФризер Доминик
44' Желтая карточкаБалик Гусейн
54' Желтая карточкаРамсебнер Кристиан
0:2
56' ГолТраунер Гернот
1:2
58' ГолДьенг Шейку
2:2
72' ГолЛиндль Михаэль
3:2
89' ГолНовак Михаэль
90' Желтая карточкаВайссман Шон
3:3
90' ГолТетте Самуэл
15
Рнич
Неманья
21
Йойич
Милош
11
Шмид
Романо
29
Рагуц
Марко
14
Балик
Гусейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Защитник
-
21 Йойич МилошПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Виейра МигелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ferdinand Feldhofer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Рагуц МаркоНападающий
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Тетте СамуэлНападающий
-
-
Главный тренер: Исмаэль Валерьен
Ход матча
19'
36'
44'
56'
0:2
58'
1:2
72'
2:2
89'
3:2
90'
90'
3:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вайссман Шон
|23 (1)
|0.74
|2.
|Линдль Михаэль
|7 (2)
|0.23
|3.
|Ньянгбо Андерсон
|7
|0.23
|4.
|Новак Михаэль
|4
|0.13
|5.
|Ляйтгеб Марио
|3
|0.1
|6.
|Шмид Романо
|2
|0.06
|7.
|Рицмайер Марсель
|2
|0.06
|8.
|Верницниг Кристофер
|2
|0.06
|9.
|Гольнер Манфред
|2
|0.06
|10.
|Шмиц Лукаш
|1
|0.03
|11.
|Дьенг Шейку
|1
|0.03
|12.
|Йойич Милош
|0
|0
|13.
|Шпранглер Свен
|0
|0
|14.
|Шмидт Александер
|0
|0
|15.
|Lukas Schoefl
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Клаусс Жоао
|10 (1)
|0.32
|2.
|Фризер Доминик
|6
|0.19
|3.
|Тетте Самуэл
|6
|0.19
|4.
|Гойгингер Томас
|5
|0.16
|5.
|Ранфтль Райнхольд
|4
|0.13
|6.
|Рагуц Марко
|4
|0.13
|7.
|Михорль Петер
|3
|0.1
|8.
|Траунер Гернот
|3
|0.1
|9.
|Холланд Джеймс
|2
|0.06
|10.
|Филипович Петар
|2
|0.06
|11.
|Мюллер Валентино
|2
|0.06
|12.
|Балик Гусейн
|2
|0.06
|13.
|Поцманн Марвин
|1
|0.03
|14.
|Хаудум Штефан
|1
|0.03
|15.
|Рамсебнер Кристиан
|1
|0.03
|16.
|Востри Маркус
|1
|0.03
|17.
|Визингер Филип
|0
|0
|18.
|Забитцер Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рнич Неманья
|7
|0
|2.
|Шмид Романо
|6
|0
|3.
|Рицмайер Марсель
|5
|0
|4.
|Золльбауэр Михаэль
|4
|0
|5.
|Ляйтгеб Марио
|3
|0
|6.
|Шмиц Лукаш
|3
|0
|7.
|Новак Михаэль
|3
|0
|8.
|Линдль Михаэль
|2
|0
|9.
|Вайссман Шон
|2
|0
|10.
|Дьенг Шейку
|1
|0
|11.
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|12.
|Шпранглер Свен
|1
|0
|13.
|Marcel Holzer
|1
|0
|14.
|Ньянгбо Андерсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Холланд Джеймс
|7
|0
|2.
|Михорль Петер
|6
|0
|3.
|Визингер Филип
|6
|0
|4.
|Филипович Петар
|4
|1
|5.
|Траунер Гернот
|5
|0
|6.
|Гойгингер Томас
|2
|1
|7.
|Рамсебнер Кристиан
|3
|0
|8.
|Реннер Рене
|3
|0
|9.
|Ранфтль Райнхольд
|3
|0
|10.
|Востри Маркус
|2
|0
|11.
|Фризер Доминик
|2
|0
|12.
|Балик Гусейн
|2
|0
|13.
|Хаудум Штефан
|1
|0
|14.
|Шлагер Александер
|1
|0
|15.
|Тетте Самуэл
|1
|0
|16.
|Райтер Доминик
|1
|0
|17.
|Клаусс Жоао
|1
|0
|18.
|Челич Неманя
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбергер
|7.69% (4)
|5.77% (3)
|17.31% (9)
|17.31% (9)
|28.85% (15)
|23.08% (12)
|ЛАСК
|18.37% (9)
|16.33% (8)
|16.33% (8)
|10.2% (5)
|20.41% (10)
|18.37% (9)
Предыдущие игры
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +9 =4 -7Штурм 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Маттерсбург Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер
Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Хартберг Вольфсбергер 4:1 Адмира Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Вольфсбергер 5:3 Капфенберг Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Рома 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 ЛАСК Альтах 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Боруссия М Маттерсбург 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:3 Истанбул Башакшехир Штурм 0:4 Вольфсбергер Ваккер Инсбрук 1:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:2 Адмира
ЛАСК Последние 20 матчей: +12 =3 -5ЛАСК 1:2 Хартберг ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Маттерсбург 0:1 ЛАСК
Ред Булл Зальцбург 1:0 ЛАСК ЛАСК 5:1 Хартберг ЛАСК 2:0 АЗ Алкмаар ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен АЗ Алкмаар 1:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Штурм ЛАСК 1:0 Викинг ЛАСК 6:2 Силькеборг ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва Вельс 1:5 ЛАСК ЛАСК 3:3 Штурм ЛАСК 3:0 Спортинг Л Вольфсбергер 1:3 ЛАСК ЛАСК 0:4 Рапид Вена Русенборг 1:2 ЛАСК
Последние игры между собой
Вольфсбергер: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
ЛАСК: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Матчи за звание чемпиона
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|23
|15
|6
|2
|80 - 26
|30
|2.
|Рапид Вена
|2:0
|23
|12
|7
|4
|49 - 26
|23
|3.
|Вольфсбергер
|23
|11
|6
|6
|52 - 31
|23
|4.
|ЛАСК
|23
|16
|4
|3
|52 - 25
|22
|5.
|Хартберг
|23
|9
|5
|9
|37 - 55
|17
|6.
|Штурм
|0:2
|23
|8
|5
|10
|35 - 32
|16
Матчи за право играть в Бундеслиге
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аустрия Вена
|23
|6
|11
|6
|34 - 34
|19
|2.
|Альтах
|23
|7
|5
|11
|36 - 44
|15
|3.
|Санкт-Пёльтен
|23
|4
|9
|10
|27 - 52
|15
|4.
|Маттерсбург
|23
|5
|4
|14
|27 - 52
|11
|5.
|Адмира
|23
|4
|7
|12
|22 - 43
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|23
|4
|5
|14
|24 - 55
|7