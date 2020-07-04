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  3. Словакия: Суперлига. Группа А
Спартак Трнава
2:0
Конец матча

Стадион:
Ружомберок
0'
0:0
24' Не забитый пенальти
Dijan Vukojevic
1:0
28' Гол
Theofanis Tsandaris
2:0
86' Гол
Marko Tesija
90'+3
71
Dominik
Takac
2
Matus
Turna
6
Izuchukwu
Anthony
26
Malkolm
Moenza
79
Saymon
Cabral
12
Marko
Tesija
20
Гамбош
Мартин
23
Theofanis
Tsandaris
21
Yann
Michael
Yao
24
Alex
Sobczyk
7
Dijan
Vukojevic
33
Мацик
Матуш
19
Чурма
Матей
5
Mario
Mrva
10
Твардзик
Филип
30
Lukas
Kojnok
8
Такач
Далибор
28
David
Filinsky
4
Matus
Kmet
2
Alexander
Mojzis
32
Peter
Dungel
9
Martin
Regali
Спартак Трнава
3-5-2
Ружомберок
3-5-2

Ход матча

24'
Dijan Vukojevic
0:0
28'
Theofanis Tsandaris
1:0
54'
 
Adam Brenkus
Matus Kmet
64'
Yusuf Bamidele
Dijan Vukojevic
 
66'
Milan Sekera
Saymon Cabral
 
70'
 
Ladislav Almasi
Lukas Kojnok
71'
Samuel Benovic
Alex Sobczyk
 
75'
 
Кочан Матей
Такач Далибор
86'
Marko Tesija
2:0

Предыдущие игры

Спартак Трнава Последние 20 матчей: + = -
Земплин 2:2 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:2 ДАК Жилина 2:1 Спартак Трнава Сеница 1:0 Спартак Трнава
Тренчин 4:0 Спартак Трнава ДАК 0:1 Спартак Трнава Спартак Трнава 2:1 Злате Моравце Сеница 2:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава Спартак Трнава 2:2 Сочи Земплин 2:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Тренчин 1:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 3:2 Погронье Нитра 1:0 Спартак Трнава ДАК 0:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:1 Жилина Середь 2:1 Спартак Трнава Спартак Трнава 1:2 ДАК Злате Моравце 1:3 Спартак Трнава
Ружомберок Последние 20 матчей: + = -
Ружомберок 2:1 Жилина Ружомберок 3:0 ДАК Земплин 1:1 Ружомберок ДАК 1:1 Ружомберок
Слован Братислава 1:0 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Погронье 3:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Середь 0:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Земплин Ружомберок 0:0 ДАК Середь 2:2 Ружомберок Аустрия Вена 4:1 Ружомберок Альтах 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Злате Моравце Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:2 Сеница Жилина 1:2 Ружомберок Погронье 1:2 Ружомберок Сеница 1:1 Ружомберок

Последние игры между собой

Спартак Трнава: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Ружомберок: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Суперлига Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 0:0 Ружомберок Суперлига
Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 1:0 Ружомберок Суперлига Спартак Трнава 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Спартак Трнава Суперлига Ружомберок 1:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 0:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Спартак Трнава Суперлига Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Спартак Трнава Суперлига Ружомберок 1:2 Спартак Трнава Кубок Словакии Спартак Трнава 1:4 Ружомберок Суперлига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Theofanis Tsandaris бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Dijan Vukojevic пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anton Malatinsky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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