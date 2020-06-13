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Панатинаикос
0:0
Второй тайм: 74'

Стадион:
ПАОК
0'
21' Желтая карточка
Бузукис Яннис
36' Желтая карточка
Пелкас Димитрис
53' Желтая карточка
Эль-Каддури Омар
66' Желтая карточка
Аюб Яссин
74'
1
Диудис
Сократис
2
Йоханссон
Маттиас
5
Шенквельд
Барт
4
Коловециос
Димитрис
3
Инсуа
Эмануэль
21
Курбелис
Димитрис
8
Донис
Христос
18
Бузукис
Яннис
10
Захид
Гайас
11
Хадзийованнис
Анастасиос
9
Македа
Федерико
31
Пасхалакис
Александрос
20
Виейринья
5
Варела
Фернанду
4
Ингасон
Сверрир
23
Яннулис
Димитрис
18
Лимниос
Димитрис
24
Эсити
Андерсон
7
Эль-Каддури
Омар
21
Бисесвар
Диего
10
Пелкас
Димитрис
47
Акпом
Чуба
Панатинаикос
4-2-3-1
ПАОК
4-4-2

Ход матча

21'
Бузукис Яннис
 
36'
 
Пелкас Димитрис
46'
 
Лампру Лазарос
Бисесвар Диего
46'
 
Матос Леонардо
Виейринья
46'
Аюб Яссин
Захид Гайас
 
53'
 
Эль-Каддури Омар
58'
Ануар Туами
Хадзийованнис Анастасиос
 
66'
Аюб Яссин
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Македа Федерико 12 (6) 0.41
2. Хадзийованнис Анастасиос 7 (4) 0.24
3. Захид Гайас 4 0.14
4. Juan Perea 3 0.1
5. Курбелис Димитрис 2 0.07
6. Шенквельд Барт 1 0.03
7. Бузукис Яннис 1 (1) 0.03
8. Инсуа Эмануэль 1 0.03
9. George Vagiannidis 1 0.03
10. Надь Доминик 1 0.03
11. Донис Христос 1 0.03
12. Коловециос Димитрис 1 0.03
13. Молло Йоан 1 (1) 0.03
14. Диудис Сократис 0 0
15. Konstantinos Apostolakis 0 0
ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Свидерски Кароль 10 (1) 0.34
2. Акпом Чуба 7 (1) 0.24
3. Мишич Йосип 5 0.17
4. Виейринья 5 (3) 0.17
5. Ингасон Сверрир 4 0.14
6. Матос Леонардо 4 0.14
7. Лимниос Димитрис 3 0.1
8. Пелкас Димитрис 3 (1) 0.1
9. Креспо Хосе 2 0.07
10. Лампру Лазарос 2 0.07
11. Douglas Gomes 2 0.07
12. Яннулис Димитрис 1 0.03
13. Бисесвар Диего 1 0.03
14. Стох Мирослав 0 0
15. Эль-Каддури Омар 0 0
16. Алвес Родриго 0 0

Карточки

Панатинаикос
# Игрок      
1. Йоханссон Маттиас 10 0
2. Инсуа Эмануэль 10 0
3. Шенквельд Барт 7 1
4. Курбелис Димитрис 7 1
5. Македа Федерико 7 0
6. Донис Христос 7 0
7. Пуггурас Ахиллеас 6 0
8. Захид Гайас 4 1
9. Бех Уффе 3 0
10. Хадзийованнис Анастасиос 3 0
11. Диудис Сократис 2 0
12. Коловос Димитрис 2 0
13. Бузукис Яннис 2 0
14. Хацитеодоридис Илиас 2 0
15. Konstantinos Apostolakis 2 0
16. Joao Nunes 1 0
17. Vasilios Zagaritis 1 0
ПАОК
# Игрок      
1. Матос Леонардо 6 1
2. Douglas Gomes 7 0
3. Мишич Йосип 5 0
4. Яннулис Димитрис 5 0
5. Бисесвар Диего 4 0
6. Акпом Чуба 4 0
7. Ингасон Сверрир 4 0
8. Эль-Каддури Омар 3 0
9. Пелкас Димитрис 3 0
10. Эсити Андерсон 2 0
11. Лео Родригес 2 0
12. José Maurisio1 2 0
13. Варела Фернанду 1 0
14. Креспо Хосе 1 0
15. Стох Мирослав 1 0
16. Живкович Живко 1 0
17. Виейринья 1 0
18. Свидерски Кароль 1 0
19. Лимниос Димитрис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Панатинаикос 14.71% (5) 8.82% (3) 20.59% (7) 14.71% (5) 20.59% (7) 20.59% (7)
 ПАОК 21.74% (10) 17.39% (8) 10.87% (5) 19.57% (9) 15.22% (7) 15.22% (7)

Предыдущие игры

Панатинаикос Последние 20 матчей: +10 =5 -5
АЕК 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 4:1 Волос Астерас 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 3:1 Панетоликос
Панатинаикос 0:1 ПАОК АЕК 1:0 Панатинаикос ПАОК 2:0 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАОК Лариса 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 3:0 Атромитос Ксанти 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 3:1 ПАС Янина Панатинаикос 3:0 Паниониос ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Арис Салоники ОФИ 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 Ламия Волос 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 Панахаики
ПАОК Последние 20 матчей: +15 =1 -4
ПАОК 0:1 Олимпиакос ПАОК 3:2 Олимпиакос Ксанти 1:1 ПАОК ПАОК 0:1 Олимпиакос
Лариса 1:2 ПАОК Панатинаикос 0:1 ПАОК ПАОК 4:0 ОФИ ПАОК 2:0 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАОК ПАОК 1:0 Волос Ламия 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Астерас ПАОК 4:1 ОФИ ПАОК 1:0 АЕК ОФИ 0:3 ПАОК Арис Салоники 4:2 ПАОК ПАОК 5:1 Атромитос Паниониос 0:2 ПАОК Панетоликос 0:3 ПАОК ПАОК 2:0 Ксанти

Последние игры между собой

Панатинаикос: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
ПАОК: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Панатинаикос 0:1 ПАОК Кубок ПАОК 2:0 Панатинаикос Кубок Панатинаикос 2:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:2 Панатинаикос Суперлига
Панатинаикос 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:3 ПАОК Суперлига ПАОК 4:0 Панатинаикос Суперлига ПАОК 2:3 Панатинаикос Суперлига ПАОК 4:0 Панатинаикос Кубок Панатинаикос 2:0 ПАОК Кубок ПАОК 3:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:1 ПАОК Суперлига Панатинаикос 2:2 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 4:3 ПАОК Суперлига

Чемпионская группа

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 27 21 6 0 54 - 9 69
2. ПАОК 0:0 28 18 6 4 50 - 24 53
3. АЕК 27 15 7 5 43 - 23 52
4. Панатинаикос 0:0 28 12 10 6 36 - 24 46
5. Арис Салоники 27 9 10 8 41 - 33 37
6. ОФИ 27 10 4 13 36 - 38 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 27 9 6 12 35 - 38 33
2. Атромитос 27 9 6 12 32 - 37 33
3. Ламия 28 6 13 9 22 - 34 31
4. Ксанти 27 8 6 13 21 - 33 30
5. Лариса 27 7 9 11 29 - 35 30
6. Волос 28 8 6 14 24 - 43 30
7. Паниониос 27 5 5 17 17 - 45 20
8. Панетоликос 27 3 8 16 20 - 44 17
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Пелкас Димитрис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Бузукис Яннис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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