Александрия
1:0
Конец матча
Стадион: Ника
Заря
45' Желтая карточкаПашаев Павел
70' Желтая карточкаЛеднёв Богдан
76' Желтая карточкаЛунёв Максим
81' Желтая карточкаМихайличенко Богдан
84' Вторая желтая карточкаМихайличенко Богдан
89' Желтая карточкаВернидуб Виталий
1:0
90' ПенальтиГречишкин Дмитрий
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
90
Дубра
Каспар
13
Бухал
Глеб
18
Ситало
Артём
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
20 Пашаев ПавелЗащитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
-
13 Бухал ГлебЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмНападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
Ход матча
45'
70'
76'
89'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ковалец Кирилл
|6
|0.23
|2.
|Третьяков Максим
|5 (3)
|0.19
|3.
|Гречишкин Дмитрий
|4 (2)
|0.15
|4.
|Ситало Артём
|4
|0.15
|5.
|Банада Евгений
|3
|0.12
|6.
|Безбородько Денис
|3
|0.12
|7.
|Бабогло Владислав
|2
|0.08
|8.
|Грицук Василий
|1 (1)
|0.04
|9.
|Шендрик Антон
|1
|0.04
|10.
|Довгий Алексей
|1
|0.04
|11.
|Задерака Максим
|1
|0.04
|12.
|Мышенко Богдан
|1
|0.04
|13.
|Шастал Дмитрий
|1
|0.04
|14.
|Запорожан Андрей
|1 (1)
|0.04
|15.
|Лучкевич Валерий
|0
|0
|16.
|Гордиенко Артём
|0
|0
|17.
|Пашаев Павел
|0
|0
|18.
|Дубра Каспар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леднёв Богдан
|11 (1)
|0.42
|2.
|Кабаев Владислав
|6
|0.23
|3.
|Юрченко Владлен
|5 (3)
|0.19
|4.
|Русин Назарий
|5
|0.19
|5.
|Кочергин Владислав
|4
|0.15
|6.
|Михайличенко Богдан
|2
|0.08
|7.
|Громов Артём
|1
|0.04
|8.
|Будковский Филипп
|1
|0.04
|9.
|Вернидуб Виталий
|1
|0.04
|10.
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.04
|11.
|Иванисеня Дмитрий
|1
|0.04
|12.
|Перович Михаил
|1
|0.04
|13.
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0.04
|14.
|Каменюка Никита
|0
|0
|15.
|Тымчик Александр
|0
|0
|16.
|Чеберко Евгений
|0
|0
|17.
|Лунёв Максим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мирошниченко Денис
|6
|1
|2.
|Довгий Алексей
|6
|1
|3.
|Банада Евгений
|7
|0
|4.
|Бабогло Владислав
|6
|0
|5.
|Бухал Глеб
|4
|1
|6.
|Пашаев Павел
|5
|0
|7.
|Лучкевич Валерий
|5
|0
|8.
|Безбородько Денис
|5
|0
|9.
|Стецков Тимур
|5
|0
|10.
|Шастал Дмитрий
|2
|1
|11.
|Гречишкин Дмитрий
|3
|0
|12.
|Задерака Максим
|3
|0
|13.
|Ковалец Кирилл
|3
|0
|14.
|Панькив Юрий
|1
|1
|15.
|Шендрик Антон
|2
|0
|16.
|Запорожан Андрей
|2
|0
|17.
|Третьяков Максим
|1
|0
|18.
|Мышенко Богдан
|1
|0
|19.
|Дубра Каспар
|1
|0
|20.
|Ситало Артём
|1
|0
|21.
|Билык Олег
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Михайличенко Богдан
|11
|1
|2.
|Тымчик Александр
|8
|0
|3.
|Вернидуб Виталий
|7
|0
|4.
|Абу-Ханна Джоэл
|7
|0
|5.
|Леднёв Богдан
|7
|0
|6.
|Чеберко Евгений
|6
|0
|7.
|Будковский Филипп
|4
|1
|8.
|Хомченовский Дмитрий
|5
|0
|9.
|Иванисеня Дмитрий
|5
|0
|10.
|Юрченко Владлен
|4
|0
|11.
|Кабаев Владислав
|3
|0
|12.
|Кочергин Владислав
|3
|0
|13.
|Лунёв Максим
|1
|1
|14.
|Цыганик Андрей
|2
|0
|15.
|Русин Назарий
|2
|0
|16.
|Каменюка Никита
|1
|0
|17.
|Арвеладзе Леван
|1
|0
|18.
|Цвек Ловро
|1
|0
|19.
|Перович Михаил
|1
|0
|20.
|Белый Максим Игоревич
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Александрия
|3.57% (1)
|3.57% (1)
|17.86% (5)
|32.14% (9)
|28.57% (8)
|14.29% (4)
|Заря
|10.26% (4)
|7.69% (3)
|15.38% (6)
|15.38% (6)
|17.95% (7)
|33.33% (13)
Предыдущие игры
Александрия Последние 20 матчей: +10 =4 -6Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка
Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Карпаты 0:4 Александрия Львов 1:1 Александрия Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Александрия Гент 2:1 Александрия Александрия 3:0 Ворскла Десна 2:0 Александрия Александрия 0:1 Вольфсбург Александрия 1:0 Заря Олимпик Донецк 0:0 Александрия Александрия 2:2 Сент-Этьен Александрия 3:1 Мариуполь Александрия 1:1 Заря Шахтёр Донецк 0:0 Александрия
Заря Последние 20 матчей: +11 =4 -5Заря 1:0 Шахтёр Донецк Десна 1:0 Заря Заря 2:0 Львов Заря 1:0 Олимпик Донецк
Мариуполь 1:2 Заря Заря 1:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Заря Заря 2:0 Карпаты Александрия 1:0 Заря Заря 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:4 Заря Александрия 1:1 Заря Заря 4:0 Ворскла Заря 2:1 Десна Львов 0:0 Заря Олимпик Донецк 0:5 Заря Заря 0:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:3 Заря Заря 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Эспаньол
Последние игры между собой
Александрия: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 6
Заря: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 7
Александрия 0:2 Заря Премьер-лига Заря 0:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:0 Заря Премьер-лига Заря 2:2 Александрия Премьер-лига Александрия 1:1 Заря Премьер-лига Заря 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:0 Заря Премьер-лига Заря 1:2 Александрия Премьер-лига Александрия 0:1 Заря Премьер-лига Александрия 2:0 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Александрия Премьер-лига Заря 1:1 Александрия Кубок Александрия 0:1 Заря Кубок Александрия 1:0 Заря Премьер-лига Заря 2:0 Александрия Премьер-лига
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|23
|19
|2
|2
|59 - 15
|59
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|45 - 18
|46
|3.
|Десна
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|39 - 16
|46
|4.
|Заря
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|40 - 19
|46
|5.
|Александрия
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|35 - 25
|43
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|24
|8
|2
|14
|27 - 45
|26
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|31 - 35
|31
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|21 - 37
|25
|3.
|Ворскла
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|16 - 39
|21
|4.
|Львов
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|17 - 36
|21
|5.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|19 - 41
|19
|6.
|Карпаты
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|18 - 41
|14
Прогнозы на матч Александрия 1:0 Заря
Исход игры
Александрия
15.5% (27)
Ничья
40.2% (70)
Заря
44.3% (77)
Тотал 2.5
Больше
36.81% (60)
Меньше
63.19% (103)
Обе команды забьют
Да
73.62% (120)
Нет
26.38% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.1% (61)
1:2 Заря
24.7% (43)
0:1 Заря
10.9% (19)
1:0 Александрия
6.9% (12)
2:1 Александрия
4.6% (8)
0:2 Заря
3.4% (6)
2:2 Ничья
2.9% (5)
1:3 Заря
1.7% (3)
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