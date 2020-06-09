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Санкт-Пёльтен
0:3
Конец матча

Стадион:
Адмира
0'
4' Желтая карточка
Pascal Petlach
31' Желтая карточка
Roman Kerschbaum
0:1
40' Гол
Roman Kerschbaum
63' Желтая карточка
Michael Ambichl
0:2
87' Гол
Тот Даниэль
0:3
89' Гол
Pascal Petlach
90'+4
1
Christoph
Riegler
5
Майзль
Лука
14
Christoph
Klarer
29
Дрешер
Даниэль
27
Шимпельсбергер
Михаэль
8
Michael
Ambichl
4
Хофбауэр
Доминик
11
George
Davies
38
Christoph
Messerer
77
Osorio
Costa
Silva
Alan2
33
Уэдраого
Иссьяка
1
Ляйтнер
Андреас
23
Pascal
Petlach
6
Шёссвендтер
Кристоф
27
Emanuel
Aiwu
25
Павелич
Марио
8
Roman
Kerschbaum
18
Лакнер
Маркус
14
Morten
Hjulmand
37
Leonardo
Lukacevic
16
Хоффер
Эрвин
11
Бакыш
Синан
Санкт-Пёльтен
3-4-2-1
Адмира
3-5-1-1

Ход матча

4'
 
Pascal Petlach
31'
 
Roman Kerschbaum
40'
0:1
Roman Kerschbaum
63'
Michael Ambichl
 
64'
Бёрк Кори
Уэдраого Иссьяка
 
64'
Инголич Сандро
Шимпельсбергер Михаэль
 
64'
Daniel Schuetz
Christoph Messerer
 
79'
 
Seth Paintsil
Бакыш Синан
84'
 
Тот Даниэль
Хоффер Эрвин
87'
0:2
Тот Даниэль
(Seth Paintsil)
88'
 
Тёлке Бьярне
Morten Hjulmand
88'
 
Marcus Maier
Павелич Марио
89'
0:3
Pascal Petlach
(Seth Paintsil)

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Пёльтен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Балик Гусейн 6 0.19
2. Пак Кван Рён 5 0.16
3. Луксбахер Даниэль 3 (3) 0.09
4. Бёрк Кори 3 0.09
5. Robert Ljubicic 2 0.06
6. Гартлер Рене 2 (2) 0.06
7. Хофбауэр Доминик 1 0.03
8. Шульц Кофи 1 0.03
9. Luan IX 1 0.03
10. Уэдраого Иссьяка 1 0.03
11. Michael Ambichl 1 0.03
12. Ahmet Muhamedbegovic 1 0.03
13. Christoph Messerer 1 0.03
14. Daniel Schuetz 1 (1) 0.03
15. Майзль Лука 0 0
16. George Davies 0 0
17. Инголич Сандро 0 0
18. Nicolas Meister 0 0
19. Christoph Klarer 0 0
Адмира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакыш Синан 11 (1) 0.34
2. Roman Kerschbaum 2 0.06
3. Хоффер Эрвин 2 (1) 0.06
4. Пуш Коля 2 0.06
5. Шёссвендтер Кристоф 1 0.03
6. Пинк Маркус 1 0.03
7. Morten Hjulmand 1 0.03
8. Лакнер Маркус 1 0.03
9. Boris Cmiljanic 1 0.03
10. Тот Даниэль 1 0.03
11. Pascal Petlach 1 0.03
12. Marco Kadlec 1 0.03
13. Seth Paintsil 0 0
14. Старкль Доминик 0 0
15. Павелич Марио 0 0
16. Fabian Menig 0 0
17. Marcus Maier 0 0
18. Emanuel Aiwu 0 0

Карточки

Санкт-Пёльтен
# Игрок      
1. Луксбахер Даниэль 7 0
2. George Davies 7 0
3. Инголич Сандро 7 0
4. Luan IX 5 1
5. Раснер Мартин 6 0
6. Хофбауэр Доминик 5 0
7. Michael Ambichl 5 0
8. Хаас Мануэль 3 1
9. Robert Ljubicic 3 1
10. Гартлер Рене 2 1
11. Дрешер Даниэль 3 0
12. Риски Роопе 3 0
13. Ahmet Muhamedbegovic 3 0
14. Уэдраого Иссьяка 2 0
15. Шмидт Александер 2 0
16. Daniel Schuetz 0 1
17. Christoph Klarer 0 1
18. Штангль Штефан 1 0
19. Christoph Riegler 1 0
20. Бёрк Кори 1 0
21. Балик Гусейн 1 0
22. Noah Steiner 1 0
23. Christoph Messerer 1 0
24. Osorio Costa Silva Alan2 1 0
Адмира
# Игрок      
1. Roman Kerschbaum 8 1
2. Morten Hjulmand 9 0
3. Emanuel Aiwu 6 0
4. Бакыш Синан 5 0
5. Fabian Menig 5 0
6. Leonardo Lukacevic 4 0
7. Тот Даниэль 3 0
8. Старкль Доминик 2 0
9. Marcus Maier 2 0
10. Boris Cmiljanic 2 0
11. Sebastian Bauer 2 0
12. Пинк Маркус 1 0
13. Ляйтнер Андреас 1 0
14. Штраусс Фабио 1 0
15. Jonathan Scherzer 1 0
16. Seth Paintsil 1 0
17. Pascal Petlach 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Пёльтен 20% (5) 12% (3) 8% (2) 20% (5) 24% (6) 16% (4)
 Адмира 5% (1) 20% (4) 25% (5) 10% (2) 10% (2) 30% (6)

Предыдущие игры

Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 3:3 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 1:0 Юниорс Пашинг Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 4:0 Хорн Рид 2:3 Санкт-Пёльтен Амштеттен 1:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен Форвертс Штайр 1:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 5:1 Сваровски Тироль
Адмира Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Адмира 0:2 Маттерсбург Аустрия Вена 1:0 Адмира Адмира 0:0 Штурм Адмира 1:2 Драссбург
Адмира 2:0 Альтах Сваровски Тироль 1:1 Адмира Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Адмира 0:2 Штурм Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Вольфсбергер 4:1 Адмира Нордшелланн 2:0 Адмира Адмира 2:1 Хорн Адмира 1:1 ГАК Адмира 8:0 Аустрия Клагенфурт Адмира 5:1 Штадль Паура Адмира 0:3 Рапид Вена Маттерсбург 1:2 Адмира Адмира 1:1 Ред Булл Зальцбург Адмира 0:0 Аустрия Вена Адмира 1:1 Рапид-2 Вена

Последние игры между собой

Санкт-Пёльтен: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 8
Адмира: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 2
Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Адмира 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:0 Адмира Бундеслига
Адмира 0:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Санкт-Пёльтен Кубок Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 5:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Адмира 5:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 23 15 6 2 80 - 26 30
2. Рапид Вена 23 12 7 4 51 - 26 23
3. Вольфсбергер 23 11 6 6 52 - 31 23
4. ЛАСК 23 16 4 3 52 - 25 22
5. Хартберг 23 9 5 9 37 - 55 17
6. Штурм 23 8 5 10 35 - 34 16

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аустрия Вена 24 6 11 7 34 - 36 19
2. Альтах 24 8 5 11 38 - 44 18
3. Санкт-Пёльтен 24 4 9 11 27 - 55 15
4. Адмира 24 5 7 12 25 - 43 12
5. Маттерсбург 24 5 5 14 28 - 53 12
6. Сваровски Тироль 24 4 6 14 25 - 56 8
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Roman Kerschbaum бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Roman Kerschbaum получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Pascal Petlach получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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