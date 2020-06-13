1:0
31' ГолMarko Divkovic
45' Желтая карточкаШимич Лоренцо
54' Желтая карточкаСаввидис Кириакос
2:0
57' ГолMarko Divkovic
3:0
64' ГолКальмар Жолт
4:0
67' ГолMarko Divkovic
5:0
90' ГолБлэкмэн Сезар
13
Кальмар
Жолт
31
Дэвис
Эрик
22
Matus
Kira
10
Жофчак
Игор
21
Гаррийо
Хосе
26
Matus
Vojtko
19
Сидибе
Исса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
-
31 Дэвис ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Фабри АндрейНападающий
-
33 Matus Maly
-
-
-
Главный тренер: Helder Cristovao
- Основной состав
-
22 Matus KiraВратарь
-
10 Жофчак ИгорЗащитник
-
21 Гаррийо ХосеЗащитник
- Защитник
-
26 Matus VojtkoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сидибе ИссаНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
30 Tomas Drab
-
-
-
-
Главный тренер: Jozef Majoros
Ход матча
31'
1:0
45'
57'
2:0
64'
3:0
67'
4:0
90'
5:0
Предыдущие игры
ДАК Последние 20 матчей: +11 =5 -4ДАК 0:1 Спартак Трнава ДАК 2:0 Попрад Жилина 2:2 ДАК Ружомберок 0:0 ДАК
Земплин Последние 20 матчей: +8 =6 -6Земплин 1:0 Погронье Ружомберок 1:1 Земплин Земплин 1:0 Нитра Тренчин 8:1 Земплин
Аустрия Вена 2:0 Земплин Земплин 2:0 Спартак Трнава Середь 0:2 Земплин Земплин 5:0 ДАК Сеница 4:0 Земплин Земплин 2:2 Злате Моравце Земплин 0:1 Слован Братислава Жилина 1:1 Земплин Погронье 2:2 Земплин Земплин 0:1 Ружомберок Нитра 0:2 Земплин Земплин 2:1 Тренчин Спартак Трнава 2:1 Земплин Земплин 1:1 Середь ДАК 1:1 Земплин Земплин 3:0 Сеница
Последние игры между собой
ДАК: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 3
Земплин: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 9