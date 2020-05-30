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Днепр-1
3:1
Конец матча

Стадион:
Олимпик Донецк
0'
1:0
32' Гол
Булеца Сергей
35' Желтая карточка
Кравчук Андрей
41' Желтая карточка
Вакулко Юрий
54' Желтая карточка
Захеди Шахаб
2:0
62' Гол
Адамюк Владимир
69' Желтая карточка
Зотько Иван
3:0
77' Гол
Лукас Тэйлор
3:1
90' Пенальти
Политыло Сергей
90'+4
33
Юрчук
Валерий
3
Адамюк
Владимир
71
Лопырёнок
Максим
15
Логинов
Сергей
8
Полевой
Владимир
4
Кравченко
Сергей
Сергеевич
20
Ди
Франко
Франсиско
23
Лукас
Тэйлор
10
Булеца
Сергей
69
Вакулко
Юрий
9
Хобленко
Алексей
1
Крынский
Владимир
11
Ксёнз
Павел
4
Гришко
Дмитрий
13
Зотько
Иван
54
Лебеденко
Орест
44
Цымбалюк
Евгений
29
Кравченко
Никита
21
Кравчук
Андрей
89
Политыло
Сергей
19
До
Коуто
Тейшейра
Максим
8
Захеди
Шахаб
Днепр-1
Олимпик Донецк

Ход матча

32'
Булеца Сергей
(Вакулко Юрий)
1:0
35'
 
Кравчук Андрей
41'
Вакулко Юрий
 
54'
 
Захеди Шахаб
62'
Адамюк Владимир
(Булеца Сергей)
2:0
63'
Когут Игорь
Ди Франко Франсиско
 
63'
Назаренко Александр
Булеца Сергей
 
68'
 
Завийский Тарас
Кравчук Андрей
68'
 
Баланюк Денис
Ксёнз Павел
69'
 
Зотько Иван
71'
Коркишко Дмитрий
Хобленко Алексей
 
73'
 
Балашов Виталий
До Коуто Тейшейра Максим
73'
 
Литвин Дмитрий
Зотько Иван
77'
Лукас Тэйлор
(Назаренко Александр)
3:0
81'
Чичиков Алексей
Лукас Тэйлор
 
82'
Снижко Александр
Вакулко Юрий
 
83'
 
Пасич Евгений
Захеди Шахаб
90'
3:1
Политыло Сергей

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Супряга Владислав 9 (2) 0.35
2. Когут Игорь 4 0.15
3. Булеца Сергей 3 0.12
4. Чичиков Алексей 3 0.12
5. Коркишко Дмитрий 3 (1) 0.12
6. Назаренко Александр 2 0.08
7. Кулиш Станислав 2 (1) 0.08
8. Полевой Владимир 1 0.04
9. Шаповал Владислав 1 0.04
10. Адамюк Владимир 1 0.04
11. Лукас Тэйлор 1 0.04
12. Хобленко Алексей 1 (1) 0.04
13. Вакулко Юрий 0 0
14. Кравченко Сергей Сергеевич 0 0
15. Снижко Александр 0 0
Олимпик Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Политыло Сергей 4 (3) 0.15
2. Захеди Шахаб 3 0.12
3. До Коуто Тейшейра Максим 2 0.08
4. Дийе Матар 2 0.08
5. Кравчук Андрей 1 0.04
6. Балашов Виталий 1 (1) 0.04
7. Пасич Евгений 1 0.04
8. Цымбалюк Евгений 1 0.04
9. Вантух Роман 1 0.04
10. Дегтярёв Максим 1 0.04
11. Имери Демир 1 0.04
12. Баланюк Денис 1 0.04
13. Лукьянчук Павел 1 0.04
14. Пасич Геннадий 0 0

Карточки

Днепр-1
# Игрок      
1. Полевой Владимир 7 1
2. Когут Игорь 8 0
3. Вакулко Юрий 7 0
4. Кравченко Сергей Сергеевич 4 1
5. Коркишко Дмитрий 4 1
6. Сафронов Александр 4 1
7. Назаренко Александр 4 1
8. Батагов Арсений 5 0
9. Папа Гуйе 3 1
10. Лопырёнок Максим 3 1
11. Шаповал Владислав 3 0
12. Супряга Владислав 3 0
13. Романюк Юрий 2 0
14. Булеца Сергей 2 0
15. Чичиков Алексей 1 0
16. Логинов Сергей 1 0
17. Загальский Игорь 1 0
18. Ди Франко Франсиско 1 0
19. Адамюк Владимир 1 0
20. Хобленко Алексей 1 0
21. Снижко Александр 1 0
22. Клищук Андрей 1 0
Олимпик Донецк
# Игрок      
1. Завийский Тарас 4 1
2. Кравчук Андрей 2 2
3. Зотько Иван 5 0
4. Захеди Шахаб 5 0
5. Гришко Дмитрий 3 1
6. Ксёнз Павел 3 1
7. Цымбалюк Евгений 4 0
8. Фабиньо Энрике 2 1
9. Лукьянчук Павел 3 0
10. Дийе Матар 3 0
11. Пасич Геннадий 3 0
12. Пеньков Герман 1 1
13. Абубакар Алию 1 1
14. Вантух Роман 1 1
15. Политыло Сергей 2 0
16. До Коуто Тейшейра Максим 2 0
17. Лебеденко Орест 2 0
18. Салу Драман 2 0
19. Кичак Артём 1 0
20. Пасич Евгений 1 0
21. Имери Демир 1 0
22. Баланюк Денис 1 0
23. Клименчук Егор 1 0
24. Кравченко Никита 1 0
25. Литвин Дмитрий 1 0
26. Крынский Владимир 1 0
27. Чарльз Джеффри 1 0
28. Снурницын Игорь 1 0
29. Фрейтас де Алмейда Фабио Александер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Днепр-1 14.29% (4) 3.57% (1) 14.29% (4) 14.29% (4) 28.57% (8) 25% (7)
 Олимпик Донецк 11.11% (2) 11.11% (2) 11.11% (2) 27.78% (5) 22.22% (4) 16.67% (3)

Предыдущие игры

Днепр-1 Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Днепр-1 2:0 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Динамо Киев
Карпаты 1:1 Днепр-1 Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Александрия Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Львов 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Ворскла Десна 1:1 Днепр-1 Днепр-1 1:4 Заря Ингулец 2:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Мариуполь 1:0 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Карпаты Александрия 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Десна
Заря 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Львов Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Карпаты 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:0 Александрия Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Десна 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:5 Заря Львов 0:1 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Днепр-1: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Олимпик Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Премьер-лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 23 19 2 2 59 - 15 59
2. Динамо Киев Заявка 23 14 4 5 45 - 18 46
3. Десна Заявка 24 14 4 6 39 - 16 46
4. Заря Заявка 24 14 4 6 40 - 19 46
5. Александрия Заявка 24 13 4 7 35 - 25 43
6. Колос Ковалёвка Заявка 24 8 2 14 27 - 45 26

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 24 9 4 11 31 - 35 31
2. Мариуполь Заявка 23 6 7 10 21 - 37 25
3. Ворскла Заявка 23 6 3 14 16 - 39 21
4. Львов Заявка 23 5 6 12 17 - 36 21
5. Олимпик Донецк Заявка 24 5 4 15 19 - 41 19
6. Карпаты Заявка 23 2 8 13 18 - 41 14
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Вакулко Юрий получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Кравчук Андрей получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Булеца Сергей бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dnipro-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 171
Днепр-1 77.8% (133)
Ничья 12.9% (22)
Олимпик Донецк 9.4% (16)
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Прогнозы на матч Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк

Исход игры
Днепр-1
77.8% (133)
Ничья
12.9% (22)
Олимпик Донецк
9.4% (16)
Тотал 2.5
Больше
29.19% (47)
Меньше
70.81% (114)
Обе команды забьют
Да
37.89% (61)
Нет
62.11% (100)
Популярный счёт
1:0 Днепр-1
34.5% (59)
2:1 Днепр-1
19.3% (33)
2:0 Днепр-1
16.4% (28)
1:1 Ничья
9.4% (16)
1:2 Олимпик Донецк
3.5% (6)
0:1 Олимпик Донецк
2.9% (5)
0:0 Ничья
2.3% (4)
3:1 Днепр-1
1.8% (3)
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