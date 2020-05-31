Ворскла
1:0
Второй тайм: 50'
Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
Львов
1:0
13' ГолКане Ибрахим
14' Желтая карточкаСкляр Александр
28' Желтая карточкаШина Алвес
23
Сапай
Вадим
77
Васин
Денис
28
Пуцлин
Давид
50
Кане
Ибрахим
21
Гончар
Игорь
10
Алваро
13
Ныч
Назарий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Сапай ВадимЗащитник
-
77 Васин ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Максимов Юрий
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гончар ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 АлвароПолузащитник
-
13 Ныч НазарийНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
95 Бопесу ЖоэльЗащитник
-
35 Кравчук ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ренан СоаресНападающий
-
-
18 Велвес
-
Главный тренер: Меликян Егише
Ход матча
13'
1:0
14'
28'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Васин Денис
|4 (3)
|0.15
|2.
|Пердута Игорь
|2
|0.08
|3.
|Коломоец Юрий
|2
|0.08
|4.
|Степанюк Руслан
|2
|0.08
|5.
|Шехич Эдин
|2
|0.08
|6.
|Кулач Владислав
|2 (1)
|0.08
|7.
|Баенко Владимир
|1
|0.04
|8.
|Кане Ибрахим
|1
|0.04
|9.
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|1
|0.04
|10.
|Батиста Артур
|0
|0
|11.
|Скляр Александр
|0
|0
|12.
|Пуцлин Давид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алваро
|3
|0.12
|2.
|Ренан Соарес
|3
|0.12
|3.
|Жозе Витор
|3
|0.12
|4.
|Татарков Никита
|2 (1)
|0.08
|5.
|Шина Алвес
|2 (1)
|0.08
|6.
|Богунов Ярослав
|1
|0.04
|7.
|Яковелли Матеус
|1
|0.04
|8.
|Дуарте Бруно
|1
|0.04
|9.
|Педро Витор
|1 (1)
|0.04
|10.
|Братков Антон
|0
|0
|11.
|Приймак Владислав
|0
|0
|12.
|Велвес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скляр Александр
|7
|1
|2.
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|6
|1
|3.
|Васин Денис
|7
|0
|4.
|Пердута Игорь
|6
|0
|5.
|Баенко Владимир
|4
|1
|6.
|Чеснаков Владимир
|5
|0
|7.
|Шехич Эдин
|5
|0
|8.
|Коломоец Юрий
|4
|0
|9.
|Батиста Артур
|4
|0
|10.
|Кане Ибрахим
|4
|0
|11.
|Мартыненко Евгений
|2
|1
|12.
|Сапай Вадим
|3
|0
|13.
|Петрович Тодор
|3
|0
|14.
|Н'Диай Папе Алиун
|3
|0
|15.
|Кулач Владислав
|2
|0
|16.
|Габелок Артём
|2
|0
|17.
|Якубу Наджиб
|2
|0
|18.
|Ребенок Павел
|1
|0
|19.
|Максимов Юрий
|1
|0
|20.
|Степанюк Руслан
|1
|0
|21.
|Кравченко Дмитрий
|1
|0
|22.
|Очигава Зураб
|1
|0
|23.
|Пуцлин Давид
|1
|0
|24.
|Стрижак Андрей
|1
|0
|25.
|Челядин Артём
|1
|0
|26.
|Мельничук Максим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алваро
|11
|0
|2.
|Рафаэль да Сильва
|8
|1
|3.
|Гончар Игорь
|6
|1
|4.
|Шина Алвес
|7
|0
|5.
|Братков Антон
|4
|1
|6.
|Марта Пимента
|5
|0
|7.
|Приймак Владислав
|5
|0
|8.
|Ренан Соарес
|3
|1
|9.
|Люлька Сергей
|4
|0
|10.
|Борзенко Сергей
|4
|0
|11.
|Квасный Николай
|4
|0
|12.
|Татарков Никита
|1
|1
|13.
|Лима Джонатан
|1
|1
|14.
|Педро Витор
|1
|1
|15.
|Зубков Руслан
|2
|0
|16.
|Сарнавский Богдан
|0
|1
|17.
|Бандура Александр
|1
|0
|18.
|Насонов Александр
|1
|0
|19.
|Адамюк Владимир
|1
|0
|20.
|Бопесу Жоэль
|1
|0
|21.
|Яковелли Матеус
|1
|0
|22.
|Дуарте Бруно
|1
|0
|23.
|Жозе Витор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ворскла
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|0
|Львов
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|25% (4)
|6.25% (1)
|25% (4)
Предыдущие игры
Ворскла Последние 20 матчей: +6 =2 -12Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Десна 0:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк
Мариуполь 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Ворскла Ворскла 2:1 Карпаты Александрия 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:0 Ворскла Львов 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Десна Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Заря 4:0 Ворскла Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Ворскла 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:0 Ворскла Ворскла 0:5 Динамо Киев Карпаты 2:1 Ворскла
Львов Последние 20 матчей: +5 =6 -9Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты
Заря 2:0 Львов Львов 1:1 Александрия Олимпик Донецк 0:1 Львов Львов 3:2 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Львов Львов 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:1 Львов Львов 2:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Львов Минай 2:0 Львов Львов 1:4 Десна Карпаты 0:0 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 2:0 Львов Львов 0:1 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 1:0 Львов
Последние игры между собой
Ворскла: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|23
|19
|2
|2
|59 - 15
|59
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|45 - 18
|46
|3.
|Десна
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|39 - 16
|46
|4.
|Заря
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|40 - 19
|46
|5.
|Александрия
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|35 - 25
|43
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|24
|8
|2
|14
|27 - 45
|26
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|31 - 35
|31
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|21 - 37
|25
|3.
|Ворскла
|1:0 Заявка
|24
|7
|3
|14
|17 - 39
|24
|4.
|Львов
|0:1 Заявка
|24
|5
|6
|13
|17 - 37
|21
|5.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|19 - 41
|19
|6.
|Карпаты
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|18 - 41
|14
Прогнозы на матч Ворскла 1:0 Львов
Исход игры
Ворскла
74.7% (121)
Ничья
17.9% (29)
Львов
7.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
26.62% (41)
Меньше
73.38% (113)
Обе команды забьют
Да
40.91% (63)
Нет
59.09% (91)
Популярный счёт
1:0 Ворскла
42% (68)
2:1 Ворскла
21% (34)
1:1 Ничья
13.6% (22)
2:0 Ворскла
6.8% (11)
0:0 Ничья
3.7% (6)
0:1 Львов
3.1% (5)
3:1 Ворскла
1.9% (3)
1:2 Львов
1.2% (2)
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