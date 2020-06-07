Рапид Вена
2:0
Второй тайм: 58'
Стадион: Альянц
Штурм
15' Желтая карточкаVincent Trummer
1:0
25' ГолАразе Кельвин
2:0
28' ГолАразе Кельвин
41' Желтая карточкаДесподов Кирилл
30
Leo
Greiml
39
Любичич
Деян
13
Шик
Торстен
20
Донкор
Исаак
30
Ivan
Ljubic2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Leo GreimlЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Любичич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Ауэр ШтефанЗащитник
- Полузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
-
-
48 Yusuf Demir
-
29 Ercan Kara
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Донкор ИсаакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Ivan Ljubic2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йегер ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Nestor El Maestro
Ход матча
15'
25'
28'
41'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фунтас Таксиархис
|14
|0.45
|2.
|Шваб Штефан
|6 (1)
|0.19
|3.
|Аразе Кельвин
|4
|0.13
|4.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|3
|0.1
|5.
|Мург Томас
|3
|0.1
|6.
|Барац Матео
|3
|0.1
|7.
|Баджи Алиу
|3
|0.1
|8.
|Дибон Кристофер
|2
|0.06
|9.
|Шаберсбергер Филипп
|2
|0.06
|10.
|Ульманн Максимилиан
|2
|0.06
|11.
|Любичич Деян
|2
|0.06
|12.
|Хофманн Максимилиан
|1
|0.03
|13.
|Мюлдюр Мерт
|1
|0.03
|14.
|Ercan Kara
|1
|0.03
|15.
|Шик Торстен
|0
|0
|16.
|Стойкович Филип
|0
|0
|17.
|Китагава Коя
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Десподов Кирилл
|6
|0.19
|2.
|Балай Беким
|6 (1)
|0.19
|3.
|Рёчер Торстен
|5
|0.16
|4.
|Китеишвили Отар
|4
|0.13
|5.
|Янтшер Якоб
|4
|0.13
|6.
|Хузпек Филипп
|3
|0.1
|7.
|Домингес Хуан
|3
|0.1
|8.
|Хирлэндер Штефан
|2 (1)
|0.06
|9.
|Авлонитис Тасос
|1
|0.03
|10.
|Ivan Ljubic2
|1
|0.03
|11.
|Сакик Эмануэль
|0
|0
|12.
|Шраммель Томас
|0
|0
|13.
|Любич Иван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шваб Штефан
|4
|0
|2.
|Фунтас Таксиархис
|4
|0
|3.
|Хофманн Максимилиан
|4
|0
|4.
|Ульманн Максимилиан
|4
|0
|5.
|Любичич Деян
|4
|0
|6.
|Граховац Срджан
|3
|0
|7.
|Дибон Кристофер
|2
|0
|8.
|Ауэр Штефан
|2
|0
|9.
|Мург Томас
|2
|0
|10.
|Аразе Кельвин
|2
|0
|11.
|Барац Матео
|2
|0
|12.
|Баджи Алиу
|2
|0
|13.
|Dietmar Kuhbauer
|2
|0
|14.
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|15.
|Стойкович Филип
|1
|0
|16.
|Китагава Коя
|1
|0
|17.
|Dejan Petrovic II
|1
|0
|18.
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|19.
|Ercan Kara
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Домингес Хуан
|6
|1
|2.
|Хирлэндер Штефан
|5
|1
|3.
|Китеишвили Отар
|5
|0
|4.
|Ivan Ljubic2
|5
|0
|5.
|Шраммель Томас
|4
|0
|6.
|Сакик Эмануэль
|4
|0
|7.
|Хузпек Филипп
|2
|1
|8.
|Авлонитис Тасос
|2
|1
|9.
|Балай Беким
|3
|0
|10.
|Десподов Кирилл
|3
|0
|11.
|Янтшер Якоб
|2
|0
|12.
|Рёчер Торстен
|2
|0
|13.
|Донкор Исаак
|2
|0
|14.
|Йегер Лукас
|2
|0
|15.
|Любич Иван
|2
|0
|16.
|Фризенбихлер Кевин
|1
|0
|17.
|Шпендльхофер Лукас
|1
|0
|18.
|Шютценауэр Тобиас
|1
|0
|19.
|Зибенхандль Йорг
|1
|0
|20.
|Vincent Trummer
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рапид Вена
|25% (10)
|7.5% (3)
|22.5% (9)
|17.5% (7)
|17.5% (7)
|10% (4)
|Штурм
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|9.09% (3)
|24.24% (8)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
Предыдущие игры
Рапид Вена Последние 20 матчей: +10 =7 -3Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Хорн Рапид Вена 3:0 Хорн Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена
Рапид Вена 3:1 Маттерсбург Хартберг 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Рапид Вена 1:1 Хорн Рапид Вена 2:0 Марибор Рапид Вена 1:2 Левски София Рапид Вена 0:2 Войводина Рапид Вена 0:0 Оденсе Рапид Вена 2:2 Флоридсдорфер Винер Нойштадт 1:4 Рапид Вена Адмира 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена ЛАСК 0:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Штурм Рапид Вена 2:1 Блау-Вайс Линц Альтах 0:3 Рапид Вена
Штурм Последние 20 матчей: +7 =5 -8Штурм 1:2 Вольфсбергер Адмира 0:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Штурм 1:1 Аустрия Вена
Адмира 0:2 Штурм Штурм 1:2 Маттерсбург ЛАСК 2:0 Штурм Штурм 4:1 Домжале Погонь Щецин 2:1 Штурм Вииторул Констанца 0:0 Штурм Оснабрюк 3:1 Штурм Штурм 2:1 Блау-Вайс Линц ЛАСК 3:3 Штурм Штурм 1:2 Альтах Сваровски Тироль 1:5 Штурм Рапид Вена 1:1 Штурм Штурм 3:1 Хартберг Штурм 0:4 Вольфсбергер Капфенберг 0:2 Штурм Санкт-Пёльтен 0:4 Штурм
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Штурм: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Рапид Вена 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Рапид Вена Бундеслига Штурм 4:2 Рапид Вена Бундеслига Штурм 3:2 Рапид Вена Кубок Рапид Вена 1:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Штурм Бундеслига Рапид Вена 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 0:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:2 Рапид Вена Бундеслига Штурм 2:2 Рапид Вена Бундеслига
Матчи за звание чемпиона
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|23
|15
|6
|2
|80 - 26
|30
|2.
|Рапид Вена
|2:0
|23
|12
|7
|4
|49 - 26
|23
|3.
|Вольфсбергер
|23
|11
|6
|6
|52 - 31
|23
|4.
|ЛАСК
|23
|16
|4
|3
|52 - 25
|22
|5.
|Хартберг
|23
|9
|5
|9
|37 - 55
|17
|6.
|Штурм
|0:2
|23
|8
|5
|10
|35 - 32
|16
Матчи за право играть в Бундеслиге
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аустрия Вена
|23
|6
|11
|6
|34 - 34
|19
|2.
|Альтах
|23
|7
|5
|11
|36 - 44
|15
|3.
|Санкт-Пёльтен
|23
|4
|9
|10
|27 - 52
|15
|4.
|Маттерсбург
|23
|5
|4
|14
|27 - 52
|11
|5.
|Адмира
|23
|4
|7
|12
|22 - 43
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|23
|4
|5
|14
|24 - 55
|7