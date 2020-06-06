Арис Салоники
3:1
Конец матча
Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
ОФИ
0:1
21' ГолVajeba Sakor
30' Желтая карточкаИдейе Браун
1:1
42' ГолБруну Гама
52' Желтая карточкаМаринакис Никос
56' Желтая карточкаСемеду Лисандру
2:1
73' ГолБруну Гама
78' Желтая карточкаНаби Адил
3:1
80' ГолКорхут Михай
23
Хулиан
Диас
92
Роуз
Линдси
44
Велес
Фран
69
Корхут
Михай
88
Саша
Лукас
11
Идейе
Браун
16
Бруну
Гама
10
Наби
Адил
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
44 Велес ФранЗащитник
- Защитник
-
69 Корхут МихайЗащитник
-
88 Саша ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Идейе БраунПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Тонсо МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
98 Abou Ba
-
-
Главный тренер: Эннинг Михаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Georgios Simos
Ход матча
21'
0:1
30'
42'
1:1
52'
56'
73'
2:1
78'
80'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 6
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 6
-
16 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруну Гама
|10 (4)
|0.34
|2.
|Идейе Браун
|7 (1)
|0.24
|3.
|Nicolas Diguiny
|5
|0.17
|4.
|Ларссон Даниэль
|4
|0.14
|5.
|Велес Фран
|4
|0.14
|6.
|Фетфатцидис Иоаннис
|3
|0.1
|7.
|Роуз Линдси
|3
|0.1
|8.
|Саша Лукас
|3
|0.1
|9.
|Матилья Хавьер
|1
|0.03
|10.
|Корхут Михай
|1
|0.03
|11.
|Мансини Даниэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Joao Figueiredo
|9 (1)
|0.31
|2.
|Семеду Лисандру
|7
|0.24
|3.
|Kosmas Tsilianidis
|6
|0.21
|4.
|Наби Адил
|4 (1)
|0.14
|5.
|Dimitrios Manos
|3
|0.1
|6.
|Нейра Хуан
|2
|0.07
|7.
|Juan Neira1
|1
|0.03
|8.
|Vajeba Sakor
|1
|0.03
|9.
|Ваш Рикарду
|1
|0.03
|10.
|Miguel Mellado
|1
|0.03
|11.
|Felipe Souza
|1
|0.03
|12.
|Маринакис Никос
|0
|0
|13.
|Коровесис Никос
|0
|0
|14.
|Уалли Оскар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саша Лукас
|5
|1
|2.
|Идейе Браун
|4
|1
|3.
|Матилья Хавьер
|5
|0
|4.
|Корхут Михай
|5
|0
|5.
|Роуз Линдси
|5
|0
|6.
|Бруну Гама
|5
|0
|7.
|Велес Фран
|5
|0
|8.
|Сундгрен Даниэль
|4
|0
|9.
|Nicolas Diguiny
|3
|0
|10.
|Georgios Delizisis
|3
|0
|11.
|Abou Ba
|3
|0
|12.
|Ларссон Даниэль
|2
|0
|13.
|Тонсо Мартин
|2
|0
|14.
|Мансини Даниэль
|2
|0
|15.
|Fabian Ehmann
|0
|1
|16.
|Дуарте Лерин
|1
|0
|17.
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0
|18.
|Hugo Sousa
|1
|0
|19.
|Apostolos Tsiligiris
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маринакис Никос
|8
|0
|2.
|Коровесис Никос
|8
|0
|3.
|Miguel Mellado
|6
|0
|4.
|Яннулис Костас
|5
|0
|5.
|Кутрумпис Гиоргос
|5
|0
|6.
|Juan Neira1
|5
|0
|7.
|Нейра Хуан
|4
|0
|8.
|Ваш Рикарду
|4
|0
|9.
|Joao Figueiredo
|4
|0
|10.
|Семеду Лисандру
|4
|0
|11.
|Наби Адил
|3
|0
|12.
|Domitris Sotiriou
|3
|0
|13.
|Kosmas Tsilianidis
|3
|0
|14.
|Anestis Nastos
|2
|0
|15.
|Dimitrios Manos
|2
|0
|16.
|Стаикос Пасхалис
|2
|0
|17.
|Vajeba Sakor
|1
|0
|18.
|Браун Кристофер
|1
|0
|19.
|Уалли Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арис Салоники
|22.5% (9)
|12.5% (5)
|25% (10)
|15% (6)
|15% (6)
|10% (4)
|ОФИ
|17.14% (6)
|14.29% (5)
|11.43% (4)
|25.71% (9)
|17.14% (6)
|14.29% (5)
Предыдущие игры
Арис Салоники Последние 20 матчей: +7 =7 -6АЕК 2:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Атромитос Ламия 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 АЕК
Атромитос 0:1 Арис Салоники Астерас 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 Атромитос Арис Салоники 2:0 Паниониос Панетоликос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Ксанти Олимпиакос 4:2 Арис Салоники Арис Салоники 2:1 Ксанти Лариса 0:0 Арис Салоники Ксанти 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 4:2 ПАОК Панатинаикос 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 4:0 Волос ОФИ 3:1 Арис Салоники Атромитос 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Ламия
ОФИ Последние 20 матчей: +6 =3 -11ОФИ 3:0 Ламия АЕК 3:0 ОФИ ОФИ 1:0 Атромитос ПАОК 4:0 ОФИ
Последние игры между собой
Арис Салоники: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
ОФИ: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
ОФИ 2:0 Арис Салоники Футбольная лига Арис Салоники 0:0 ОФИ Футбольная лига ОФИ 1:1 Арис Салоники Футбольная лига Арис Салоники 1:0 ОФИ Футбольная лига Арис Салоники 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 4:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига
Чемпионская группа
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|26
|20
|6
|0
|53 - 9
|66
|2.
|ПАОК
|26
|18
|5
|3
|50 - 23
|59
|3.
|АЕК
|26
|15
|6
|5
|42 - 22
|51
|4.
|Панатинаикос
|26
|12
|8
|6
|35 - 23
|44
|5.
|Арис Салоники
|27
|9
|10
|8
|41 - 33
|37
|6.
|ОФИ
|27
|10
|4
|13
|36 - 38
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атромитос
|26
|9
|5
|12
|31 - 36
|32
|2.
|Астерас
|26
|8
|6
|12
|33 - 37
|30
|3.
|Ксанти
|26
|8
|6
|12
|21 - 32
|30
|4.
|Лариса
|26
|7
|9
|10
|28 - 33
|30
|5.
|Ламия
|26
|5
|12
|9
|19 - 33
|27
|6.
|Волос
|27
|7
|6
|14
|23 - 43
|27
|7.
|Паниониос
|27
|5
|5
|17
|17 - 45
|20
|8.
|Панетоликос
|26
|3
|8
|15
|20 - 42
|17