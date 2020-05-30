Днепр-1
3:1
Конец матча
Стадион: Днепр-Арена
Олимпик Донецк
1:0
32' ГолБулеца Сергей
35' Желтая карточкаКравчук Андрей
41' Желтая карточкаВакулко Юрий
54' Желтая карточкаЗахеди Шахаб
2:0
62' ГолАдамюк Владимир
69' Желтая карточкаЗотько Иван
3:0
77' ГолЛукас Тэйлор
3:1
90' ПенальтиПолитыло Сергей
23
Лукас
Тэйлор
69
Вакулко
Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лукас ТэйлорПолузащитник
- Полузащитник
-
69 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Михайленко Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Ксёнз ПавелЗащитник
- Защитник
-
13 Зотько ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Алими БетимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Igor Klimovsky
Ход матча
32'
1:0
35'
41'
54'
62'
2:0
69'
77'
90'
3:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Супряга Владислав
|9 (2)
|0.35
|2.
|Когут Игорь
|4
|0.15
|3.
|Булеца Сергей
|3
|0.12
|4.
|Чичиков Алексей
|3
|0.12
|5.
|Коркишко Дмитрий
|3 (1)
|0.12
|6.
|Назаренко Александр
|2
|0.08
|7.
|Кулиш Станислав
|2 (1)
|0.08
|8.
|Полевой Владимир
|1
|0.04
|9.
|Шаповал Владислав
|1
|0.04
|10.
|Адамюк Владимир
|1
|0.04
|11.
|Лукас Тэйлор
|1
|0.04
|12.
|Хобленко Алексей
|1 (1)
|0.04
|13.
|Вакулко Юрий
|0
|0
|14.
|Кравченко Сергей Сергеевич
|0
|0
|15.
|Снижко Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Политыло Сергей
|4 (3)
|0.15
|2.
|Захеди Шахаб
|3
|0.12
|3.
|До Коуто Тейшейра Максим
|2
|0.08
|4.
|Дийе Матар
|2
|0.08
|5.
|Кравчук Андрей
|1
|0.04
|6.
|Балашов Виталий
|1 (1)
|0.04
|7.
|Пасич Евгений
|1
|0.04
|8.
|Цымбалюк Евгений
|1
|0.04
|9.
|Вантух Роман
|1
|0.04
|10.
|Дегтярёв Максим
|1
|0.04
|11.
|Имери Демир
|1
|0.04
|12.
|Баланюк Денис
|1
|0.04
|13.
|Лукьянчук Павел
|1
|0.04
|14.
|Пасич Геннадий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Полевой Владимир
|7
|1
|2.
|Когут Игорь
|8
|0
|3.
|Вакулко Юрий
|7
|0
|4.
|Кравченко Сергей Сергеевич
|4
|1
|5.
|Коркишко Дмитрий
|4
|1
|6.
|Сафронов Александр
|4
|1
|7.
|Назаренко Александр
|4
|1
|8.
|Батагов Арсений
|5
|0
|9.
|Папа Гуйе
|3
|1
|10.
|Лопырёнок Максим
|3
|1
|11.
|Шаповал Владислав
|3
|0
|12.
|Супряга Владислав
|3
|0
|13.
|Романюк Юрий
|2
|0
|14.
|Булеца Сергей
|2
|0
|15.
|Чичиков Алексей
|1
|0
|16.
|Логинов Сергей
|1
|0
|17.
|Загальский Игорь
|1
|0
|18.
|Ди Франко Франсиско
|1
|0
|19.
|Адамюк Владимир
|1
|0
|20.
|Хобленко Алексей
|1
|0
|21.
|Снижко Александр
|1
|0
|22.
|Клищук Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Завийский Тарас
|4
|1
|2.
|Кравчук Андрей
|2
|2
|3.
|Зотько Иван
|5
|0
|4.
|Захеди Шахаб
|5
|0
|5.
|Гришко Дмитрий
|3
|1
|6.
|Ксёнз Павел
|3
|1
|7.
|Цымбалюк Евгений
|4
|0
|8.
|Фабиньо Энрике
|2
|1
|9.
|Лукьянчук Павел
|3
|0
|10.
|Дийе Матар
|3
|0
|11.
|Пасич Геннадий
|3
|0
|12.
|Пеньков Герман
|1
|1
|13.
|Абубакар Алию
|1
|1
|14.
|Вантух Роман
|1
|1
|15.
|Политыло Сергей
|2
|0
|16.
|До Коуто Тейшейра Максим
|2
|0
|17.
|Лебеденко Орест
|2
|0
|18.
|Салу Драман
|2
|0
|19.
|Кичак Артём
|1
|0
|20.
|Пасич Евгений
|1
|0
|21.
|Имери Демир
|1
|0
|22.
|Баланюк Денис
|1
|0
|23.
|Клименчук Егор
|1
|0
|24.
|Кравченко Никита
|1
|0
|25.
|Литвин Дмитрий
|1
|0
|26.
|Крынский Владимир
|1
|0
|27.
|Чарльз Джеффри
|1
|0
|28.
|Снурницын Игорь
|1
|0
|29.
|Фрейтас де Алмейда Фабио Александер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Днепр-1
|14.29% (4)
|3.57% (1)
|14.29% (4)
|14.29% (4)
|28.57% (8)
|25% (7)
|Олимпик Донецк
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|27.78% (5)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
Предыдущие игры
Днепр-1 Последние 20 матчей: +7 =2 -11Днепр-1 2:0 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Динамо Киев
Карпаты 1:1 Днепр-1 Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Александрия Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Львов 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Ворскла Десна 1:1 Днепр-1 Днепр-1 1:4 Заря Ингулец 2:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Мариуполь 1:0 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Карпаты Александрия 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +5 =3 -12Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Десна
Заря 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Львов Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Карпаты 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:0 Александрия Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Десна 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:5 Заря Львов 0:1 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк
Последние игры между собой
Днепр-1: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Олимпик Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|23
|19
|2
|2
|59 - 15
|59
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|45 - 18
|46
|3.
|Десна
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|39 - 16
|46
|4.
|Заря
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|40 - 19
|46
|5.
|Александрия
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|35 - 25
|43
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|24
|8
|2
|14
|27 - 45
|26
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|31 - 35
|31
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|21 - 37
|25
|3.
|Ворскла
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|16 - 39
|21
|4.
|Львов
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|17 - 36
|21
|5.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|19 - 41
|19
|6.
|Карпаты
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|18 - 41
|14
Прогнозы на матч Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк
Исход игры
Днепр-1
77.8% (133)
Ничья
12.9% (22)
Олимпик Донецк
9.4% (16)
Тотал 2.5
Больше
29.19% (47)
Меньше
70.81% (114)
Обе команды забьют
Да
37.89% (61)
Нет
62.11% (100)
Популярный счёт
1:0 Днепр-1
34.5% (59)
2:1 Днепр-1
19.3% (33)
2:0 Днепр-1
16.4% (28)
1:1 Ничья
9.4% (16)
1:2 Олимпик Донецк
3.5% (6)
0:1 Олимпик Донецк
2.9% (5)
0:0 Ничья
2.3% (4)
3:1 Днепр-1
1.8% (3)
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