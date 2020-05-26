Шахтёр Донецк
Позже
Стадион: Металлист
Динамо Киев
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мораес Жуниор
|18 (1)
|0.69
|2.
|Тайсон Фреда
|9 (3)
|0.35
|3.
|Марлос Ромеро
|9 (1)
|0.35
|4.
|Тете II
|4
|0.15
|5.
|Коноплянка Евгений
|3 (1)
|0.12
|6.
|Исмаили Гонсалвес
|2
|0.08
|7.
|Патрик Алан
|2
|0.08
|8.
|Дентиньо Феррейра
|2
|0.08
|9.
|Кривцов Сергей
|2
|0.08
|10.
|Манор Соломон
|1
|0.04
|11.
|Антонио Маркос
|1
|0.04
|12.
|Матвиенко Николай
|1
|0.04
|13.
|Коваленко Виктор
|1
|0.04
|14.
|Борячук Андрей
|1
|0.04
|15.
|Додо Домилсон
|1
|0.04
|16.
|Бондарь Валерий
|1
|0.04
|17.
|Болбат Сергей
|0
|0
|18.
|Степаненко Тарас
|0
|0
|19.
|Бланко-Лещук Густаво
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цыганков Виктор
|8 (3)
|0.31
|2.
|Вербич Беньямин
|8 (2)
|0.31
|3.
|Беседин Артём
|8 (1)
|0.31
|4.
|Карлос де Пена
|5
|0.19
|5.
|Буяльский Виталий
|5 (1)
|0.19
|6.
|Миколенко Виталий
|2
|0.08
|7.
|Шабанов Артём
|2
|0.08
|8.
|Родригес Жерсон
|2
|0.08
|9.
|Русин Назарий
|1
|0.04
|10.
|Фран Соль
|1
|0.04
|11.
|Шапаренко Николай
|1
|0.04
|12.
|Попов Денис II
|1
|0.04
|13.
|Шепелев Владимир
|0
|0
|14.
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|15.
|Караваев Александр
|0
|0
|16.
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|17.
|Кадар Томаш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мораес Жуниор
|7
|0
|2.
|Патрик Алан
|5
|1
|3.
|Степаненко Тарас
|6
|0
|4.
|Антонио Маркос
|4
|1
|5.
|Тайсон Фреда
|4
|1
|6.
|Марлос Ромеро
|3
|0
|7.
|Тете II
|3
|0
|8.
|Бондарь Валерий
|3
|0
|9.
|Кривцов Сергей
|2
|0
|10.
|Исмаили Гонсалвес
|2
|0
|11.
|Дентиньо Феррейра
|2
|0
|12.
|Хочолава Давид
|2
|0
|13.
|Додо Домилсон
|2
|0
|14.
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|0
|15.
|Болбат Сергей
|1
|0
|16.
|Коваленко Виктор
|1
|0
|17.
|Матвиенко Николай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Беседин Артём
|6
|0
|2.
|Сидорчук Сергей
|5
|0
|3.
|Миколенко Виталий
|5
|0
|4.
|Кадар Томаш
|3
|1
|5.
|Шепелев Владимир
|3
|1
|6.
|Карлос де Пена
|4
|0
|7.
|Вербич Беньямин
|2
|1
|8.
|Гармаш Денис
|3
|0
|9.
|Шабанов Артём
|3
|0
|10.
|Попов Денис II
|3
|0
|11.
|Буяльский Виталий
|1
|1
|12.
|Цыганков Виктор
|2
|0
|13.
|Бурда Никита
|2
|0
|14.
|Шапаренко Николай
|2
|0
|15.
|Андриевский Александр
|1
|0
|16.
|Бущан Георгий
|1
|0
|17.
|Караваев Александр
|1
|0
|18.
|Кедзёра Томаш
|1
|0
|19.
|Фран Соль
|1
|0
|20.
|Родригес Жерсон
|1
|0
|21.
|Кадири Мохаммед
|1
|0
|22.
|Русин Назарий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шахтёр Донецк
|23.64% (13)
|10.91% (6)
|20% (11)
|14.55% (8)
|12.73% (7)
|18.18% (10)
|Динамо Киев
|5% (2)
|15% (6)
|30% (12)
|20% (8)
|7.5% (3)
|22.5% (9)
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +12 =5 -3Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Заря 1:0 Шахтёр Донецк
Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Бенфика 3:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:0 Десна Шахтёр Донецк 2:1 Бенфика Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Заря 1:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Манчестер Сити 1:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Львов Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Динамо Загреб 3:3 Шахтёр Донецк
Динамо Киев Последние 20 матчей: +11 =5 -4Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 1:1 Десна
Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Ворскла Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Десна 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Лугано Динамо Киев 1:2 Заря Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Мальмё 4:3 Динамо Киев Динамо Киев 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Копенгаген 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Львов Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк
Последние игры между собой
Шахтёр Донецк: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Динамо Киев: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Кубок Шахтёр Донецк 2:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Суперкубок Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Динамо Киев Суперкубок Шахтёр Донецк 2:3 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Кубок Динамо Киев 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 3:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|23
|19
|2
|2
|59 - 15
|59
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|45 - 18
|46
|3.
|Заря
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|40 - 18
|46
|4.
|Десна
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|37 - 16
|43
|5.
|Александрия
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|34 - 25
|40
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|23
|8
|2
|13
|27 - 43
|26
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|28 - 34
|28
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|21 - 37
|25
|3.
|Ворскла
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|16 - 39
|21
|4.
|Львов
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|17 - 36
|21
|5.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|18 - 38
|19
|6.
|Карпаты
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|18 - 41
|14
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Динамо Киев
Исход игры
Шахтёр Донецк
88.9% (96)
Ничья
7.4% (8)
Динамо Киев
3.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
71.72% (71)
Меньше
28.28% (28)
Обе команды забьют
Да
76.77% (76)
Нет
23.23% (23)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Донецк
58.3% (63)
1:0 Шахтёр Донецк
13.9% (15)
1:1 Ничья
5.6% (6)
2:0 Шахтёр Донецк
5.6% (6)
3:2 Шахтёр Донецк
3.7% (4)
3:1 Шахтёр Донецк
2.8% (3)
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