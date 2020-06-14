ОФИ
0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Теодорос Вардинояннис
АЕК
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
21 Ваш Рикарду
-
Главный тренер: Georgios Simos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ливайя МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Каррера Массимо
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Joao Figueiredo
|9 (1)
|0.31
|2.
|Семеду Лисандру
|7
|0.24
|3.
|Kosmas Tsilianidis
|6
|0.21
|4.
|Наби Адил
|4 (1)
|0.14
|5.
|Dimitrios Manos
|3
|0.1
|6.
|Нейра Хуан
|2
|0.07
|7.
|Juan Neira1
|1
|0.03
|8.
|Vajeba Sakor
|1
|0.03
|9.
|Ваш Рикарду
|1
|0.03
|10.
|Miguel Mellado
|1
|0.03
|11.
|Felipe Souza
|1
|0.03
|12.
|Маринакис Никос
|0
|0
|13.
|Коровесис Никос
|0
|0
|14.
|Уалли Оскар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оливейра Нелсон
|9 (1)
|0.31
|2.
|Ливайя Марко
|7 (1)
|0.24
|3.
|Манталос Петрос
|6 (3)
|0.21
|4.
|Верде Даниэле
|4 (1)
|0.14
|5.
|Клонаридис Виктор
|2
|0.07
|6.
|Албанис Христос
|2
|0.07
|7.
|Лопеш Элдер
|1
|0.03
|8.
|Бакакис Михалис
|1
|0.03
|9.
|Чигринский Дмитрий
|1
|0.03
|10.
|Враньеш Огнен
|1
|0.03
|11.
|Крстичич Ненад
|1
|0.03
|12.
|Симоэш Андре
|1
|0.03
|13.
|Араужо Серхио
|1
|0.03
|14.
|Ойконому Мариос
|1
|0.03
|15.
|Milos Deletic
|1
|0.03
|16.
|Галанопулос Костас
|1
|0.03
|17.
|Andre Simoes1
|1
|0.03
|18.
|Паулинью Паулу
|0
|0
|19.
|Шимански Дамиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маринакис Никос
|8
|0
|2.
|Коровесис Никос
|8
|0
|3.
|Miguel Mellado
|6
|0
|4.
|Яннулис Костас
|5
|0
|5.
|Кутрумпис Гиоргос
|5
|0
|6.
|Juan Neira1
|5
|0
|7.
|Нейра Хуан
|4
|0
|8.
|Ваш Рикарду
|4
|0
|9.
|Joao Figueiredo
|4
|0
|10.
|Семеду Лисандру
|4
|0
|11.
|Наби Адил
|3
|0
|12.
|Domitris Sotiriou
|3
|0
|13.
|Kosmas Tsilianidis
|3
|0
|14.
|Anestis Nastos
|2
|0
|15.
|Dimitrios Manos
|2
|0
|16.
|Стаикос Пасхалис
|2
|0
|17.
|Vajeba Sakor
|1
|0
|18.
|Браун Кристофер
|1
|0
|19.
|Уалли Оскар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ливайя Марко
|11
|2
|2.
|Враньеш Огнен
|7
|1
|3.
|Крстичич Ненад
|7
|1
|4.
|Andre Simoes1
|7
|1
|5.
|Лопеш Элдер
|6
|0
|6.
|Паулинью Паулу
|4
|0
|7.
|Сварнас Эфстратиос
|4
|0
|8.
|Шику Жеральдес
|2
|1
|9.
|Манталос Петрос
|3
|0
|10.
|Ойконому Мариос
|3
|0
|11.
|Шимански Дамиан
|3
|0
|12.
|Оливейра Нелсон
|2
|0
|13.
|Симоэш Андре
|2
|0
|14.
|Араужо Серхио
|2
|0
|15.
|Галанопулос Костас
|2
|0
|16.
|Хульт Никлас
|0
|1
|17.
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|18.
|Якумакис Георгиос
|1
|0
|19.
|Бакакис Михалис
|1
|0
|20.
|Milos Deletic
|1
|0
|21.
|Баркас Василис
|1
|0
|22.
|Anel Sabanadzovic
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ОФИ
|17.14% (6)
|14.29% (5)
|11.43% (4)
|25.71% (9)
|17.14% (6)
|14.29% (5)
|АЕК
|18.92% (7)
|16.22% (6)
|10.81% (4)
|13.51% (5)
|21.62% (8)
|18.92% (7)
Предыдущие игры
ОФИ Последние 20 матчей: +6 =3 -11Арис Салоники 3:1 ОФИ ОФИ 3:0 Ламия АЕК 3:0 ОФИ ОФИ 1:0 Атромитос
АЕК Последние 20 матчей: +13 =6 -1АЕК 1:1 Панатинаикос АЕК 2:1 Арис Салоники Паниониос 1:1 АЕК АЕК 3:0 ОФИ
Последние игры между собой
ОФИ: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
АЕК: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|27
|21
|6
|0
|54 - 9
|69
|2.
|ПАОК
|28
|18
|6
|4
|50 - 24
|53
|3.
|АЕК
|0:0
|28
|15
|8
|5
|43 - 23
|53
|4.
|Панатинаикос
|28
|12
|10
|6
|36 - 24
|46
|5.
|Арис Салоники
|27
|9
|10
|8
|41 - 33
|37
|6.
|ОФИ
|0:0
|28
|10
|5
|13
|36 - 38
|35
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|27
|9
|6
|12
|35 - 38
|33
|2.
|Атромитос
|27
|9
|6
|12
|32 - 37
|33
|3.
|Ламия
|28
|6
|13
|9
|22 - 34
|31
|4.
|Лариса
|27
|7
|9
|11
|29 - 35
|30
|5.
|Волос
|28
|8
|6
|14
|24 - 43
|30
|6.
|Ксанти
|27
|8
|6
|13
|21 - 33
|18
|7.
|Панетоликос
|27
|3
|8
|16
|20 - 44
|17
|8.
|Паниониос
|27
|5
|5
|17
|17 - 45
|14