Спартак Трнава
2:0
Конец матча
Стадион: Антон Малатинский
Ружомберок
0:0
24' Не забитый пенальтиDijan Vukojevic
1:0
28' ГолTheofanis Tsandaris
2:0
86' ГолMarko Tesija
12
Marko
Tesija
24
Alex
Sobczyk
33
Мацик
Матуш
19
Чурма
Матей
30
Lukas
Kojnok
32
Peter
Dungel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Marko TesijaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Alex SobczykНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
14 Nsumoh Kalu
-
-
-
19 Milan Sekera
-
-
Главный тренер: Marian Sarmir
- Основной состав
-
33 Мацик МатушВратарь
-
19 Чурма МатейЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Lukas KojnokПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Peter DungelНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Кочан МатейПолузащитник
- Нападающий
-
15 Герец ШтефанНападающий
-
31 Alex Holub
-
29 Adam Brenkus
-
-
-
Главный тренер: Jan Haspra
Ход матча
24'
0:0
28'
86'
2:0
Предыдущие игры
Спартак Трнава Последние 20 матчей: + = -Земплин 2:2 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:2 ДАК Жилина 2:1 Спартак Трнава Сеница 1:0 Спартак Трнава
Тренчин 4:0 Спартак Трнава ДАК 0:1 Спартак Трнава Спартак Трнава 2:1 Злате Моравце Сеница 2:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава Спартак Трнава 2:2 Сочи Земплин 2:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Тренчин 1:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 3:2 Погронье Нитра 1:0 Спартак Трнава ДАК 0:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:1 Жилина Середь 2:1 Спартак Трнава Спартак Трнава 1:2 ДАК Злате Моравце 1:3 Спартак Трнава
Ружомберок Последние 20 матчей: + = -Ружомберок 2:1 Жилина Ружомберок 3:0 ДАК Земплин 1:1 Ружомберок ДАК 1:1 Ружомберок
Слован Братислава 1:0 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Погронье 3:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Середь 0:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Земплин Ружомберок 0:0 ДАК Середь 2:2 Ружомберок Аустрия Вена 4:1 Ружомберок Альтах 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Злате Моравце Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:2 Сеница Жилина 1:2 Ружомберок Погронье 1:2 Ружомберок Сеница 1:1 Ружомберок
Последние игры между собой
Спартак Трнава: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Ружомберок: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 1:0 Ружомберок Суперлига Спартак Трнава 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Спартак Трнава Суперлига Ружомберок 1:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 0:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Спартак Трнава Суперлига Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Спартак Трнава Суперлига Ружомберок 1:2 Спартак Трнава Кубок Словакии Спартак Трнава 1:4 Ружомберок Суперлига