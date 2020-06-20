АЕК
2:2
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Арис Салоники
54' Желтая карточкаМанталос Петрос
0:1
55' ПенальтиБруну Гама
1:1
62' ГолАраужо Серхио
73' Желтая карточкаAbou Ba
1:2
75' ГолМартинес Николас II
75' Желтая карточкаОйконому Мариос
79' Желтая карточкаМансини Даниэль
2:2
86' ПенальтиОливейра Нелсон
88' Желтая карточкаШимански Дамиан
10
Ливайя
Марко
23
Хулиан
Диас
92
Роуз
Линдси
44
Велес
Фран
88
Саша
Лукас
19
Тонсо
Мартин
16
Бруну
Гама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ливайя МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Каррера Массимо
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
44 Велес ФранЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Саша ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Тонсо МартинПолузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Идейе БраунНападающий
- Нападающий
-
-
-
98 Abou Ba
-
Главный тренер: Эннинг Михаэль
Ход матча
13'
54'
55'
0:1
62'
1:1
73'
75'
75'
79'
86'
2:2
88'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оливейра Нелсон
|10 (2)
|0.34
|2.
|Ливайя Марко
|8 (1)
|0.28
|3.
|Манталос Петрос
|6 (3)
|0.21
|4.
|Верде Даниэле
|5 (1)
|0.17
|5.
|Клонаридис Виктор
|2
|0.07
|6.
|Араужо Серхио
|2
|0.07
|7.
|Албанис Христос
|2
|0.07
|8.
|Лопеш Элдер
|1
|0.03
|9.
|Бакакис Михалис
|1
|0.03
|10.
|Чигринский Дмитрий
|1
|0.03
|11.
|Враньеш Огнен
|1
|0.03
|12.
|Крстичич Ненад
|1
|0.03
|13.
|Симоэш Андре
|1
|0.03
|14.
|Ойконому Мариос
|1
|0.03
|15.
|Milos Deletic
|1
|0.03
|16.
|Галанопулос Костас
|1
|0.03
|17.
|Andre Simoes1
|1
|0.03
|18.
|Паулинью Паулу
|0
|0
|19.
|Шимански Дамиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруну Гама
|11 (5)
|0.38
|2.
|Идейе Браун
|8 (1)
|0.28
|3.
|Nicolas Diguiny
|5
|0.17
|4.
|Ларссон Даниэль
|4
|0.14
|5.
|Велес Фран
|4
|0.14
|6.
|Фетфатцидис Иоаннис
|3
|0.1
|7.
|Роуз Линдси
|3
|0.1
|8.
|Саша Лукас
|3
|0.1
|9.
|Матилья Хавьер
|1
|0.03
|10.
|Корхут Михай
|1
|0.03
|11.
|Мартинес Николас II
|1
|0.03
|12.
|Тонсо Мартин
|0
|0
|13.
|Мансини Даниэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ливайя Марко
|12
|2
|2.
|Крстичич Ненад
|8
|1
|3.
|Враньеш Огнен
|7
|1
|4.
|Andre Simoes1
|7
|1
|5.
|Лопеш Элдер
|6
|0
|6.
|Манталос Петрос
|5
|0
|7.
|Шимански Дамиан
|5
|0
|8.
|Сварнас Эфстратиос
|5
|0
|9.
|Паулинью Паулу
|4
|0
|10.
|Ойконому Мариос
|4
|0
|11.
|Шику Жеральдес
|2
|1
|12.
|Оливейра Нелсон
|3
|0
|13.
|Араужо Серхио
|3
|0
|14.
|Симоэш Андре
|2
|0
|15.
|Галанопулос Костас
|2
|0
|16.
|Хульт Никлас
|0
|1
|17.
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|18.
|Якумакис Георгиос
|1
|0
|19.
|Бакакис Михалис
|1
|0
|20.
|Milos Deletic
|1
|0
|21.
|Баркас Василис
|1
|0
|22.
|Anel Sabanadzovic
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саша Лукас
|5
|1
|2.
|Велес Фран
|6
|0
|3.
|Идейе Браун
|4
|1
|4.
|Матилья Хавьер
|5
|0
|5.
|Корхут Михай
|5
|0
|6.
|Роуз Линдси
|5
|0
|7.
|Бруну Гама
|5
|0
|8.
|Сундгрен Даниэль
|4
|0
|9.
|Abou Ba
|4
|0
|10.
|Nicolas Diguiny
|3
|0
|11.
|Georgios Delizisis
|3
|0
|12.
|Мансини Даниэль
|3
|0
|13.
|Ларссон Даниэль
|2
|0
|14.
|Тонсо Мартин
|2
|0
|15.
|Fabian Ehmann
|0
|1
|16.
|Дуарте Лерин
|1
|0
|17.
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0
|18.
|Hugo Sousa
|1
|0
|19.
|Apostolos Tsiligiris
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЕК
|17.07% (7)
|14.63% (6)
|12.2% (5)
|12.2% (5)
|24.39% (10)
|19.51% (8)
|Арис Салоники
|20.93% (9)
|11.63% (5)
|23.26% (10)
|16.28% (7)
|18.6% (8)
|9.3% (4)
Предыдущие игры
АЕК Последние 20 матчей: +13 =6 -1ОФИ 0:2 АЕК АЕК 1:1 Панатинаикос АЕК 2:1 Арис Салоники Паниониос 1:1 АЕК
Арис Салоники Последние 20 матчей: +8 =5 -7Олимпиакос 3:1 Арис Салоники Арис Салоники 3:1 ОФИ АЕК 2:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Атромитос
Ламия 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 АЕК Атромитос 0:1 Арис Салоники Астерас 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 Атромитос Арис Салоники 2:0 Паниониос Панетоликос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Ксанти Олимпиакос 4:2 Арис Салоники Арис Салоники 2:1 Ксанти Лариса 0:0 Арис Салоники Ксанти 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 4:2 ПАОК Панатинаикос 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 4:0 Волос ОФИ 3:1 Арис Салоники
Последние игры между собой
АЕК: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Арис Салоники: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
АЕК 4:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 АЕК Суперлига АЕК 3:0 Арис Салоники Суперлига АЕК 1:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:4 АЕК Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 4:2 Арис Салоники Суперлига АЕК 1:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига Арис Салоники 4:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Арис Салоники Суперлига АЕК 1:1 Арис Салоники Суперлига
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|28
|22
|6
|0
|57 - 10
|72
|2.
|ПАОК
|29
|19
|6
|4
|53 - 25
|56
|3.
|АЕК
|29
|16
|8
|5
|47 - 25
|56
|4.
|Панатинаикос
|28
|12
|10
|6
|36 - 24
|46
|5.
|Арис Салоники
|29
|9
|11
|9
|44 - 38
|38
|6.
|ОФИ
|29
|10
|4
|15
|37 - 43
|34
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|28
|9
|7
|12
|35 - 38
|34
|2.
|Атромитос
|27
|9
|6
|12
|32 - 37
|33
|3.
|Ламия
|28
|6
|13
|9
|22 - 34
|31
|4.
|Волос
|28
|8
|6
|14
|24 - 43
|30
|5.
|Лариса
|28
|7
|9
|12
|29 - 38
|30
|6.
|Панетоликос
|28
|4
|8
|16
|23 - 44
|20
|7.
|Ксанти
|27
|8
|6
|13
|21 - 33
|18
|8.
|Паниониос
|28
|5
|6
|17
|17 - 45
|15