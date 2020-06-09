Санкт-Пёльтен
0:3
Конец матча
Стадион: НВ Арена
Адмира
4' Желтая карточкаPascal Petlach
31' Желтая карточкаRoman Kerschbaum
0:1
40' ГолRoman Kerschbaum
63' Желтая карточкаMichael Ambichl
0:2
87' ГолТот Даниэль
0:3
89' ГолPascal Petlach
27
Emanuel
Aiwu
16
Хоффер
Эрвин
11
Бакыш
Синан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Горцель НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Emanuel AiwuЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хоффер ЭрвинПолузащитник
-
11 Бакыш СинанНападающий
- Запасные игроки
-
30 Хаас КристофВратарь
- Защитник
-
10 Тот ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Marcus MaierПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Сольдо Звонимир
Ход матча
31'
40'
0:1
63'
87'
0:2
89'
0:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Балик Гусейн
|6
|0.19
|2.
|Пак Кван Рён
|5
|0.16
|3.
|Луксбахер Даниэль
|3 (3)
|0.09
|4.
|Бёрк Кори
|3
|0.09
|5.
|Robert Ljubicic
|2
|0.06
|6.
|Гартлер Рене
|2 (2)
|0.06
|7.
|Хофбауэр Доминик
|1
|0.03
|8.
|Шульц Кофи
|1
|0.03
|9.
|Luan IX
|1
|0.03
|10.
|Уэдраого Иссьяка
|1
|0.03
|11.
|Michael Ambichl
|1
|0.03
|12.
|Ahmet Muhamedbegovic
|1
|0.03
|13.
|Christoph Messerer
|1
|0.03
|14.
|Daniel Schuetz
|1 (1)
|0.03
|15.
|Майзль Лука
|0
|0
|16.
|George Davies
|0
|0
|17.
|Инголич Сандро
|0
|0
|18.
|Nicolas Meister
|0
|0
|19.
|Christoph Klarer
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакыш Синан
|11 (1)
|0.34
|2.
|Roman Kerschbaum
|2
|0.06
|3.
|Хоффер Эрвин
|2 (1)
|0.06
|4.
|Пуш Коля
|2
|0.06
|5.
|Шёссвендтер Кристоф
|1
|0.03
|6.
|Пинк Маркус
|1
|0.03
|7.
|Morten Hjulmand
|1
|0.03
|8.
|Лакнер Маркус
|1
|0.03
|9.
|Boris Cmiljanic
|1
|0.03
|10.
|Тот Даниэль
|1
|0.03
|11.
|Pascal Petlach
|1
|0.03
|12.
|Marco Kadlec
|1
|0.03
|13.
|Seth Paintsil
|0
|0
|14.
|Старкль Доминик
|0
|0
|15.
|Павелич Марио
|0
|0
|16.
|Fabian Menig
|0
|0
|17.
|Marcus Maier
|0
|0
|18.
|Emanuel Aiwu
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Луксбахер Даниэль
|7
|0
|2.
|George Davies
|7
|0
|3.
|Инголич Сандро
|7
|0
|4.
|Luan IX
|5
|1
|5.
|Раснер Мартин
|6
|0
|6.
|Хофбауэр Доминик
|5
|0
|7.
|Michael Ambichl
|5
|0
|8.
|Хаас Мануэль
|3
|1
|9.
|Robert Ljubicic
|3
|1
|10.
|Гартлер Рене
|2
|1
|11.
|Дрешер Даниэль
|3
|0
|12.
|Риски Роопе
|3
|0
|13.
|Ahmet Muhamedbegovic
|3
|0
|14.
|Уэдраого Иссьяка
|2
|0
|15.
|Шмидт Александер
|2
|0
|16.
|Daniel Schuetz
|0
|1
|17.
|Christoph Klarer
|0
|1
|18.
|Штангль Штефан
|1
|0
|19.
|Christoph Riegler
|1
|0
|20.
|Бёрк Кори
|1
|0
|21.
|Балик Гусейн
|1
|0
|22.
|Noah Steiner
|1
|0
|23.
|Christoph Messerer
|1
|0
|24.
|Osorio Costa Silva Alan2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Roman Kerschbaum
|8
|1
|2.
|Morten Hjulmand
|9
|0
|3.
|Emanuel Aiwu
|6
|0
|4.
|Бакыш Синан
|5
|0
|5.
|Fabian Menig
|5
|0
|6.
|Leonardo Lukacevic
|4
|0
|7.
|Тот Даниэль
|3
|0
|8.
|Старкль Доминик
|2
|0
|9.
|Marcus Maier
|2
|0
|10.
|Boris Cmiljanic
|2
|0
|11.
|Sebastian Bauer
|2
|0
|12.
|Пинк Маркус
|1
|0
|13.
|Ляйтнер Андреас
|1
|0
|14.
|Штраусс Фабио
|1
|0
|15.
|Jonathan Scherzer
|1
|0
|16.
|Seth Paintsil
|1
|0
|17.
|Pascal Petlach
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Пёльтен
|20% (5)
|12% (3)
|8% (2)
|20% (5)
|24% (6)
|16% (4)
|Адмира
|5% (1)
|20% (4)
|25% (5)
|10% (2)
|10% (2)
|30% (6)
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +6 =9 -5Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 3:3 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 1:0 Юниорс Пашинг Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 4:0 Хорн Рид 2:3 Санкт-Пёльтен Амштеттен 1:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен Форвертс Штайр 1:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 5:1 Сваровски Тироль
Адмира Последние 20 матчей: +5 =8 -7Адмира 0:2 Маттерсбург Аустрия Вена 1:0 Адмира Адмира 0:0 Штурм Адмира 1:2 Драссбург
Адмира 2:0 Альтах Сваровски Тироль 1:1 Адмира Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Адмира 0:2 Штурм Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Вольфсбергер 4:1 Адмира Нордшелланн 2:0 Адмира Адмира 2:1 Хорн Адмира 1:1 ГАК Адмира 8:0 Аустрия Клагенфурт Адмира 5:1 Штадль Паура Адмира 0:3 Рапид Вена Маттерсбург 1:2 Адмира Адмира 1:1 Ред Булл Зальцбург Адмира 0:0 Аустрия Вена Адмира 1:1 Рапид-2 Вена
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 8
Адмира: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 2
Адмира 0:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Санкт-Пёльтен Кубок Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 5:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Адмира 5:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи
Матчи за звание чемпиона
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|23
|15
|6
|2
|80 - 26
|30
|2.
|Рапид Вена
|23
|12
|7
|4
|51 - 26
|23
|3.
|Вольфсбергер
|23
|11
|6
|6
|52 - 31
|23
|4.
|ЛАСК
|23
|16
|4
|3
|52 - 25
|22
|5.
|Хартберг
|23
|9
|5
|9
|37 - 55
|17
|6.
|Штурм
|23
|8
|5
|10
|35 - 34
|16
Матчи за право играть в Бундеслиге
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аустрия Вена
|24
|6
|11
|7
|34 - 36
|19
|2.
|Альтах
|24
|8
|5
|11
|38 - 44
|18
|3.
|Санкт-Пёльтен
|24
|4
|9
|11
|27 - 55
|15
|4.
|Адмира
|24
|5
|7
|12
|25 - 43
|12
|5.
|Маттерсбург
|24
|5
|5
|14
|28 - 53
|12
|6.
|Сваровски Тироль
|24
|4
|6
|14
|25 - 56
|8