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ОФИ
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
АЕК
0' 36'
1
Уалли
Оскар
16
Маринакис
Никос
5
Кутрумпис
Гиоргос
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
29
Miguel
Mellado
4
Vajeba
Sakor
9
Dimitrios
Manos
8
Juan
Neira1
11
Семеду
Лисандру
20
Joao
Figueiredo
1
Баркас
Василис
2
Бакакис
Михалис
21
Враньеш
Огнен
19
Чигринский
Дмитрий
3
Лопеш
Элдер
5
Шимански
Дамиан
6
Крстичич
Ненад
14
Албанис
Христос
20
Манталос
Петрос
10
Ливайя
Марко
18
Оливейра
Нелсон
ОФИ
4-2-3-1
АЕК
4-2-3-1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Joao Figueiredo 9 (1) 0.31
2. Семеду Лисандру 7 0.24
3. Kosmas Tsilianidis 6 0.21
4. Наби Адил 4 (1) 0.14
5. Dimitrios Manos 3 0.1
6. Нейра Хуан 2 0.07
7. Juan Neira1 1 0.03
8. Vajeba Sakor 1 0.03
9. Ваш Рикарду 1 0.03
10. Miguel Mellado 1 0.03
11. Felipe Souza 1 0.03
12. Маринакис Никос 0 0
13. Коровесис Никос 0 0
14. Уалли Оскар 0 0
АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оливейра Нелсон 9 (1) 0.31
2. Ливайя Марко 7 (1) 0.24
3. Манталос Петрос 6 (3) 0.21
4. Верде Даниэле 4 (1) 0.14
5. Клонаридис Виктор 2 0.07
6. Албанис Христос 2 0.07
7. Лопеш Элдер 1 0.03
8. Бакакис Михалис 1 0.03
9. Чигринский Дмитрий 1 0.03
10. Враньеш Огнен 1 0.03
11. Крстичич Ненад 1 0.03
12. Симоэш Андре 1 0.03
13. Араужо Серхио 1 0.03
14. Ойконому Мариос 1 0.03
15. Milos Deletic 1 0.03
16. Галанопулос Костас 1 0.03
17. Andre Simoes1 1 0.03
18. Паулинью Паулу 0 0
19. Шимански Дамиан 0 0

Карточки

ОФИ
# Игрок      
1. Маринакис Никос 8 0
2. Коровесис Никос 8 0
3. Miguel Mellado 6 0
4. Яннулис Костас 5 0
5. Кутрумпис Гиоргос 5 0
6. Juan Neira1 5 0
7. Нейра Хуан 4 0
8. Ваш Рикарду 4 0
9. Joao Figueiredo 4 0
10. Семеду Лисандру 4 0
11. Наби Адил 3 0
12. Domitris Sotiriou 3 0
13. Kosmas Tsilianidis 3 0
14. Anestis Nastos 2 0
15. Dimitrios Manos 2 0
16. Стаикос Пасхалис 2 0
17. Vajeba Sakor 1 0
18. Браун Кристофер 1 0
19. Уалли Оскар 1 0
АЕК
# Игрок      
1. Ливайя Марко 11 2
2. Враньеш Огнен 7 1
3. Крстичич Ненад 7 1
4. Andre Simoes1 7 1
5. Лопеш Элдер 6 0
6. Паулинью Паулу 4 0
7. Сварнас Эфстратиос 4 0
8. Шику Жеральдес 2 1
9. Манталос Петрос 3 0
10. Ойконому Мариос 3 0
11. Шимански Дамиан 3 0
12. Оливейра Нелсон 2 0
13. Симоэш Андре 2 0
14. Араужо Серхио 2 0
15. Галанопулос Костас 2 0
16. Хульт Никлас 0 1
17. Чигринский Дмитрий 1 0
18. Якумакис Георгиос 1 0
19. Бакакис Михалис 1 0
20. Milos Deletic 1 0
21. Баркас Василис 1 0
22. Anel Sabanadzovic 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ОФИ 17.14% (6) 14.29% (5) 11.43% (4) 25.71% (9) 17.14% (6) 14.29% (5)
 АЕК 18.92% (7) 16.22% (6) 10.81% (4) 13.51% (5) 21.62% (8) 18.92% (7)

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Арис Салоники 3:1 ОФИ ОФИ 3:0 Ламия АЕК 3:0 ОФИ ОФИ 1:0 Атромитос
ПАОК 4:0 ОФИ ОФИ 0:0 Лариса Ксанти 2:2 ОФИ ОФИ 0:1 Олимпиакос Паниониос 1:2 ОФИ ПАОК 4:1 ОФИ Астерас 2:0 ОФИ ОФИ 0:3 ПАОК ОФИ 1:2 Волос Панетоликос 2:0 ОФИ ОФИ 1:1 Панатинаикос ОФИ 3:1 Арис Салоники Ламия 2:1 ОФИ ОФИ 4:0 Кавала ОФИ 1:0 АЕК Атромитос 2:1 ОФИ
АЕК Последние 20 матчей: +13 =6 -1
АЕК 1:1 Панатинаикос АЕК 2:1 Арис Салоники Паниониос 1:1 АЕК АЕК 3:0 ОФИ
АЕК 4:0 Панетоликос Арис Салоники 0:1 АЕК АЕК 1:0 Панатинаикос Панетоликос 1:1 АЕК Атромитос 0:1 АЕК АЕК 2:0 Астерас АЕК 0:0 Олимпиакос Волос 1:3 АЕК АЕК 3:0 Лариса Астерас 1:1 АЕК ПАОК 1:0 АЕК АЕК 3:1 Панетоликос Ламия 0:0 АЕК АЕК 2:1 Астерас Ксанти 0:1 АЕК АЕК 5:0 Паниониос

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
АЕК: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
АЕК 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:3 АЕК Суперлига
АЕК 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:1 АЕК Суперлига АЕК 1:1 ОФИ Суперлига ОФИ 3:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 АЕК Суперлига ОФИ 1:4 АЕК Суперлига АЕК 4:0 ОФИ Суперлига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 27 21 6 0 54 - 9 69
2. ПАОК 28 18 6 4 50 - 24 53
3. АЕК 0:0 28 15 8 5 43 - 23 53
4. Панатинаикос 28 12 10 6 36 - 24 46
5. Арис Салоники 27 9 10 8 41 - 33 37
6. ОФИ 0:0 28 10 5 13 36 - 38 35

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 27 9 6 12 35 - 38 33
2. Атромитос 27 9 6 12 32 - 37 33
3. Ламия 28 6 13 9 22 - 34 31
4. Лариса 27 7 9 11 29 - 35 30
5. Волос 28 8 6 14 24 - 43 30
6. Ксанти 27 8 6 13 21 - 33 18
7. Панетоликос 27 3 8 16 20 - 44 17
8. Паниониос 27 5 5 17 17 - 45 14
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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