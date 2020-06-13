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Панатинаикос
0:0
Конец матча

Стадион:
ПАОК
0'
21' Желтая карточка
Бузукис Яннис
36' Желтая карточка
Пелкас Димитрис
53' Желтая карточка
Эль-Каддури Омар
67' Желтая карточка
Аюб Яссин
73' Желтая карточка
Матос Леонардо
90' Желтая карточка
José Maurisio1
90' Желтая карточка
Яннулис Димитрис
90' Желтая карточка
Йоханссон Маттиас
90' Желтая карточка
Лампру Лазарос
90' Желтая карточка
Инсуа Эмануэль
90'+7
1
Диудис
Сократис
2
Йоханссон
Маттиас
5
Шенквельд
Барт
4
Коловециос
Димитрис
3
Инсуа
Эмануэль
21
Курбелис
Димитрис
8
Донис
Христос
18
Бузукис
Яннис
10
Захид
Гайас
11
Хадзийованнис
Анастасиос
9
Македа
Федерико
31
Пасхалакис
Александрос
20
Виейринья
5
Варела
Фернанду
4
Ингасон
Сверрир
23
Яннулис
Димитрис
18
Лимниос
Димитрис
24
Эсити
Андерсон
7
Эль-Каддури
Омар
21
Бисесвар
Диего
10
Пелкас
Димитрис
47
Акпом
Чуба
Панатинаикос
4-2-3-1
ПАОК
4-4-2

Ход матча

21'
Бузукис Яннис
 
36'
 
Пелкас Димитрис
46'
 
Лампру Лазарос
Бисесвар Диего
46'
 
Матос Леонардо
Виейринья
46'
Аюб Яссин
Захид Гайас
 
53'
 
Эль-Каддури Омар
58'
Ануар Туами
Хадзийованнис Анастасиос
 
67'
Аюб Яссин
 
73'
 
Матос Леонардо
73'
Argyris Kampetsis
Донис Христос
 
78'
 
Алвес Родриго
Пелкас Димитрис
86'
 
José Maurisio1
Лимниос Димитрис
86'
 
Свидерски Кароль
Акпом Чуба
87'
Коловос Димитрис
Бузукис Яннис
 
87'
Joao Nunes
Македа Федерико
 
90'
 
José Maurisio1
90'
 
Яннулис Димитрис
90'
Йоханссон Маттиас
 
90'
 
Лампру Лазарос
90'
Инсуа Эмануэль
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Македа Федерико 12 (6) 0.41
2. Хадзийованнис Анастасиос 7 (4) 0.24
3. Захид Гайас 4 0.14
4. Juan Perea 3 0.1
5. Курбелис Димитрис 2 0.07
6. Шенквельд Барт 1 0.03
7. Бузукис Яннис 1 (1) 0.03
8. Инсуа Эмануэль 1 0.03
9. George Vagiannidis 1 0.03
10. Надь Доминик 1 0.03
11. Донис Христос 1 0.03
12. Коловециос Димитрис 1 0.03
13. Молло Йоан 1 (1) 0.03
14. Диудис Сократис 0 0
15. Konstantinos Apostolakis 0 0
ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Свидерски Кароль 10 (1) 0.34
2. Акпом Чуба 7 (1) 0.24
3. Мишич Йосип 5 0.17
4. Виейринья 5 (3) 0.17
5. Ингасон Сверрир 4 0.14
6. Матос Леонардо 4 0.14
7. Лимниос Димитрис 3 0.1
8. Пелкас Димитрис 3 (1) 0.1
9. Креспо Хосе 2 0.07
10. Лампру Лазарос 2 0.07
11. Douglas Gomes 2 0.07
12. Яннулис Димитрис 1 0.03
13. Бисесвар Диего 1 0.03
14. Стох Мирослав 0 0
15. Эль-Каддури Омар 0 0
16. Алвес Родриго 0 0

Карточки

Панатинаикос
# Игрок      
1. Йоханссон Маттиас 11 0
2. Инсуа Эмануэль 11 0
3. Шенквельд Барт 7 1
4. Курбелис Димитрис 7 1
5. Македа Федерико 7 0
6. Донис Христос 7 0
7. Пуггурас Ахиллеас 6 0
8. Захид Гайас 4 1
9. Бех Уффе 3 0
10. Хадзийованнис Анастасиос 3 0
11. Диудис Сократис 2 0
12. Коловос Димитрис 2 0
13. Бузукис Яннис 2 0
14. Хацитеодоридис Илиас 2 0
15. Konstantinos Apostolakis 2 0
16. Аюб Яссин 1 0
17. Joao Nunes 1 0
18. Vasilios Zagaritis 1 0
ПАОК
# Игрок      
1. Матос Леонардо 7 1
2. Douglas Gomes 7 0
3. Яннулис Димитрис 6 0
4. Мишич Йосип 5 0
5. Бисесвар Диего 4 0
6. Акпом Чуба 4 0
7. Ингасон Сверрир 4 0
8. Эль-Каддури Омар 3 0
9. Пелкас Димитрис 3 0
10. José Maurisio1 3 0
11. Эсити Андерсон 2 0
12. Лео Родригес 2 0
13. Варела Фернанду 1 0
14. Креспо Хосе 1 0
15. Стох Мирослав 1 0
16. Живкович Живко 1 0
17. Виейринья 1 0
18. Свидерски Кароль 1 0
19. Лампру Лазарос 1 0
20. Лимниос Димитрис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Панатинаикос 14.71% (5) 8.82% (3) 20.59% (7) 14.71% (5) 20.59% (7) 20.59% (7)
 ПАОК 21.74% (10) 17.39% (8) 10.87% (5) 19.57% (9) 15.22% (7) 15.22% (7)

Предыдущие игры

Панатинаикос Последние 20 матчей: +10 =5 -5
АЕК 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 4:1 Волос Астерас 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 3:1 Панетоликос
Панатинаикос 0:1 ПАОК АЕК 1:0 Панатинаикос ПАОК 2:0 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАОК Лариса 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 3:0 Атромитос Ксанти 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 3:1 ПАС Янина Панатинаикос 3:0 Паниониос ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Арис Салоники ОФИ 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 Ламия Волос 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 Панахаики
ПАОК Последние 20 матчей: +15 =1 -4
ПАОК 0:1 Олимпиакос ПАОК 3:2 Олимпиакос Ксанти 1:1 ПАОК ПАОК 0:1 Олимпиакос
Лариса 1:2 ПАОК Панатинаикос 0:1 ПАОК ПАОК 4:0 ОФИ ПАОК 2:0 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАОК ПАОК 1:0 Волос Ламия 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Астерас ПАОК 4:1 ОФИ ПАОК 1:0 АЕК ОФИ 0:3 ПАОК Арис Салоники 4:2 ПАОК ПАОК 5:1 Атромитос Паниониос 0:2 ПАОК Панетоликос 0:3 ПАОК ПАОК 2:0 Ксанти

Последние игры между собой

Панатинаикос: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
ПАОК: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Панатинаикос 0:1 ПАОК Кубок ПАОК 2:0 Панатинаикос Кубок Панатинаикос 2:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:2 Панатинаикос Суперлига
Панатинаикос 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:3 ПАОК Суперлига ПАОК 4:0 Панатинаикос Суперлига ПАОК 2:3 Панатинаикос Суперлига ПАОК 4:0 Панатинаикос Кубок Панатинаикос 2:0 ПАОК Кубок ПАОК 3:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:1 ПАОК Суперлига Панатинаикос 2:2 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 4:3 ПАОК Суперлига

Чемпионская группа

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 27 21 6 0 54 - 9 69
2. ПАОК 28 18 6 4 50 - 24 53
3. АЕК 27 15 7 5 43 - 23 52
4. Панатинаикос 28 12 10 6 36 - 24 46
5. Арис Салоники 27 9 10 8 41 - 33 37
6. ОФИ 27 10 4 13 36 - 38 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 27 9 6 12 35 - 38 33
2. Атромитос 27 9 6 12 32 - 37 33
3. Ламия 28 6 13 9 22 - 34 31
4. Ксанти 27 8 6 13 21 - 33 30
5. Лариса 27 7 9 11 29 - 35 30
6. Волос 28 8 6 14 24 - 43 30
7. Паниониос 27 5 5 17 17 - 45 20
8. Панетоликос 27 3 8 16 20 - 44 17
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Пелкас Димитрис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Бузукис Яннис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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