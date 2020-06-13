Панатинаикос
0:0
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
ПАОК
21' Желтая карточкаБузукис Яннис
36' Желтая карточкаПелкас Димитрис
53' Желтая карточкаЭль-Каддури Омар
67' Желтая карточкаАюб Яссин
73' Желтая карточкаМатос Леонардо
90' Желтая карточкаJosé Maurisio1
90' Желтая карточкаЯннулис Димитрис
90' Желтая карточкаЙоханссон Маттиас
90' Желтая карточкаЛампру Лазарос
90' Желтая карточкаИнсуа Эмануэль
10
Захид
Гайас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захид ГайасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
30 Joao NunesЗащитник
-
22 Надь ДоминикПолузащитник
-
26 Ануар ТуамиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Аюб ЯссинПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Georgios Donis
- Основной состав
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
Ход матча
21'
36'
46'
53'
67'
73'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Македа Федерико
|12 (6)
|0.41
|2.
|Хадзийованнис Анастасиос
|7 (4)
|0.24
|3.
|Захид Гайас
|4
|0.14
|4.
|Juan Perea
|3
|0.1
|5.
|Курбелис Димитрис
|2
|0.07
|6.
|Шенквельд Барт
|1
|0.03
|7.
|Бузукис Яннис
|1 (1)
|0.03
|8.
|Инсуа Эмануэль
|1
|0.03
|9.
|George Vagiannidis
|1
|0.03
|10.
|Надь Доминик
|1
|0.03
|11.
|Донис Христос
|1
|0.03
|12.
|Коловециос Димитрис
|1
|0.03
|13.
|Молло Йоан
|1 (1)
|0.03
|14.
|Диудис Сократис
|0
|0
|15.
|Konstantinos Apostolakis
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Свидерски Кароль
|10 (1)
|0.34
|2.
|Акпом Чуба
|7 (1)
|0.24
|3.
|Мишич Йосип
|5
|0.17
|4.
|Виейринья
|5 (3)
|0.17
|5.
|Ингасон Сверрир
|4
|0.14
|6.
|Матос Леонардо
|4
|0.14
|7.
|Лимниос Димитрис
|3
|0.1
|8.
|Пелкас Димитрис
|3 (1)
|0.1
|9.
|Креспо Хосе
|2
|0.07
|10.
|Лампру Лазарос
|2
|0.07
|11.
|Douglas Gomes
|2
|0.07
|12.
|Яннулис Димитрис
|1
|0.03
|13.
|Бисесвар Диего
|1
|0.03
|14.
|Стох Мирослав
|0
|0
|15.
|Эль-Каддури Омар
|0
|0
|16.
|Алвес Родриго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йоханссон Маттиас
|11
|0
|2.
|Инсуа Эмануэль
|11
|0
|3.
|Шенквельд Барт
|7
|1
|4.
|Курбелис Димитрис
|7
|1
|5.
|Македа Федерико
|7
|0
|6.
|Донис Христос
|7
|0
|7.
|Пуггурас Ахиллеас
|6
|0
|8.
|Захид Гайас
|4
|1
|9.
|Бех Уффе
|3
|0
|10.
|Хадзийованнис Анастасиос
|3
|0
|11.
|Диудис Сократис
|2
|0
|12.
|Коловос Димитрис
|2
|0
|13.
|Бузукис Яннис
|2
|0
|14.
|Хацитеодоридис Илиас
|2
|0
|15.
|Konstantinos Apostolakis
|2
|0
|16.
|Аюб Яссин
|1
|0
|17.
|Joao Nunes
|1
|0
|18.
|Vasilios Zagaritis
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матос Леонардо
|7
|1
|2.
|Douglas Gomes
|7
|0
|3.
|Яннулис Димитрис
|6
|0
|4.
|Мишич Йосип
|5
|0
|5.
|Бисесвар Диего
|4
|0
|6.
|Акпом Чуба
|4
|0
|7.
|Ингасон Сверрир
|4
|0
|8.
|Эль-Каддури Омар
|3
|0
|9.
|Пелкас Димитрис
|3
|0
|10.
|José Maurisio1
|3
|0
|11.
|Эсити Андерсон
|2
|0
|12.
|Лео Родригес
|2
|0
|13.
|Варела Фернанду
|1
|0
|14.
|Креспо Хосе
|1
|0
|15.
|Стох Мирослав
|1
|0
|16.
|Живкович Живко
|1
|0
|17.
|Виейринья
|1
|0
|18.
|Свидерски Кароль
|1
|0
|19.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|20.
|Лимниос Димитрис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Панатинаикос
|14.71% (5)
|8.82% (3)
|20.59% (7)
|14.71% (5)
|20.59% (7)
|20.59% (7)
|ПАОК
|21.74% (10)
|17.39% (8)
|10.87% (5)
|19.57% (9)
|15.22% (7)
|15.22% (7)
Предыдущие игры
Панатинаикос Последние 20 матчей: +10 =5 -5АЕК 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 4:1 Волос Астерас 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 3:1 Панетоликос
Панатинаикос 0:1 ПАОК АЕК 1:0 Панатинаикос ПАОК 2:0 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАОК Лариса 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 3:0 Атромитос Ксанти 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 3:1 ПАС Янина Панатинаикос 3:0 Паниониос ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Арис Салоники ОФИ 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 Ламия Волос 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 Панахаики
ПАОК Последние 20 матчей: +15 =1 -4ПАОК 0:1 Олимпиакос ПАОК 3:2 Олимпиакос Ксанти 1:1 ПАОК ПАОК 0:1 Олимпиакос
Последние игры между собой
Панатинаикос: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
ПАОК: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Панатинаикос 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:3 ПАОК Суперлига ПАОК 4:0 Панатинаикос Суперлига ПАОК 2:3 Панатинаикос Суперлига ПАОК 4:0 Панатинаикос Кубок Панатинаикос 2:0 ПАОК Кубок ПАОК 3:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:1 ПАОК Суперлига Панатинаикос 2:2 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 4:3 ПАОК Суперлига
Чемпионская группа
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|27
|21
|6
|0
|54 - 9
|69
|2.
|ПАОК
|28
|18
|6
|4
|50 - 24
|53
|3.
|АЕК
|27
|15
|7
|5
|43 - 23
|52
|4.
|Панатинаикос
|28
|12
|10
|6
|36 - 24
|46
|5.
|Арис Салоники
|27
|9
|10
|8
|41 - 33
|37
|6.
|ОФИ
|27
|10
|4
|13
|36 - 38
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|27
|9
|6
|12
|35 - 38
|33
|2.
|Атромитос
|27
|9
|6
|12
|32 - 37
|33
|3.
|Ламия
|28
|6
|13
|9
|22 - 34
|31
|4.
|Ксанти
|27
|8
|6
|13
|21 - 33
|30
|5.
|Лариса
|27
|7
|9
|11
|29 - 35
|30
|6.
|Волос
|28
|8
|6
|14
|24 - 43
|30
|7.
|Паниониос
|27
|5
|5
|17
|17 - 45
|20
|8.
|Панетоликос
|27
|3
|8
|16
|20 - 44
|17