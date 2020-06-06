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Арис Салоники
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
ОФИ
0' 10'
23
Хулиан
Диас
92
Роуз
Линдси
44
Велес
Фран
5
Georgios
Delizisis
69
Корхут
Михай
88
Саша
Лукас
3
Hugo
Sousa
11
Идейе
Браун
28
Фетфатцидис
Иоаннис
16
Бруну
Гама
10
Ларссон
Даниэль
1
Уалли
Оскар
16
Маринакис
Никос
5
Кутрумпис
Гиоргос
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
29
Miguel
Mellado
4
Vajeba
Sakor
8
Juan
Neira1
10
Наби
Адил
11
Семеду
Лисандру
9
Dimitrios
Manos
Арис Салоники
4-2-3-1
ОФИ
4-2-3-1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруну Гама 8 (4) 0.28
2. Идейе Браун 7 (1) 0.24
3. Nicolas Diguiny 5 0.17
4. Ларссон Даниэль 4 0.14
5. Велес Фран 4 0.14
6. Фетфатцидис Иоаннис 3 0.1
7. Роуз Линдси 3 0.1
8. Саша Лукас 3 0.1
9. Матилья Хавьер 1 0.03
10. Корхут Михай 0 0
11. Мансини Даниэль 0 0
ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Joao Figueiredo 9 (1) 0.31
2. Семеду Лисандру 7 0.24
3. Kosmas Tsilianidis 6 0.21
4. Наби Адил 4 (1) 0.14
5. Dimitrios Manos 3 0.1
6. Нейра Хуан 2 0.07
7. Juan Neira1 1 0.03
8. Ваш Рикарду 1 0.03
9. Miguel Mellado 1 0.03
10. Felipe Souza 1 0.03
11. Маринакис Никос 0 0
12. Коровесис Никос 0 0
13. Уалли Оскар 0 0

Карточки

Арис Салоники
# Игрок      
1. Саша Лукас 5 1
2. Матилья Хавьер 5 0
3. Корхут Михай 5 0
4. Роуз Линдси 5 0
5. Бруну Гама 5 0
6. Велес Фран 5 0
7. Идейе Браун 3 1
8. Сундгрен Даниэль 4 0
9. Nicolas Diguiny 3 0
10. Georgios Delizisis 3 0
11. Abou Ba 3 0
12. Ларссон Даниэль 2 0
13. Тонсо Мартин 2 0
14. Мансини Даниэль 2 0
15. Fabian Ehmann 0 1
16. Дуарте Лерин 1 0
17. Фетфатцидис Иоаннис 1 0
18. Hugo Sousa 1 0
19. Apostolos Tsiligiris 1 0
ОФИ
# Игрок      
1. Коровесис Никос 8 0
2. Маринакис Никос 7 0
3. Miguel Mellado 6 0
4. Яннулис Костас 5 0
5. Кутрумпис Гиоргос 5 0
6. Juan Neira1 5 0
7. Нейра Хуан 4 0
8. Ваш Рикарду 4 0
9. Joao Figueiredo 4 0
10. Domitris Sotiriou 3 0
11. Kosmas Tsilianidis 3 0
12. Семеду Лисандру 3 0
13. Наби Адил 2 0
14. Anestis Nastos 2 0
15. Dimitrios Manos 2 0
16. Стаикос Пасхалис 2 0
17. Vajeba Sakor 1 0
18. Браун Кристофер 1 0
19. Уалли Оскар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арис Салоники 24.32% (9) 13.51% (5) 24.32% (9) 16.22% (6) 13.51% (5) 8.11% (3)
 ОФИ 17.65% (6) 11.76% (4) 11.76% (4) 26.47% (9) 17.65% (6) 14.71% (5)

Предыдущие игры

Арис Салоники Последние 20 матчей: +7 =7 -6
АЕК 2:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Атромитос Ламия 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 АЕК
Атромитос 0:1 Арис Салоники Астерас 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 Атромитос Арис Салоники 2:0 Паниониос Панетоликос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Ксанти Олимпиакос 4:2 Арис Салоники Арис Салоники 2:1 Ксанти Лариса 0:0 Арис Салоники Ксанти 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 4:2 ПАОК Панатинаикос 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 4:0 Волос ОФИ 3:1 Арис Салоники Атромитос 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Ламия
ОФИ Последние 20 матчей: +6 =3 -11
ОФИ 3:0 Ламия АЕК 3:0 ОФИ ОФИ 1:0 Атромитос ПАОК 4:0 ОФИ
ОФИ 0:0 Лариса Ксанти 2:2 ОФИ ОФИ 0:1 Олимпиакос Паниониос 1:2 ОФИ ПАОК 4:1 ОФИ Астерас 2:0 ОФИ ОФИ 0:3 ПАОК ОФИ 1:2 Волос Панетоликос 2:0 ОФИ ОФИ 1:1 Панатинаикос ОФИ 3:1 Арис Салоники Ламия 2:1 ОФИ ОФИ 4:0 Кавала ОФИ 1:0 АЕК Атромитос 2:1 ОФИ ОФИ 0:1 ПАОК

Последние игры между собой

Арис Салоники: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
ОФИ: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
ОФИ 3:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 ОФИ Суперлига Арис Салоники 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:2 Арис Салоники Суперлига
ОФИ 2:0 Арис Салоники Футбольная лига Арис Салоники 0:0 ОФИ Футбольная лига ОФИ 1:1 Арис Салоники Футбольная лига Арис Салоники 1:0 ОФИ Футбольная лига Арис Салоники 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 4:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига

Чемпионская группа

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 26 20 6 0 53 - 9 66
2. ПАОК 26 18 5 3 50 - 23 59
3. АЕК 26 15 6 5 42 - 22 51
4. Панатинаикос 26 12 8 6 35 - 23 44
5. ОФИ 0:0 27 10 5 12 35 - 35 35
6. Арис Салоники 0:0 27 8 11 8 38 - 32 35

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атромитос 26 9 5 12 31 - 36 32
2. Астерас 26 8 6 12 33 - 37 30
3. Ксанти 26 8 6 12 21 - 32 30
4. Лариса 26 7 9 10 28 - 33 30
5. Ламия 26 5 12 9 19 - 33 27
6. Волос 27 7 6 14 23 - 43 27
7. Паниониос 27 5 5 17 17 - 45 20
8. Панетоликос 26 3 8 15 20 - 42 17
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kleanthis Vikelidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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