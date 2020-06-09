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Аустрия Вена
0:2
Конец матча

Стадион:
Альтах
0'
0:1
1' Гол
Daniel Nussbaumer
31' Желтая карточка
Сакс Максимилиан
31' Вторая желтая карточка
Сакс Максимилиан
31' Желтая карточка
Шрайнер Эммануэль
50' Желтая карточка
Daniel Nussbaumer
0:2
52' Гол в свои ворота
Палмер-Браун Эрик
54' Желтая карточка
Марчинко Кристоф
90'+5
32
Пенц
Патрик
17
Клайн
Флориан
23
Палмер-Браун
Эрик
30
Мадль
Михаэль
28
Марчинко
Кристоф
5
Vesel
Demaku
10
Грюнвальд
Александр
7
Сакс
Максимилиан
36
Dominik
Fitz
39
Саркария
Манприт
14
Моншайн
Кристоф
1
Кобрас
Мартин
34
Турнвальд
Мануэль
2
Berkay
Tolga
Dabanli
6
Philipp
Schmiedl
19
Карич
Эмир
4
Samuel
Gouet
20
Johannes
Tartarotti
10
Сэм
Сидней
30
Manfred
Fischer
16
Шрайнер
Эммануэль
26
Daniel
Nussbaumer
Аустрия Вена
4-2-3-1
Альтах
4-2-3-1

Ход матча

1'
0:1
Daniel Nussbaumer
31'
Сакс Максимилиан
 
31'
Сакс Максимилиан
 
31'
 
Шрайнер Эммануэль
50'
 
Daniel Nussbaumer
52'
0:2
Палмер-Браун Эрик
54'
Марчинко Кристоф
 
59'
Patrick Wimmer
Саркария Манприт
 
71'
 
Гебауэр Кристиан
Сэм Сидней
71'
 
Майлингер Марко
Шрайнер Эммануэль
75'
Джегго Джеймс
Vesel Demaku
 
75'
Benedikt Pichler
Dominik Fitz
 
89'
 
Маак Маттиас
Johannes Tartarotti

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моншайн Кристоф 15 0.47
2. Грюнвальд Александр 5 0.16
3. Dominik Fitz 3 0.09
4. Саркария Манприт 3 0.09
5. Тургеман Алон 3 0.09
6. Benedikt Pichler 2 0.06
7. Палмер-Браун Эрик 1 0.03
8. Эбнер Томас 1 0.03
9. Клайн Флориан 0 0
10. Мадль Михаэль 0 0
11. Сакс Максимилиан 0 0
12. Джегго Джеймс 0 0
13. Прокоп Доминик 0 0
14. Марчинко Кристоф 0 0
15. Patrick Wimmer 0 0
Альтах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Мергим 7 (2) 0.22
2. Сэм Сидней 5 0.16
3. Цвишенбруггер Ян 5 0.16
4. Гебауэр Кристиан 4 0.13
5. Шрайнер Эммануэль 4 0.13
6. Manfred Fischer 3 0.09
7. Johannes Tartarotti 1 0.03
8. Daniel Nussbaumer 1 0.03
9. Карич Эмир 1 0.03
10. Маак Маттиас 1 0.03
11. Florian Jamnig 1 0.03
12. Пангоп Франц 1 0.03
13. Samuel Gouet 1 0.03
14. Philipp Schmiedl 1 0.03
15. Майлингер Марко 0 0
16. Уисс Алан 0 0
17. Lars Nussbaumer 0 0

Карточки

Аустрия Вена
# Игрок      
1. Сакс Максимилиан 6 1
2. Мадль Михаэль 6 0
3. Грюнвальд Александр 6 0
4. Клайн Флориан 3 1
5. Джегго Джеймс 4 0
6. Моншайн Кристоф 4 0
7. Эдомвоньи Брайт 3 0
8. Марчинко Кристоф 3 0
9. Саркария Манприт 3 0
10. Dominik Fitz 3 0
11. Эбнер Томас 2 0
12. Прокоп Доминик 2 0
13. Сербест Таркан 2 0
14. Палмер-Браун Эрик 0 1
15. Тургеман Алон 1 0
16. Кавлан Канер 1 0
17. Цвиршиц Штефан 1 0
18. Пенц Патрик 1 0
19. Лучич Иван III 1 0
20. Maudo 1 0
21. Johannes Handl 1 0
22. Patrick Wimmer 1 0
23. Christian Ilzer 1 0
Альтах
# Игрок      
1. Шрайнер Эммануэль 6 0
2. Турнвальд Мануэль 6 0
3. Цвишенбруггер Ян 5 0
4. Бериша Мергим 4 0
5. Philipp Schmiedl 4 0
6. Маак Маттиас 2 1
7. Кобрас Мартин 0 2
8. Уисс Алан 3 0
9. Daniel Nussbaumer 3 0
10. Anderson Oliveira6 3 0
11. Сэм Сидней 2 0
12. Андерсон Оливейра 2 0
13. Berkay Tolga Dabanli 2 0
14. Manfred Fischer 2 0
15. Карич Эмир 2 0
16. Johannes Tartarotti 2 0
17. Lars Nussbaumer 2 0
18. Диаките Усман 2 0
19. Гебауэр Кристиан 1 0
20. Samuel Gouet 1 0
21. Matthias Puschl 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аустрия Вена 24.24% (8) 3.03% (1) 15.15% (5) 21.21% (7) 24.24% (8) 12.12% (4)
 Альтах 12.5% (4) 21.88% (7) 12.5% (4) 15.63% (5) 15.63% (5) 21.88% (7)

Предыдущие игры

Аустрия Вена Последние 20 матчей: +12 =8 -0
Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Адмира Аустрия Вена 1:0 Хартберг Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен
Штурм 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Ред Булл Зальцбург Альтах 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 4:1 Ружомберок Аустрия Вена 4:1 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Аустрия Вена 2:0 Земплин Аустрия Вена 5:1 Петржалка-1898 Аустрия Вена 7:2 Флоридсдорфер Винер Нойштадт 0:9 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Хартберг Адмира 0:0 Аустрия Вена Хорн 2:7 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:1 Маттерсбург
Альтах Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Альтах 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:1 Альтах Адмира 2:0 Альтах Альтах 3:2 Ред Булл Зальцбург
Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 2:2 Аустрия Вена Альтах 1:0 Дорнбирн Альтах 3:1 Ружомберок Альтах 0:1 Саарбрюккен Альтах 0:1 Цюрих Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Штурм 1:2 Альтах Альтах 2:1 Вольфсбергер Хартберг 2:1 Альтах Альтах 0:3 Рапид Вена Сваровски Тироль 0:4 Альтах ЛАСК 3:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Альтах 1:4 Адмира Альтах 1:0 Винтертур

Последние игры между собой

Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Альтах: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Альтах 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Альтах Бундеслига Аустрия Вена 1:3 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига
Аустрия Вена 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:0 Аустрия Вена Бундеслига Альтах 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:3 Альтах Бундеслига Альтах 5:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Альтах Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Альтах Кубок Альтах 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 5:2 Альтах Бундеслига Альтах 1:1 Аустрия Вена Бундеслига

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 23 15 6 2 80 - 26 30
2. Рапид Вена 23 12 7 4 51 - 26 23
3. Вольфсбергер 23 11 6 6 52 - 31 23
4. ЛАСК 23 16 4 3 52 - 25 22
5. Хартберг 23 9 5 9 37 - 55 17
6. Штурм 23 8 5 10 35 - 34 16

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аустрия Вена 24 6 11 7 34 - 36 19
2. Альтах 24 8 5 11 38 - 44 18
3. Санкт-Пёльтен 24 4 9 11 27 - 55 15
4. Адмира 24 5 7 12 25 - 43 12
5. Маттерсбург 24 5 5 14 28 - 53 12
6. Сваровски Тироль 24 4 6 14 25 - 56 8
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Шрайнер Эммануэль получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Сакс Максимилиан получает вторую желтую карточку и теперь удалена
  • Желтая карточка
    31'
    Сакс Максимилиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Daniel Nussbaumer бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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