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  3. Австрия
Рапид Вена
2:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
Штурм
0'
15' Желтая карточка
Vincent Trummer
1:0
25' Гол
Аразе Кельвин
2:0
28' Гол
Аразе Кельвин
41' Желтая карточка
Десподов Кирилл
58'
21
Кнофлах
Тобиас
22
Стойкович
Филип
30
Leo
Greiml
20
Хофманн
Максимилиан
31
Ульманн
Максимилиан
39
Любичич
Деян
8
Шваб
Штефан
13
Шик
Торстен
28
Кнасмюлльнер
Кристоф
36
Аразе
Кельвин
9
Фунтас
Таксиархис
27
Зибенхандль
Йорг
8
Сакик
Эмануэль
20
Донкор
Исаак
23
Шпендльхофер
Лукас
36
Vincent
Trummer
21
Домингес
Хуан
30
Ivan
Ljubic2
25
Хирлэндер
Штефан
10
Китеишвили
Отар
11
Десподов
Кирилл
29
Рёчер
Торстен
Рапид Вена
4-2-3-1
Штурм
4-2-3-1

Ход матча

15'
 
Vincent Trummer
25'
Аразе Кельвин
(Фунтас Таксиархис)
1:0
28'
Аразе Кельвин
(Фунтас Таксиархис)
2:0
41'
 
Десподов Кирилл
46'
Китагава Коя
Аразе Кельвин
 
46'
 
Хузпек Филипп
Vincent Trummer

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фунтас Таксиархис 14 0.45
2. Шваб Штефан 6 (1) 0.19
3. Аразе Кельвин 4 0.13
4. Кнасмюлльнер Кристоф 3 0.1
5. Мург Томас 3 0.1
6. Барац Матео 3 0.1
7. Баджи Алиу 3 0.1
8. Дибон Кристофер 2 0.06
9. Шаберсбергер Филипп 2 0.06
10. Ульманн Максимилиан 2 0.06
11. Любичич Деян 2 0.06
12. Хофманн Максимилиан 1 0.03
13. Мюлдюр Мерт 1 0.03
14. Ercan Kara 1 0.03
15. Шик Торстен 0 0
16. Стойкович Филип 0 0
17. Китагава Коя 0 0
Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Десподов Кирилл 6 0.19
2. Балай Беким 6 (1) 0.19
3. Рёчер Торстен 5 0.16
4. Китеишвили Отар 4 0.13
5. Янтшер Якоб 4 0.13
6. Хузпек Филипп 3 0.1
7. Домингес Хуан 3 0.1
8. Хирлэндер Штефан 2 (1) 0.06
9. Авлонитис Тасос 1 0.03
10. Ivan Ljubic2 1 0.03
11. Сакик Эмануэль 0 0
12. Шраммель Томас 0 0
13. Любич Иван 0 0

Карточки

Рапид Вена
# Игрок      
1. Шваб Штефан 4 0
2. Фунтас Таксиархис 4 0
3. Хофманн Максимилиан 4 0
4. Ульманн Максимилиан 4 0
5. Любичич Деян 4 0
6. Граховац Срджан 3 0
7. Дибон Кристофер 2 0
8. Ауэр Штефан 2 0
9. Мург Томас 2 0
10. Аразе Кельвин 2 0
11. Барац Матео 2 0
12. Баджи Алиу 2 0
13. Dietmar Kuhbauer 2 0
14. Зоннляйтнер Марио 1 0
15. Стойкович Филип 1 0
16. Китагава Коя 1 0
17. Dejan Petrovic II 1 0
18. Мюлдюр Мерт 1 0
19. Ercan Kara 1 0
Штурм
# Игрок      
1. Домингес Хуан 6 1
2. Хирлэндер Штефан 5 1
3. Китеишвили Отар 5 0
4. Ivan Ljubic2 5 0
5. Шраммель Томас 4 0
6. Сакик Эмануэль 4 0
7. Хузпек Филипп 2 1
8. Авлонитис Тасос 2 1
9. Балай Беким 3 0
10. Десподов Кирилл 3 0
11. Янтшер Якоб 2 0
12. Рёчер Торстен 2 0
13. Донкор Исаак 2 0
14. Йегер Лукас 2 0
15. Любич Иван 2 0
16. Фризенбихлер Кевин 1 0
17. Шпендльхофер Лукас 1 0
18. Шютценауэр Тобиас 1 0
19. Зибенхандль Йорг 1 0
20. Vincent Trummer 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рапид Вена 25% (10) 7.5% (3) 22.5% (9) 17.5% (7) 17.5% (7) 10% (4)
 Штурм 18.18% (6) 18.18% (6) 9.09% (3) 24.24% (8) 12.12% (4) 18.18% (6)

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Хорн Рапид Вена 3:0 Хорн Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена
Рапид Вена 3:1 Маттерсбург Хартберг 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Рапид Вена 1:1 Хорн Рапид Вена 2:0 Марибор Рапид Вена 1:2 Левски София Рапид Вена 0:2 Войводина Рапид Вена 0:0 Оденсе Рапид Вена 2:2 Флоридсдорфер Винер Нойштадт 1:4 Рапид Вена Адмира 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена ЛАСК 0:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Штурм Рапид Вена 2:1 Блау-Вайс Линц Альтах 0:3 Рапид Вена
Штурм Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Штурм 1:2 Вольфсбергер Адмира 0:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Штурм 1:1 Аустрия Вена
Адмира 0:2 Штурм Штурм 1:2 Маттерсбург ЛАСК 2:0 Штурм Штурм 4:1 Домжале Погонь Щецин 2:1 Штурм Вииторул Констанца 0:0 Штурм Оснабрюк 3:1 Штурм Штурм 2:1 Блау-Вайс Линц ЛАСК 3:3 Штурм Штурм 1:2 Альтах Сваровски Тироль 1:5 Штурм Рапид Вена 1:1 Штурм Штурм 3:1 Хартберг Штурм 0:4 Вольфсбергер Капфенберг 0:2 Штурм Санкт-Пёльтен 0:4 Штурм

Последние игры между собой

Рапид Вена: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Штурм: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Рапид Вена 1:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:1 Рапид Вена Бундеслига Штурм 0:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Штурм Бундеслига
Рапид Вена 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Рапид Вена Бундеслига Штурм 4:2 Рапид Вена Бундеслига Штурм 3:2 Рапид Вена Кубок Рапид Вена 1:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Штурм Бундеслига Рапид Вена 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 0:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:2 Рапид Вена Бундеслига Штурм 2:2 Рапид Вена Бундеслига

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 23 15 6 2 80 - 26 30
2. Рапид Вена 2:0 23 12 7 4 49 - 26 23
3. Вольфсбергер 23 11 6 6 52 - 31 23
4. ЛАСК 23 16 4 3 52 - 25 22
5. Хартберг 23 9 5 9 37 - 55 17
6. Штурм 0:2 23 8 5 10 35 - 32 16

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аустрия Вена 23 6 11 6 34 - 34 19
2. Альтах 23 7 5 11 36 - 44 15
3. Санкт-Пёльтен 23 4 9 10 27 - 52 15
4. Маттерсбург 23 5 4 14 27 - 52 11
5. Адмира 23 4 7 12 22 - 43 9
6. Сваровски Тироль 23 4 5 14 24 - 55 7
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Десподов Кирилл получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Аразе Кельвин бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Аразе Кельвин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Vincent Trummer получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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