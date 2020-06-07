АЕК
1:1
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Панатинаикос
32' Желтая карточкаКурбелис Димитрис
42' Желтая карточкаЛопеш Элдер
51' Желтая карточкаAndre Simoes1
0:1
65' ГолМакеда Федерико
75' Желтая карточкаИнсуа Эмануэль
1:1
75' ГолЛивайя Марко
10
Ливайя
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ливайя МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Каррера Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Аюб ЯссинПолузащитник
-
10 Захид ГайасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
30 Joao NunesЗащитник
- Полузащитник
-
26 Ануар ТуамиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Надь ДоминикНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Georgios Donis
Ход матча
42'
51'
65'
0:1
75'
75'
1:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оливейра Нелсон
|9 (1)
|0.31
|2.
|Ливайя Марко
|7 (1)
|0.24
|3.
|Манталос Петрос
|6 (3)
|0.21
|4.
|Верде Даниэле
|4 (1)
|0.14
|5.
|Клонаридис Виктор
|2
|0.07
|6.
|Албанис Христос
|2
|0.07
|7.
|Лопеш Элдер
|1
|0.03
|8.
|Бакакис Михалис
|1
|0.03
|9.
|Чигринский Дмитрий
|1
|0.03
|10.
|Враньеш Огнен
|1
|0.03
|11.
|Крстичич Ненад
|1
|0.03
|12.
|Симоэш Андре
|1
|0.03
|13.
|Араужо Серхио
|1
|0.03
|14.
|Ойконому Мариос
|1
|0.03
|15.
|Milos Deletic
|1
|0.03
|16.
|Галанопулос Костас
|1
|0.03
|17.
|Andre Simoes1
|1
|0.03
|18.
|Паулинью Паулу
|0
|0
|19.
|Шимански Дамиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Македа Федерико
|12 (6)
|0.41
|2.
|Хадзийованнис Анастасиос
|7 (4)
|0.24
|3.
|Захид Гайас
|4
|0.14
|4.
|Juan Perea
|3
|0.1
|5.
|Курбелис Димитрис
|2
|0.07
|6.
|Шенквельд Барт
|1
|0.03
|7.
|Бузукис Яннис
|1 (1)
|0.03
|8.
|Инсуа Эмануэль
|1
|0.03
|9.
|George Vagiannidis
|1
|0.03
|10.
|Надь Доминик
|1
|0.03
|11.
|Донис Христос
|1
|0.03
|12.
|Коловециос Димитрис
|1
|0.03
|13.
|Молло Йоан
|1 (1)
|0.03
|14.
|Диудис Сократис
|0
|0
|15.
|Konstantinos Apostolakis
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ливайя Марко
|11
|2
|2.
|Враньеш Огнен
|7
|1
|3.
|Крстичич Ненад
|7
|1
|4.
|Andre Simoes1
|7
|1
|5.
|Лопеш Элдер
|6
|0
|6.
|Паулинью Паулу
|4
|0
|7.
|Сварнас Эфстратиос
|4
|0
|8.
|Шику Жеральдес
|2
|1
|9.
|Манталос Петрос
|3
|0
|10.
|Ойконому Мариос
|3
|0
|11.
|Шимански Дамиан
|3
|0
|12.
|Оливейра Нелсон
|2
|0
|13.
|Симоэш Андре
|2
|0
|14.
|Араужо Серхио
|2
|0
|15.
|Галанопулос Костас
|2
|0
|16.
|Хульт Никлас
|0
|1
|17.
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|18.
|Якумакис Георгиос
|1
|0
|19.
|Бакакис Михалис
|1
|0
|20.
|Milos Deletic
|1
|0
|21.
|Баркас Василис
|1
|0
|22.
|Anel Sabanadzovic
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йоханссон Маттиас
|10
|0
|2.
|Инсуа Эмануэль
|10
|0
|3.
|Шенквельд Барт
|7
|1
|4.
|Курбелис Димитрис
|7
|1
|5.
|Македа Федерико
|7
|0
|6.
|Донис Христос
|7
|0
|7.
|Пуггурас Ахиллеас
|6
|0
|8.
|Захид Гайас
|4
|1
|9.
|Бех Уффе
|3
|0
|10.
|Хадзийованнис Анастасиос
|3
|0
|11.
|Диудис Сократис
|2
|0
|12.
|Коловос Димитрис
|2
|0
|13.
|Хацитеодоридис Илиас
|2
|0
|14.
|Konstantinos Apostolakis
|2
|0
|15.
|Joao Nunes
|1
|0
|16.
|Бузукис Яннис
|1
|0
|17.
|Vasilios Zagaritis
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЕК
|18.92% (7)
|16.22% (6)
|10.81% (4)
|13.51% (5)
|21.62% (8)
|18.92% (7)
|Панатинаикос
|14.71% (5)
|8.82% (3)
|20.59% (7)
|14.71% (5)
|20.59% (7)
|20.59% (7)
Предыдущие игры
АЕК Последние 20 матчей: +13 =5 -2АЕК 2:1 Арис Салоники Паниониос 1:1 АЕК АЕК 3:0 ОФИ АЕК 4:0 Панетоликос
Панатинаикос Последние 20 матчей: +11 =4 -5Панатинаикос 4:1 Волос Астерас 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 3:1 Панетоликос Панатинаикос 0:1 ПАОК
АЕК 1:0 Панатинаикос ПАОК 2:0 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАОК Лариса 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 3:0 Атромитос Ксанти 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 3:1 ПАС Янина Панатинаикос 3:0 Паниониос ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Арис Салоники ОФИ 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 Ламия Волос 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 Панахаики Панатинаикос 1:0 Астерас
Последние игры между собой
АЕК: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Панатинаикос: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
АЕК 3:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:1 АЕК Суперлига Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Панатинаикос Суперлига АЕК 2:3 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:0 АЕК Суперлига АЕК 3:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 3:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:0 АЕК Суперлига АЕК 0:2 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Панатинаикос Суперлига АЕК 2:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 3:2 АЕК Суперлига
Чемпионская группа
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|27
|21
|6
|0
|54 - 9
|69
|2.
|ПАОК
|27
|18
|5
|4
|50 - 24
|59
|3.
|АЕК
|27
|15
|7
|5
|43 - 23
|52
|4.
|Панатинаикос
|27
|12
|9
|6
|36 - 24
|45
|5.
|Арис Салоники
|27
|9
|10
|8
|41 - 33
|37
|6.
|ОФИ
|27
|10
|4
|13
|36 - 38
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|27
|9
|6
|12
|35 - 38
|33
|2.
|Атромитос
|26
|9
|5
|12
|31 - 36
|32
|3.
|Ксанти
|26
|8
|6
|12
|21 - 32
|30
|4.
|Лариса
|27
|7
|9
|11
|29 - 35
|30
|5.
|Ламия
|26
|5
|12
|9
|19 - 33
|27
|6.
|Волос
|27
|7
|6
|14
|23 - 43
|27
|7.
|Паниониос
|27
|5
|5
|17
|17 - 45
|20
|8.
|Панетоликос
|26
|3
|8
|15
|20 - 42
|17