  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия: Суперлига. Группа А
ДАК
5:0
Конец матча

Стадион:
Земплин
0'
1:0
31' Гол
Marko Divkovic
45' Желтая карточка
Шимич Лоренцо
54' Желтая карточка
Саввидис Кириакос
2:0
57' Гол
Marko Divkovic
3:0
64' Гол
Кальмар Жолт
4:0
67' Гол
Marko Divkovic
5:0
90' Гол
Блэкмэн Сезар
90'+3
36
Едличка
Мартин
24
Кружляк
Доминик
4
Шимич
Лоренцо
3
Бескоровайный
Данил
8
Вида
Мате
82
Блэкмэн
Сезар
26
Andras
Schafer
13
Кальмар
Жолт
31
Дэвис
Эрик
9
Рамирес
Эрик
29
Marko
Divkovic
22
Matus
Kira
10
Жофчак
Игор
21
Гаррийо
Хосе
8
Грич
Якуб
26
Matus
Vojtko
88
Саввидис
Кириакос
27
Квоцера
Милан
12
Jozef
Simon
Turik
15
Stanislav
Danko
17
Диарра
Шейк
III
19
Сидибе
Исса
ДАК
3-1-4-2
Земплин
4-1-4-1

Ход матча

31'
Marko Divkovic
(Рамирес Эрик)
1:0
45'
Шимич Лоренцо
 
54'
 
Саввидис Кириакос
57'
Marko Divkovic
(Шимич Лоренцо)
2:0
62'
 
Christos Kountouriotis
Диарра Шейк III
64'
Кальмар Жолт
(Блэкмэн Сезар)
3:0
67'
Marko Divkovic
(Кальмар Жолт)
4:0
68'
Ernest Boateng
Рамирес Эрик
 
68'
 
Martin Kolesar
Квоцера Милан
72'
 
Georgios Neofytidis
Jozef Simon Turik
77'
Martin Bednar II
Вида Мате
 
77'
Фабри Андрей
Marko Divkovic
 
90'
Блэкмэн Сезар
(Кальмар Жолт)
5:0

Предыдущие игры

ДАК Последние 20 матчей: +11 =5 -4
ДАК 0:1 Спартак Трнава ДАК 2:0 Попрад Жилина 2:2 ДАК Ружомберок 0:0 ДАК
ДАК 0:0 Сеница Слован Братислава 2:0 ДАК ДАК 1:0 Нитра Земплин 5:0 ДАК ДАК 3:1 Тренчин ДАК 0:0 Середь ДАК 0:0 Спартак Трнава Погронье 0:2 ДАК ДАК 2:1 Злате Моравце Спартак Трнава 1:2 ДАК ДАК 1:0 Жилина ДАК 0:1 Ружомберок Сеница 0:1 ДАК ДАК 5:2 Слован Братислава Нитра 1:2 ДАК ДАК 1:1 Земплин
Земплин Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Земплин 1:0 Погронье Ружомберок 1:1 Земплин Земплин 1:0 Нитра Тренчин 8:1 Земплин
Аустрия Вена 2:0 Земплин Земплин 2:0 Спартак Трнава Середь 0:2 Земплин Земплин 5:0 ДАК Сеница 4:0 Земплин Земплин 2:2 Злате Моравце Земплин 0:1 Слован Братислава Жилина 1:1 Земплин Погронье 2:2 Земплин Земплин 0:1 Ружомберок Нитра 0:2 Земплин Земплин 2:1 Тренчин Спартак Трнава 2:1 Земплин Земплин 1:1 Середь ДАК 1:1 Земплин Земплин 3:0 Сеница

Последние игры между собой

ДАК: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 3
Земплин: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 9
Земплин 5:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Земплин Суперлига ДАК 5:0 Земплин Суперлига Земплин 0:2 ДАК Суперлига
Земплин 2:1 ДАК Суперлига ДАК 4:1 Земплин Суперлига ДАК 2:0 Земплин Суперлига Земплин 1:2 ДАК Суперлига Земплин 1:2 ДАК Суперлига ДАК 2:1 Земплин Суперлига Земплин 1:0 ДАК Суперлига Земплин 1:1 ДАК Суперлига ДАК 3:1 Земплин Суперлига Земплин 0:3 ДАК Суперлига
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Шимич Лоренцо получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Marko Divkovic бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MOL Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 