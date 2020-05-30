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Александрия
1:0
Конец матча

Стадион:
Заря
0'
45' Желтая карточка
Пашаев Павел
70' Желтая карточка
Леднёв Богдан
76' Желтая карточка
Лунёв Максим
81' Желтая карточка
Михайличенко Богдан
84' Вторая желтая карточка
Михайличенко Богдан
89' Желтая карточка
Вернидуб Виталий
1:0
90' Пенальти
Гречишкин Дмитрий
90'+9
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
90
Дубра
Каспар
13
Бухал
Глеб
11
Мирошниченко
Денис
17
Лучкевич
Валерий
27
Гречишкин
Дмитрий
6
Ковалец
Кирилл
10
Третьяков
Максим
22
Грицук
Василий
18
Ситало
Артём
1
Махарадзе
Заури
4
Цвек
Ловро
15
Вернидуб
Виталий
98
Чеберко
Евгений
14
Михайличенко
Богдан
10
Хомченовский
Дмитрий
22
Кабаев
Владислав
80
Юрченко
Владлен
7
Кочергин
Владислав
17
Леднёв
Богдан
9
Перович
Михаил
Александрия
Заря

Ход матча

45'
Пашаев Павел
 
56'
Банада Евгений
Грицук Василий
 
60'
 
Тымчик Александр
Кабаев Владислав
61'
Задерака Максим
Третьяков Максим
 
70'
 
Леднёв Богдан
73'
 
Громов Артём
Перович Михаил
74'
 
Лунёв Максим
Хомченовский Дмитрий
76'
 
Лунёв Максим
79'
Безбородько Денис
Ситало Артём
 
79'
Шастал Дмитрий
Лучкевич Валерий
 
81'
 
Михайличенко Богдан
84'
 
Михайличенко Богдан
88'
 
Иванисеня Дмитрий
Юрченко Владлен
89'
 
Вернидуб Виталий
89'
 
Абу-Ханна Джоэл
Леднёв Богдан
90'
Гречишкин Дмитрий
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ковалец Кирилл 6 0.23
2. Третьяков Максим 5 (3) 0.19
3. Гречишкин Дмитрий 4 (2) 0.15
4. Ситало Артём 4 0.15
5. Банада Евгений 3 0.12
6. Безбородько Денис 3 0.12
7. Бабогло Владислав 2 0.08
8. Грицук Василий 1 (1) 0.04
9. Шендрик Антон 1 0.04
10. Довгий Алексей 1 0.04
11. Задерака Максим 1 0.04
12. Мышенко Богдан 1 0.04
13. Шастал Дмитрий 1 0.04
14. Запорожан Андрей 1 (1) 0.04
15. Лучкевич Валерий 0 0
16. Гордиенко Артём 0 0
17. Пашаев Павел 0 0
18. Дубра Каспар 0 0
Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леднёв Богдан 11 (1) 0.42
2. Кабаев Владислав 6 0.23
3. Юрченко Владлен 5 (3) 0.19
4. Русин Назарий 5 0.19
5. Кочергин Владислав 4 0.15
6. Михайличенко Богдан 2 0.08
7. Громов Артём 1 0.04
8. Будковский Филипп 1 0.04
9. Вернидуб Виталий 1 0.04
10. Хомченовский Дмитрий 1 0.04
11. Иванисеня Дмитрий 1 0.04
12. Перович Михаил 1 0.04
13. Абу-Ханна Джоэл 1 0.04
14. Каменюка Никита 0 0
15. Тымчик Александр 0 0
16. Чеберко Евгений 0 0
17. Лунёв Максим 0 0

Карточки

Александрия
# Игрок      
1. Мирошниченко Денис 6 1
2. Довгий Алексей 6 1
3. Банада Евгений 7 0
4. Бабогло Владислав 6 0
5. Бухал Глеб 4 1
6. Пашаев Павел 5 0
7. Лучкевич Валерий 5 0
8. Безбородько Денис 5 0
9. Стецков Тимур 5 0
10. Шастал Дмитрий 2 1
11. Гречишкин Дмитрий 3 0
12. Задерака Максим 3 0
13. Ковалец Кирилл 3 0
14. Панькив Юрий 1 1
15. Шендрик Антон 2 0
16. Запорожан Андрей 2 0
17. Третьяков Максим 1 0
18. Мышенко Богдан 1 0
19. Дубра Каспар 1 0
20. Ситало Артём 1 0
21. Билык Олег 1 0
Заря
# Игрок      
1. Михайличенко Богдан 11 1
2. Тымчик Александр 8 0
3. Вернидуб Виталий 7 0
4. Абу-Ханна Джоэл 7 0
5. Леднёв Богдан 7 0
6. Чеберко Евгений 6 0
7. Будковский Филипп 4 1
8. Хомченовский Дмитрий 5 0
9. Иванисеня Дмитрий 5 0
10. Юрченко Владлен 4 0
11. Кабаев Владислав 3 0
12. Кочергин Владислав 3 0
13. Лунёв Максим 1 1
14. Цыганик Андрей 2 0
15. Русин Назарий 2 0
16. Каменюка Никита 1 0
17. Арвеладзе Леван 1 0
18. Цвек Ловро 1 0
19. Перович Михаил 1 0
20. Белый Максим Игоревич 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Александрия 3.57% (1) 3.57% (1) 17.86% (5) 32.14% (9) 28.57% (8) 14.29% (4)
 Заря 10.26% (4) 7.69% (3) 15.38% (6) 15.38% (6) 17.95% (7) 33.33% (13)

Предыдущие игры

Александрия Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка
Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Карпаты 0:4 Александрия Львов 1:1 Александрия Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Александрия Гент 2:1 Александрия Александрия 3:0 Ворскла Десна 2:0 Александрия Александрия 0:1 Вольфсбург Александрия 1:0 Заря Олимпик Донецк 0:0 Александрия Александрия 2:2 Сент-Этьен Александрия 3:1 Мариуполь Александрия 1:1 Заря Шахтёр Донецк 0:0 Александрия
Заря Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Заря 1:0 Шахтёр Донецк Десна 1:0 Заря Заря 2:0 Львов Заря 1:0 Олимпик Донецк
Мариуполь 1:2 Заря Заря 1:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Заря Заря 2:0 Карпаты Александрия 1:0 Заря Заря 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:4 Заря Александрия 1:1 Заря Заря 4:0 Ворскла Заря 2:1 Десна Львов 0:0 Заря Олимпик Донецк 0:5 Заря Заря 0:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:3 Заря Заря 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Эспаньол

Последние игры между собой

Александрия: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 6
Заря: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 7
Александрия 1:0 Заря Премьер-лига Александрия 1:1 Заря Кубок Заря 1:2 Александрия Премьер-лига Заря 3:1 Александрия Премьер-лига
Александрия 0:2 Заря Премьер-лига Заря 0:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:0 Заря Премьер-лига Заря 2:2 Александрия Премьер-лига Александрия 1:1 Заря Премьер-лига Заря 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:0 Заря Премьер-лига Заря 1:2 Александрия Премьер-лига Александрия 0:1 Заря Премьер-лига Александрия 2:0 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Александрия Премьер-лига Заря 1:1 Александрия Кубок Александрия 0:1 Заря Кубок Александрия 1:0 Заря Премьер-лига Заря 2:0 Александрия Премьер-лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 23 19 2 2 59 - 15 59
2. Динамо Киев Заявка 23 14 4 5 45 - 18 46
3. Десна Заявка 24 14 4 6 39 - 16 46
4. Заря Заявка 24 14 4 6 40 - 19 46
5. Александрия Заявка 24 13 4 7 35 - 25 43
6. Колос Ковалёвка Заявка 24 8 2 14 27 - 45 26

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 24 9 4 11 31 - 35 31
2. Мариуполь Заявка 23 6 7 10 21 - 37 25
3. Ворскла Заявка 23 6 3 14 16 - 39 21
4. Львов Заявка 23 5 6 12 17 - 36 21
5. Олимпик Донецк Заявка 24 5 4 15 19 - 41 19
6. Карпаты Заявка 23 2 8 13 18 - 41 14
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  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Пашаев Павел получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Nika. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 174
Александрия 15.5% (27)
Ничья 40.2% (70)
Заря 44.3% (77)
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Новости

Прогнозы на матч Александрия 1:0 Заря

Исход игры
Александрия
15.5% (27)
Ничья
40.2% (70)
Заря
44.3% (77)
Тотал 2.5
Больше
36.81% (60)
Меньше
63.19% (103)
Обе команды забьют
Да
73.62% (120)
Нет
26.38% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.1% (61)
1:2 Заря
24.7% (43)
0:1 Заря
10.9% (19)
1:0 Александрия
6.9% (12)
2:1 Александрия
4.6% (8)
0:2 Заря
3.4% (6)
2:2 Ничья
2.9% (5)
1:3 Заря
1.7% (3)
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