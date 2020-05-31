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Ворскла
1:0
Второй тайм: 50'

Стадион:
Львов
0'
1:0
13' Гол
Кане Ибрахим
14' Желтая карточка
Скляр Александр
28' Желтая карточка
Шина Алвес
50'
31
Ризнык
Дмитрий
4
Пердута
Игорь
17
Чеснаков
Владимир
92
Н'Диай
Папе
Алиун
23
Сапай
Вадим
77
Васин
Денис
6
Скляр
Александр
28
Пуцлин
Давид
50
Кане
Ибрахим
11
Степанюк
Руслан
10
Кулач
Владислав
23
Сарнавский
Богдан
21
Гончар
Игорь
33
Борзенко
Сергей
22
Братков
Антон
90
Люлька
Сергей
9
Татарков
Никита
7
Шина
Алвес
5
Приймак
Владислав
93
Богунов
Ярослав
10
Алваро
13
Ныч
Назарий
Ворскла
Львов

Ход матча

13'
Кане Ибрахим
(Пуцлин Давид)
1:0
14'
Скляр Александр
 
28'
 
Шина Алвес

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Васин Денис 4 (3) 0.15
2. Пердута Игорь 2 0.08
3. Коломоец Юрий 2 0.08
4. Степанюк Руслан 2 0.08
5. Шехич Эдин 2 0.08
6. Кулач Владислав 2 (1) 0.08
7. Баенко Владимир 1 0.04
8. Кане Ибрахим 1 0.04
9. Новаес Пальярес Луис Густаво 1 0.04
10. Батиста Артур 0 0
11. Скляр Александр 0 0
12. Пуцлин Давид 0 0
Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алваро 3 0.12
2. Ренан Соарес 3 0.12
3. Жозе Витор 3 0.12
4. Татарков Никита 2 (1) 0.08
5. Шина Алвес 2 (1) 0.08
6. Богунов Ярослав 1 0.04
7. Яковелли Матеус 1 0.04
8. Дуарте Бруно 1 0.04
9. Педро Витор 1 (1) 0.04
10. Братков Антон 0 0
11. Приймак Владислав 0 0
12. Велвес 0 0

Карточки

Ворскла
# Игрок      
1. Скляр Александр 7 1
2. Новаес Пальярес Луис Густаво 6 1
3. Васин Денис 7 0
4. Пердута Игорь 6 0
5. Баенко Владимир 4 1
6. Чеснаков Владимир 5 0
7. Шехич Эдин 5 0
8. Коломоец Юрий 4 0
9. Батиста Артур 4 0
10. Кане Ибрахим 4 0
11. Мартыненко Евгений 2 1
12. Сапай Вадим 3 0
13. Петрович Тодор 3 0
14. Н'Диай Папе Алиун 3 0
15. Кулач Владислав 2 0
16. Габелок Артём 2 0
17. Якубу Наджиб 2 0
18. Ребенок Павел 1 0
19. Максимов Юрий 1 0
20. Степанюк Руслан 1 0
21. Кравченко Дмитрий 1 0
22. Очигава Зураб 1 0
23. Пуцлин Давид 1 0
24. Стрижак Андрей 1 0
25. Челядин Артём 1 0
26. Мельничук Максим 1 0
Львов
# Игрок      
1. Алваро 11 0
2. Рафаэль да Сильва 8 1
3. Гончар Игорь 6 1
4. Шина Алвес 7 0
5. Братков Антон 4 1
6. Марта Пимента 5 0
7. Приймак Владислав 5 0
8. Ренан Соарес 3 1
9. Люлька Сергей 4 0
10. Борзенко Сергей 4 0
11. Квасный Николай 4 0
12. Татарков Никита 1 1
13. Лима Джонатан 1 1
14. Педро Витор 1 1
15. Зубков Руслан 2 0
16. Сарнавский Богдан 0 1
17. Бандура Александр 1 0
18. Насонов Александр 1 0
19. Адамюк Владимир 1 0
20. Бопесу Жоэль 1 0
21. Яковелли Матеус 1 0
22. Дуарте Бруно 1 0
23. Жозе Витор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ворскла 14.29% (2) 21.43% (3) 28.57% (4) 14.29% (2) 21.43% (3) 0
 Львов 12.5% (2) 12.5% (2) 18.75% (3) 25% (4) 6.25% (1) 25% (4)

Предыдущие игры

Ворскла Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Десна 0:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк
Мариуполь 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Ворскла Ворскла 2:1 Карпаты Александрия 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:0 Ворскла Львов 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Десна Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Заря 4:0 Ворскла Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Ворскла 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:0 Ворскла Ворскла 0:5 Динамо Киев Карпаты 2:1 Ворскла
Львов Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты
Заря 2:0 Львов Львов 1:1 Александрия Олимпик Донецк 0:1 Львов Львов 3:2 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Львов Львов 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:1 Львов Львов 2:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Львов Минай 2:0 Львов Львов 1:4 Десна Карпаты 0:0 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 2:0 Львов Львов 0:1 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 1:0 Львов

Последние игры между собой

Ворскла: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Львов 2:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 3:2 Львов Премьер-лига Львов 0:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Львов Премьер-лига
Львов 0:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:0 Львов Премьер-лига Львов 0:0 Ворскла Премьер-лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 23 19 2 2 59 - 15 59
2. Динамо Киев Заявка 23 14 4 5 45 - 18 46
3. Десна Заявка 24 14 4 6 39 - 16 46
4. Заря Заявка 24 14 4 6 40 - 19 46
5. Александрия Заявка 24 13 4 7 35 - 25 43
6. Колос Ковалёвка Заявка 24 8 2 14 27 - 45 26

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 24 9 4 11 31 - 35 31
2. Мариуполь Заявка 23 6 7 10 21 - 37 25
3. Ворскла 1:0 Заявка 24 7 3 14 17 - 39 24
4. Львов 0:1 Заявка 24 5 6 13 17 - 37 21
5. Олимпик Донецк Заявка 24 5 4 15 19 - 41 19
6. Карпаты Заявка 23 2 8 13 18 - 41 14
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Шина Алвес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Скляр Александр получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Кане Ибрахим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 162
Ворскла 74.7% (121)
Ничья 17.9% (29)
Львов 7.4% (12)
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Новости

Прогнозы на матч Ворскла 1:0 Львов

Исход игры
Ворскла
74.7% (121)
Ничья
17.9% (29)
Львов
7.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
26.62% (41)
Меньше
73.38% (113)
Обе команды забьют
Да
40.91% (63)
Нет
59.09% (91)
Популярный счёт
1:0 Ворскла
42% (68)
2:1 Ворскла
21% (34)
1:1 Ничья
13.6% (22)
2:0 Ворскла
6.8% (11)
0:0 Ничья
3.7% (6)
0:1 Львов
3.1% (5)
3:1 Ворскла
1.9% (3)
1:2 Львов
1.2% (2)
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