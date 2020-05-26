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Шахтёр Донецк
 
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Стадион:
Динамо Киев

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мораес Жуниор 18 (1) 0.69
2. Тайсон Фреда 9 (3) 0.35
3. Марлос Ромеро 9 (1) 0.35
4. Тете II 4 0.15
5. Коноплянка Евгений 3 (1) 0.12
6. Исмаили Гонсалвес 2 0.08
7. Патрик Алан 2 0.08
8. Дентиньо Феррейра 2 0.08
9. Кривцов Сергей 2 0.08
10. Манор Соломон 1 0.04
11. Антонио Маркос 1 0.04
12. Матвиенко Николай 1 0.04
13. Коваленко Виктор 1 0.04
14. Борячук Андрей 1 0.04
15. Додо Домилсон 1 0.04
16. Бондарь Валерий 1 0.04
17. Болбат Сергей 0 0
18. Степаненко Тарас 0 0
19. Бланко-Лещук Густаво 0 0
Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 8 (3) 0.31
2. Вербич Беньямин 8 (2) 0.31
3. Беседин Артём 8 (1) 0.31
4. Карлос де Пена 5 0.19
5. Буяльский Виталий 5 (1) 0.19
6. Миколенко Виталий 2 0.08
7. Шабанов Артём 2 0.08
8. Родригес Жерсон 2 0.08
9. Русин Назарий 1 0.04
10. Фран Соль 1 0.04
11. Шапаренко Николай 1 0.04
12. Попов Денис II 1 0.04
13. Шепелев Владимир 0 0
14. Сидорчук Сергей 0 0
15. Караваев Александр 0 0
16. Кедзёра Томаш 0 0
17. Кадар Томаш 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Мораес Жуниор 7 0
2. Патрик Алан 5 1
3. Степаненко Тарас 6 0
4. Антонио Маркос 4 1
5. Тайсон Фреда 4 1
6. Марлос Ромеро 3 0
7. Тете II 3 0
8. Бондарь Валерий 3 0
9. Кривцов Сергей 2 0
10. Исмаили Гонсалвес 2 0
11. Дентиньо Феррейра 2 0
12. Хочолава Давид 2 0
13. Додо Домилсон 2 0
14. Сиприано Маркос Робсон 2 0
15. Болбат Сергей 1 0
16. Коваленко Виктор 1 0
17. Матвиенко Николай 1 0
Динамо Киев
# Игрок      
1. Беседин Артём 6 0
2. Сидорчук Сергей 5 0
3. Миколенко Виталий 5 0
4. Кадар Томаш 3 1
5. Шепелев Владимир 3 1
6. Карлос де Пена 4 0
7. Вербич Беньямин 2 1
8. Гармаш Денис 3 0
9. Шабанов Артём 3 0
10. Попов Денис II 3 0
11. Буяльский Виталий 1 1
12. Цыганков Виктор 2 0
13. Бурда Никита 2 0
14. Шапаренко Николай 2 0
15. Андриевский Александр 1 0
16. Бущан Георгий 1 0
17. Караваев Александр 1 0
18. Кедзёра Томаш 1 0
19. Фран Соль 1 0
20. Родригес Жерсон 1 0
21. Кадири Мохаммед 1 0
22. Русин Назарий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Донецк 23.64% (13) 10.91% (6) 20% (11) 14.55% (8) 12.73% (7) 18.18% (10)
 Динамо Киев 5% (2) 15% (6) 30% (12) 20% (8) 7.5% (3) 22.5% (9)

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Заря 1:0 Шахтёр Донецк
Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Бенфика 3:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:0 Десна Шахтёр Донецк 2:1 Бенфика Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Заря 1:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Манчестер Сити 1:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Львов Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Динамо Загреб 3:3 Шахтёр Донецк
Динамо Киев Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 1:1 Десна
Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Ворскла Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Десна 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Лугано Динамо Киев 1:2 Заря Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Мальмё 4:3 Динамо Киев Динамо Киев 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Копенгаген 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Львов Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Динамо Киев: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Кубок Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Суперкубок
Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Кубок Шахтёр Донецк 2:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Суперкубок Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Динамо Киев Суперкубок Шахтёр Донецк 2:3 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Кубок Динамо Киев 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 3:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 23 19 2 2 59 - 15 59
2. Динамо Киев Заявка 23 14 4 5 45 - 18 46
3. Заря Заявка 23 14 4 5 40 - 18 46
4. Десна Заявка 23 13 4 6 37 - 16 43
5. Александрия Заявка 23 12 4 7 34 - 25 40
6. Колос Ковалёвка Заявка 23 8 2 13 27 - 43 26

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 23 8 4 11 28 - 34 28
2. Мариуполь Заявка 23 6 7 10 21 - 37 25
3. Ворскла Заявка 23 6 3 14 16 - 39 21
4. Львов Заявка 23 5 6 12 17 - 36 21
5. Олимпик Донецк Заявка 23 5 4 14 18 - 38 19
6. Карпаты Заявка 23 2 8 13 18 - 41 14
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Динамо Киев от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31.05.2020, осталось 2 дня 7 часов 59 минут.


    • Новости

    Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Динамо Киев

    Исход игры
    Шахтёр Донецк
    88.9% (96)
    Ничья
    7.4% (8)
    Динамо Киев
    3.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.72% (71)
    Меньше
    28.28% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    76.77% (76)
    Нет
    23.23% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Шахтёр Донецк
    58.3% (63)
    1:0 Шахтёр Донецк
    13.9% (15)
    1:1 Ничья
    5.6% (6)
    2:0 Шахтёр Донецк
    5.6% (6)
    3:2 Шахтёр Донецк
    3.7% (4)
    3:1 Шахтёр Донецк
    2.8% (3)
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