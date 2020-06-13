Панатинаикос
0:0
Второй тайм: 74'
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
ПАОК
21' Желтая карточкаБузукис Яннис
36' Желтая карточкаПелкас Димитрис
53' Желтая карточкаЭль-Каддури Омар
66' Желтая карточкаАюб Яссин
10
Захид
Гайас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захид ГайасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
30 Joao NunesЗащитник
-
22 Надь ДоминикПолузащитник
-
26 Ануар ТуамиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Аюб ЯссинПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Georgios Donis
- Основной состав
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
Ход матча
21'
36'
46'
53'
66'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Македа Федерико
|12 (6)
|0.41
|2.
|Хадзийованнис Анастасиос
|7 (4)
|0.24
|3.
|Захид Гайас
|4
|0.14
|4.
|Juan Perea
|3
|0.1
|5.
|Курбелис Димитрис
|2
|0.07
|6.
|Шенквельд Барт
|1
|0.03
|7.
|Бузукис Яннис
|1 (1)
|0.03
|8.
|Инсуа Эмануэль
|1
|0.03
|9.
|George Vagiannidis
|1
|0.03
|10.
|Надь Доминик
|1
|0.03
|11.
|Донис Христос
|1
|0.03
|12.
|Коловециос Димитрис
|1
|0.03
|13.
|Молло Йоан
|1 (1)
|0.03
|14.
|Диудис Сократис
|0
|0
|15.
|Konstantinos Apostolakis
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Свидерски Кароль
|10 (1)
|0.34
|2.
|Акпом Чуба
|7 (1)
|0.24
|3.
|Мишич Йосип
|5
|0.17
|4.
|Виейринья
|5 (3)
|0.17
|5.
|Ингасон Сверрир
|4
|0.14
|6.
|Матос Леонардо
|4
|0.14
|7.
|Лимниос Димитрис
|3
|0.1
|8.
|Пелкас Димитрис
|3 (1)
|0.1
|9.
|Креспо Хосе
|2
|0.07
|10.
|Лампру Лазарос
|2
|0.07
|11.
|Douglas Gomes
|2
|0.07
|12.
|Яннулис Димитрис
|1
|0.03
|13.
|Бисесвар Диего
|1
|0.03
|14.
|Стох Мирослав
|0
|0
|15.
|Эль-Каддури Омар
|0
|0
|16.
|Алвес Родриго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йоханссон Маттиас
|10
|0
|2.
|Инсуа Эмануэль
|10
|0
|3.
|Шенквельд Барт
|7
|1
|4.
|Курбелис Димитрис
|7
|1
|5.
|Македа Федерико
|7
|0
|6.
|Донис Христос
|7
|0
|7.
|Пуггурас Ахиллеас
|6
|0
|8.
|Захид Гайас
|4
|1
|9.
|Бех Уффе
|3
|0
|10.
|Хадзийованнис Анастасиос
|3
|0
|11.
|Диудис Сократис
|2
|0
|12.
|Коловос Димитрис
|2
|0
|13.
|Бузукис Яннис
|2
|0
|14.
|Хацитеодоридис Илиас
|2
|0
|15.
|Konstantinos Apostolakis
|2
|0
|16.
|Joao Nunes
|1
|0
|17.
|Vasilios Zagaritis
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матос Леонардо
|6
|1
|2.
|Douglas Gomes
|7
|0
|3.
|Мишич Йосип
|5
|0
|4.
|Яннулис Димитрис
|5
|0
|5.
|Бисесвар Диего
|4
|0
|6.
|Акпом Чуба
|4
|0
|7.
|Ингасон Сверрир
|4
|0
|8.
|Эль-Каддури Омар
|3
|0
|9.
|Пелкас Димитрис
|3
|0
|10.
|Эсити Андерсон
|2
|0
|11.
|Лео Родригес
|2
|0
|12.
|José Maurisio1
|2
|0
|13.
|Варела Фернанду
|1
|0
|14.
|Креспо Хосе
|1
|0
|15.
|Стох Мирослав
|1
|0
|16.
|Живкович Живко
|1
|0
|17.
|Виейринья
|1
|0
|18.
|Свидерски Кароль
|1
|0
|19.
|Лимниос Димитрис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Панатинаикос
|14.71% (5)
|8.82% (3)
|20.59% (7)
|14.71% (5)
|20.59% (7)
|20.59% (7)
|ПАОК
|21.74% (10)
|17.39% (8)
|10.87% (5)
|19.57% (9)
|15.22% (7)
|15.22% (7)
Предыдущие игры
Панатинаикос Последние 20 матчей: +10 =5 -5АЕК 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 4:1 Волос Астерас 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 3:1 Панетоликос
Панатинаикос 0:1 ПАОК АЕК 1:0 Панатинаикос ПАОК 2:0 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАОК Лариса 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 3:0 Атромитос Ксанти 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 3:1 ПАС Янина Панатинаикос 3:0 Паниониос ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Арис Салоники ОФИ 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 Ламия Волос 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 Панахаики
ПАОК Последние 20 матчей: +15 =1 -4ПАОК 0:1 Олимпиакос ПАОК 3:2 Олимпиакос Ксанти 1:1 ПАОК ПАОК 0:1 Олимпиакос
Последние игры между собой
Панатинаикос: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
ПАОК: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Панатинаикос 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:3 ПАОК Суперлига ПАОК 4:0 Панатинаикос Суперлига ПАОК 2:3 Панатинаикос Суперлига ПАОК 4:0 Панатинаикос Кубок Панатинаикос 2:0 ПАОК Кубок ПАОК 3:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:1 ПАОК Суперлига Панатинаикос 2:2 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 4:3 ПАОК Суперлига
Чемпионская группа
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|27
|21
|6
|0
|54 - 9
|69
|2.
|ПАОК
|0:0
|28
|18
|6
|4
|50 - 24
|53
|3.
|АЕК
|27
|15
|7
|5
|43 - 23
|52
|4.
|Панатинаикос
|0:0
|28
|12
|10
|6
|36 - 24
|46
|5.
|Арис Салоники
|27
|9
|10
|8
|41 - 33
|37
|6.
|ОФИ
|27
|10
|4
|13
|36 - 38
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|27
|9
|6
|12
|35 - 38
|33
|2.
|Атромитос
|27
|9
|6
|12
|32 - 37
|33
|3.
|Ламия
|28
|6
|13
|9
|22 - 34
|31
|4.
|Ксанти
|27
|8
|6
|13
|21 - 33
|30
|5.
|Лариса
|27
|7
|9
|11
|29 - 35
|30
|6.
|Волос
|28
|8
|6
|14
|24 - 43
|30
|7.
|Паниониос
|27
|5
|5
|17
|17 - 45
|20
|8.
|Панетоликос
|27
|3
|8
|16
|20 - 44
|17