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АЕК
2:2
Конец матча

Стадион:
Арис Салоники
0'
54' Желтая карточка
Манталос Петрос
0:1
55' Пенальти
Бруну Гама
1:1
62' Гол
Араужо Серхио
73' Желтая карточка
Abou Ba
1:2
75' Гол
Мартинес Николас II
75' Желтая карточка
Ойконому Мариос
79' Желтая карточка
Мансини Даниэль
2:2
86' Пенальти
Оливейра Нелсон
88' Желтая карточка
Шимански Дамиан
90'+6
1
Баркас
Василис
2
Бакакис
Михалис
4
Ойконому
Мариос
24
Сварнас
Эфстратиос
3
Лопеш
Элдер
5
Шимански
Дамиан
6
Крстичич
Ненад
7
Верде
Даниэле
20
Манталос
Петрос
10
Ливайя
Марко
11
Араужо
Серхио
23
Хулиан
Диас
92
Роуз
Линдси
44
Велес
Фран
5
Georgios
Delizisis
3
Hugo
Sousa
88
Саша
Лукас
26
Матилья
Хавьер
28
Фетфатцидис
Иоаннис
19
Тонсо
Мартин
16
Бруну
Гама
24
Мансини
Даниэль
АЕК
4-2-3-1
Арис Салоники
4-2-3-1

Ход матча

13'
 
Abou Ba
Велес Фран
30'
 
Ларссон Даниэль
Hugo Sousa
54'
Манталос Петрос
 
55'
0:1
Бруну Гама
59'
Оливейра Нелсон
Ливайя Марко
 
60'
 
Мартинес Николас II
Фетфатцидис Иоаннис
60'
 
Nicolas Diguiny
Роуз Линдси
62'
Араужо Серхио
(Манталос Петрос)
1:1
73'
 
Abou Ba
75'
1:2
Мартинес Николас II
(Тонсо Мартин)
75'
Ойконому Мариос
 
79'
 
Мансини Даниэль
81'
Албанис Христос
Верде Даниэле
 
86'
Оливейра Нелсон
2:2
87'
Паулинью Паулу
Бакакис Михалис
 
88'
Шимански Дамиан
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оливейра Нелсон 10 (2) 0.34
2. Ливайя Марко 8 (1) 0.28
3. Манталос Петрос 6 (3) 0.21
4. Верде Даниэле 5 (1) 0.17
5. Клонаридис Виктор 2 0.07
6. Араужо Серхио 2 0.07
7. Албанис Христос 2 0.07
8. Лопеш Элдер 1 0.03
9. Бакакис Михалис 1 0.03
10. Чигринский Дмитрий 1 0.03
11. Враньеш Огнен 1 0.03
12. Крстичич Ненад 1 0.03
13. Симоэш Андре 1 0.03
14. Ойконому Мариос 1 0.03
15. Milos Deletic 1 0.03
16. Галанопулос Костас 1 0.03
17. Andre Simoes1 1 0.03
18. Паулинью Паулу 0 0
19. Шимански Дамиан 0 0
Арис Салоники
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруну Гама 11 (5) 0.38
2. Идейе Браун 8 (1) 0.28
3. Nicolas Diguiny 5 0.17
4. Ларссон Даниэль 4 0.14
5. Велес Фран 4 0.14
6. Фетфатцидис Иоаннис 3 0.1
7. Роуз Линдси 3 0.1
8. Саша Лукас 3 0.1
9. Матилья Хавьер 1 0.03
10. Корхут Михай 1 0.03
11. Мартинес Николас II 1 0.03
12. Тонсо Мартин 0 0
13. Мансини Даниэль 0 0

Карточки

АЕК
# Игрок      
1. Ливайя Марко 12 2
2. Крстичич Ненад 8 1
3. Враньеш Огнен 7 1
4. Andre Simoes1 7 1
5. Лопеш Элдер 6 0
6. Манталос Петрос 5 0
7. Шимански Дамиан 5 0
8. Сварнас Эфстратиос 5 0
9. Паулинью Паулу 4 0
10. Ойконому Мариос 4 0
11. Шику Жеральдес 2 1
12. Оливейра Нелсон 3 0
13. Араужо Серхио 3 0
14. Симоэш Андре 2 0
15. Галанопулос Костас 2 0
16. Хульт Никлас 0 1
17. Чигринский Дмитрий 1 0
18. Якумакис Георгиос 1 0
19. Бакакис Михалис 1 0
20. Milos Deletic 1 0
21. Баркас Василис 1 0
22. Anel Sabanadzovic 1 0
Арис Салоники
# Игрок      
1. Саша Лукас 5 1
2. Велес Фран 6 0
3. Идейе Браун 4 1
4. Матилья Хавьер 5 0
5. Корхут Михай 5 0
6. Роуз Линдси 5 0
7. Бруну Гама 5 0
8. Сундгрен Даниэль 4 0
9. Abou Ba 4 0
10. Nicolas Diguiny 3 0
11. Georgios Delizisis 3 0
12. Мансини Даниэль 3 0
13. Ларссон Даниэль 2 0
14. Тонсо Мартин 2 0
15. Fabian Ehmann 0 1
16. Дуарте Лерин 1 0
17. Фетфатцидис Иоаннис 1 0
18. Hugo Sousa 1 0
19. Apostolos Tsiligiris 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЕК 17.07% (7) 14.63% (6) 12.2% (5) 12.2% (5) 24.39% (10) 19.51% (8)
 Арис Салоники 20.93% (9) 11.63% (5) 23.26% (10) 16.28% (7) 18.6% (8) 9.3% (4)

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: +13 =6 -1
ОФИ 0:2 АЕК АЕК 1:1 Панатинаикос АЕК 2:1 Арис Салоники Паниониос 1:1 АЕК
АЕК 3:0 ОФИ АЕК 4:0 Панетоликос Арис Салоники 0:1 АЕК АЕК 1:0 Панатинаикос Панетоликос 1:1 АЕК Атромитос 0:1 АЕК АЕК 2:0 Астерас АЕК 0:0 Олимпиакос Волос 1:3 АЕК АЕК 3:0 Лариса Астерас 1:1 АЕК ПАОК 1:0 АЕК АЕК 3:1 Панетоликос Ламия 0:0 АЕК АЕК 2:1 Астерас Ксанти 0:1 АЕК
Арис Салоники Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Олимпиакос 3:1 Арис Салоники Арис Салоники 3:1 ОФИ АЕК 2:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Атромитос
Ламия 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 АЕК Атромитос 0:1 Арис Салоники Астерас 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 Атромитос Арис Салоники 2:0 Паниониос Панетоликос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Ксанти Олимпиакос 4:2 Арис Салоники Арис Салоники 2:1 Ксанти Лариса 0:0 Арис Салоники Ксанти 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 4:2 ПАОК Панатинаикос 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 4:0 Волос ОФИ 3:1 Арис Салоники

Последние игры между собой

АЕК: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Арис Салоники: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
АЕК 2:1 Арис Салоники Кубок Арис Салоники 0:1 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 АЕК Суперлига
АЕК 4:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 АЕК Суперлига АЕК 3:0 Арис Салоники Суперлига АЕК 1:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:4 АЕК Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 4:2 Арис Салоники Суперлига АЕК 1:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига Арис Салоники 4:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Арис Салоники Суперлига АЕК 1:1 Арис Салоники Суперлига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 28 22 6 0 57 - 10 72
2. ПАОК 29 19 6 4 53 - 25 56
3. АЕК 29 16 8 5 47 - 25 56
4. Панатинаикос 28 12 10 6 36 - 24 46
5. Арис Салоники 29 9 11 9 44 - 38 38
6. ОФИ 29 10 4 15 37 - 43 34

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 28 9 7 12 35 - 38 34
2. Атромитос 27 9 6 12 32 - 37 33
3. Ламия 28 6 13 9 22 - 34 31
4. Волос 28 8 6 14 24 - 43 30
5. Лариса 28 7 9 12 29 - 38 30
6. Панетоликос 28 4 8 16 23 - 44 20
7. Ксанти 27 8 6 13 21 - 33 18
8. Паниониос 28 5 6 17 17 - 45 15
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