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АЕК
1:1
Конец матча

Стадион:
Панатинаикос
0'
32' Желтая карточка
Курбелис Димитрис
42' Желтая карточка
Лопеш Элдер
51' Желтая карточка
Andre Simoes1
0:1
65' Гол
Македа Федерико
75' Желтая карточка
Инсуа Эмануэль
1:1
75' Гол
Ливайя Марко
90'+8
1
Баркас
Василис
2
Бакакис
Михалис
21
Враньеш
Огнен
24
Сварнас
Эфстратиос
3
Лопеш
Элдер
5
Шимански
Дамиан
8
Andre
Simoes1
6
Крстичич
Ненад
7
Верде
Даниэле
20
Манталос
Петрос
10
Ливайя
Марко
1
Диудис
Сократис
2
Йоханссон
Маттиас
5
Шенквельд
Барт
4
Коловециос
Димитрис
3
Инсуа
Эмануэль
8
Донис
Христос
21
Курбелис
Димитрис
20
Аюб
Яссин
10
Захид
Гайас
11
Хадзийованнис
Анастасиос
9
Македа
Федерико
АЕК
4-3-3
Панатинаикос
4-2-3-1

Ход матча

32'
 
Курбелис Димитрис
42'
Лопеш Элдер
 
51'
Andre Simoes1
 
60'
 
Надь Доминик
Аюб Яссин
65'
0:1
Македа Федерико
67'
Оливейра Нелсон
Andre Simoes1
 
69'
 
Ануар Туами
Захид Гайас
75'
 
Инсуа Эмануэль
75'
Клонаридис Виктор
Верде Даниэле
 
75'
Ливайя Марко
(Оливейра Нелсон)
1:1
77'
 
Бузукис Яннис
Донис Христос
77'
 
Хацитеодоридис Илиас
Хадзийованнис Анастасиос
87'
Араужо Серхио
Манталос Петрос
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оливейра Нелсон 9 (1) 0.31
2. Ливайя Марко 7 (1) 0.24
3. Манталос Петрос 6 (3) 0.21
4. Верде Даниэле 4 (1) 0.14
5. Клонаридис Виктор 2 0.07
6. Албанис Христос 2 0.07
7. Лопеш Элдер 1 0.03
8. Бакакис Михалис 1 0.03
9. Чигринский Дмитрий 1 0.03
10. Враньеш Огнен 1 0.03
11. Крстичич Ненад 1 0.03
12. Симоэш Андре 1 0.03
13. Араужо Серхио 1 0.03
14. Ойконому Мариос 1 0.03
15. Milos Deletic 1 0.03
16. Галанопулос Костас 1 0.03
17. Andre Simoes1 1 0.03
18. Паулинью Паулу 0 0
19. Шимански Дамиан 0 0
Панатинаикос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Македа Федерико 12 (6) 0.41
2. Хадзийованнис Анастасиос 7 (4) 0.24
3. Захид Гайас 4 0.14
4. Juan Perea 3 0.1
5. Курбелис Димитрис 2 0.07
6. Шенквельд Барт 1 0.03
7. Бузукис Яннис 1 (1) 0.03
8. Инсуа Эмануэль 1 0.03
9. George Vagiannidis 1 0.03
10. Надь Доминик 1 0.03
11. Донис Христос 1 0.03
12. Коловециос Димитрис 1 0.03
13. Молло Йоан 1 (1) 0.03
14. Диудис Сократис 0 0
15. Konstantinos Apostolakis 0 0

Карточки

АЕК
# Игрок      
1. Ливайя Марко 11 2
2. Враньеш Огнен 7 1
3. Крстичич Ненад 7 1
4. Andre Simoes1 7 1
5. Лопеш Элдер 6 0
6. Паулинью Паулу 4 0
7. Сварнас Эфстратиос 4 0
8. Шику Жеральдес 2 1
9. Манталос Петрос 3 0
10. Ойконому Мариос 3 0
11. Шимански Дамиан 3 0
12. Оливейра Нелсон 2 0
13. Симоэш Андре 2 0
14. Араужо Серхио 2 0
15. Галанопулос Костас 2 0
16. Хульт Никлас 0 1
17. Чигринский Дмитрий 1 0
18. Якумакис Георгиос 1 0
19. Бакакис Михалис 1 0
20. Milos Deletic 1 0
21. Баркас Василис 1 0
22. Anel Sabanadzovic 1 0
Панатинаикос
# Игрок      
1. Йоханссон Маттиас 10 0
2. Инсуа Эмануэль 10 0
3. Шенквельд Барт 7 1
4. Курбелис Димитрис 7 1
5. Македа Федерико 7 0
6. Донис Христос 7 0
7. Пуггурас Ахиллеас 6 0
8. Захид Гайас 4 1
9. Бех Уффе 3 0
10. Хадзийованнис Анастасиос 3 0
11. Диудис Сократис 2 0
12. Коловос Димитрис 2 0
13. Хацитеодоридис Илиас 2 0
14. Konstantinos Apostolakis 2 0
15. Joao Nunes 1 0
16. Бузукис Яннис 1 0
17. Vasilios Zagaritis 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЕК 18.92% (7) 16.22% (6) 10.81% (4) 13.51% (5) 21.62% (8) 18.92% (7)
 Панатинаикос 14.71% (5) 8.82% (3) 20.59% (7) 14.71% (5) 20.59% (7) 20.59% (7)

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: +13 =5 -2
АЕК 2:1 Арис Салоники Паниониос 1:1 АЕК АЕК 3:0 ОФИ АЕК 4:0 Панетоликос
Арис Салоники 0:1 АЕК АЕК 1:0 Панатинаикос Панетоликос 1:1 АЕК Атромитос 0:1 АЕК АЕК 2:0 Астерас АЕК 0:0 Олимпиакос Волос 1:3 АЕК АЕК 3:0 Лариса Астерас 1:1 АЕК ПАОК 1:0 АЕК АЕК 3:1 Панетоликос Ламия 0:0 АЕК АЕК 2:1 Астерас Ксанти 0:1 АЕК АЕК 5:0 Паниониос ОФИ 1:0 АЕК
Панатинаикос Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Панатинаикос 4:1 Волос Астерас 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 3:1 Панетоликос Панатинаикос 0:1 ПАОК
АЕК 1:0 Панатинаикос ПАОК 2:0 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАОК Лариса 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 3:0 Атромитос Ксанти 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 3:1 ПАС Янина Панатинаикос 3:0 Паниониос ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Арис Салоники ОФИ 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 Ламия Волос 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 Панахаики Панатинаикос 1:0 Астерас

Последние игры между собой

АЕК: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Панатинаикос: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
АЕК 1:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 3:2 АЕК Суперлига АЕК 0:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:0 АЕК Суперлига
АЕК 3:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:1 АЕК Суперлига Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Панатинаикос Суперлига АЕК 2:3 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:0 АЕК Суперлига АЕК 3:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 3:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:0 АЕК Суперлига АЕК 0:2 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Панатинаикос Суперлига АЕК 2:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 3:2 АЕК Суперлига

Чемпионская группа

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 27 21 6 0 54 - 9 69
2. ПАОК 27 18 5 4 50 - 24 59
3. АЕК 27 15 7 5 43 - 23 52
4. Панатинаикос 27 12 9 6 36 - 24 45
5. Арис Салоники 27 9 10 8 41 - 33 37
6. ОФИ 27 10 4 13 36 - 38 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 27 9 6 12 35 - 38 33
2. Атромитос 26 9 5 12 31 - 36 32
3. Ксанти 26 8 6 12 21 - 32 30
4. Лариса 27 7 9 11 29 - 35 30
5. Ламия 26 5 12 9 19 - 33 27
6. Волос 27 7 6 14 23 - 43 27
7. Паниониос 27 5 5 17 17 - 45 20
8. Панетоликос 26 3 8 15 20 - 42 17
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Лопеш Элдер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Курбелис Димитрис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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