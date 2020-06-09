Аустрия Вена
0:2
Конец матча
Стадион: Дженерали Арена
Альтах
0:1
1' ГолDaniel Nussbaumer
31' Желтая карточкаСакс Максимилиан
31' Вторая желтая карточкаСакс Максимилиан
31' Желтая карточкаШрайнер Эммануэль
50' Желтая карточкаDaniel Nussbaumer
0:2
52' Гол в свои воротаПалмер-Браун Эрик
54' Желтая карточкаМарчинко Кристоф
32
Пенц
Патрик
36
Dominik
Fitz
- Основной состав
-
32 Пенц ПатрикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Dominik FitzПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сэм СиднейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Маак МаттиасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Пастор Алекс
Ход матча
1'
31'
31'
52'
54'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моншайн Кристоф
|15
|0.47
|2.
|Грюнвальд Александр
|5
|0.16
|3.
|Dominik Fitz
|3
|0.09
|4.
|Саркария Манприт
|3
|0.09
|5.
|Тургеман Алон
|3
|0.09
|6.
|Benedikt Pichler
|2
|0.06
|7.
|Палмер-Браун Эрик
|1
|0.03
|8.
|Эбнер Томас
|1
|0.03
|9.
|Клайн Флориан
|0
|0
|10.
|Мадль Михаэль
|0
|0
|11.
|Сакс Максимилиан
|0
|0
|12.
|Джегго Джеймс
|0
|0
|13.
|Прокоп Доминик
|0
|0
|14.
|Марчинко Кристоф
|0
|0
|15.
|Patrick Wimmer
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Мергим
|7 (2)
|0.22
|2.
|Сэм Сидней
|5
|0.16
|3.
|Цвишенбруггер Ян
|5
|0.16
|4.
|Гебауэр Кристиан
|4
|0.13
|5.
|Шрайнер Эммануэль
|4
|0.13
|6.
|Manfred Fischer
|3
|0.09
|7.
|Johannes Tartarotti
|1
|0.03
|8.
|Daniel Nussbaumer
|1
|0.03
|9.
|Карич Эмир
|1
|0.03
|10.
|Маак Маттиас
|1
|0.03
|11.
|Florian Jamnig
|1
|0.03
|12.
|Пангоп Франц
|1
|0.03
|13.
|Samuel Gouet
|1
|0.03
|14.
|Philipp Schmiedl
|1
|0.03
|15.
|Майлингер Марко
|0
|0
|16.
|Уисс Алан
|0
|0
|17.
|Lars Nussbaumer
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сакс Максимилиан
|6
|1
|2.
|Мадль Михаэль
|6
|0
|3.
|Грюнвальд Александр
|6
|0
|4.
|Клайн Флориан
|3
|1
|5.
|Джегго Джеймс
|4
|0
|6.
|Моншайн Кристоф
|4
|0
|7.
|Эдомвоньи Брайт
|3
|0
|8.
|Марчинко Кристоф
|3
|0
|9.
|Саркария Манприт
|3
|0
|10.
|Dominik Fitz
|3
|0
|11.
|Эбнер Томас
|2
|0
|12.
|Прокоп Доминик
|2
|0
|13.
|Сербест Таркан
|2
|0
|14.
|Палмер-Браун Эрик
|0
|1
|15.
|Тургеман Алон
|1
|0
|16.
|Кавлан Канер
|1
|0
|17.
|Цвиршиц Штефан
|1
|0
|18.
|Пенц Патрик
|1
|0
|19.
|Лучич Иван III
|1
|0
|20.
|Maudo
|1
|0
|21.
|Johannes Handl
|1
|0
|22.
|Patrick Wimmer
|1
|0
|23.
|Christian Ilzer
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шрайнер Эммануэль
|6
|0
|2.
|Турнвальд Мануэль
|6
|0
|3.
|Цвишенбруггер Ян
|5
|0
|4.
|Бериша Мергим
|4
|0
|5.
|Philipp Schmiedl
|4
|0
|6.
|Маак Маттиас
|2
|1
|7.
|Кобрас Мартин
|0
|2
|8.
|Уисс Алан
|3
|0
|9.
|Daniel Nussbaumer
|3
|0
|10.
|Anderson Oliveira6
|3
|0
|11.
|Сэм Сидней
|2
|0
|12.
|Андерсон Оливейра
|2
|0
|13.
|Berkay Tolga Dabanli
|2
|0
|14.
|Manfred Fischer
|2
|0
|15.
|Карич Эмир
|2
|0
|16.
|Johannes Tartarotti
|2
|0
|17.
|Lars Nussbaumer
|2
|0
|18.
|Диаките Усман
|2
|0
|19.
|Гебауэр Кристиан
|1
|0
|20.
|Samuel Gouet
|1
|0
|21.
|Matthias Puschl
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аустрия Вена
|24.24% (8)
|3.03% (1)
|15.15% (5)
|21.21% (7)
|24.24% (8)
|12.12% (4)
|Альтах
|12.5% (4)
|21.88% (7)
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|15.63% (5)
|21.88% (7)
Предыдущие игры
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +12 =8 -0Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Адмира Аустрия Вена 1:0 Хартберг Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен
Штурм 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Ред Булл Зальцбург Альтах 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 4:1 Ружомберок Аустрия Вена 4:1 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Аустрия Вена 2:0 Земплин Аустрия Вена 5:1 Петржалка-1898 Аустрия Вена 7:2 Флоридсдорфер Винер Нойштадт 0:9 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Хартберг Адмира 0:0 Аустрия Вена Хорн 2:7 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:1 Маттерсбург
Альтах Последние 20 матчей: +8 =4 -8Альтах 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:1 Альтах Адмира 2:0 Альтах Альтах 3:2 Ред Булл Зальцбург
Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 2:2 Аустрия Вена Альтах 1:0 Дорнбирн Альтах 3:1 Ружомберок Альтах 0:1 Саарбрюккен Альтах 0:1 Цюрих Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Штурм 1:2 Альтах Альтах 2:1 Вольфсбергер Хартберг 2:1 Альтах Альтах 0:3 Рапид Вена Сваровски Тироль 0:4 Альтах ЛАСК 3:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Альтах 1:4 Адмира Альтах 1:0 Винтертур
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Альтах: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Аустрия Вена 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:0 Аустрия Вена Бундеслига Альтах 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:3 Альтах Бундеслига Альтах 5:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Альтах Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Альтах Кубок Альтах 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 5:2 Альтах Бундеслига Альтах 1:1 Аустрия Вена Бундеслига
Матчи за звание чемпиона
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|23
|15
|6
|2
|80 - 26
|30
|2.
|Рапид Вена
|23
|12
|7
|4
|51 - 26
|23
|3.
|Вольфсбергер
|23
|11
|6
|6
|52 - 31
|23
|4.
|ЛАСК
|23
|16
|4
|3
|52 - 25
|22
|5.
|Хартберг
|23
|9
|5
|9
|37 - 55
|17
|6.
|Штурм
|23
|8
|5
|10
|35 - 34
|16
Матчи за право играть в Бундеслиге
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аустрия Вена
|24
|6
|11
|7
|34 - 36
|19
|2.
|Альтах
|24
|8
|5
|11
|38 - 44
|18
|3.
|Санкт-Пёльтен
|24
|4
|9
|11
|27 - 55
|15
|4.
|Адмира
|24
|5
|7
|12
|25 - 43
|12
|5.
|Маттерсбург
|24
|5
|5
|14
|28 - 53
|12
|6.
|Сваровски Тироль
|24
|4
|6
|14
|25 - 56
|8