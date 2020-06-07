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Вольфсбергер
3:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 7300
ЛАСК
0'
19' Желтая карточка
Новак Михаэль
0:1
36' Гол
Фризер Доминик
44' Желтая карточка
Балик Гусейн
54' Желтая карточка
Рамсебнер Кристиан
0:2
56' Гол
Траунер Гернот
1:2
58' Гол
Дьенг Шейку
2:2
72' Гол
Линдль Михаэль
3:2
89' Гол
Новак Михаэль
90' Желтая карточка
Вайссман Шон
3:3
90' Гол
Тетте Самуэл
90'+6
31
Кофлер
Александр
27
Новак
Михаэль
22
Баумгартнер
Доминик
15
Рнич
Неманья
7
Шмиц
Лукаш
21
Йойич
Милош
16
Ляйтгеб
Марио
11
Шмид
Романо
10
Линдль
Михаэль
9
Вайссман
Шон
8
Дьенг
Шейку
1
Шлагер
Александер
15
Рамсебнер
Кристиан
18
Траунер
Гернот
6
Визингер
Филип
26
Ранфтль
Райнхольд
8
Михорль
Петер
25
Холланд
Джеймс
7
Реннер
Рене
28
Фризер
Доминик
29
Рагуц
Марко
14
Балик
Гусейн
Вольфсбергер
4-3-1-2
ЛАСК
3-4-3

Ход матча

19'
Новак Михаэль
 
36'
0:1
Фризер Доминик
(Ранфтль Райнхольд)
44'
 
Балик Гусейн
54'
 
Рамсебнер Кристиан
56'
0:2
Траунер Гернот
58'
Дьенг Шейку
(Шмид Романо)
1:2
61'
 
Клаусс Жоао
Рагуц Марко
61'
 
Тетте Самуэл
Балик Гусейн
61'
 
Филипович Петар
Рамсебнер Кристиан
72'
Линдль Михаэль
(Шмид Романо)
2:2
76'
Верницниг Кристофер
Шмиц Лукаш
 
77'
 
Andres Andrade III
Реннер Рене
82'
Marcel Holzer
Дьенг Шейку
 
86'
Гольнер Манфред
Шмид Романо
 
86'
Виейра Мигел
Баумгартнер Доминик
 
86'
 
Райтер Доминик
Фризер Доминик
89'
Новак Михаэль
3:2
90'
Вайссман Шон
 
90'
3:3
Тетте Самуэл
(Визингер Филип)

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вайссман Шон 23 (1) 0.74
2. Линдль Михаэль 7 (2) 0.23
3. Ньянгбо Андерсон 7 0.23
4. Новак Михаэль 4 0.13
5. Ляйтгеб Марио 3 0.1
6. Шмид Романо 2 0.06
7. Рицмайер Марсель 2 0.06
8. Верницниг Кристофер 2 0.06
9. Гольнер Манфред 2 0.06
10. Шмиц Лукаш 1 0.03
11. Дьенг Шейку 1 0.03
12. Йойич Милош 0 0
13. Шпранглер Свен 0 0
14. Шмидт Александер 0 0
15. Lukas Schoefl 0 0
ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клаусс Жоао 10 (1) 0.32
2. Фризер Доминик 6 0.19
3. Тетте Самуэл 6 0.19
4. Гойгингер Томас 5 0.16
5. Ранфтль Райнхольд 4 0.13
6. Рагуц Марко 4 0.13
7. Михорль Петер 3 0.1
8. Траунер Гернот 3 0.1
9. Холланд Джеймс 2 0.06
10. Филипович Петар 2 0.06
11. Мюллер Валентино 2 0.06
12. Балик Гусейн 2 0.06
13. Поцманн Марвин 1 0.03
14. Хаудум Штефан 1 0.03
15. Рамсебнер Кристиан 1 0.03
16. Востри Маркус 1 0.03
17. Визингер Филип 0 0
18. Забитцер Томас 0 0

Карточки

Вольфсбергер
# Игрок      
1. Рнич Неманья 7 0
2. Шмид Романо 6 0
3. Рицмайер Марсель 5 0
4. Золльбауэр Михаэль 4 0
5. Ляйтгеб Марио 3 0
6. Шмиц Лукаш 3 0
7. Новак Михаэль 3 0
8. Линдль Михаэль 2 0
9. Вайссман Шон 2 0
10. Дьенг Шейку 1 0
11. Баумгартнер Доминик 1 0
12. Шпранглер Свен 1 0
13. Marcel Holzer 1 0
14. Ньянгбо Андерсон 1 0
ЛАСК
# Игрок      
1. Холланд Джеймс 7 0
2. Михорль Петер 6 0
3. Визингер Филип 6 0
4. Филипович Петар 4 1
5. Траунер Гернот 5 0
6. Гойгингер Томас 2 1
7. Рамсебнер Кристиан 3 0
8. Реннер Рене 3 0
9. Ранфтль Райнхольд 3 0
10. Востри Маркус 2 0
11. Фризер Доминик 2 0
12. Балик Гусейн 2 0
13. Хаудум Штефан 1 0
14. Шлагер Александер 1 0
15. Тетте Самуэл 1 0
16. Райтер Доминик 1 0
17. Клаусс Жоао 1 0
18. Челич Неманя 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбергер 7.69% (4) 5.77% (3) 17.31% (9) 17.31% (9) 28.85% (15) 23.08% (12)
 ЛАСК 18.37% (9) 16.33% (8) 16.33% (8) 10.2% (5) 20.41% (10) 18.37% (9)

Предыдущие игры

Вольфсбергер Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Штурм 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Маттерсбург Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер
Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Хартберг Вольфсбергер 4:1 Адмира Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Вольфсбергер 5:3 Капфенберг Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Рома 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 ЛАСК Альтах 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Боруссия М Маттерсбург 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:3 Истанбул Башакшехир Штурм 0:4 Вольфсбергер Ваккер Инсбрук 1:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:2 Адмира
ЛАСК Последние 20 матчей: +12 =3 -5
ЛАСК 1:2 Хартберг ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Маттерсбург 0:1 ЛАСК
Ред Булл Зальцбург 1:0 ЛАСК ЛАСК 5:1 Хартберг ЛАСК 2:0 АЗ Алкмаар ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен АЗ Алкмаар 1:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Штурм ЛАСК 1:0 Викинг ЛАСК 6:2 Силькеборг ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва Вельс 1:5 ЛАСК ЛАСК 3:3 Штурм ЛАСК 3:0 Спортинг Л Вольфсбергер 1:3 ЛАСК ЛАСК 0:4 Рапид Вена Русенборг 1:2 ЛАСК

Последние игры между собой

Вольфсбергер: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
ЛАСК: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Вольфсбергер 1:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Бундеслига ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Бундеслига
Вольфсбергер 1:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Бундеслига ЛАСК 1:3 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 ЛАСК Бундеслига Вольфсбергер 3:3 ЛАСК Товарищеские матчи ЛАСК 2:1 Вольфсбергер Эрсте Лига

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 23 15 6 2 80 - 26 30
2. Рапид Вена 2:0 23 12 7 4 49 - 26 23
3. Вольфсбергер 23 11 6 6 52 - 31 23
4. ЛАСК 23 16 4 3 52 - 25 22
5. Хартберг 23 9 5 9 37 - 55 17
6. Штурм 0:2 23 8 5 10 35 - 32 16

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аустрия Вена 23 6 11 6 34 - 34 19
2. Альтах 23 7 5 11 36 - 44 15
3. Санкт-Пёльтен 23 4 9 10 27 - 52 15
4. Маттерсбург 23 5 4 14 27 - 52 11
5. Адмира 23 4 7 12 22 - 43 9
6. Сваровски Тироль 23 4 5 14 24 - 55 7
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Балик Гусейн получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Фризер Доминик бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Новак Михаэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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